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Wi-Fi’ı bulan güzel kadın; Hedy Lamarr

Gürkan Boztepe
Gürkan Boztepe
Yayın Tarihi : 18-11-2024 20:33

Bu hafta size güzel ve akıllı bir mucit kadının hikayesinden bahsedeceğim .Biliyorsunuz genelde zor bulunur  güzel ve akıllı kadın …

Tarihte bir de mucit ve bilim insanı olan bir sanatçı hakkında size farklı bir hikayeden bahsedeceğim .

Günümüzde internet, hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Telefonlarımız, bilgisayarlarımız, hatta evimizdeki birçok cihaz Wi-Fi ile çalışıyor. Ancak çoğu kişi, bu teknolojinin temellerinde yatan bir hikayeyi bilmez. Wi-Fi’nin yolunu açan buluşun ardında, Hollywood’un büyüleyici yıldızlarından biri, HedyLamarr’ın olduğunu öğrenmek, birçok kişi için şaşırtıcı olabilir.

Hollywood’un Parlayan Yıldızı

1930’ların ve 40’ların en büyük sinema ikonlarından biri olan HedyLamarr, güzelliği ve yeteneğiyle göz kamaştırıyordu. “Dünyanın en güzel kadını” olarak anılan Lamarr, başrollerde yer alarak milyonların hayranlığını kazandı. Ancak, onun hikayesi sadece sinema ekranlarıyla sınırlı değil.
 

Bir Bilim Meraklısı

Lamarr’ın gerçek tutkusu bilimdi. Çocukluğundan itibaren teknik konulara ilgi duyan Lamarr, sahne ışıklarının ardında, laboratuvarında saatlerini harcıyordu. Özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında, Nazi Almanyası’nın denizaltılarına karşı Amerikan donanmasının savunmasını güçlendirmek için bir çözüm arıyordu.

 

Spektrum Atlamalı Yayılım Teknolojisi

1942’de besteci ve mucit George Antheil ile birlikte geliştirdiği “frekans atlamalı yayılım” adlı buluş, bugün Wi-Fi, Bluetooth ve GPS gibi teknolojilerin temelini oluşturuyor. İkili, radyo sinyallerini karıştırmayı zorlaştıran bir sistem tasarladı. Bu sistem, torpidoların uzaktan kontrol edilmesine olanak sağlayarak düşmanın müdahalesini engellemeyi amaçlıyordu. Ne yazık ki, dönemin Amerikan Donanması bu teknolojiyi o zamanlar benimsemedi.

 

Hak Ettiği Tanınmayı Geç Bulması

Lamarr’ın bilimsel katkıları, uzun yıllar boyunca unutulmuştu. Hollywood’un gölgesinde kalan bu deha, ancak 1990’larda teknolojik buluşlarının değeri anlaşılmaya başlandığında hak ettiği övgüyü aldı. 1997’de, HedyLamarr, “Elektronik Sınır Vakfı Pioner Ödülü” ile onurlandırıldı. Ancak, buluşlarının gerçek anlamda değer görmesini hayatı boyunca tam anlamıyla deneyimleyemedi.

 

HedyLamarr’dan Bugüne

HedyLamarr’ın hikayesi, teknoloji dünyasında kadınların genellikle görmezden gelindiği bir dönemin güçlü bir sembolüdür. Onun dehası, güzelliğiyle gölgelenmemeliydi. Bugün internete bağlanırken, onun çığır açan buluşu olmasaydı bu teknolojinin bu kadar erişilebilir olmayabileceğini hatırlamak önemli.

HedyLamarr, sadece bir Hollywood yıldızı değil, aynı zamanda teknoloji dünyasının unutulmaması gereken bir kahramanı. Bilimle sanatın kesişim noktasında parlayan bu yıldız, bizlere ilham vermeye devam ediyor.

HedyLamarr’ın hikayesi, hayallerinin peşinden gidenlerin her zaman sınırları aşabileceğini bir kez daha kanıtlıyor.

HedyLamarr, 1940’ların ünlü Hollywood oyuncusu olarak bilinse de, aynı zamanda bir mucit ve bilim insanıydı. Onun Wi-Fi teknolojisinin temelini oluşturan buluş hikayesi, hem ilham verici hem de ilginçtir.

HedyLamarr, Avusturya kökenli bir oyuncuydu ve bilimle küçük yaşlardan beri ilgileniyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında, Almanya’nın müttefik gemilere yönelik saldırılarına karşı bir çözüm geliştirme ihtiyacını hissetti. Lamarr, bu konuda dönemin bestecilerinden George Antheil ile iş birliği yaptı.

 

“Frekans Atlamalı Yayılım Spektrumu” Buluşu:

HedyLamarr ve George Antheil, düşmanların iletişim sinyallerini engellemesini zorlaştırmak için bir yöntem geliştirdiler. Bu teknoloji, radyo frekanslarının sürekli değiştirilmesi prensibine dayanıyordu. Antheil, bu sistemi bir otopiyanonun delikli şeritlerinden ilham alarak tasarladı. Bu sistem, mesajların belirli frekans aralıklarında güvenli bir şekilde iletilmesini sağlıyordu.

1942 yılında, Lamarr ve Antheil, bu buluş için ABD patenti (No. 2,292,387) aldılar. Bu teknoloji, torpidolarda radyo sinyallerinin güvenli bir şekilde iletilmesini sağlamak için geliştirilmişti. Ancak, patent o dönemde ABD ordusu tarafından kullanılmadı ve Hedy’nin bu katkısı uzun süre fark edilmedi.

 

Wi-Fi ve Modern Teknolojiler:

Lamarr’ın geliştirdiği “frekans atlamalı yayılım spektrumu” teknolojisi, sonraki yıllarda Wi-Fi, Bluetooth ve GPS gibi modern kablosuz iletişim teknolojilerinin temelini oluşturdu. Onun vizyonu sayesinde, kablosuz iletişimde daha güvenli ve etkili sistemler geliştirildi.

 

HedyLamarr’ın Tanınması:

1990’larda Lamarr’ın katkıları fark edilmeye başlandı. 1997 yılında, “Electronic Frontier Foundation (EFF)” tarafından kendisine ödül verildi. Bugün, HedyLamarr yalnızca bir Hollywood yıldızı değil, aynı zamanda bir bilim kahramanı olarak anılıyor.

Bu hikaye, yaratıcılığın ve bilimin sınır tanımadığını, hayal gücünün insanlığa büyük katkılar sunabileceğini gösteriyor.

Wifi hikayesinin böyle güzel bir kadın tarafından bulunacağı benim de aklıma gelmezdi .Demek ki önyargılarımızdan sıyrılalım .

Güzel akıllı mucid bilim kadınları hayatımıza dokunmaya devam ediyor .

Bu haftalık benden bukadar kalın sağlıcakla …

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