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Harper’s Bazaar Women Of he Year 2023 Ödülleri Açıklandı!!!

Gül Erçetingöz
Gül Erçetingöz
Yayın Tarihi : 10-12-2023 18:57



Harper’s Bazaar Türkiye Yılın En İyilerini Seçti


Harper’s Bazaar “Women of the Year” (Yılın Kadınları Ödülleri) bu yıl ilk defa Türkiye’deki sahiplerini buldu.

Ben ve Gecce Gusto köşe yazarı tasarımcı Sedef Çalarkan dün akşam İstanbul @peninsulahotel'de dünyada 156 yıldır Türkiye’de 1993 yılıdan itibaren okurlarıyla buluşan global moda dergisi Harper's Bazaar'ın her yıl düzenlediği "Women of the Year" (Yılın Kadınları Ödülleri) bu yıl ilk defa Türkiye'de sahiplerini bulduğu muhteşem gecede davetli olarak yerimizi aldık! 

Güçlü, ayağı yere basan, çalışan, kadınları deteklemek için katıldığımız gecede; kadınların onurlandırıldıkları anlara  şahit olarak, onlara çoşkulu  duygularımız ve alkışlarımızla destek olduk.

1993 yılıdan itibaren Türkiye'deki okurlarıyla buluşturulan global moda dergisi Harper's Bazaar'ın her yıl düzenlediği "Women of the Year" (Yılın Kadınları Ödülleri) bu yıl ilk defa Türkiye'deki sahiplerini buldu.
Film, televizyon, kültür ve sanat dünyasının başarılı kadınlarının ödüllendirildiği gece 9 Aralık Cumartesi akşamı, The Peninsula Istanbul'da gerçekleştirildi.

Özel ödül gecesinde cemiyet, iş, sanat, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya geldi. Törene dünyaca ünlü süpermodel Isabeli Fontana, oyuncu/model Karolina Kurkova ve dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Ellen von Unwerth de katıldı.

Volvo Car Turkey sponsorluğunda ve dünyanın en köklü lüks otel gruplarının başında gelen The Peninsula Hotels'in boğazdaki göz kamaştıran projesi The Peninsula Istanbul ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda; yılın aktrisi, yükselen yıldızı, sporcusu, iş kadını, gastronomi insanı, bilim insanı, ilham vereni, ikonu, tasarımcısı, modeli ve yılın erkeği kategorilerinde sahalarında en başarılı isimleri belirlendi. Gecenin hediye sponsorluğunu ise Karl Lagerfeld üstlendi.

Bu kusursuz geceye imza atan @turkuvazmedyagrubu ve @harparsbazaar ekibini  ve derginin Genel Yayın Yönetmeni @gulenyelmen'i çalışkanlığı ve her zaman kadınlara ilham verici  olduğu için tebrik ediyor ve bir kadın olarak gurur duyuyorum!

Aston Band grubunun müzik ziyafeti eşliğinde başlayan gecenin ödülleri Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş'in konuşmasıyla dağıtılmaya başlandı.

Turkuvaz Medya Grubu’nun tümünü yöneten ve tüm takıma yıllardır liderlerlik eden çalışkan, vizyoner, özverili, her şeyden önce kadınları ve haklarını her zaman savunan saygın kadın @yasemingebeş'e bizlere yol gösterdiği, başarılı işlerle örnek olup yolumuzu açtığı için minnet ve saygı duyuyor daha nice güzel projelerde bizlere İlham vereceği için kendisine tüm emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Ve ve ve tabii ki dün akşam tüm ekibiyle biz misafirlerin en ince detayına kadar ilgilenen sevgili @bernasağlam ve @bernaylafem ekibine bir kez daha bu özel gecede kadının gücünü çalışkanlıkları ve güleryüzlülükleri ile gösterdikleri için  minnetle ayakta alkışlıyor ve tüm kadınlar adına teşekkür ediyorum. 

Ve daha nice güzel günlerde  ve işlerde daha çok kadının başarısını görmek dileğimle.

Harper's Bazaar Türkiye Woman of the Year 2023 kazananları:

 

Yılın Erkeği
Kenan İmirzalıoğlu


Yılın İş İnsanı
Zeynep Bodur Okyay


Yılın Moda Tasarımcısı
Aslı Filinta


Yılın Sporcusu
Aysu Türkoğlu

 


Yılın Şefi
Çiğdem Seferoğlu


Yılın İlham Vereni
Gülse Birsel


Yılın Yükselen Yıldızı
Özge Yağız


Yılın Global İkonu
Karolina Kurkova


Yılın Mücevher Tasarımcısı
Milka Karaağaçlı


Yılın Bilim İnsanı
Dilek Gürsoy


Yılın Modelleri
Ece Bıçak, Esin Bıçak


Kariyer Ödülü
Isabeli Fontana


Yılın Oyuncusu
Tuba Büyüküstün


Lifetime Icon
Ajda Pekkan

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