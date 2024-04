İstanbul’un En Güzel Teraslı ve Bahçeli Mekanları

Bahar Geldi ve Güzel havaların tadını çıkarmak, buluşmalarınızı açık havada yapmak istiyorsanız, İstanbul'da birbirinden keyifli bahçeli ve teraslı mekânlar sizleri bekliyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp, doğanın içinde dinlenmek için ideal olan bu mekânlar, hem lezzetli yemekler hem de huzurlu atmosferleriyle dikkat çekiyor.

Şeflerin özel dokunuşlarıyla hazırlanan lezzetli yemekleri tatmak için tercih edebileceğiniz birçok seçenek bulunuyor. Ayrıca sadece kahve içmek ve keyifli sohbetler etmek isteyenler için de harika mekânlar mevcut.

İstanbul'un en gözde bahçeli ve teraslı mekânlarını keşfederek, doğanın, lezzetin ve manzarının tadını çıkarabilirsiniz.

Avrupa Yakasındaki Bahçeli ve Teraslı Mekanlar...

PAPERMOON-Etiler

İstanbul'un kalitesinden ödün vermeden yıllardır hizmet veren ve en iyi İtalyan restoranlarından biri olarak kabul edilen Papermoon, bahar ve yaz aylarında oldukça geniş olan terası ve benzersiz ambiyansıyla daha da keyifli bir hale geliyor. Hem öğle hem de akşam için tercih edilebilecek bir mekân olan restoran, iş yemekleri veya özel günler için de vazgeçilmez bir seçenek olabilir. İtalyan mutfağının en özel ve leziz yemeklerini sunan Papermoon aynı zamanda bir şef mutfağı olarak da öne çıkıyor.

Papermoon'un özenle hazırlanan menüsünde İtalyan mutfağının en seçkin lezzetleri yer alıyor. Misafirlerine unutulmaz bir yemek deneyimi sunan mekân, şık ve sıcak atmosferiyle de dikkat çekiyor. İstanbul'un keyifli bahar ve yaz günlerinde terasında oturarak harika bir manzara eşliğinde lezzetli yemeklerin tadını çıkarmak, Papermoon'un misafirleri için unutulmaz bir deneyim olacaktır.

Adnan Saygun Cad. Akmerkez Avm Ulus 05396973616

İNARİ PİKU, Etiler

İstanbul'un merkezinde bulunan ve Uzak Doğu Mutfağı'nın en trend temsilcilerinden biri olan İnari Piku; yeşilin, ışıltının ve şıklığın mükemmel birleşimini sunuyor. Özellikle Etiler şubesinde adeta bir botanik bahçesi atmosferi hakim. Mekânın tasarımı, menüsü ve her detayı, size eşsiz bir restoran deneyimi yaşatmak için özenle düşünülmüş.

İnari Piku, sadece yemek yemek için değil, aynı zamanda görsel bir şölen sunmak için de tasarlanmış. Yeşil bitkilerle dolu atmosferiyle gözleri şenlendirirken, menüsündeki lezzetler de damakları şenlendiriyor. Uzak Doğu'nun eşsiz tatlarını sunan bu mekânda, yemeğinizi yerken adeta bir seyahate çıkacaksınız.

Etiler şubesindeki botanik bahçe konsepti, şehrin karmaşasından uzaklaşıp doğayla iç içe bir deneyim sunuyor. İnari Piku, sadece yemek yemek değil, aynı zamanda ruhunuzu dinlendirecek bir atmosfer sunarak unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.

Nispetiye CD. No:89, Etiler/İstanbul; 0212 216 35 35

SUNSET GRİLL&BAR, Kuruçeşme

İstanbul'un yıllardır kalitesini koruyan nadir restoranlarından biri olan Sunset, yaz aylarında geniş terası ve muhteşem Boğaz manzarasıyla daha da keyifli bir deneyim sunuyor. Öğle ve akşam yemeği için ideal olan bu restoran, iş yemekleri veya özel günler için de tercih edilebilecek bir mekân.

Akdeniz, Türk ve Japon mutfağının lezzetlerini sunan Sunset'te en çok tercih edilen yemekler arasında sushi, makarnalar ve ızgara etler bulunuyor. Kaliteli hizmet anlayışı ve lezzetli yemekleriyle Sunset, İstanbul'un gastronomi sahnesinde önemli bir yere sahip. Özellikle terasında Boğaz manzarasına karşı yemek yemek, şehrin karmaşasından uzaklaşarak keyifli bir zaman geçirmek isteyenler için ideal bir seçenek.

Kuruçeşme Mahallesi Ulus Park, Yol Sokağı No:2, Beşiktaş/İstanbul; 0212 287 03 57

VOGUE, Beşiktaş

Akaretler'deki BJK Plaza'nın çatı katında konumlanan ve 20 yılı aşkın süredir İstanbul'un klasikleşmiş mekânlarından biri haline gelen Vogue, keyifli yaz akşamlarında kaliteli yemek için ilk akla gelen adreslerden biri. Şık ama sade ambiyansıyla tanınan Vogue, uzun yıllardır müdavimlerinin vazgeçilmez mekânı haline gelmiştir. Ayrıca yemek öncesi veya sonrası için lounge alanı da bulunmaktadır.

Akdeniz mutfağına öncülük eden menüsünde dünya mutfağından da seçkiler sunan Vogue, lezzetli yemekleriyle tanınır. Yıllar boyunca kalitesini koruyan ve yenilikçi tarzıyla öne çıkan bu mekân, İstanbul'un gastronomi sahnesinde kendine sağlam bir yer edinmiştir. Vogue'un çatı katındaki konumu, Boğaz manzarası eşliğinde unutulmaz bir yemeğin tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel bir tercihtir.

BJK Plaza, Süleyman Seba Cd. Beşiktaş/İstanbul; 0212 227 44 04

İZAKA TERACE- Gümüşsuyu

İstanbul'un bahar ve yaz aylarında tercih edebileceğiniz en güzel manzaraya ve terasına sahip bir restoran İzaka Terrace olabilir. İzaka, şık ve modern bir dekorasyona sahip olup Boğaz'ın muhteşem manzarasını sunan bir restorandır. Burada, Türk ve dünya mutfağından seçkin lezzetleri tadabilir ve İzaka'nın yeşillikler içindeki terasında öğle veya akşam yemeğinizin tadını çıkarabilirsiniz. İstanbul'un gözbebeği Taksim'in ortasında olması ise mekana ayrı bir mistik hava katıyor.

İzaka Terrace, konumu ve atmosferiyle İstanbul'un en özel yemek deneyimlerinden birini sunuyor. Hem yerli hem de yabancı misafirler için unutulmaz bir Boğaz manzarası eşliğinde lezzetli yemeklerin tadını çıkarmak için ideal bir mekândır.

Cvk Park Bosphorus Gümüşsuyu Mahallesi İnönü cad. no 8 Taksim 02127083838

SWİSS OTEL THE BOSPHOURS- Chalet Garden

İsviçre Alpleri'nin atmosferini ve menüsünü İstanbul'a getiren Chalet, yaz aylarında bahçeye taşınıyor ve neşeli bir ortama dönüşüyor. Poke bowl'lar, paylaşımlı tabaklar ve atıştırmalıkların ön planda olduğu Chalet Garden'ın menüsünde ayrıca pizze dog, frankfurter, bratwurst, burger, bun, fajitas gibi lezzetler de bulunuyor.

Farklı günlerde canlı müzik performansları da sunan mekân, kendi imzasını taşıyan kokteylleriyle de misafirlerini cezbediyor. Chalet Garden'da yer alan PetChef standı ise evcil hayvanlar için özel mamalar ve atıştırmalıklar sunuyor, böylece dört ayaklı dostlarınız da bu keyifli ortamın tadını çıkarabilirler.

İstanbul'un enerjisini ve İsviçre'nin huzurunu bir araya getiren Chalet, sadece bir restoran değil, aynı zamanda bahçede keyifli vakit geçirebileceğiniz dinamik bir buluşma noktası

Vişnezade Mah, Acısu Sokağı No:19, Beşiktaş; 05433268111

29YİRMİDOKUZ- Ulus İstanbul

İstanbul'da tercih edebileceğiniz en romantik mekanlardan biri Bahar ve Yaz aylarında Ulus 29 Restoran olabilir. Ulus 29, İstanbul'un Boğaz manzarasına hakim bir konumda bulunan, lüks ve şık bir restorandır. Hem iç mekanı hem de terası, eşsiz bir atmosfer sunar ve özellikle akşam saatlerinde ışıklandırılmış Boğaz manzarasıyla romantik bir ortam oluşturur.

Ulus 29 Restoran, Türk ve dünya mutfağının seçkin lezzetlerini sunar ve özel olarak hazırlanan menülerle birlikte şampanya gibi özel içecek seçenekleri sunabilir. Ayrıca canlı müzik performanslarıyla da akşamınıza renk katabilir. Bu romantik mekân, özel günlerinizde veya sıradan bir akşam veya öğle yemeğinde sevdiklerinizle Bahar ve Yaz döneminde unutulmaz anlar yaşamak için ideal bir seçenektir.

Adnan Saygun Caddesi Ulus Parkı içi no 71/1 Ulus

LİMAN İSTANBUL-Galataport

Galataport'taki Tarihi Liman Lokantası, yeni adıyla Liman İstanbul, Galataport içinde bulunan en şık restoranlardan biridir. Bahar ve yaz aylarında mekana hakim olan eşsiz mimarisi ve tarihi yarımada manzarası, muhteşem terasıyla birleşerek unutulmaz deneyimler sunar. Liman İstanbul, Türk mutfağını batılı mutfak kültürüne ait dokunuşlarla harmanlar. Menüsünde, enfes mezeler, bir Liman klasiği olan bademli patlıcanlı pilav ve cağ kebabı gibi eşsiz lezzetler bulunur. Yerli ve yabancı İstanbul aşığı gezginlerin uğrak noktalarından biri olan bu mekân, oldukça popülerdir.

Galataport, Kılıçali Paşa Mahallesi, Meclis-i Mebusan Sok. O2 Blok No:8 D:102, Beyoğlu/İstanbul; 02128770948

LUCCA- Bebek

İstanbul'un en gözde semtlerinden biri olan Bebek'te bulunan Lucca, yıllardır kalitesinden ödün vermeden hizmet veren ve en iyi ve popüler mekanlar arasında yer alan bir yerdir. Bahar ve yaz aylarında sokağa taşan geniş terası ve eşsiz ambiyansıyla daha da keyifli bir atmosfere sahip olur. Sabah, öğlen, akşam veya günün her saati için tercih edilebilecek bir mekân olan Lucca, günlük ziyaretlerinizin yanı sıra özel günleriniz için de vazgeçilmez bir seçenek olabilir.

Dünya mutfağının en özel ve lezzetli yemeklerini sunan Lucca, aynı zamanda özel reçetelerle hazırlanan kokteylleriyle de oldukça popülerdir. Şık ve modern atmosferiyle dikkat çeken mekân, misafirlerine unutulmaz bir yemek deneyimi sunar. Bebek'in muhteşem manzarası eşliğinde lezzetli yemeklerin tadını çıkarmak için Lucca, kesinlikle tercih edilecek bir mekândır.

İstinyepark- MASA

Modanın, trendlerin ve hayatın nabzının attığı yerde, Masa Restaurant'ta açık havanın keyfini çıkarın. Masa, zengin içerikli menüsü ve kaliteli servisiyle öğle ve akşam yemeklerinde tercih edilen bir adres haline gelmiştir.

Dünya mutfaklarından özel lezzetlere yer veren Masa, her misafirin damak zevkine hitap edecek geniş bir lezzet yelpazesi sunuyor. Özel olarak hazırlanan menüsünde, seçkin malzemelerle hazırlanan enfes yemekler bulunuyor.

Masa Restaurant, sadece yemek yemek için değil, aynı zamanda şık atmosferi ve dikkatli servisiyle keyifli bir deneyim sunuyor. İstanbul'un kalbindeki bu mekân, hem yerel halkın hem de şehri ziyaret edenlerin favori adreslerinden biri haline gelmiştir.

İstinye Park AVM No:1, Sarıyer/İstanbul; 0212 345 53 23

FRANKİE, Karaköy

Şehrin en yeni ve şık terası Frankie, yaz gecelerine lezzet ve eğlence dolu bir esinti katmaya hazır! Yeşilin huzur veren etkisini yaşatan Frankie terasında, gözlerinizi alamayacağınız manzarayla bütünleşen bir ferahlık sizleri bekliyor. Müzik, eğlence ve elbette iddialı bir menüyü bir arada sunan Frankie, açılışından bu yana MediterrAsian mutfağıyla gastronomi meraklılarını cezbetmeyi başarıyor.

Frankie'nin terası, şehrin karmaşasından uzaklaşarak dinlenmek ve keyifli vakit geçirmek isteyenler için ideal bir mekân. Hem görsel olarak hem de lezzet açısından tatmin edici bir deneyim sunan Frankie, her zevke hitap eden bir menü sunuyor.

Frankie'nin açılışından bu yana hızla popülerleşmesinin sebeplerinden biri de sunduğu eşsiz atmosfer ve lezzetli yemekleri. MediterrAsian mutfağından ilham alan özgün tarifler, misafirleri için unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Galataport İstanbul O Blok Kat: 2 Teras, 34433 Beyoğlu/İstanbul; 0212 401 05 57

RED BALLOON-Yeniköy

Yeniköy'de adeta gizli bir bahçeye sahip olan Red Balloon, özellikle sıcak havalarda muhteşem bir ambiyans sunuyor. Rahat bir ortamda, Akdeniz ve Ege'nin izlerini taşıyan menünün tadını çıkarırken, dekorasyonuyla sahil kasabası hissi yaşatan bu mekanda casual fine dining deneyimi sunuluyor.

Salı günü dışında haftanın her günü misafirlerini kabul eden Red Balloon'a gitmeden önce rezervasyon yaptırmakta fayda var. Hafta içi 16.00'da hizmet vermeye başlayan mekanda, hafta sonları ise günün ilk ışıklarıyla birlikte saat 10.00'da kahvaltı keyfi başlıyor.

Red Balloon, sadece lezzetli yemekleriyle değil, aynı zamanda atmosferi ve sunduğu deneyimle de misafirlerini cezbediyor. Yemyeşil bir bahçede keyifli bir zaman geçirmek isteyenler için ideal bir adres.

Yeniköy, Güzelce Ali Paşa Caddesi Salih Ağa Sokak, No: 5, Sarıyer/İstanbul 05324343495

THE GALLİARD- Vadistanbul

Modern bir mimariye sahip olan ve parıldayan detaylarla süslenen The Galliard; şehirde kalanlar için hem lezzet dolu bir deneyim sunuyor hem de keyifli bir açık alan keyfi yaşatıyor. Geniş bir menüye sahip olan mekân, yaz boyunca şehirde lezzet dolu bir alternatif sunuyor.

The Galliard, sadece yemek için değil, aynı zamanda şık atmosferi ve dikkat çekici tasarımıyla da göz dolduruyor. Misafirlerine hem açık havada hem de kapalı alanda keyifli bir ortam sunan mekân, geniş ve çeşitli menüsüyle her zevke hitap ediyor.

Şehirdeki lezzetli bir mola için The Galliard, modern tarzıyla ve zengin menüsüyle öne çıkan bir seçenek.

Ayazağa Mah., Cendere Cd. No:109/C, Sarıyer/İstanbul; 444 0 233

BİZ İSTANBUL- Atatürk Kültür Merkezi

İstanbul kültürünün miras tatlarını, pişirme tekniklerini ve gastronomiye dair detayları misafirlerine sunan Biz İstanbul'un muhteşem bir terası bulunuyor. Mekân, 270 derecelik İstanbul manzarasına hakim bir konumda yer alıyor ve geleneksel tatların keyfini terasında çıkarmanızı sağlıyor.

Biz İstanbul, sadece lezzetli yemekleriyle değil, aynı zamanda eşsiz manzarasıyla da dikkat çekiyor. Terasında oturup şehrin tarihini ve güzelliklerini seyretmek, İstanbul'un büyüleyici atmosferini hissetmek için mükemmel bir nokta.

Geleneksel İstanbul lezzetlerini modern bir dokunuşla sunan Biz İstanbul, hem yerel halkın hem de şehri ziyaret edenlerin favori mekânlarından biri haline gelmiştir.

Gümüşsuyu, Mete Cad. No: 2, Beyoğlu/İstanbul; 0539 551 41 76

16 ROOF- Swissotel The Bosphorus

Dünyanın en lüks restoranları arasına girmeyi başaran 16 Roof terası, dünya çapında da listelerde yer alıyor! İstanbul'un eşsiz Boğaz manzarasını kucaklayan Swissôtel The Bosphorus'un terasında konumlanan 16 Roof, misafirlerine lezzet ve manzaranın enfes bir birleşimini sunuyor. Restoran ve bar olarak hizmet veren 16 Roof, akşam saat 9'a kadar misafirlerini ağırlıyor.

Ünlü şef Bruno Andres Santa Cruz'un elinden çıkan özel dokunuşlarla günümüzde büyük ilgi gören Peru mutfağını, Akdeniz lezzetleriyle harmanlayarak modern bir menü oluşturan 16 Roof, İstanbul'un hatta dünyanın favorileri arasında yer alıyor. Ayrıca gece hayatına yön veren mekânlar arasında da kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.

Yeni sezon boyunca sevilen DJ'lerin ve her Salı günü canlı müzik performanslarının yer alacağı 16 Roof, yaz boyunca İstanbul'a renk katmaya devam ediyor. Bu şahane mekânda keyifli bir akşam yemeği veya içkinin tadını çıkarmak, İstanbul'un güzelliklerinin en üstünde olduğunuzu hissettirecek.

Vişnezade, Acısu Sokaği No:19, Beşiktaş/İstanbul; 0549 326 11 12

LACİVERT Restaurant&Bar-Anadolu Hisarı

Sezon başında yenilenen yüzüyle tekrar açılan Lacivert, Boğaz'a komşu iskelesiyle gastronomi şovuna kaldığı yerden devam ediyor. Yenilenen iskelesi ve genişleyen bahçesiyle Boğaz'ın ışıltısına eşlik etmekte üstüne yok! Şef Rüştü Öztürk imzalı tatlarıyla her lokmada baş döndürücü bir deneyim sunuyor. Ayrıca özlenen Pazar Brunch'ları da başladı, kaçırmamanızı öneririz.

Lacivert, yıllardır Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde lezzetli yemekler sunan ve kalitesinden ödün vermeden yoluna devam eden bir mekandır. Şık ve ferah atmosferiyle öne çıkan Lacivert, özel günlerden sıradan bir akşam yemeğine kadar her türlü etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Boğaz'ın büyüleyici manzarası eşliğinde keyifli bir akşam yemeği için Lacivert'i tercih etmek harika bir seçenek olacaktır.

Anadolu Hisarı, Körfez Cad. 57/A, Beykoz; 0216 413 42 24

NADİDE Restaurant & Meyhane-İstanbul Esentepe

İstanbul'un tüm karmaşasından uzaklaşmak harika bir fikir gibi geliyor, değil mi? Nadide Restaurant Meyhane, yenilenen dekorasyonu ve menüsüyle adeta bir solukta sizi kolunuzdan tutup Ege'nin içini açan sahillerine götürme konusunda oldukça iddialı! Özellikle yenilenen dekorasyonuyla çok daha ışıltılı hale gelen keyifli bahçesi, bu günlerin tadını çıkarmak için ideal bir mekân!

Nadide Restaurant Meyhane, lezzetli yemekleri ve huzurlu atmosferiyle ön plana çıkıyor. Ege'nin huzurunu ve serinliğini İstanbul'a taşıyan bu mekân, keyifli bir akşam yemeği veya dostlarla bir araya gelmek için harika bir seçenek. Şehrin karmaşasından uzaklaşmak ve ferah bir ortamda vakit geçirmek isteyenler için Nadide Restaurant Meyhane kaçırılmayacak bir adres!

Esentepe Mahallesi, Matbuat Sok. No:12, Şişli; 05339490977

BEYTİ Et Lokantası- Florya

Evet, Beyti gerçekten et konusunda akla gelen ilk mekanlardan biridir ve tarihine baktığımızda başarısını açıklayan pek çok unsur bulunmaktadır. Beyti Güler tarafından kurulan ve Florya'nın huzurlu ambiyansını kucaklayan Beyti, tarihi ve çarpıcı öyküleriyle yolculuğa çıkarırken aynı zamanda yeşillikler arasında bir bahçe keyfi yaşatıyor.

Farklı açık alanlarıyla dikkat çeken Beyti, her lokmasında unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunuyor. Mekân, hem damağınıza hem de ruhunuza hitap eden lezzetlerle meşhurdur. Et severler için mutlaka denenmesi gereken bir adres olan Beyti, lezzetli yemekleriyle konuklarına unutulmaz bir deneyim yaşatmayı garanti ediyor.

Orman Sokak No:8, Florya; 02126632990

GRİLL PRİME- Vadistanbul

Kendine özgü tarzı ve konseptiyle şehre Country havası estiren ve et algısını değiştirmeyi başaran Grill Prime, Ataşehir ve Vadistanbul şubeleriyle açık havanın ve nefis bahçe konseptinin keyfini doyasıya yaşatan özel mekanlardandır. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan kahvaltı ile birlikte lezzet serüveni gün boyunca hız kesmeden devam eder.

Grill Prime, sadece et severlerin değil, her damak tadına hitap eden zengin bir menü sunar. Şehrin gürültüsünden uzaklaşarak doğayla iç içe bir atmosferde keyifli bir yemek deneyimi yaşamak isteyenler için ideal bir tercihtir. Her bir detayı özenle düşünülmüş olan mekân, misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefler.

Ataşehir Palladium Tower; 02165040720

KİRPİ RESTAURANT- Galataport,

Şehrin farklı ve en güzel lokasyonlarında şubeleriyle hizmet veren Kirpi, bu aralar favorimiz olan Galataport, Koşuyolu ve geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek her detayını paylaştığımız Suadiye şubesiyle dikkat çekiyor. Koşuyolu şubesi, adeta yeşillikler arasına gizlenmiş koca bir arka bahçeyle misafirlerini karşılıyor. Suadiye şubesi ise Bağdat Caddesi'nin tam kalbinde sokağın ritmini hissettiren açık alanlarıyla öne çıkıyor. İstanbul'un en popüler noktalarından biri olan Galataport şubesi ise göz kamaştırıcı bir manzaraya sahip.

Kirpi Restoran, hem bahçe ambiyansları ve manzarasıyla hem de paylaşımlık kocaman lezzetli tabaklarıyla bahar ve yaz aylarında en gidilmesi gereken favori mekanlar arasında yer alıyor. Her sezonun en popüler mekanlarından biri olan Kirpi, şehrin karmaşasından uzaklaşıp keyifli bir zaman geçirmek isteyenler için ideal bir seçenektir.

www.kirpirestaurant.com

DELİCATESSEN-Etiler

Etiler'deki yeni şubelerinden biri olan Delicatessen'in oldukça rahat ve zevkli dekore edilmiş bir bahçesi bulunuyor. Çeşitli lezzetlerin yer aldığı menüsüyle beğeni toplayan Delicatessen'de günün her saati yemeklerin tadını çıkarırken bahçede zaman geçirmek keyifli olacak.

Tepecik Yolu No:18, Beşiktaş/İstanbul, 02122570771

SORTİE-Kuruçeşme

Kuruçeşme'deki Sortie İstanbul, Bahar ve Yaz aylarında tercih edebileceğiniz en popüler mekanlardan biridir, özellikle muhteşem manzarası ve geniş dış bahçesiyle dikkat çeker. Sortie Club & Dining, İstanbul'un Beşiktaş semtinde, Boğaz'ın kıyısında yer alır ve lüks ve popüler yeme içme restoranlarını bir araya getirir. Hem iç mekanı hem de açık hava alanları romantik bir atmosfere sahiptir ve özellikle gece manzarasıyla büyüleyicidir.

Sortie Club & Dining, özellikle Yaz aylarında özel etkinliklere ve partilere ev sahipliği yapar. Boğazın kıyısındaki Sortie, akşamüzeri romantik bir içki için veya akşam yemeğinizin ardından eğlenceli bir gece geçirmek isteyen çiftler ve grup arkadaşları için ve özel kutlamalarda tercih edilecek ideal bir seçenektir. İstanbul'a gelen yerli ve yabancı turistlerin en ilgi gösterdiği çok özel bir mekandır ve Yaz aylarında oldukça popülerdir.

Muallim Naci Cad. no 54 Kuruçeşme 02123278585

BİG CHEFS

Big Chefs, günün her saati için hafif yemeklerden Anadolu yemeklerine ve ızgaraya kadar geniş bir yelpazede kendine has mutfak yorumlarıyla oldukça popüler bir markadır. Bahar ve Yaz aylarında İstanbul'un en güzel lokasyonlarında yer alan şubelerinde deniz manzarasının tadını çıkarabileceğiniz gibi yeşillikler içindeki teras veya bahçelerinde de keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Big Chefs'in mekânlarında bulunan kendine özgü kokteyller ve soft içeceklerle zenginleştirilmiş menüsü, İstanbul ve Türkiye genelindeki tüm şubelerinde aynı lezzet ve özenle sunulan ikramlarla günün her saati size hitap edecek şekildedir. Uzun oturmalar ve keyifli sohbetler için ideal ambiyanslarıyla Big Chefs, Türkiye'nin en tercih edilen zincir markalarından biridir.

OLY HOUSE İSTANBUL

Oly House İstanbul, şehrin en yeni İtalyan restoranlarından biri olarak bilinir ve ismini eski Yunancadaki "iyi insan" kelimesinden almıştır. Sade ve şık mekan tasarımıyla dikkat çeken Oly House'un kurucusu Sezgin Yüce'nin İtalya'nın dört bir yanını gezerek biriktirdiği tariflerden oluşan güçlü bir menüsü vardır. Özellikle Bahar ve Yaz aylarında oldukça popüler olan bahçesinde öğle veya akşamüzeri bir Aperativo almak için bile uğrayan müdavimleri bulunmaktadır.

Oly House'un menüsünde yer alan bademli karnabahar salatası, kapalı ve açık pizza ile panna cottayı denemenizi öneririz. Bu lezzetlerin yanı sıra zengin bir içecek menüsü de sunan Oly House, misafirlerine unutulmaz bir İtalyan deneyimi yaşatmayı hedefler.

Adres: Fatih Sultan Mehmet, Atatürk Cd. No: 1/1, Armutlu, Sarıyer

GOOSE NO.25, Kuruçeşme

Goose No.25, özel kokteyller ve mevsim sebzeleriyle hazırlanan paylaşımlıklarla lezzetli bir deneyim sunan İstanbul'un favori mekânlarından biridir. İçeri adım attığınız anda farklı bir atmosfere sahip olan mekân, kiremit rengi duvarlar, desenli seramikler, hasır koltuklar, bitkiler ve sanatçı Sedef Gali'nin tavan çizimleriyle misafirlerine Marakeş'teymiş hissiyatı yaşatır. Arkada çalan nostaljik müzikler ise mekânın tasarımıyla uyum içindedir. Goose No.25'in küçük bahçesi, şehrin karmaşasından kaçmak için ideal bir mekândır.

Kuruçeşme Cad. 25B, Arnavutköy, Beşiktaş; 05374438299

FERİYE

Boğaz'ın kıyısında, İstanbul'un en ikonik simgelerini manzarasında barındıran Feriye, asırlık çınarlar altında yürürken İstanbul'a bakıp büyülenebileceğiniz eşsiz bir mekândır. Sonrasında isterseniz bir kahve içmeye VOI Feriye'ye, Boğaz'a karşı çeşitli lezzetler denemeye ise Lokanta Feriye'ye uğrayabilirsiniz.

Çırağan Cd. No:44 D:No:44, Beşiktaş; 02122272216

Anadolu Yakasındaki Bahçeli ve Teraslı Mekânlar

İstanbul'un Anadolu Yakası, tarih, kültür, doğa ve modern yaşamın bir arada olduğu, dinamik ve çeşitlilik bakımından zengin bir bölgedir. İstanbul Boğazı'nın kuzey ve güneyinde yer alan Anadolu Yakası, tarihi ve doğal güzellikleriyle göz kamaştırır.

Tarihi açıdan bakıldığında, Anadolu Yakası birçok medeniyetin izlerini taşır. Özellikle Kadıköy, Üsküdar ve Çamlıca gibi bölgelerde tarihi yapılar, camiler, kiliseler ve manastırlar bulunur. Bunların yanı sıra, Anadolu Hisarı, Kız Kulesi gibi önemli tarihi simgeler de bu bölgede yer alır.

Anadolu Yakası'nın doğal güzellikleri de oldukça etkileyicidir. Fenerbahçe Parkı, Göztepe Parkı gibi yeşil alanlar ve sahil bölgeleri, İstanbul'un stresli yaşamından uzaklaşmak için ideal mekânlar sunar. Ayrıca Çamlıca Tepesi, İstanbul'un en yüksek noktalarından biridir ve şehrin muhteşem manzarasını seyretmek için popüler bir noktadır.

Anadolu Yakası aynı zamanda modern yaşamın da merkezlerinden biridir. Moda, Kadıköy, Ataşehir, Bağdat Caddesi, Maltepe gibi alışveriş ve eğlence merkezleri burada bulunur. Restoranlar, kafeler, butikler ve sanat galerileri, Anadolu Yakası'nı canlı ve hareketli bir yer haline getirir.

Toplu taşıma imkanlarının gelişmiş olmasıyla Anadolu Yakası, Avrupa Yakası ile kolayca bağlantı kurar. Boğaziçi Köprüsü ve FSM Köprüsü gibi önemli ulaşım hatları bu bağlantıyı sağlar.

Sonuç olarak, İstanbul'un Anadolu Yakası, zengin tarihi mirası, doğal güzellikleri ve modern yaşam olanakları ve Yeme-İçme sektörünün önde gelen Restaurant markaları hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için keşfedilmeyi bekleyen bir hazinedir. Bizde Gecce Mekan Food Gusto Gurme Editörleri olarak sizlere 2024 Bahar ve Yaz aylarında Anadolu Yakasındaki en popüler mekanları aşağıda bir araya getirdik!

KALBUR ET & KEBAP- Şerifali Ataşehir

Kalbur Et Kebap, et dünyasında unutulmaz bir deneyim sunan ve lezzet tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan bir mekandır. Botanik atmosferinde dizayn edilmiş keyifli kış bahçesi, güzel havalarda keyifli bir ortam sunar. Geniş ve ferah yapısıyla dikkat çeken mekan, imza lezzetleriyle gastronomik bir şölen sunar.

Kalbur Et Kebap'ın imza lezzetleri, denemeye değer niteliktedir ve et severleri memnun etmektedir. Mekanın sunduğu lezzetler, özenle hazırlanmış ve kaliteli malzemelerle sunulmaktadır. Bu sayede ziyaretçiler, damaklarında unutulmaz bir tat deneyimi yaşarlar.

Kalbur Et Kebap, sadece yemek için değil, aynı zamanda ferah ortamı ve keyifli atmosferiyle de tercih edilen bir mekandır. Özellikle güzel havalarda, botanik atmosferindeki bahçesi, Bahar ve Yaz aylarında misafirlerine huzurlu ve keyifli bir ortam sunar.

Şeriafli Mahallesi, Turcan Caddesi Atabek Sokak No:25, Ataşehir; 0216 594 54 91

UMUS İSTANBUL- Maltepe Sahil

Umus İstanbul, gerçekten de şehrin karmaşasından uzaklaşmak ve huzurlu bir atmosferde keyifli zaman geçirmek isteyenler için mükemmel bir seçenek gibi görünüyor. Bahçesinin yeşilliklerle çevrili olması ve Küçükyalı sahilinin huzur dolu atmosferiyle buluşması, misafirlere gerçek bir doğa kaçamağı yaşatıyor olmalı. Ayrıca, Kasım ayında bile yazın sıcak günlerini hatırlatması, mekanın atmosferinin ne kadar keyifli olduğunu gösteriyor.

Umus İstanbul'un özenle seçilmiş et seçenekleri ve mezeleri de menüsünde yer alması, lezzetli bir yemeğin tadını çıkarmak isteyenleri cezbetmeye yetiyor. Misafirlere sunulan bu lezzetler, damaklarda unutulmaz bir tat bırakırken, sahil manzarasıyla birleşen keyifli atmosfer, unutulmaz bir deneyim yaşamalarını sağlıyor.

Sonuç olarak, Umus İstanbul, sadece bir restoran değil, aynı zamanda bir kaçış noktası gibi görünüyor. Şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmak isteyenler için mükemmel bir adres olarak öne çıkıyor.

Turgut Özal Bulvarı No:83, Maltepe; 05351002057

FOÇA BALIK- Maltepe Sahil

Foça Balık Restaurant, İstanbul'un lezzet noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Türk ve dünya mutfaklarından seçilmiş özel balık ve deniz ürünleriyle zengin bir menü sunuyor. Restoran, Küçükyalı sahil yolunda bulunuyor ve deniz kenarındaki konumuyla, misafirlere muhteşem bir deneyim yaşatıyor.

Üç katlı bir villada hizmet veren Foça Balık Restaurant, geniş bir bahçeye ve terasa sahip. Bu özellikleri sayesinde hem iç mekan hem de dış mekan keyfi sunuyor. Özellikle üst kattaki teras, misafirlere benzersiz bir manzara eşliğinde açık havada yemek keyfi sunuyor.

Foça Balık Restaurant, sunduğu lezzetlerin yanı sıra atmosferiyle de dikkat çekiyor. Deniz kenarında yer alması ve adalar manzarası, misafirlere huzurlu bir ortam sunuyor. Bu özellikleriyle Foça Balık Restaurant, deniz kenarında unutulmaz bir yemek deneyimi arayanlar için ideal bir tercih olabilir.

Küçükyalı, Sahil Yolu, Turgut Özal Blv. No:93, 34844 Maltepe/İstanbul

DİVAN BRASSERİE-Kalamış

Şehrin karmaşasından uzaklaşmak ve deniz kokusunu hissetmek isteyenler için Kalamış Marina'daki Divan Brasserie harika bir tercih olabilir. Burada, bembeyaz teknelerin eşliğinde, özel spesiyaller ve huzurlu bir atmosfer sunuluyor. Deniz kenarındaki bu mekanda, bahçe keyfi yaparken lezzetli yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz.

Münir Nurettin Selçuk Cd. No:15, Kadıköy; 02164145703

ROMANTİKA-Fenerbahçe

Denizin kenarında adeta maviyle yeşilin buluştuğu gibi duran Romantika, sabahları sevdiklerinizle uzun serpme kahvaltılar yapabileceğiniz bir ortama sahip. Romantik bir akşam yemeği için deniz kenarında tercih edilebilecek ideal mekanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe Parkı, Kadıköy; 02163363828

BRASSEİRE NOİR-Suadiye

Bağdat Caddesi'nin en keyifli bahçelerinden biri olan Brasserie Noir, aynı zamanda caddenin en popüler mekanlarından biridir. Öğle veya akşam yemeği için veya özel bir kutlama için tercih edebileceğiniz mekân, geleneksel ve dünya mutfağından lezzetler sunar. Özenle dekore edilmiş iç mekanıyla da keyifli bir deneyim sunar.

Suadiye, Bağdat Cd. 455 1; 02163800005

KİRPİ- Suadiye ve Koşuyolu

Şehrin bir çok farklı lokasyonunda konumlanan Kirpi'nin bu aralar favorimiz Koşuyolu ve geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek her detayını sizlerle paylaştığımız Suadiye şubesi! Koşuyolu şubesi ile adeta yeşillikler arasına gizlenmiş koca bir arka bahçe; Suadiye şubesi ise Bağdat Caddesi'nin tam kalbinde sokağın ritmini hissettiren açık alanlarıyla dikkat çekiyor.

www.kirpirestaurant.com

GRİLL PRİME- Palladium Ataşehir

Grill Prime, kendine özgü tarzı ve konseptiyle şehirde country havası estiren ve et algısını değiştirmeyi başaran bir mekandır. Hem Ataşehir hem de Vadistanbul şubeleriyle açık havada keyifli zaman geçirmenizi sağlar. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan kahvaltı keyfi, gün boyunca devam eden lezzet serüveniyle sürer.

Ataşehir Palladium Tower; 02165040720