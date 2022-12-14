Yılbaşı geccesi için en iyi öneriler

Yoksa siz hala yılbaşı geccesi için planlarınızı yapmadınız mı? O zaman size harika bir haberimiz var! İstanbul, Bodrum, Antalya ve Türkiye’nin dört bir yanında bu coşkulu için hazırlıklar başladı. Restoranlar özel lezzet şovları, hafızalardan silinmeyecek anları, canlı müzik programları, imza kokteylleri ve en özel anlarıya sizleri bekliyor. Yeni yıla girmek istediğiniz ruh halini seçin. Bu satırlarda her hayalinize uyan bir program yakalayacaksınız. Dilerseniz sevdiklerinizle çılgınlar gibi eğlenmeyi, dilerseniz ailenizle evinizde lezzetli bir sofra kurmayı hayal edin; sizler için seçtiğimiz en iyiler karşınızda.

Sunset Grill & Bar

Sunset Grill & Bar, 2023’ü lezzet ve eğlence ile karşılamaya hazır! Şehrin trendlerini belirleyen bu ayrıcalıklar mekanı yılbaşı için misafirlerine unutulmaz bir lezzet şöleni yaşatırken aynı zamanda ruhları okşayan ve eğlencenin unutulmaz anlara dönüşeceği bir gecce sunuyor. Dress code olarak smokin veya takım elbise belirlenen geccenin ateşi 20:00 itibariyle yakılıyor. Sunset’in imza kokteylleri ile başlayan unutulmaz gecce, hafızalardan silinmeyecek lezzetlerle devam ediyor. Danna Leese, D’Autre Serra ve DJ Evren Katırcıoğlu’nun performansları ile renklenecek geccede eğlencenin de sınırları zorlanacak.

Akşam yemeği KDV ve servis dahil 550 Euro.

Sunset’in damaklara imza atan lezzetleriyle süslenen yeni yıl yemeğinden sonra bar kısmı sizi bekliyor. Sadece saat 22:30 itibariyle başlayacak olan bar programına katılmak isteyen misafirler için fiyat, limitsiz yerli ve standart yabancı içki, fingir food ve gecce sonu sucuk ekmek / çorba ikramı dahil kişi başı 300 Euro.

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Sortie

İstanbul gecce hayatının 365 gün aralıksız hizmet veren, Boğaz hattındaki muhteşem konumuyla en büyük eğlence mekanı özelliğini taşıyan Sortie, yeni yıla hazır! Sortie, sizi kaliteli ve şık bir atmosferde DJ performansıyla dansettirip sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenceyle buluşturuyor. Yabancı misafirlerinizi gururla ağırlayabileceğiniz,özel günlerinizi en çoşkulu şekilde yaşayabileceğiniz, yeniliklerin ve eğlencenin tadını çıkarabileceğiniz en büyük alanı sizlere sunmaktan her daim keyif alan bu muhteşem mekan yılbaşına özel olarak hazırladığı menüsü ve eğlencesiyle hafızalara kazınmaya hazır. Geç kalmadan rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın.

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Arwin Cihangir

Arwin’de hem lezzete hem eğlenceye doyacaksınız. Yılbaşı geccesine özel olarak hazırlanan Arwin menüsü damaklarınızda iz bırakmaya geliyor. Başlangıçlarla başlayan yeni yıl menüsü, tadına doyulmaz ara sıcaklarla devam ediyor. Hindi But Dolma ve Dana Kaburga seçeneklerinin sunulduğu ana yemek seçeneklerinin ardından imza tatlılarla kapanışı yapabilirsiniz. Firdevs Akkaya ve Ozan Kan’ın müzikleriyle eşlik edeceği geccede eğlenceye doymaya hazır olun.

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Swissotel The Bosphorus

Swissotel The Bosphorus, her yıl olduğu gibi bu yıl da restoranlarıyla hem lezzet hem eğlence şovuna hazır.

Chalet’nin 120 yıllık dağ evinde İsviçre Mutfağı’na özgü lezzetleri tadarken sıcak şömine karşısında ya da Iglolarda içkinizi yudumlayarak yeni yıl ruhuna kapılın.

Gabbro’nun yeni yıl partisi ise oldukça hareketli! Purple Hani Band eşliğinde lezzet dolu seçenekler ve eşsiz kokteylleri denemenizde fayda var.

Sabrosa’nın zengin açık büfesi ve Cafe Cubano Grubu müziğiyle yeni yıl yemeğinizi bir partiye dönüştürecek. Yeni yılın ilk sabahında gerçekleşecek brunch ise 2023’ün ilk pazar keyfine keyif katacak.

Madhu’s, Hint Mutfağı’nın eşsiz lezzetlerini renkli ambiyansında sunmak için sizleri bekliyor. Sizi eğlecenin doruklarına çıkaracak DJ performansı ile yeni yıl ruhuna kendinizi bırakabilirsiniz.

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Meos Balık

Meos’ta lezzet ve eğlence bir arada sizi bekliyor! Meos’un klasikleşen lezzet efsanelerine Soner Olgun’un eşsiz yorumu da eşlik ediyor. Rezervasyonunuzu erkenden yapmayı unutmayın!

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Günay Restaurant

Günay’lı gecceler yılbaşında da devam ediyor. Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül’ün yeni yıl geccesi için özel olarak hazırlandığı programına Günay’ın imza lezzetleri de eşlik ediyor. Şimdiden yerinizi ayırtmayı unutmayın.

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Akdeniz kıyılarına vuran yılbaşı ruhu

Akra Hotels

Her sene; eski yılı geride bırakmak, yeni bir yılı umut ve neşeyle karşılamak adına Akra Hotels tarafından geleneksel hale gelen Yılbaşı Galası bu sene de dolu dolu geçecek programıyla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

The Royal Castle Bistro

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Alma Side

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Azumare Lounge

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Evde yılbaşı lezzetleri

Namlı Gurme

Yeni şubesini yakın zamanda, vazgeçilmez adresi Karaköy’de açan ve konukları tarafından büyük beğeni toplayan lezzet efsane Namlı Gurme; yılbaşında da sofralarınızda! İlk günden beri mutfağından çıkan her lezzetiyle yanıltmayan ve damaklara kazınmış tatlarıyla dünya çapında ün salan mekan, yılbaşı hindinizi sizin için hazırlıyor. 2023 yılına lezzetli bir giriş yapmak isterseniz, geç kalmadan siparişinizi verin.

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Grill Prime

Yılbaşı sofralarınızda Grill imzasına hazırlanın. Kestaneli iç pilav ve baby patatesin de eşlik ettiği yılbaşı hindiniz Grill Prime ile evinizde! Seçenekli olarak satışa çıkan yılbaşı hindisini dilerseniz 5 - 6 kişilik yarım porsiyon dilerseniz 10 - 12 kişilik tam porsiyon olarak sipariş verebilirsiniz.

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