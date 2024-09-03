Kaybolan zarafet yasası

Bu da nereden çıktı derseniz, her alanda kabalık aldı başını gidiyor. Kalite her gün düşmeye devam ediyor. Bu konuda acilen bir şeyler yapmak lazım. Başta ülkeye alınan yabancılardan başlamak lazım. Belki otobüsler içinde saygıyı anlatmakla, belki restoranlarda oturma, yeme içme adabı dersi koyarak başlamak lazım. Ama bir yerden başlamak lazım.

Önce "çocuklarımızı sevelim" derken sorumsuz, bencil ve işe yaramaz, şımarık bir nesil yetiştirdik. Elbette burada ana suç annelerde. Bencil olan anneler, çocukların eline iPad vererek, bakıcıya veya anneannelere bırakarak, kendilerinin de iş hayatındaki yoğunluğu bahane ederek ülkeye ve kendilerine faydası olmayan bir nesil yetiştirdiler. Bu nesil, çocukken anne babayı kullandı, büyüyünce de birbirlerini kullanmaya başladı. Her anlamda çıkar ilişkisi ağırlıklı arkadaşlıklar yerini aldı.

Şimdilerde herkesin Netflix'i, interneti, cep telefonu var ama aslında gerçek arkadaşı yok. Sokakta kavga çıksa birbirine destek olacak bir dost yok. Ben hatırlarım, kız arkadaşlarımıza sarkıntılık oldu diye Bodrum Hadi Gari'de 30 kişi bodyguard'lara karşı ekip olarak kavga ettiğimizi veya Kestane'de bizi ayırmaya Bodrumluların geldiğini. Şimdilerde ortada ne erkek ne de asaletli kadın var.

Kadın algısı, sosyal medyada ameliyatlarla birbirine benzeyen kişiler şeklinde bir hale geldi. Ben kadın olsam, bundan rahatsız olurdum. Neden tüm kadınlar para odaklı gösterilmekte ve çoğu kadın bunu kabul etmiş, anlamış değilim. Bizim dönemde para; erkek ve kadının asıl amacı hiçbir zaman olmadı. Asıl amaç elbette huzur ve mutlu, dingin bir yaşam elbette. Nepal'deki keşişlerin tek amacı olduğu gibi...

Para sadece işleri kolaylaştıran bir faktör. Bunun ötesinde herkesi çok mutlu yapacağına dair bir garanti yok. Bu konuda büyük ikramiye çıkan insanların hayatlarını iyi incelemenizi tavsiye ederim.

Şimdi gelelim bize ilkokuldan beri öğretilen ana zarafet konu başlıklarına; lafta kolay ama uygulamada zor olan başlıklar:

Bakımlı ve temiz olun

Makyajı abartmayın, doğal olun

Özgüvenli olun

Sempatik ve pozitif olun

Sosyal ilişkilerde sınırlarınızı koruyun

Giyiminize dikkat edin. Parlak ve rüküş giyinmemeye çalışın

Diksiyonunuz düzgün olmalı ve konuşmalarınıza dikkat edin

Saygılı olun

Gelişime açık ve insanlara karşı içten ve yardımsever olun

Kimler zarafet sahibidir? sorusunu kısaca cevaplayalım. Zarafet sahibi olanlar, konuşma tarzlarıyla dikkat çekerler. Kelimeleri doğru seçerler, giyimlerinde abartıdan uzaktırlar ve nasıl davranılması gerektiğini çok iyi bilirler. Saygı çerçevesinde hareket ederler. İnce bir ruha sahiptirler.

Zarafet niçin önemlidir? Bu önemli soruyu yanıtlamak gerekirse, bulunduğunuz çevredeki insanları inceleyebilirsiniz. Zarif kişilerle olan iletişiminizle, son derece kaba, itici, zarif olmayan insanlarla olan iletişiminizi kıyasladığınızda aradaki farkı ve önemi anlamış olursunuz. Zarafet, beden ve ruhun bir bütünlük içinde olmasıdır. Kişi buna doğuştan sahip olabilir veya zamanla kendini bu şekilde geliştirebilir. Zarafetin aile yapısıyla ya da aile içindeki eğitimle de ilgisi vardır.

