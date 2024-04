Nisan 2024 : İstanbul Etkinlik Rehberi

İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için harika bir zaman olan Nisan ayında yapılacak etkinliklerin keyfini çıkarmak için İstanbul’da tiyatro’dan sinemaya, konserden atölyeye pek çok etkinlik sanatseverleri bekliyor olacak. Sizler de Nisan ayında İstanbul’da “Ne yapsak?” diyorsanız, Gecce Gusto Lıfe Style editörlerinin, sizler için seçtiği Nisan 2024 İstanbul kültür-sanat etkinliklerine aşağıda göz atın.

İstanbul Mart Ayı Konserleri ve Stand Up Gösterileri

Melike Şahin

Sevilen Sanatçı, Melike Şahin, en güzel şarkılarıyla 5 Nisan akşamı Turkcell sahnesinde.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 5 Nisan 2024, 21:00

Bilet: Passo

Zeynep Bastık

Son dönemde Mabel Matiz’in yazdığı Lan şarkısı ile, en çok dinlenen isimlerinden Zeynep Bastık, sevenleriyle buluşuyor.

Yer: Tim Show Center

Tarih: 5 Nisan 2024, 21:00

Bilet: Passo



Salman Gambarov

Azeri cazının yıldız isimlerinden, besteci, piyanist ve aranjör Salman Gambarov, Bakustic Jazz projesi ile CRR sahnesinde. Kendisine sahnede eşlik edecek olan isimler ise trompette Şenova Ülker, gitarda Cenk Erdoğan ve vokaliyle İlhama Gasımova. Çok renkli, çok sesli bu güzel geceyi kaçırmayın.

Yer: CRR Konser Salonu

Tarih: 6 Nisan 2024, 20:30

Bilet: biletix

Nigel Kennedy

Vivaldi’nin” Dört Mevsim”ini çaldığı albümünün 2 milyonluk satışıyla Guiness Rekorlar Kitabı’na dünyanın en çok satan klasik müzik allbümü ile adını yazdıran Nigel Kennedy, eşsiz müzik yeteneği ve sahnede kurduğu samimi ilişkisi ile müzikseverlere muhteşem bir konser yaşatmak için İstanbul’da.

Yer: Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 7 Nisan 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Sergey Malov

18. yüzyıl İtalyan müziği başta olmak üzere geniş bir repertuara sahip olan La Cetra Barockorchester ve keman virtüözü Sergey Malov sahnede kalabalık ve çok zengin bir performansa imza atacaklar. Çağdaş yorumlarla zenginleştirilmiş klasik müzik gecesi, Nisan ayının en güzel anıları arasında yer alabilir. Etkinlik ajandanıza ekleyin deriz.

Yer: CRR Konser Salonu

Tarih: 7 Nisan 2024, 20:30

Gücüm Sezer Guitar Projcet

Brezilya Choro müziğinin ritimleriyle haftaya güzel bir başlangıç yapmak isterseniz doğru etkinliktesiniz.

Gitarıyla Gücüm Sezer, kontrbasla Aytaç Yıldız, davulla Barış Buran ve trompetiyle özel konuk Şenova Ülker sahnede bir araya gelecek ve kendi dokunuşlarıyla harmanladıkları Choro tarzını dinleyici ile buluşturacaklar.

Yer: Nardis Jazz Club İstanbul

Tarih: 8 Nisan 2024, 21:30

Sıla

Sıla, en sevilen şarkılarıyla Günay Restaurant sahnesinde.

Yer: Günay Restaurant

Tarih: 12 Nisan 2024, 20:00

Bilet: Passo

Antgarde Orkestra

Avantgarde Orkestrası, 13 Nisan akşamı Dada Salon Kabarett sahnesinde.

Yer: Dada Salon Kabarett

Tarih: 13 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletino

Büyük Ev Ablukada Akustik

Büyük Ev Ablukada’nın coşkulu sahne performansları zaten çok sevilirken bir de akustik konserlerle çıtayı iyice yukarı taşıdılar. Nostaljik Ses Tiyatrosu’nda gerçekleşecek bu nefis konserde Defansif Dizayn albümünden de şarkılar dinleyebileceksiniz.

Yer: Ses Tiyatrosu

Tarih: 14 Nisan 2024, 20:30

Burçe Karaca

Piyanist ve besteci Burçe Karaca, caz ve Anadolu ezgilerini bir araya getirdiği repertuarıyla Moda’da etkinliklere de ev sahipliği yapan en güzel mekanlardan birisi olan All Saints Kilisesi’nde sahne alacak.

Yer: All Saints Kilisesi Moda

Tarih: 14 Nisan 2024 19:30

Anima Musicae Chamber Orchestra

Franz Liszt Akademisi’nin seçkin müzisyenlerinden oluşan Anima Musicæ Oda Orkestrası, ünlü kemancı Gwendolyn Masin ile 17 Nisan Çarşamba akşamı İş Kuleleri Salonu’nda müzik tutkunlarıyla buluşacak.

Yer: İş Sanat İş Kuleleri Salonu

Tarih: 17 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletix

David Eugene Edwards, Matt Elliott

Müziğiyle ruhsal yolculuklara çıkartan Bristollü folk müzik bestecisi ve yorumcusu Matt Elliott ile folk ile gotik rock türlerini şaşırtıcı güzellikte bir araya getiren David Eugene Edwards, Babylon’da aynı gecede arka arkaya sahne alacak isimler. Hafta sonuna sağlam bir giriş yapmak isteyenler için güzel bir etkinlik

Yer: Babylon

Tarih: 19 Nisan 2024, 21:00



Kerem Görsev Trio

Caz dünyasının önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman’dan oluşan trio ekibiyle touché’de!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 19 Nisan 2024, 21:00

Bilet: Passo

Ceylan Ertem “Sezen Aksu Tribute”

Ceylan Ertem, özel programı “Sezen Aksu Tribute” ile 19 Nisan akşamı JJ Arena sahnesinde.

Yer: JJ Arena

Tarih: 19 Nisan 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Cem Adrian

Cem Adrian, kendine has yorumu ve şarkılarıyla İstanbullu sevenlerine müzik dolu bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor.

Yer: Dorock XL Venue Taksim

Tarih: 19 Nisan 2024, 22:00

Bilet: Passo

Hadise

Sahne Showları, Performansı ve stili ile Türk pop müziğinin en güçlü kadın isimlerinden Hadise, 20 Nisan akşamı Harbiye’de müzikseverler ile buluşuyor.

Yer: İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 20 Nisan 2024, 21:00

Bilet: Passo

Göksel

Türk pop müziğinin en güçlü kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Göksel, 27 Nisan akşamı İstanbul Kongre Merkezi’nde.

Yer: İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 27 Nisan 2024, 21:00

Bilet: Passo

Nisan Ayı Stand-Up Showları istanbul

Miray Akovalıgil Stand Up

Miray Akovalıgil Stand Up 1 Nisan’da Zorlu PSM’de.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 1 Nisan 2024, 21:00

Bilet: Passo

Akın Aslan Stand Up

Uykusuz Dergisi için yazdığı yazıları ve youtube’da yayınladığı ‘İyi Huylu’ isimli tek kişilik gösterisiyle tanınan başarılı komedyen Akın Aslan, hazırladığı yeni tek kişilik gösterisi ile touché by N Kolay’da!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 2 Nisan 2024, 21:00

Bilet: Passo

Güldür Güldür Show

Güldür Güldür Show, aileden aşka, şöhretten teknolojiye, futboldan arkadaşlığa, birçok konuya yine kendi mizah anlayışı ile getirdiği yeni yaklaşımlar ve çözümleri ile BKM Tiyatro’da seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

Yer: Beşiktaş Kültür Merkezi

Tarih: 3 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Passo

Yavuz Günal Stand Up – III.YAVUZ

Yavuz Günal, “III. YAVUZ” adlı yeni gösterisiyle izleyicisiyle buluşuyor!

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 3 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletix

BKM Mutfak +1 Stand Up Gecesi

Şehrin en iyi komedyenlerinin 15’er dakika sahne aldığı bu stand up gösterisi, 10 yıldır olduğu gibi yine BKM Mutfak Comedy Club’da!

