Yeni bir yılda hayatınıza keyif katacak rutinleri dahil edin...

Gecce Gusto ekibi olarak size bazı fikirleri ilham vermesi için sizlere aşağıda sıralıyoruz! Mutlaka size hitap edecek ve hayatınıza yeni ve farklı keşifler katacaktır!

Mesela sezonun en iyi tiyatro oyunlarını izlemeyi, yeni sanat sergilerini takip etmeyi, tek başınıza ya da sevdiğinizle birlikte canlı performanslara katılmayı, güncel film ve müzik listelerini gözden geçirmeyi ve yeni keşifler yapmak için hayatınıza keyif katacak rutinleri biz saymakla bitiremeyiz!

Ve şimdi biz sizlere 2024 yılının başlangıcı ve ilham vermesi için harika bir liste hazırladık geri kalan ilhamı almak ve esinlenmek size kalmış! ;)

Gecce Gusto öneriyor

Aşık Shakespeare

Aşık Shakespeare, genç bir kadının erkek egemen sahnede yer almak için verdiği tutkulu mücadeleyi anlatıyor.

Aşık Shakespeare, Shakespeare dönemi tiyatrosuna çağdaş bir bakış sunarak, tiyatroyu döneminin kalıplarını yıkarak yeniden inşa eden bir perspektife sahip. Oyun, bir tiyatro kumpanyasının Shakespeare’in eserini sahneye koyma sürecini, yanlış anlamaları, karmaşayı, kralları, kazaları ve aşkın en ilginç hallerini anlatırken aynı zamanda Shakespeare ve Marlowe efsanesine göz kırpıyor. Aşık Shakespeare; Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımıyla seyircisiyle buluşuyor.

23 Aralık 2023 - Zorlu Psm

24 Aralık 2023 - Zorlu Psm

6 Ocak 2024 - Zorlu Psm

7 Ocak 2024 - Zorlu Psm

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Küheylan

Kerem Alışık, Emir Özden, Hatice Aslan, Devrim Nas, Açelya Devrim Yılhan ve Gizem Katmer’in başrollerini üstlendiği, Broadway sahnelerinde 1200 kez sergilenen ve Tony ödüllü başyapıt olan “Küheylan“, Barış Erdenk’in yönetmenliğiyle seyirciyle buluşuyor.

Peter Shaffer’ın gerçek bir olaydan esinlenerek kaleme aldığı oyun, tutkularının esiri olan 17 yaşındaki Alan Strang ile onu analiz eden ve iyileştirmeye çalışan psikiyatrist Martin Dysart’ın etkileyici hikâyesine odaklanıyor. Alan’ın korkunç bir olay sonucu hastaneye yatırılması ve ardından yaşanan olaylar, sıra dışı bir doktor-hasta ilişkisinin derinliklerine iniyor. “Küheylan”, Dr. Dysart’ın kendi varoluşunu sorguladığı, çarpıcı, sert ve şiirsel bir hikâyeyi seyirciye sunuyor. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımıyla sahnelenen “Küheylan”, gösterişli prodüksiyonu ve sahne üzeri koltuklarıyla standart tiyatro deneyiminden farklı, unutulmaz bir seyir deneyimi sunuyor.

3 Şubat 2024 - Maximum Uniq Hall

24 Şubat 2024 - Maximum Uniq Hall

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Timsah Ateşi

Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç’in paylaştığı Timsah Ateşi, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla olan çalkantılı hikayesini konu alıyor. Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği oyun, 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nin en iyi oyunları arasında yer aldı.

1989 yılı, Kuzey İrlanda… Sevgisiz bir evde, kötürüm bir baba ile 8 yıl hapis yatan asi bir kız Fianna (Hazar Ergüçlü) ve dindar ablası Alannah’ın (Funda Eryiğit) temposu bir an bile olsun düşmeyen, sürreal, grotesk hikayesi.



28 Aralık - Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi, İstanbul

14 Ocak - AKM Tiyatro Salonu, İstanbul

20 0cak - Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi, İstanbul

10 Şubat - Maximum UNIQ Hall, İstanbul

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Başka Dünyalara Götürecek Filmler

İşte kafayı “resetlemek” için en ideal yol. Kendi hayatımızın dışında kısa süreli de olsa başka şeylere odaklanmayı bir alışkanlık haline getirmeliyiz.