Sofra adabı:

Sofra adabı kuralları gereği tabak, çatal ve bıçak konumu doğru olmalıdır.

Yemek sırasında kullanılan çatal ve bıçak, kullanıldıktan sonra tabağa konulur. Bıçağın keskin tarafı kendinize doğru olacak biçimde sağa, çatal ise sol tarafa konur.

Sofrada dik oturulmalıdır. Dik oturmak hem masaya hem de sofradaki insanlara duyulan saygının göstergesidir. Dirseklerin masaya konması, yayılarak oturulması ve kolların masayı kaplaması saygısızlık olarak algılanır.

Sofra adabı ve yemek yeme alışkanlıkları birbiri ile iç içe olan konulardır.

Tabağa çok fazla yemek doldurulmaz. Yenilebilecek miktarda yemek alınır ve bitirdikten sonra açlık hissedilirse tabağa ekleme yapılabilir.

Sofra adabı ile ilgili bilgiler arasında yemek boyunca nelerin yapılmaması gerektiği de yer alır.

Sofraya karşı öksürülmez, hapşırılmaz ve burun temizlenmez. Böyle bir durumda ağza peçete tutularak sofradan izin alınır ve kalkılır.

Masaya oturmadan önce kadınlar rujunu bir peçete yardımı ile silmelidir. Bardakta ruj lekesi bırakmak ev sahibine saygısızlık olarak nitelendirilir.

Sesli bir şekilde yemek yemek ve içmek, sofra adabı yemek yeme kuralları için uygunsuz davranışlar arasındadır.

Sofrada yemek yeme adabı gereği limon gibi sulu gıdalar tüketileceği zaman ekstra özen göstermek gerekir.

Çorbaya ya da salataya limon sıkmak istenildiğinde, limon sağ ele alınır ve sol elde limona siper edilir. Böylece masadaki diğer insanlara limon suyu sıçraması önlenir.

Sofra adabı nasıl olmalıdır sorusunun cevabı içerisinde sofradan ne zaman kalkılmalı sorusunun cevabı da yer alır.

Sofradan herkes yemek yedikten sonra kalkılır. Yemeği önceden bitirseniz bile diğerlerini beklemeniz gerekir.

Yemeğin tadına baktıktan sonra tuz eklenir. Tadına bakmadan tuz eklemek ev sahibine saygısızlık olarak kabul edilir.

Sofraya oturur oturmaz yemek kırıntılarının etrafa dökülmesini önlemek amacıyla dizlere peçete serilir. Yemek bitince peçete tabağın içine değil, tabağın yan tarafına koyulur.

Yemek yerken ağız kapalı tutulmalıdır. Ağızda yemek varken konuşmak sofra adabına aykırıdır. Ayrıca lokmalar büyük değil, küçük küçük alınmalı ve çiğnenip yutulduktan sonra konuşulmalıdır.

Genel sofra adabı gereği sofraya oturma ve sofradan kalkma zamanı ev sahibi veya ailenin büyüğüne göre ayarlanır.

Ev sahibi ya da davetteki en büyük kişi sofraya oturmadan masaya oturulmaz. Aynı şekilde ev sahibi ya da evin büyüğü sofradan kalkmadan masadan kalkılmaz.

Sofrada puro, sigara, pipo gibi tütün mamulleri kullanılması sofra adabına aykırıdır. İzin isteyerek kullanılsa da sofraya saygısızlık olarak nitelendirilir. Böyle bir alışkanlığınız varsa sofradan izin isteyip sigara için özel olarak ayrılan alanlarda ya da dışarıda sigara içmeniz daha şık olur.

Sofra kurma adabı: