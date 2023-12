Harper’s Bazaar Women Of he Year 2023 Ödülleri Açıklandı!!!

Harper’s Bazaar Türkiye Yılın En İyilerini Seçti



Harper’s Bazaar “Women of the Year” (Yılın Kadınları Ödülleri) bu yıl ilk defa Türkiye’deki sahiplerini buldu.

Ben ve Gecce Gusto köşe yazarı tasarımcı Sedef Çalarkan dün akşam İstanbul @peninsulahotel'de dünyada 156 yıldır Türkiye’de 1993 yılıdan itibaren okurlarıyla buluşan global moda dergisi Harper's Bazaar'ın her yıl düzenlediği "Women of the Year" (Yılın Kadınları Ödülleri) bu yıl ilk defa Türkiye'de sahiplerini bulduğu muhteşem gecede davetli olarak yerimizi aldık!

Güçlü, ayağı yere basan, çalışan, kadınları deteklemek için katıldığımız gecede; kadınların onurlandırıldıkları anlara şahit olarak, onlara çoşkulu duygularımız ve alkışlarımızla destek olduk.

Film, televizyon, kültür ve sanat dünyasının başarılı kadınlarının ödüllendirildiği gece 9 Aralık Cumartesi akşamı, The Peninsula Istanbul'da gerçekleştirildi.

Özel ödül gecesinde cemiyet, iş, sanat, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya geldi. Törene dünyaca ünlü süpermodel Isabeli Fontana, oyuncu/model Karolina Kurkova ve dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Ellen von Unwerth de katıldı.

Volvo Car Turkey sponsorluğunda ve dünyanın en köklü lüks otel gruplarının başında gelen The Peninsula Hotels'in boğazdaki göz kamaştıran projesi The Peninsula Istanbul ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda; yılın aktrisi, yükselen yıldızı, sporcusu, iş kadını, gastronomi insanı, bilim insanı, ilham vereni, ikonu, tasarımcısı, modeli ve yılın erkeği kategorilerinde sahalarında en başarılı isimleri belirlendi. Gecenin hediye sponsorluğunu ise Karl Lagerfeld üstlendi.

Bu kusursuz geceye imza atan @turkuvazmedyagrubu ve @harparsbazaar ekibini ve derginin Genel Yayın Yönetmeni @gulenyelmen'i çalışkanlığı ve her zaman kadınlara ilham verici olduğu için tebrik ediyor ve bir kadın olarak gurur duyuyorum!

Aston Band grubunun müzik ziyafeti eşliğinde başlayan gecenin ödülleri Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş'in konuşmasıyla dağıtılmaya başlandı.

Turkuvaz Medya Grubu’nun tümünü yöneten ve tüm takıma yıllardır liderlerlik eden çalışkan, vizyoner, özverili, her şeyden önce kadınları ve haklarını her zaman savunan saygın kadın @yasemingebeş'e bizlere yol gösterdiği, başarılı işlerle örnek olup yolumuzu açtığı için minnet ve saygı duyuyor daha nice güzel projelerde bizlere İlham vereceği için kendisine tüm emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Ve ve ve tabii ki dün akşam tüm ekibiyle biz misafirlerin en ince detayına kadar ilgilenen sevgili @bernasağlam ve @bernaylafem ekibine bir kez daha bu özel gecede kadının gücünü çalışkanlıkları ve güleryüzlülükleri ile gösterdikleri için minnetle ayakta alkışlıyor ve tüm kadınlar adına teşekkür ediyorum.

Ve daha nice güzel günlerde ve işlerde daha çok kadının başarısını görmek dileğimle.

Harper's Bazaar Türkiye Woman of the Year 2023 kazananları:

Yılın Erkeği

Kenan İmirzalıoğlu



Yılın İş İnsanı

Zeynep Bodur Okyay



Yılın Moda Tasarımcısı

Aslı Filinta



Yılın Sporcusu

Aysu Türkoğlu



Yılın Şefi

Çiğdem Seferoğlu



Yılın İlham Vereni

Gülse Birsel



Yılın Yükselen Yıldızı

Özge Yağız



Yılın Global İkonu

Karolina Kurkova



Yılın Mücevher Tasarımcısı

Milka Karaağaçlı



Yılın Bilim İnsanı

Dilek Gürsoy



Yılın Modelleri

Ece Bıçak, Esin Bıçak



Kariyer Ödülü

Isabeli Fontana



Yılın Oyuncusu

Tuba Büyüküstün



Lifetime Icon

Ajda Pekkan