Yer: BKM Mutfak Comedy Club

Tarih: 5 Nisan 2024, 20:45

Bilet: Biletix

Doğu Demirkol

Türkiye ve Dünyanın farklı şehirlerinde gerçekleştirdiği tek kişilik gösterisinde kendi yaşamından ve bu topraklarda güldürü niteliği taşıyan her olaydan beslenen Doğu Demirkol, bu sezon da seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 12 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Bengi Apak Stand Up

Bengi Apak, özel olmaya ve büyülü anlara isyan ettiği setiyle 18 Nisan akşamı izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 18 Nisan 2024, 21:00

Bilet: Passo

Gırgır Stand Up

Gırgır dergisi ekibinden Barbaros Uzunöner ve senarist, oyuncu, Gırgır dergisi yazarı Volkan Kantoğlu dönüşümlü olarak sahneye çıktığı bu mizah dozu yüksek show, aklınızda kalan unutulmaz karikatürler gibi bir tat bırakacak!

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 20 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Alpay Erdem – Kolsuz Tişört

Lombak, Penguen ve Uykusuz gibi fenomen dergilerdeki çalışmalarıyla mizahseverlerin sevgisini kazanan Alpay Erdem, başından geçen ilginç ve komik olayları, benzersiz anlatım gücü ve hemen hemen herkese hitap eden incelikli tavrıyla izleyicisine anlatıyor.

Yer: Kılçık Mekan

Tarih: 20 Nisan 2024, 19:00

Bilet: Biletix

Sarp Apak Stand Up

Sarp Apak, bu defa uzun yıllardır hayalini kurduğu stand-up sahnesinde seyirciyle buluşuyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 21 Nisan 2024, 21:00

Bilet: Passo

Etik Alkol

Etik Alkol, İstanbul seyircisi ile buluşuyor.

Yer: Kats Sahne

Tarih: 25 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletix

İstanbul Nisan Ayı Tiyatroları

Gecce Gusto Sanat Editörlerinin, sizler için seçtikleri, Nisan ayı İstanbul tiyatroları ve müzikalleri!

Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı

44 yaşında, evli ve çocuklu, gece kulüplerinde bodyguardlık yapan Dave artık başka bir şey yapmak hayaliyle yeni bir iş arar. Gazete ilanından bulduğu iş, onun için eskisine göre daha kolaydır. Dave sanat galerisinde güvenlik görevlisi olur; bir insan sanat galerisinde ne kadar zorlanabilir ki diye düşünür. Görev yeri galeride, arka tarafta bir oda. Perdeyle ayrılmış. Perdenin önünde bir yazı: “DİKKAT! Bu odadaki sergi sert içeriklidir. Rahatsız olabileceğinizi düşünüyorsanız Lütfen girmeyin. 18 yaşından küçükler “zaten” giremez!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 2 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Passo

Kopenhag

20. yüzyılın en büyük atom fizikçilerinden Niels Bohr ve Werner Heisenberg 1941 yılında Kopenhag’da tarihin akışını değiştiren bir görüşme yaparlar. Hakkında Hitler için atom bombası yaptığı iddiaları dolaşan Heisenberg, Nazi işgali altındaki Danimarka’ya, yarı-Yahudi eski arkadaşı ve hocası Bohr’u ziyarete gider. Yanlış anlaşılmalar ve belirsizliklerle dolu bu görüşmenin sonucunda İkinci Dünya Savaşı’nın gidişatı ve milyonlarca insanın kaderi belirlenir. Heisenberg, Bohr ve Margrethe’ın huzura kavuşamayan ruhları, hayattayken yanıtlayamadıkları bir sorunun cevabını aramaktadır: Heisenberg Kopenhag’a neden geldi? Belirsizlik, bellek, nezaret ve perspektif temalarını konu eden Kopenhag; bilimin ve sosyal hayatın temeli olan “belirsizlik” labirentinde modern fizik, felsefe ve ilişkilere dair bir anlatı kuruyor. Hakimi, savcısı ve sanığı sürekli olarak değişen sürreal bir davanın etrafında şekillenen sahneleme fikri, politik söylemlerin git gide sertleştiği çağımızda alınan kararlar ve sorumluluklar üzerine etik bir tartışma açıyor. ( oyunun özeti tiyatrolar.com'dan alınmıştır)

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 2 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Passo

Kürk Mantolu Madonna

Sabahattin Ali’nin kendi aşk hikayesinden yola çıkarak yazdığı düşünülen, Türkiye’nin en çok tanınan romanlarından olan Kürk Mantolu Madonna, Taner Barlas’ın uyarlamasıyla sahneye taşınıyor. Rauf Efendi’nin yaşadığı aşk buhranlarını oldukça çetrefilli bir hikaye ile izleyiciye sunan oyun, Caddebostan Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

Yer: Cadde Bostan Kültür Merkezi

Yer: Cadde Bostan Kültür Merkezi

Tarih: 3 Nisan 2024, 21:00

Aşık Shakespeare

Tiyatrodaki pek çok kalıbı yıkan ve tiyatroyu yeniden inşa eden William Shakespeare’in 16. yüzyıl İngiltere’sinde, yeni oyunuyla kendini ispat etme çabası içindeki gençliğine ve genç bir kadının erkeklerin dünyasında sahneye çıkmak için verdiği tutkulu mücadeleye odaklanan Aşık Shakespeare, Shakespeare dönemi tiyatrosuna ve yaşamına dair çağdaş bir perspektif sunuyor. Oyun, bir tiyatro kumpanyasının Shakespeare’in oyununu sahneleme sürecini, bir dizi yanlış anlaşılmayı, karmaşayı, kralları, kazaları ve aşkın en tuhaf hallerini anlatırken Shakespeare ve Marlowe efsanesine de göz kırpıyor. Genç Will’in tüm zamanların en büyük aşk hikayesi olan Romeo ve Juliet’i yazma sürecine tanıklık eden bu olağanüstü oyunu kaçırmayın!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 2 Nisan 2024, 20:45

Bilet: Passo

Bilet: Biletix

Bir Yastıkta

İşlerinde çok başarılı, eğitim almış bir cerrahla bir mimarın tıkanmış evliliklerinden yola çıkarak sevgiyi tazelemenin yolları üstüne düşünen güldürü. Bir yastıkta kocamak için yola çıkan çiftin, evlilik tökezleyince yollarını ayırıp sonra yeniden bir araya gelmelerinin öyküsü.

“Bir Yastıkta” evliliklerine ve aşklarına sahip çıkmaya çalışan iki günümüz insanının içlerinden geçtikleri zor bir dönemin öyküsü.

“İnsan sevdiğinden uzakta kafasının içinde bomboş bir ev taşır. Her gün biraz daha yalnız. Her gün biraz daha ölüme yakın. Biz en zor şeyi başardık. Birbirimizi affettik."

“Bir Yastıkta” aşkın matematiği üstüne seyircilerle birlikte düşünen bir oyun.

Yer: Duru Tiyatro

Tarih: 3 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Uykusuz Bir Rüya Salim

Salim; Adana’da ailesi ile yaşarken, İstanbul’a amcasının yanına gönderilir. Amcasının kebapçı dükkanında çalışırken, şahit oldukları onu geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. Çocukluğundan bu yana en çok bildiği duygu olan çaresizlikle tekrar baş başa kalan Salim’e kaderi bir oyun daha oynamıştır. Salim de izleyiciye sorar: Keşke mi daha zordur kader mi?

Yer: Alan Kadıköy Sahnesi

Tarih: 4 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Passo

Sivrisinekler

Alice, Cenevre’de Higgs Bozonu’nun varlığını kanıtlamak için yapılan “Büyük Hadron Çarpıştırıcısı” projesinde çalışan bir bilim insanıdır. Kendisi gibi bilim insanı olan kocası, çocukları Luke küçükken ortadan kaybolmuştur ve bu onların hayatındaki kara deliktir.

Yer: Müze Gazhane

Tarih: 4 Nisan 2024, 20:30

Fok Derisi KAVUŞMA!

Yuvayı dişi kuş mu yapar? Peki bu yuva kimlerden ve nelerden oluşur?

Bir çatıya sahip ama anne olmak isteyip olamayan beyaz yakalı bir kadın Dilek.

Bir çocuğa sahip ama kendi ailesiyle aynı çatı altında yaşayamayan Türkmen bir bakıcı Gül.

Aile dediğimiz kavramı, kendi yuvasını tamamlamaya çalışan bu iki kadının vazgeçtikleri, fark

ettikleri ve kendileri çok tanıdık.

Farklı sosyal statüde ve coğrafyadan olan Dilek ve Gül’ün anlattıkları, gerçek deneyimlerle

harmanlanmış, trajikomik hikayelerden oluşmaktadır. Masallar, kuşlar, şarkılar her zaman

bizimle.

