Hollywood bununla çalkalanıyor!!!

Netizenler; Met Gala 2024 ' 'Uyuyan Güzel'' teması açıklandıktan sonra Kim Kardashian ve kız kardeşlerini Met Gala'ya davet etmeme çağrısında bulundular. (Netizen veya ağdaş, çevrimiçi topluluklarda veya genel olarak internette aktif olarak yer alan bir kişi veya kişilerdir.)

Kanal, Kim Kardashian ve kız kardeşlerinin Met Gala Kostüm Enstitüsü Balosu'na davet edilmemesi çağrısında bulunuyor. Bu yılki balonun temasının "Uyuyan Güzeller: Modanın Uyanışı" olarak açıklanmasının ardından Batılı magazin dergilerinde de bu tür yorumlar gündeme her gün gelmeye başladı!

Temanın duyurusunda kullanıcılar için tetikleyici olabilecek bir ifade de yer alıyordu: Vogue'un yazdığına göre sergide "tekrar giyilemeyecek kadar kırılgan" kıyafetler yer alacak. Bu, 2022'de Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesini giyen Kim Kardashian'a bir gönderme olarak görüldü ve sonrasında elbisenin hasar gördüğü iddia edildi. Ve bu yıl Karl Lagerfeld'e ithaf edilen Met Gala'ya, Kim Kardashian moda tasarımcısı Karl'ın çok sevdiği kedisi Choupette ile birlikte katılmaya çalıştı. Ve evet doğru, bunu asla başaramadı: Choupette açıkça Kim'in varlığından memnun değildi ve ona tıslamaya başladı! :)

Kullanıcıların yazdığına göre, Kardashian'ların varlığı Met Gala'nın "değerini düşürüyor": Pek çok kişi, böyle ciddi bir etkinliği Kardashian kadınları katılıp olayı yalnızca aile realite şovuna döndürdükleri için izlenedikkerini ve bundan sonra da Kardashian kadınları katıldığı müddetçe Met Gala'yı asla desteklemeyecekelerini dile getiriyorlar!

Yorumlarda herkes Kim Kardashian'ın belirtilen temaya uygun olarak etkinlik zamanını evinde "uyuyarak" geçirmesini bile dilediler. Hatta bazı kullanıcılar daha da ileri gidip, "Belki de Kardashian'lar uyuyan güzeller olacak ve asla bir daha uyanmayacaklar." diye yazıyorlar.

Bu arada, Kim Kardashian'ın baloya gitme şansı bu yıl öncesine göre daha da az olabilir. Nedeni ise son zamanlarda Vogue'un baş editörü Anna Wintour'un kendisine gülümsemeye çalışan Kim'i görmezden geldiği ve ardından anlamlı bir şekilde ondan uzaklaştığı bir video internette viral oldu.









Met Gala nedir?

Met Gala veya Met Ball, resmi olarak Costume Institute Gala veya Costume Institute Benefit olarak adlandırılan, New York City'deki Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen yıllık bir bağış toplama galasıdır! Gala

sonrası etkinliğin ardından sergi birkaç ay sürerek halka açık oluyor!



New York Metropolitan Sanat Müzesi’ nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen Met Gala; tüm dünyada moda ile ilgili düzenlenen en önemli etkinliklerden biri. 1948 yılından beri düzenlenen etkinlik, 1995 yılından beri aynı zamanda Vogue genel direktörü olan Anna Wintour tarafından yürütülüyor. Modanın oscarları olarak da anılan davete her yıl özel davetliler önceden açıklanan bir konsepte göre giyinerek gelirler, içeride ne olduğuysa tam bir muamma.

Anna Wintour’un gala kuralları ve yönetiminin de etkisiyle etkinlik tam bir arzu nesnesi ve statü sembolüne dönüşüyor; ne kadar ünlü, zengin ya da sosyetik olduğunuzun bir önemi yok, eğer davet edilmediyseniz ancak 50.000 dolara kadar olan çok kısıtlı biletlerden alarak davete gidebilirsiniz, tabii Anna Wintour’un kurallarına uymak şartıyla. 2015 yılından beri cep telefonunun yasak olduğu etkinlikte Wintour hoşlanmadığı için selfie yasak, dişlere bulaşmaması için maydonoz veya kokmaması için soğan sarımsaklı yemekler yok, eşlerin bir arada oturmasına izin verilmiyor.

Oturma düzenine kadar her şeyi kendisi kontrol eden Wintour, kurallara uymayan veya davete katılmayan ünlüleri “engelliyor” ve bu kişiler Beyonce kadar ünlü değilse yeniden davet alamıyorlar.



Met Gala hakkında bilinmesi gereken her şey...

Her yıl dünya çapından moda meraklıları, Met Gala’nın yaklaştığının habercisi olan mayısın gelişini sabırsızlıkla bekliyor. Met Gala, yılın en önemli moda etkinliği olarak kabul ediliyor. Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen bağış toplama etkinliği olan Met Gala’ya seçkin konuklar katılıyor.

Her yıl düzenlenen etkinliğin tarihiyse değişmiyor. Etkinlik, her zaman Mayıs'ın ilk Pazartesi günü New York kentinde gerçekleşiyor. Gala 1948’den beri düzenleniyor. Ancak yılın 5. ayının ilk Pazartesi günü yapılması geleneği, sadece 14 yıl öncesine uzanıyor.



Peki Met Gala neden mayısın ilk Pazartesi günü yapılıyor?

Mayıs ayı yıllar içinde Met Gala’yla eşanlamlı hale gelse de moda etkinliği 2001 ila 2004 yılları arasında Nisan'ın sonlarında yapıldı. Etkinlik bundan önceki yıllarda da kasım sonu veya aralık başında gerçekleştirildi.

The New York Times’da Mayıs 2000’de yayımlanan habere göre, etkinliğin tarihinin değişmesi, Fransız moda tasarımcısı Coco Chanel ile ilgili. Fransız tasarımcının çalışmalarının yer aldığı serginin iptal edilmesiyle Met Gala’nın da tarihi değişti.



Haberde, “Sergi, Kostüm Enstitüsü’nün sonbahar programının en önemli etkinliği olmasının yanı sıra ışıltılı yıllık galasına da temel oluşturuyor” ifadelerine yer verildi.



Sergi, müzenin baş küratörü Richard Martin’in Kasım 1999’da ölümünden sonra iptal edildi. Bunun nedeni ise, serginin planlanan tarihte hazır olmasının “imkansızlığı” iddiasıydı.

Kışın yapılacak serginin iptal edilmesinin ardından müze, 2001’de 1 Mayıs ile 29 Temmuz tarihleri arasında eski ABD First Lady’si Jacqueline Kennedy’nin onuruna sergi düzenledi.



O yıl, “Yılın Partisi” olarak da bilinen müzenin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlediği bağış galası ise 23 Nisan’da yapıldı. Bir sonraki gala 28 Nisan’da yapılırken, 2004’te de 26 Nisan’da gerçekleştirildi. Nihayet 2005’te Met Gala, Fransız moda evi Chanel’e saygı göstergesi temasıyla Mayıs'ın ilk Pazartesi günü düzenlendi. O tarihten itibaren de ünlü isimlerin katıldığı galanın, Mayıs'ın ilk Pazartesi gerçekleştirilmesi gelenek haline geldi.



Bunun yanında, 2016’da etkinliği anlatan “Mayısın İlk Pazartesisi” adlı belgesel yayımlandı. Belgesel, Rihanna, Beyonce ve Lady Gaga gibi sanatçıların katıldığı 2015’teki Çin konseptli galanın ardından izleyiciyle buluştu.