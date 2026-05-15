Zuma Bodrum Yaz Sezonuna Güçlü Bir Dönüş Yaptı

Bodrum’da yaz sezonunun nabzını tutan adreslerden Zuma Bodrum, geçtiğimiz günlerde kapılarını yeniden açtı. Bu sezon yalnızca yeni bir yaz başlangıcına değil, aynı zamanda markanın 10. yılına da ev sahipliği yapan mekan, Yalıkavak Marina’daki enerjisini çok daha güçlü bir seviyeye taşıdı. Açıldığı ilk andan itibaren yoğun ilgi gören Zuma Bodrum, gastronomi, müzik ve sosyal hayatı tek bir atmosferde buluşturarak sezonun en dikkat çeken buluşma noktalarından biri haline geldi.

Global ölçekte büyük bir kitleye sahip olan marka, Bodrum’daki varlığını yıllardır yalnızca bir restoran deneyimiyle sınırlamıyor. Aksine Zuma Bodrum, gün batımından geceye uzanan enerjisiyle yazın yaşam ritmini şekillendiren güçlü bir sosyal merkez yaratıyor. Bu nedenle mekan, her sezon olduğu gibi bu yaz da Bodrum’un en çok konuşulan adresleri arasında yer alıyor.

Yalıkavak Marina’da Enerji Yeniden Yükseldi

Bu sezon kapılarını daha iddialı bir atmosferle açan Zuma Bodrum, konseptinde dikkat çeken yeniliklere imza attı. Mekan, artan ilgiyi karşılamak adına kapasitesini genişletirken deneyimi daha akıcı hale getiren detaylara da odaklandı. Özellikle denize karşı konumlanan teras bölümü, günün her saatinde farklı bir enerji yaratıyor.

Gün batımında başlayan hareketlilik, ilerleyen saatlerde DJ performansları ve canlı müzik akışıyla birlikte bambaşka bir ritme dönüşüyor. Böylece Zuma Bodrum, yalnızca yemek yenilen bir mekan olmaktan çıkıyor ve Bodrum geccelerinin merkezine yerleşiyor. Yaz sezonunun dinamizmini hissettiren bu atmosfer, özellikle marina hattında fark yaratıyor.

İmza Lezzetler Bu Sezon Da Gücünü Koruyor

Mekanın mutfak tarafında ise yine güçlü bir çizgi öne çıkıyor. Zuma Türkiye Executive Chef’i Emrah Orak, markanın ikonikleşen lezzetlerini yeni sezonda da modern dokunuşlarla buluşturuyor. Menüde yer alan paylaşım odaklı tabaklar, deneyimi daha sosyal ve akışkan hale getiriyor.

Her tabak teknik ustalıkla hazırlanıyor. Bununla birlikte sunum dili de Zuma’nın rafine karakterini destekliyor. Japon mutfağından ilham alan menü, modern detaylarla birleşerek Bodrum gastronomi sahnesinde güçlü bir pozisyon yaratıyor. Özellikle müdavim kitlenin favorisi haline gelen imza lezzetler, bu sezon da yoğun ilgi görüyor.

10. Yıla Özel Kutlamalar Dikkat Çekiyor

Zuma Bodrum’un bu sezonki en önemli detaylarından biri ise markanın 10. yılına özel hazırladığı etkinlik serisi oluyor. Özellikle 29 Mayıs’ta gerçekleşecek özel bar geccesi, sezonun en çok konuşulacak buluşmaları arasında gösteriliyor.

Zuma Dubai ve Zuma Abu Dhabi ekiplerinden gelen barmenler, Bodrum ekibiyle birlikte özel bir geceye imza atacak. Üç farklı şehirden ilham alan özel kokteyller, markanın global ruhunu Bodrum’a taşıyacak. Böylece misafirler, yalnızca bir yemek deneyimi değil; aynı zamanda uluslararası bir atmosferin parçası olma hissini yaşayacak.

Bodrum Yazının Vazgeçilmez Adreslerinden Biri

10. sezonuna güçlü bir giriş yapan Zuma Bodrum, gastronomi, müzik ve sosyal hayatı aynı çizgide buluşturmaya devam ediyor. Özellikle Yalıkavak Marina’daki konumu, dinamik atmosferi ve global kimliği sayesinde mekan, Bodrum yazının en güçlü adreslerinden biri olmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen açılışla birlikte yoğun ilgi görmeye başlayan Zuma Bodrum, şimdiden sezonun en çok rezervasyon alan mekanları arasına girdi. Yaz boyunca gerçekleşecek etkinlikler ve özel gecceler ise markanın enerjisini daha da yukarı taşımaya hazırlanıyor.