*Kurtlarla Koşan Kadınlara selam olsun

Yer: Bahçe Galata

Tarih: 4 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Meçhul Paşa

Toplam 7 isim, 8 sahip, 10 yazı işleri müdürü, 9 matbaa, 10 adres değiştirerek dönemin çetin koşullarında ‘devleri bile korkutan’ ve ‘fırsat bulabildiği zamanlarda’ her şeye rağmen çıkan 77 sayı… Bu sayılar aleyhine açılan 16 dava sonucu yatılan toplam 8 yıl, 2,5 aylık mahpusluk da cabası… Dönemin büyük yazarları Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ile karikatürist Mustafa Mim Uykusuz’un birlikte çıkardıkları Türkiye’nin ilk siyasi mizah gazetesi ‘Markopaşa’nın 1946’da başlayan ve durulmayan hikayesi.

Yer: Sahne Dragos

Tarih: 5 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Balina

Balina affetmek üzerine bir oyun… Bir veda, bencillik, yalnızlık, özlemek, Moby Dick, çok özlemek, utanmak, çok ama çok özlemek… Çok hassas, her an kırılabilir ve tam da bu yüzden her an kırabilir insanların hikayesi Balina. Aile bu işte, çok hassas. Hele bir de hayat boyu seni bekleyen vicdan azabının kapını çaldığını biliyorsan. Kızın iki yaşındaysa ve sen arkana bile bakmadan gitmişsen ya da hiç düşünmemişsen küçücük bir kalbi kırdığını, o zaman çok daha hassas. Elinde ne var? Aşık oldum mu diyeceksin? Bilmiyorum mu diyeceksin? Sessiz sessiz affetmesini mi bekleyeceksin? Ya da Zamanında yanında olamadığın çocuğunun bir balinanın arkasından gözyaşlarıyla yazdığı birkaç cümlenin seni kurtarmasını mı bekleyeceksin? Belki sorarsın, Belki sana gittiğiniz tatili hiç unutamadığını, denize bakıp balinaların orada olup olmadığını düşündüğünü tam da bu anda gözüne giren güneşi ve ayağına batan kumları anlatır. Sonrasında hep o kum taneleri gibi güneşin altında kaldığını, seni hep beklediğini, denize baktığını ve bir gün o sonsuzluktan gelip ona gülümseyeceğini düşündüğünü anlatır. Senin kızın sonuçta. Terk ettiğin kızın. Bilmiyorum, Belki.

Yer: Zorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi

Tarih: 5 – 6 – 20 – 21 Nisan 2024, 21:00

Bilet: Passo

Ben Fidel

Emperyalizmin kıskacına rağmen ülkesinin bağımsızlığından ödün vermeyerek Küba halkının gönlünde “Büyük (Maximo) Lider” dünya halklarının gönlünde ise efsaneye dönüşmüş Fidel Castro’nun hayatı, Küba devrimi ve bağımsızlık mücadelesi.



Peki Küba nasıl başardı?

Fidel’den dinleyelim…

Yer: Ara Sahne

Tarih: 5 Nisan 2024, 20:30

Treplev

Aşk, ya bir zamanlar muazzam büyük olan bir şeyin büzülüp ufalmış bir kalıntısıdır ya da gelecekte gelişip muazzam büyük bir şeye dönüşecek bir şeyin bir parçasıdır. Ama içinde bulunduğu zamanda tatmin edici değildir. İnsanın beklentisinin çok azını karşılar.

Olay, Sorin’in göl evinde, Rusya’da, aynı zamanda Decollage Art Space'in üç katında geçer. Seyirciler üç katı da dolaşarak Treplev'in hikayesine ortak olurlar.

"Bu sondan başlayan bir hikaye. Sonunu bildiğimiz bir hikaye. Neyin beni oraya getirdiğiyle hiç ama hiç ilgilenmiyorum neden biliyor musunuz? Çünkü ölüler neden öldükleriyle ilgilenmezler. Ölü ölüdür diri de diri."

Not: Anton Çehov’un Martı oyunundan uyarlanmıştır

Yer: Decollage Art Space https://decollageartspace.com/treplevhttps://decollageartspace.com/treplev

Tarih: 5 Nisan 2024, 20:30

Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası – Metres

Olaylı bir boşanmanın ardından yeniden evlenmiş olan ünlü iş adamı Can Beker ve parfüm uzmanı karısı Melisa Beker’in hayatında sular durulmak bilmemektedir. İkilinin sinirleri, zaten kavga ile başlayan bir gecede, bulundukları bara eski arkadaşları ve Can’ın ortağı Kayhan’ın yanında genç ve güzel Yasemin ile gelmesi ile iyice bozulur. Gergin ortam, aniden bir kiralık katilin ortaya çıkması ve onları öldürmeye kalkışması ile bambaşka bir boyut alır. Bunun üzerine bir de katilin kendisinin kimseyi öldüremeden bir cinayete kurban gitmesi gizemli ve heyecanlı bir seri olayı tetikler. Kaos çıkan barda duruma el koyan cinayet masasına bilirkişilik hizmeti veren, karizmatik genel cerrah Dr. Alev Esen, amirleri başka bir olay yerinde olduğu için mekana yalnız gelen sakar ve sersem komiser Nesim, mekanın herkesin sinirlerini bozan kurumsal işletmecisi Serpil’in de olaya intikal etmesiyle içinden çıkılması zor ama bir o kadar da komik ve heyecanlı olaylar başlar.

Yer: Dada Salon Kabarett

Tarih: 6 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletix

CMXXIV

Dünyanın dört bir yanında binlerce kez sahne alan Cem Yılmaz, yepyeni stand-up gösterisiyle yeniden sahneye dönüyor. Cem Yılmaz, "CMXXIV" adını taşıyan yeni performansı ile, 7 Şubat 2024 tarihinden itibaren Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircilerle buluşacak ve bu özel gösteri serisiyle bir kez daha kahkahalara boğacak!

Yer: Zorlu PSM – Turkcell Platinum Sahnesi

Tarih: 6 – 7 – 16 Nisan 2024, 21:00

Bilet: Passo

Jekyll&Hyde

İyi ve kötü aynı bedende, birbirine karşı acımasız bir savaş halinde. Ama her şeyin bir sonu vardır. Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü ‘Jekyll & Hyde’ müzikali, çarpıcı bir prodüksiyon ve muhteşem bir kadro ile sahnede.

Yer: TİM Show Center

Tarih: 6 Nisan 2024, 21:00

Bilet: Passo

Diko Topu

Rağmen birinin hikâyesi

DİSKO TOPU

Ben bir yıldızdım. Adiydim. Bir tesadüftüm. Yanlıştım.

Bir kazaydım. Uğursuzdum. Bir belaydım. Felakettim.

Bir yangındım. Küldüm. Bir sestim. Duyulmazdım.

Bir kırıntıydım. Yokluktum. Bir lekeydim. Ayıptım.

Bir soruydum. Yarımdım. Bir duvardım. Çatlaktım.

Bir ağaçtım. Oyuktum. Bir çiçektim. Kayıptım.

Bir yoldum. Gidilmezdim. Bir dikendim. Acıttım.

Bir anıydım. Bulanıktım. Bir masaldım. Kısaydım.

Bir yataktım. Çürüktüm. Bir tavandım. Deliktim.

Bir geceydim. Mucizeydim.

Yer: Kadıköy Boa Sahne

Tarih: 8 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Passo

Mart

“Keşke annem yüzüne bu boyaları sürse de hep genç kalsa.”

Yaşadıklarına tutkuyla bağlı bir çocuk; Mert.

“Koşarken içimden 3000'e kadar sayıyorum. Yani aslında 1000'e kadar sonra bundan 2 tane daha.”

Sevdiği her şeyden bir çırpıda vazgeçirilen Mert.

“Nar çiçeğimi göremeyecek oluşum canımı acıtmıyor. Hatta içimi bir huzur kaplıyor.”

Bambaşka bir şehre taşınmak zorunda bırakılan Mert.

“Keşke insanları işlediği suça göre değil de, neden işlediklerine göre koğuşlara dizseler.”

“Anne artık makyaj yapma. Genç yaşta cilt kanseri olacaksın!”

Yaptıklarımızın sorumluluğunu taşıyabilecek miyiz? Yoksa bizi alıp götürmesine izin mi vereceğiz?

Mert sizi dünyasına ve yaşadıklarını anlatmaya davet ediyor.

“Memnun oldum. Ben Mart!”

Yer: Alt Kat Sanat

Tarih: 12 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Yaşamaya Dair

Sarsıcı bir Nâzım Hikmet uyarlaması olan “Yaşamaya Dair,” büyük ozanın Bursa Cezaevi’ndeki yaşamı ve eşi Piraye Hanım’a olan tutkusunu, sürgün yılları ve vatan hasretini anlatarak şairin yaşamından izlenimleri seyirciyle buluşturuyor. Nâzım Hikmet’in destansı şiiri bir kez daha hayat bulurken, sahnede Genco Erkal’a unutulmaz sesiyle Tülay Günal eşlik ediyor. Piyano ve viyolonsel eşliğinde oynanan oyunda, başta Fazıl Say ve Zülfü Livaneli olmak üzere değişik bestecilerin Nazım Hikmet şarkıları da seslendiriliyor.

Yer: Fişekhane Ana Sahne

Tarih: 13 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Hücreler

Hücreler, çökmekte olan bir organizmanın içinde, hayatta kalmaya çalışan hücrelerin sürreel ve ironik hikâyesi. “Yalnız değilsiniz, içinizde sizin için çalışan trilyonlarca sizden var.”

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 14 Nisan 2024, 20:00

Bilet: Passo

Sidikli Kasabası Müzikali

Dünyanın kuraklıkla boğuştuğu bir dönemde ev tuvaletleri yasaklanmıştır; halkın tuvalete girmesi de Cladwell adında bir iş adamının özel şirketi denetimiyle gerçekleşmektedir. Tuvalete girmek için parası olmayanlar ise Sidikli Kasabası’na gönderilmekte ve bir daha geri dönmemektedir. Bu tuhaf “sistem”e başkaldırının başlaması ise kendi halinde bir genç olan Bobby ve üst tabakanın eğitimli kızı Hope arasındaki bir aşkın kıvılcımına bakar. Bünyesinde alışılagelmişin dışında rap, swing, marş ve daha birçok müzik türünü barındıran Sidikli Kasabası Müzikali, akıcı hikayesi ve düşmeyen temposu ile seyirciyi koltuğuna kilitliyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 14 Nisan 2024, 15:30

Bilet: Passo

Dracula Müzikali

“Yalnız kalmamalısınız; çünkü yalnız olmak korku ve endişelerle dolu olmaktır.” Yeni bir kan bulmak ve ölümsüzlerin lanetini yaymak için Transilvanya’dan İngiltere’ye gitmeye çalışan Dracula’nın hikayesi. Yazarın deyimiyle “Ölü Olmayan” hayatını yeniden canlandıran ortaçağ asilzadesi Dracula’nın Mina’ya olan aşkıyla yeni soylu bir yaşam kurmak ve bir hipnoz sonucu kendi sonunu hazırlayan kaderinin planı, iyilikle kötülüğün amansız savaşıdır. Bram Stoker’ın Kont Drakula’nın yeni kanlar bulmak için Transilvanya’dan İngiltere’ye doğru yola çıkmasıyla Profesör Abraham Van Helsing’in yönetiminde bir grup insanın ona karşı başlattığı mücadeleyi anlatan klasik eseri Dracula, bu kez sahnede.

Yer: Trump Sahne

Tarih: 17 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Ata Demirer Gazinosu

Komedi Gazinosu formatını günümüzde ilk kez sahnelere taşıyan Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterisiyle ‘Ata Demirer Gazinosu’nu yeniden seyirciyle buluşturuyor! Sahnelenmeye başladığı günden bugüne kapalı gişe sergilenen Yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri ile yeniden sahneye çıkacak olan Ata Demirer, şakalarıyla seyirciye kahkahalar attıracak, bir yandan da özenle seçilmiş repertuvarı ile unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak!

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 18 Nisan 2024, 21:00

Bilet: Passo

Şakşakcılar

Yıl 1895… Paris tiyatrolarının, seyirci arasına karışarak doğru zamanda alkışlatmakla görevli şakşakçılar sayesinde başarı kazandığı yıllar… Ünlü Şakşakçı Şefi Auguste Levasseur; “Balık Kartalı’nın Serüveni” adlı müzikal trajedinin açılış gecesine iki saat kala şakşakçı ekibi tarafından terk edilir. Yardımcısı Dugommier’nin sağdan soldan bulduğu acemi şakşakçılar ile beş perdelik, kırk sahne değişiminden oluşan büyük yapımın prömiyerine iki saat kala prova yapmak zorunda kalırlar. Dugommier’nin müzisyen kız kardeşi Fauvette’in de katılmasıyla şenlenen bu canhıraş provayla akşamki temsilin alkış düzenini kurtarma telaşı içindedirler. Sahnedeki üç kişinin akşamki büyük yapımı şakşakçılara her halükarda izletme gayretiyle düştükleri komik haller, seyircinin de katılımıyla müzik ve mizah dolu bir serüvene dönüşüyor. “Ne derler bilirsiniz; imkansız bizim lügatımızda yoktur.”

Yer: TiyatrOPS

Tarih: 18 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Mobilet

Kuşları Bile Vurdular

“Kuşları Bile Vurdular”, isminin anlamı “umut” olan “Nadina”nın, meraklı, heyecanlı, hayalperest, Boşnak bir kız çocuğunun, 1992 senesinin bahar aylarında başlayan Srebrenitsa Katliamı sırasında yaşadıklarını, yaşayamadıklarını, “tek başına” hayatta kalabilmek ve nefes alabilmek için verdiği mücadeleyi konu alır. Öğretmen bir annenin ve fırıncı bir babanın tek çocuğu olan “Nadina”, soykırım ile birlikte gelişen 4 senenin acılarını, çaresizliğini, korkularını; ışığa hasret, küf, sidik ve ceset kokan, karanlık bir odada düşlemek için çırpındığı ışık huzmelerini anlatır. “Sıcak ekmek kokan” çocukluğunu, “Pamuk anne”sini, babasını, “Sarı Ayla”sını, “Miro”yu ve tutunduğu dallarını, kırılan dallarını, hasretlerini ve vazgeçmeyişini… Çünkü tüm özlemlerin, kokuların ve direnişlerin ışığında: ‘Nadina’, “umut”demektir; umut etmek, vazgeçmemek demektir. “Kuşları Bile Vurdular” Münferit Tiyatro yapımıyla sahnede!

Yer: Oda Tiyatrosu

Tarih: 18 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Mobilet

Mikado'nun Çöpleri

Türk edebiyatına Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat ile birlikte “garip” akımını

getiren yazarımız Melih Cevdet Anday’ın zamansız oyunu “Mikado’nun Çöpleri”

sosyal baskılar altında büyümüş ve sıkışmış bireylerin yalnızlaşma yolundaki

çırpınışını yine garip bir dille anlatıyor. İletişimsizlik, kendini var etme çabası ile gece

boyunca kendileri ile yüzleşen kadın ve erkeğin “ya sabah olmazsa” tedirginliği ile

katlanan fikri ve vicdani bir hesaplaşmaya dönüşmesinin hikayesi.

Yer: House Of Performance

Tarih: 18 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Mobilet

Ben Medea Değilim

“Ben Medea Değilim” oyununda yakın geçmişte “katil” sıfatı yakıştırılan bir Kadın’ın, tiyatro sahnesinde gösteriyi ve seyirciyi manipüle ederek kendi hikâyesine ve aslında her kadının kendi gerçeğine yönlendirdiğini görüyoruz.

Yer: Müze Gazhane

Tarih: 18 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Mobilet

Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz

İki kardeş. Biri kentli, eğitimli bir senarist. Diğeri ormanlara sığınan, özgür ruhlu bir hırsız. Aynı ağacın üstünde farklı mevsimlerde iki kardeşin birbirini keşfetme, birbirine dönüşme hikayesi. Kentin doğayla, sanatın ticaretle, eğitimin cehaletle, hayallerin gerçeklerle savaşı.

İnsan kendi elleriyle kurduğu sistemin içinde ezilirken, kendi elleri ile bu tuzaktan kurtulmayı beceremez mi? Yoksa insanın kurduğu sistem, insandan daha akıllı davranıp onu beceriksizleştirdi mi? Peki hangisi daha zor, kalmak mı gitmek mi?

Yer: Mall Of İstanbul Moi Sahne

Tarih: 19 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Çirkin

Anlatı tiyatrosu ile dijital enstalasyonu birleştiren izleyiciyi çevreleyen yenilikçi bir deneyim olarak tasarlanan Çirkin, Anadolu gelenek ve masallarından ilham alan gerçeküstü bir ihanet hikâyesi. Birçok farklı teatral stilden esinlenen oyunculuk yapısı ve reji biçemini çağdaş tiyatro enstrümanları ile buluşturan oyun, masalsı ve mitik evrenini teknolojinin olanaklarıyla birleştiren özgün bir sahne dili yaratıyor. Firuze Engin’in yazdığı Güray Dinçol’un yönettiği oyunda Nihal Yalçın ve Onur Berk Arslanoğlu oynuyor.

Yer: Hope Alkazar

Tarih: 19 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Alevli Günler

Çocukluğundan beri ayrılmamış üç arkadaş; biri mahallenin kasabı, biri muhasebeci, biri de Türk kültürü profesörü. İçlerinden biri kanser olunca, inançları gereği öldükten sonra yakılmak ister ve farklı olana yaşam hakkı vermeyen düzenle karşı karşıya gelirler. Başvurdukları her yerde başka komediler yaşar, her türden anlaşmazlık ve anlayışsızlıklarla karşılaşır, bize çağdaş bir “Yaşar-yaşamaz” hikayesi sunarlar.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 21 Nisan 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Zengin Mutfağı

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansıması. Hizmet etmekten başka bir şey düşünemeyen köşk çalışanları da gözlerinin önünde gelişen olaylar karşısında kayıtsız kalamayacaktır. Toplumdaki değişimden her biri kendi payına düşeni alacaktır.

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 22 Nisan 2024, 21:00

Bilet: Passo

Hepimiz Ssutuğumuz Yerden Yaralıyız

Toplum baskısıyla var olmaya çalışan, razı gelen, yara alan bireyler aynı baskıyı aile içinde nasıl yansıtırlar? Bir akşam yemeğinde ne varsa ortaya dökülecek. Zihninin oyunlarına inat unutmayan bir anne, kendi gerçeğinden vazgeçmeyen bir çocuk ve arada kalan aşık bir kadın.

“Susmayı senden öğrendim anne. Hiç sesin çıkmadı. Her şeye tamamdın. Sen de haklısın. Tek bildiğin buydu.”

Özenle kurulmuş bir masa…

Mis gibi anne köfteleri…

Eski albümler…

Çiçekler…

Şarkılar…

Anılar…

Her şey bir arada olabilmek için…

Bir arada kalabilmek için…

Tüm sustuklarımıza rağmen…

Yer: Asmalı Sahne

Tarih: 22 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Passo

Samanyolu’nu Bilir misiniz?

Bir yerlerde her zaman bir savaş vardır! İşte o savaşlardan birinde kimliğini yitirmiş bir adamla, aktörlükle başlayan hikâyesini asabiyeci olarak sürdüren doktorun, kendi yıldızlarına doğru yolculuğudur bu. Buluşma yerlerinin adıdır Samanyolu. “Yıldızlarımız ancak biz onları fark ettiğimizde parlar.” İki özgür ruhun zamansız masalına tanıklık edeceksiniz. Kim bilir belki siz de yıldızlarınızı fark eder ve Samanyolu’na doğru yola koyulursunuz.

Yer: Kozzy Alışveriş Ve Kültür Merkezi

Tarih: 22 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

1923 Müzikali

Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne yapılan okul gezisi sırasında ortadan kaybolan dört arkadaş, kendilerini bir anda Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’nda bulurlar. Bandırma’yı sarsan dalgalardan Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in ilanına uzanan; genç, yaşlı, çocuk, kadın ve erkek nice isimsiz Cumhuriyet kahramanının yarattığı Millî Mücadele serüvenini müzik, dans, muhteşem sahne tasarımı ve multimedya şovu eşliğinde soluk soluğa izleyeceksiniz.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 23 Nisan 2024, 19:00

Bilet: Passo

Othello Sendromu

‘Yüzyıllar boyu devam eden bir kıskançlık hikayesi’

Öldüren kıskançlık!

Günümüz Leylası, kendisini birden bire yüzyıllar içerisinde gezinirken bulur. Peki Leyla, Shakespeare’in unutulmaz karakteri Othello ile karşılaşırsa ne olur? Günümüzde yaşayan Leyla, Othello’nun kıskançlık sendromuyla baş edebilecek mi? Peki Othello, kendi sendorumuna dur diyebilecek mi? Leyla ile Othello’nun kıskançlıkla örülen aşkının sonu ne olacak? Bir mendil meselesi ile başlayan öykü, bir yandan tarih sayfalarını kurcalarken bir yandan da günümüz dünyasına, kadın şiddetine atıfta bulunuyor; kıskançlığın yıkıcı etkisinin yüzyıllardır değişmediğini tokat gibi yüzümüze çarpıyor!

Yer: Cadde Bostan Kültür Merkezi

Tarih: 23 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Montaigne

59 seneye kaç kuşku sığar, kaç düşünce, kaç çatışma, kaç sorgu, kayıp, yanıt, kaç ölüm ya da kaç doğum? Bir sınırı var mı düşünmenin, sormanın ya da aramanın? Yaşarken ölür mü insan ya da ölmüşken yaşayabilir mi hâlâ? Michel De Montaigne’nin “Denemeler”ini yazdığı, düşündüğü, sorduğu, keşfettiği, olası tüm ihtimallere dokunduğu,

ansızın bulduğu ve belki de tüm yanıtlarından vazgeçtiği buğulu dünyasına, sisli odasına davet ediyoruz sizi. Asırlardır birbirine uzak bilinen ölüm ve doğum, düş ve hakikat, akıl ve kalp, duygu ve düşünce arasındaki o yaklaşılmazlığın boyutunu, Michel de Montaigne ile keşfe çağrıyoruz. Kim bilir, belki hisli bir “Fayette” ve yorgun “Montaigne” arasında yakalayacağımız bir bakış veya bir söz, silip süpürür tüm “uzak”lıkları.

Yer: Şişli Tiyatrosu

Tarih: 23 Nisan 2024, 20:30

Mutlu Aile Tablosu

Ellili yaşlarının ortalarında sıkıcı ve düz bir çift olan Elaine ve Ken Haber, iki yetişkin çocuklarının da etkisiyle birbirlerine hiçbir zaman uygun olmadıklarına ve hayatı kaçırdıklarına ikna olurlar.Haber çifti, uzun süredir evli olmalarından kaynaklı monoton olduğunu sandıkları hayatlarını değiştirmeye karar verirler ve bu monotonluğu düzeltmeye çalışırken hayatları kabusa dönüşür.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 25 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Mobilet

Canavar

Bir imza günü için küçük bir anadolu şehrine gelmiş olan roman yazarı Kemal Sönmez, yıllardır görüşmediği kuzenleri Aslı ve Derya’yı ziyaret eder. Kardeşler bu habersiz ziyarete hazırlıksız yakalanır. İki kız kardeş, Kemal’in de önerisiyle tarifini unuttukları ve yıllardır yemedikleri aile yemekleri “Kapama”yı yapmaya karar verir. Yapması hatırladıklarından kolay, yemesi ise tahmin ettiklerinden zor olan yemek hazırlanırken, Kemal’in ziyaretinin altındaki gerçek sebep ortaya çıkar.

Yer: DasDas

Tarih: 25 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Mobilet

Üç Eksi Bir

Bazı sözcükler ne ağır. Taş gibi.

İnsanın üstüne çöküyor.

Bazı anlamları sözlükler bile taşıyamıyor.

Size de olur mu?

Sevdiğimiz biri hayatımızdan çıktığında bizden eksilen sadece onun varlığı mıdır?

Yoksa giden yanında kendisinden fazlasını götürür mü?

Üç Eksi Bir her zaman iki eder mi?

Sanmam...

Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi

Tarih: 24 Nisan 2024, 20:30

Romeo & Juliet

İtalya’nın Verona kentinde yaşayan iki düşman aile… Ve bu düşman ailelerin birbirlerine aşık çocukları; Romeo ve Juliet. Aşk nedir? Masumca bir his mi yoksa tehlikeye dönüşen bir takıntı mı? Neler yapar insan aşkı için? Nelere karşı gelir? Nelerden vazgeçer? İmkansız aşklarını sadece gece karanlığında, bir tarlakuşu sesine kadar yaşayabilen bu iki genç, yedi günlük bir olay örgüsüyle izleyiciye bu düşünceleri sorgulatacak. Sözlerini yeminlerle süsleyen Romeo ile dudaklarında günahın izi kalan Juliet’in aşkı…

Shakespeare’in dünyanın en bilinen romantik tregedyası Romeo ve Juliet, yepyeni modern uyarlamasıyla DasDas’ta.

Yer: DasDas

Tarih: 26 Nisan 2024, 20:30

Carmina Burana

Beuern Şarkıları olarak da bilinen “Carmina Burana,” İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistleri, orkestrası, korosu ile bale ve modern dans koreografisi olarak sahneye taşıyor.

Yer: Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 27 Nisan 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Veda

Oyunda, usta tiyatro sanatçısı Nevra Serezli, alışılmamış bir deli saraylı kompozisyonuyla öne çıkıyor. Genç oyuncu Leyla Feray da, yasak bir aşkın kahramanı olarak öne çıkıyor. Fatih Gülnar'ın bir Cumhuriyet aydını, Aziz Sarvan'ın, Kulin'in dedesi Ahmet Reşat'a hayat verdiği otobiyografik roman, yazarın Osmanlı'nın son maliye nazırı olan dedesinin öyküsünü, Kurtuluş savaşı yılları ve Cumhuriyet'in kuruluşunu sımsıcak bir konak ve aşk hikayesi olarak anlatıyor.

Eylül Gürcan ve Ayşe Ayter gibi ödüllü tasarımcıların imza attığı oyunda, ayrıca Meral Asiltürk, Alişan Özkan, Zeynep Sevi Yılmaz, Gizem Nur Topaloğlu, Gizem Çayhanoğlu rol alıyor.

Yer: Türkan Saylan Kültür Merkezi

Tarih: 27 Nisan 2024, 20:30

Aydınlıkevler

Yaşamak, zemheriye ve yokluğa direnmek ve bir de Amerika’yla baş etmek üzerine dar gelirli ama zengin bir öykü… Burası Aydınlıkevler ve babaannem Amerika’ya karşı!!!

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 27 Nisan 2024, 21:00

Bilet: Passo

Otelde

Yeni bir hayat arayan güzel bir kadın ve vazgeçmiş bir yazarın hikayesi. Karşılaştıkları otel odasında mı başlıyor yoksa orada mı sona erecek? Polis, odadaki cesetlerin sırrını bulduğu tek delil ile çözebilecek mi: Yayımlanmamış bir roman. “Peki, sana bir rol verip oynamaya zorlarsam oynar mısın o rolü, yalnızca beni sevdiğin için?” Bize biçilen roller, aslında oynamak istediklerimiz ve başka rollere bürünerek hayattan kaçışımız… Öyleyse doğal değil mi hep oyunla gerçeği birbirine karıştırmamız?

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 27 Nisan 2024, 16:00 – 20:30

Bilet: Biletinial

Caner Yazar herkes Oynar

Televizyon seyircisi tarafından çok sevilen ve izlenen, "Ayrılsak da Beraberiz", "Çocuklar Duymasın", "Yarım Elma", "Seksenler", "Zengin Kız Fakir Oğlan", "Yasemince", "Papatyam", "En Son Babalar Duyar", "Emret Komutanım", "Saklambaç" gibi onlarca dizinin senaristi Caner Güler, yıllar sonra tekrar sahneye çıkıyor.

Yazdıklarıyla çok uzun zamandır sizi güldüren oyuncu, şimdi de seyircinin hikayelerini interaktif biçimde, canlı yazarak, konuk oyuncusuna ve seyircilere oynatıyor.

Caner Güler, “Caner Yazar Herkes Oynar” isimli gösterisi hiç yapılmamış yepyeni bir format ile seyirci ile buluşuyor.

Yer: Baba Sahne

Tarih: 28 Nisan 2024, 20:30

Nifas

Nifas: Doğum yapan kadının rahminden gelen kan. Lohusalık hali.

Zeynep, Asperger sendromlu eşi Mert’in de desteğiyle bebeğine alışmaya çalışmaktadır. Bir sabah Ada’nın beşiğinde olmadığının anlaşılmasıyla her şey alt üst olur. Kendini bir türlü anne gibi hissedemeyen Zeynep, bu yüzden onu suçlayan kayınvalidesi Sevim, ona annelik konusunda sürekli tavsiyelerde bulunan kız kardeşi Özlem, Ada’nın yokluğunda krizler geçiren Mert, kayıp bebek muammasını çözmeye çalışır…

Ne kadar karışık?

Cevabı yok çünkü.

Cevabı olması şart mı?

Herkesin aklı cevap istiyor.

Yer: Kadıköy Emek Tiyatrosu

Tarih: 28 Nisan 2024, 20:30

Küller Küllere

Dünyada yaşanan zulümleri sahiplenen bir kadının eylemlerinin absürt bir dille anlatıldığı Küller Küllere oyunu; polis sireninin azalan sesi karşısında düşülen dehşet, bir peronda bebekleri ellerinden alınan anneler, denize doğru yürürken boğulan insanlar, dalgaların içinde yok olan çantalar ve çukura batmış bir tanrı gibi birçok imaj ve çağrışımla karşılıyor seyirciyi. Nereden başladığını bulmakta zorlandığımız hafıza ve onun derinliklerinden gelen anıların ne kadarı sadece kendi hayatlarımıza ait, ne kadarı sadece bizim? Hatıralar yer yer varoluş sancılarının, yer yer sahnedeki sınırları çizilmiş sandalyenin ve ışığa yayılan bir ağırlığın etrafında dönüyor. Dünyada belki de her gün tanık olduğumuz zulümlerin, bir kadının benliğinin parçası oluşunu izliyoruz.

Yer: BiSahne İstanbul

Tarih: 29 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Kel Diva

Bir İngiliz burjuva ailesinin, İngiliz koltuklarla döşenmiş oturma odası. Bir İngiliz akşamı. Yıkımın ortasında, Bay ve Bayan Smith, ellerinde kalan son İngilizlik kırıntılarıyla Bay ve Bayan Martin’i evlerinde ağırlayacaklar. Peki evde en ufak bir yangın başlangıcı bile yokken İtfaiye Şefi’nin Hizmetçi Mary’nin taburesi üzerinde ne işi var? Onlar Londra dolaylarındaysa bizi delirten, kim? Bu kadar yabancılaştıran, ne? Diva aslında kelse bizim gerçeğimiz saat kaçta gelecek? Bu karışıklığı sürdürmek kimin işine geliyor bilmeye çalışmayalım. Her şeyi olduğu gibi bırakalım. (mı?) Eugène Ionesco’nun, eşsiz kaleminden çıkan soyutlama ve absürdizmin kusursuz bir şekilde harmanlandığı oyun; Kel Diva adıyla sahnede.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 29 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Passo

Ophelia-Hamlet Complex

Postmodern zamanda performans sanatı, geçmişle geleceği şimdide buluşturma gücüne sahiptir. Ve anlamı defalarca parçalayarak kuralsız bir anlam/anlamlar arayışına çıkar. Artık metin, performansa hizmet eder konumdadır.

Oyun, William Shakespeare’in klasik eseri Hamlet’in, Heiner Müller’in Hamlet Makinası katkısıyla sorgulanmasını performe eder. Ophelia ve Hamlet, sıkıştıkları hikaye içinde kurguyu parçalayıp yeni bir dramaturji yapmaya ve varlıklarını anlamlandırmaya çalışırlar.

“Ben sahtekarım…

Samimiyetsizliğiyle tiksinenim haline.

Sahteliğiyle samimi olana hayranım.

Farketmemeye hayranım.

İşte bu bir tiksinti.”

Yer: Ara Sahne

Tarih: 29 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Kötü Bir Gün

Eşinden boşandıktan sonra, dededen kalma apartmana taşınmak zorunda kalan psikolog Erdem, hiç uğramadığı bu dört katlı küçük apartmanda sadece apartman görevlisi Yakup’un kaldığını fark eder. Taşındığının ertesi günü onu ziyarete gelen Yakup, üst katta yaşayan son kiracının da birkaç gün önce intihar ettiğini haber verir ve ayrılır. Ama hemen ardından bambaşka birisi gibi geri gelir. Erdem bir psikolog gözüyle Yakup’un garip davrandığını fark etse de işin çok daha ciddi olduğunu anlaması zaman alır. Şimdi iki adam bu dairede bir şekilde sıkışıp kalmışlardır ve aralarında apartmanın karanlık tarihiyle ilgili sinir bozucu bir yüzleşme başlar.

Yer: Mall of İstanbul Moi Sahne

Tarih: 29 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Bir Baba Hamlet

Kalaslarından dekor, heveslerinden oyun yapmak üzere yola çıkmış iki cüretkar oyuncu, kendilerine kurban olarak Shakespeare’in başyapıtı Hamlet’i seçmişlerdir. Can siperane bir cesaretle seyircinin önünde buna yeltenirler ama kısa sürede temsil can havline dönüşür. Biri, oyunculuk için istediği ortamı bulamadığı anlaşılan Shakespeare uzmanı gibi davranan yarım porsiyon aktör; diğeri de şarkı söyleme hevesiyle sürekli müzikallerden dem vuran bir şaşkın… Eli yüzü düzgün, başı sonu belli, dört başı mamur, babalar gibi bir Hamlet düşlerlerken, ortaya çıkan kepazelik “Bir Baba Hamlet”e dönüşür. Sebastian Seidel’in komik olanın tadını çıkaran özgün metni, Yücel Erten’in usta işi çevirisi ve Baba Sahne’nin babacan yorumuyla bu toprakların tiyatro geleneğine de göz kırpan “Bir Baba Hamlet”, tiyatro yapma aşkının baş döndürücü güzelliği ile aptallaştırıcı büyüsüne ayna tutuyor.

“Ha unutmadan, Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı’nda!”

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 30 Nisan 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Hamiyet

Bir işçi mahallesinde iki çocuğu ve kocasıyla yaşayan Hamiyet, yoksul ve yorgun hayatına, bambaşka bir hayal dünyasına sığınarak katlanabilmektedir. O dünyada Hamiyet, önemli ve değerli biridir, bir müzik grubunun hem söz yazarı hem gözbebeğidir. O anlarda özgürce

şarkılarını söyler, dans eder ve en önemlisi asla yalnız hissetmez. Ancak yaşadığı ve tanık olduğu ihanetler, aşağılanmalar ve hayal

kırıklıklarından sonra Hamiyet’in gerçekle bağı iyice kopar. Sonunda hem evini, hem de hayal arkadaşlarını kaybeder ancak herkesin aksine, onu

unutmayı reddeden bir çocuğun belleğinde ve Peyk şarkılarında sonsuza kadar yaşamaya devam edecektir.

80 darbesiyle birlikte daha da yoksullaştırılan ve dayanışma hakkı elinden alınan fabrika işçilerinin dünyasında hem bir emekçi hem anne

hem de kadın olmanın tüm yükünü sırtlamış bir hayalperestin ‘lan ben sana neyledim dünya’ deyişinin hikayesi…

Yer: Cadde Bostan Gösteri Merkezi

Tarih: 30 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Yan Rol

Her zaman arkadaş kontenjanında görülen, kendi hayatında bile esas kızın arkadaşı olarak konumlanan bir kadın oyuncu karşımıza gelir ve hikâyesini paylaşmaya başlar.

Alamadığı roller, en yakın arkadaşıyla, babasıyla, annesiyle olan ilişkisi ve toplum baskısı artık susamayacağı kadar ağır gelmeye başlar. Kendi hayatında başrol hissedememesi üzerinden çıktığı bu sorgulamada, hayatın içindeki iktidar ilişkilerine de göz atmayı unutmayacaktır. “O kendi hikâyesinin kahramanı ve ben bu sefer onun hikâyesindeki yan rol olmayacağım!”

Yer: House of Performance

Tarih: 30 Nisan 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Nisan Ayı İstanbul Festivalleri

The Giving Tree Festival

Sürükleyici bir çevre dostu Türkiye’de toplanıyor. İngiltere’den uzun bir yolculuktan sonra, Giving’in astral kaşifleri The Giving Tree Festivali Türkiye’ye geliyor. Uluslararası müzik kadrosu, vi̇zyoner sanat galeri̇si̇, ti̇yatro performansları ve çok daha fazlası…

Yer: Dorock XL Venüse

Tarih: 5 Nisan 2024, 20:00

Not

Festival programı ve festivalle ilgili daha detaylı bilgilere festivalin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

Mobilefest

ExpoHIS tarafından hayata geçirilen Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Konferansı’nın dördüncüsü 25-27 Nisan 2024 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek. Bu yıl “Dünyaya Bağlan” mottosuyla 10 bin metrekarelik alanda 300’den fazla katılımcı firma ve 20 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamayı hedefleyen fuar, Agora Fintech alt etkinliği ile Türkiye Fintech ekosistemini de bir araya getirecek.

Yer: İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 25 – 27 Nisan 2024

Detaylı Bilgi ve Bilet: Mobilefest.net

Sonar İstanbul Müzik Festivali

Sónar İstanbul Müzik Festivali 26-28 Nisan’da sizlerle. Müzikseverleri müzik, yaratıcılık ve teknoloji ekseninde birleştiren, bu yıl 8. kez düzenlenecek Sónar İstanbul %100 Müzik’in katkılarıyla 26-27-28 Nisan 2024’te bir kez daha Zorlu PSM’de!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 26- 27-28 Nisan 2024, 21:00

Bilet: Passo

Khalkedon Fest

Kadıköy’ün yerli ve yeni festivali Khalkedon Fest bir seri olarak düzenli aralıklarla ve farklı isimlerle gerçekleşmeye devam edecek.

Tarih: 28-29 Nisan 2024

Yer: Dorock XL Kadıköy

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

Antalya’dan Kemer ve Kaş’a, Fethiye’den Marmaris’e, Bodrum’dan Kuşadası’na, Manisa ve İzmir ardından Istanbul’a dev organizasyonu ile Türkiye’nin en büyük projelerinden birisi olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, ülkemizin eşsiz güzelliklerine, büyüleyici mavisine, huzur veren yeşiline, muhteşem kültürüne ve kadim tarihine uzanan parkurunda profesyonel bisikletçileri ağırlamak için hazırlanıyor.

Tarih: 28 Nisan 2024

Detaylı Bilgi: tourofturkiye.org.tr

Nisan Ayı İstanbul Workshopları

Yetişkin Çikolata Atölyesi

Kahve Dünyası’nın lezzet ustalığı konusunda kendini kanıtlamış nefis çikolatalarının siz de nasıl yapıldığını merak ediyor ve öğrenmek istiyorsanız bu atölye tam size göre! Atölye’de çikolata ile kahvenin muhteşem birlikteliği kahveli spesiyal çikolata, sadeliğiyle asaletini kanıtlayan lezzet klasiği trüf, birbirinden lezzetli içeriklerle hazırlanan tablet çikolata, içi sürprizlerle dolu çikocaracrunch ve içmeye doyamayacağınız sıcak çikolata yapmanın keyfini yaşayacaksınız.

Yer: Veliefendi Kahve Dünyası

Tarih: 1 – 30 Nisan 2024, 13:30

Bilet: Biletix

Favori Kokteyller Workshop

Kokteyl ekipmanlarını ve kokteyl hazılamanın püf noktalarını öğreneceğiniz bu workshop ile eğlencenin merkezi siz olacaksınız!

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 5 Nisan 2024, 19:00

Bilet: Biletix

Paris Brest ve Ekler Workshop

Bir Fransız tatlısı olan Paris Brest ile Fransızların 19. yüzyılın başında kraliyet ailesine yapılan bir tatlı çeşiti olan eklerin en güzel halini bu atölyede öğreneceksiniz!

Yer: Cooking Class Academy

Tarih: 6 Nisan 2024, 11:00

Bilet: Biletino

Dünya Mutfağı Uzakdoğu Sushi Workshop

Sushi yapmanın inceliklerini ve tarihi hakkında çeşitli bilgiler edinebileceğiniz Dünya Mutfağı Uzakdoğu Sushi Workshop’unu kaçırmayın!

Yer: Cooking Class Academy

Tarih: 6 Nisan 2024, 16:00

Bilet: Biletino

Ev Yapımı Lazanya Bolenez

“Ev Yapımı “Lazanya Bolenez”” workshop’u sizlerle.

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 6 Nisan 2024, 19:00

Bilet: Biletix

La Dolce Vita

İtalyan tatlıları da yemekleri kadar güzel ve seveni çok. Bu lezzetleri merak ediyorsan bu atölye tam senlik. Eataly Mutfak Atölyesi’nde birbirinden lezzetli tam 4 İtalyan tatlısının püf noktalarını öğreneceksin.

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 10 Nisan 2024, 13:00

Bilet: Biletix

Anadoludan Hatay

Biz susalım görsel konuşsun… MSA Anadolu’dan Hatay’a uğruyor ve fellas köftesi, belen tava gibi daha birçok Hatay lezzetinin inceliklerini damak tadına düşkünlere öğretiyor. Bu arada künefe de ne biliyim yani!

Yer: MSA

Tarih: 12 Nisan 2024, 19:00

Bilet: Biletix

Kahve– Demleme Teknikleri

Eviniz ya da ofisinizde en iyi kahvaleri siz yapın;)

Yer: Espressolab Roastery Workshop Station

Tarih: 13 Nisan 2024, 16:00

Bilet: Biletino

İtalyan Tatlıları

Klasik İtalyan tatlılarının en lezzetli halini öğren!

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 14 Nisan 2024, 13:00

Bilet: Biletix

Tarifname Temel Pastacılık Eğitimi

Pasta, kek, kurabiye, çikolata, ve ekmek yapımına dair incelikleri ve ustalığı öğrenmek ve deneyimlemek istiyorsanız 8 hafta sürecek bu eğitimi kaçırmayın.

Yer: EKS Mutfak Akademisi

Tarih: 15 Nisan 2024, 15:00

Bilet: Biletix

‘Fine Chef’s Table’ Masterclass Eğitimi

Profesyonel mutfaklarda hazırlanan yemeklerin ve tatlıların ön hazırlık süreçlerinden tabaktaki son hallerine kadar olan aşamalarda, alanında uzman eğitmen şefler ile fine dining bir mutfak operasyonunu yaşamak istiyorsanız, 4 gün sürecek bu workshop’a davetlisiniz.

Yer: Chef’s Table Mutfak Akademisi

Tarih: 15 – 18 Nisan 2024, 14:00

Bilet: Passo

Hamburger, Eşlikçileri ve Soslar

Hamburger ve eşlikçilerinin yapım aşamasını adım adım öğrenmek ister misiniz? Hamburgerin en lezzetli halini yapacağınız bu workshop’u kaçırmayın.

Yer: Cooking Class Academy

Tarih: 20 Nisan 2024, 11:00

Bilet: Passo

Meksika Mutfağı

Cheddar ve sebzeli nachos, tavuk burritos, acılı chipotle soslu dana antrikot… Meksika mutfağı yine alev alev! Bu lezzetlerin hepsini kendi ellerine yapıp sonra da afiyetle yemek istemez misin?

Yer: Usla Academy

Tarih: 22 Nisan 2024, 19:00

Bilet: Biletix

Et Pişirme Teknikleri

Nusret kadar iyi et pişirmeyi istemezmisiniz? o halde özel eğitmenler eşliğinde etin sırlarını keşfe çıkacağınız bu workshop’ta en doyumsuz lezzetlerin nasıl hazırlandığını uygulayarak öğreneceksiniz.

Yer: Chef’s Table Mutfak Akademisi

Tarih: 26 Nisan 2024, 19:00

Bilet: Passo

Glutensiz Ekmek Yapımı

Son zamanlarda glutenle ilgili çok sayıda tartışma mevcut ve birçoğumuz hayatımızdan çıkarmaya çalışıyoruz. İyi de ben ekmeksiz yaşayamam ama gluten de yemek istemiyorum diyenler ne yapacak, bu tarifleri hemen öğrenip kendine çok büyük iyilik yapacak!

Yer: Mutfak Sanatları Akademisi

Tarih: 28 Nisan 2024, 10:00

Bilet: Biletix

Ekmek Sanatı

Eataly ekmeklerinin sırrını öğrenmek ve kendi mutfağınızda da hazırlayabilmek için “Ekmek Sanatı” workshop’u Eataly Mutfak Atölyesinde seni bekliyor.

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 28 Nisan 2024, 13:00

Bilet: Biletix

2024 Yaz Sezonunun en önemli Etkinlikleri için şimdiden yerinizi Ayırtın!

Taylor Swift ve Jay-Z

Dünya'nın en ünlü iki ismi Türkiye'de Konser verecek!

Festival organizatörü Özcan Ertaş, Türkiye'deki pek çok müzikseveri heyecanlandıracak bir haber verdi. Sabah'ın haberine göre, aralarında ünlü müzik ikonları Taylor Swift ve Jay-Z'nin de bulunduğu yıldız isimler, Türkiye'de konser verecek. Biletleri 20 Kasım'da ön satışa çıkacak olan konserler, 2025 Şubat'ta gerçekleşecek.

Özcan Ertaş, konserlerle ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'nin müzik sahnesini uluslararası arenada güçlendirmek ve sanatseverlere unutulmaz deneyimler sunmak istiyoruz. Taylor Swift, Jay-Z gibi dünya starlarını Türkiye'de ağırlayarak müzikseverlere eşsiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Sahne için yurt dışından 200 TIR'lık ekipman gelecek. Bu konserler, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve müzikal çeşitliliğini dünya ile buluşturacak." dedi. Heyecanla biletlerin satışa çıkmasını bekliyoruz...

52. İstanbul Müzik Festivali

52. İstanbul Müzik Festivali, 21 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, 25 konserde dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve önemli solistleri ağırlayacak, aralarında Budapeşte Festival Orkestrası, Festival Strings Lucerne, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ve Borusan Quartet gibi toplulukların yanı sıra Maria João Pires, Khatia Buniatishvili, Francesco Piemontesi gibi 60’tan fazla sanatçı bulunacak. Festivalin teması bu yıl “Kökler” olarak belirlenmiş olup, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin 100. yılına odaklanarak, müzik aracılığıyla coğrafyanın kültürel ve tarihi öykülerini aktarmayı hedefliyor. Ayrıca, İstanbul Müzik Festivali’nin siparişi olan üç eser de dahil olmak üzere dört eserin dünya prömiyeri, iki eserin de Türkiye prömiyeri gerçekleştirilecek. Festival aynı zamanda Macaristan ve Hollanda ile ilişkilerin 100. yılının kutlanacağı Kültür Yılları etkinliklerine ev sahipliği yapacak, özel projelerle klasik müziği farklı türlerle bir araya getirecek ve klasik müzik dünyasının yıldız solistleri ile prestijli orkestralara ev sahipliği yapacak.

Yer: İstanbul’un farklı mekanlarında

Tarih: 21 Mayıs – 12 Haziran 2024

Bilet: Passo

6. Mardin Bienali Daha Uzaklara Bakıyor

Mardin Sinema Derneği tarafından düzenlenen, direktörlüğünü Döne Otyam ve Hakan Irmak’ın yaptığı, Mardin Bienali’nin 6. edisyonu 10 Mayıs-10 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ali Akay küratörlüğündeki bienal “Daha Uzaklara” başlığı altında günümüzde yaşamakta olduğumuz tüm sanatsal, siyasi ve sosyolojik sorunların ötesine nasıl geçebileceğimiz hakkında sorular soruyor.

Direktör Döne Otyam, bienalin Mardin’den beslenen yenilikçi bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekiyor. Yine kentin farklı mekanlarına yayılacak bienal, günümüz dünyasının can alıcı sorularına ve sorunlarına çağdaş sanatın diliyle yeni yaklaşımlar, yorumlar getirecek” diyor.

6. Mardin Bienali sanatsal olarak gözlemleme, düşünme ve yaratma önerisi olarak bu sorunlar üzerinde duracak. Adım adım yürünecek topraklarda daha uzakları hedefleyerek bu sorunların üzerinden geçmeyi ve yaşamakta olduğumuz dönemi aşmayı nasıl düşünebiliriz?

*Katastema Epikür için acının ortadan kalktığı ve böylece beden ve ruhun dinginliğe ulaştığı an olarak adlandırılmaktadır.

Mardin’i çağdaş sanatın merkezlerinden biri haline getirmeyi ve bölgeye sanatın dilinden yeni yaklaşımlar ve kazanımlar sunmayı hedefleyerek ilk kez 2010 yılında başlayan Mardin Bienali, 10 Mayıs-10 Haziran 2024 tarihleri arasında izleyicilerle buluşacak. Bu yılki bienal, çağdaş sanatın önemli bir platformu olmaya devam ederken, Mardin’in zengin kültürel dokusunu ve sanatsal mirasını vurgulamaya devam edecek.

Yer: Mardin

Tarih: 10 Mayıs – 10 Haziran 2024

Detaylı bilgi ve bilet: [email protected]