Belki korku filmleriyle gerim gerim gerilerek, belki belgesellerle sakin zaman geçirerek, belki de klasik, romantik ya da Hollywood filmleriyle yaşadığımız dünyanın gerçekliğinden uzaklaşmayı tercih ederek…

Gerçek Hayattan Uyarlanan En İyi Netflix Filmleri

Hangi seçenek olursa olsun film izlemek, hayatınıza keyif katacak rutinlerin başında olmalı. Çünkü başka dünyaları ve yaşamları keşfetmenin en pratik yolu buradan geçiyor.

En İyi Netflix Dönem Filmleri

En İyi Netflix Türk Filmleri

Ruha iyi gelecek: Müzik

Müzik ruhun gıdası olduğu kadar, hayatımıza keyif verecek rutinlerin vazgeçilmez bir parçasıdır da. Çünkü spor yaparken, kahve yudumlarken ya da kitap okurken bize hitap edecek mutlaka bir müzik türü bulunur.

Ancak müziği eylemlerimizin arka fonunda tutmanın dışında, sadece ona odaklanarak dinlersek bir anlamda meditasyon da yapmış oluruz. Müziğin binlerce yıldır insan bedeni ve ruhu üzerinde faydalı olduğu biliniyor. Hatta müzik frekanslarıyla beyin dalgaları düzenlenebiliyor. Bu nedenle ne olursa olsun, sevdiğiniz müzikleri dinlemek ve keşfetmek için kendinize rutin zamanlar yaratmalısınız.

2024 yılında klasik müziği hayatınıza sokmanızı öneriyoruz! Neden mi?

Yeni yılda sosyal medya detoksu yapmaya haftada en az 1 gün ayırın!

Gün içinde fark etmeden sosyal medya aracılığıyla maruz kaldığımız bilginin ya da uyaranın etkisinden kurtulamıyoruz. Ancak bu durumu kontrol etmek aslında elimizde. Uyanır uyanmaz, yatmadan önce ya da kendi kendimize kaldığımız kısa zamanlarda sosyal medyaya bakmak yerine başka rutinler geliştirebiliriz.

Örneğin; sosyal medyadan uzaklaşıp uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızla kahve eşliğinde sohbet etmek, kitap okumak, yemek ya da egzersiz yapmak bu rutinlerden olabilir. İster uygulamaları telefonunuzdan silin isterseniz de kendinize bir kota koyup o saatler dışında sosyal medyayla ilgilenmeyin. Ama bu çetin mücadelede gücün sizde olduğunu sakın unutmayın.



Kendinizi mutfağınıza atın ve yemek yaparak en iyi terapiyi kendinize hediye edin

Yemek yapmanın psikoloji üzerinde adeta terapi görevinde olan mucizevi etkileri, yüzyıllardır biliniyor. Günümüzdeyse yoğun ve stresli çalışma hayatı yüzünden çoğu zaman evde yemek yapmaya gücümüz kalmıyor. Bu nedenle en pratik yol olarak sipariş vermeyi tercih ediyoruz.

Bağışıklık güçlendirici içecekler: Doğadan gelen tarifler

Ancak sevdiğiniz yemeği; içindeki ürünleri teker teker seçerek, pişerken tadına bakarak ve servisten önce minik dokunuşlarla süsleyerek yapmanın zevki hiçbir şeyde yoktur.

Bunun için haftada bir gün bile olsa kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Yemek yapmanın hayatınıza ne denli keyif kattığını görünce daha sık mutfakta zaman geçirmeye çalıştığınızı fark edebilirsiniz ve bunu bir rutin haline getirebilirsiniz.

Karaca ile yılbaşı geccesine özel yemek tarifleri

Kendinize meditasyon ve huzur saatleri armağan edin

Yürürken bile meditasyon yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu basit ancak etkili meditasyon biçiminin, hem fiziksel hem de zihinsel anlamda oldukça yararlı olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Meditasyon teknikleri içinde en pratiği olan yürüme meditasyonu için nefesinizi dinleyerek ritmik adımlarla çevrenizin ve kendinizin farkında olmak diyebiliriz.

Tüm meditasyon tekniklerinde olduğu gibi burada da amaç; öz farkındalığımızı artırmak, şimdiki zamana odaklanmak ve huzursuz eden düşüncelerden uzaklaşmak. Eğer vaktiniz varsa evinizde ya da iş yerlerinizde 1 saate varan rutin meditasyonlar da etkili olacaktır. Önemli olan şeyin ayrılan vakitten çok, etkili biçimde odaklanmak ve ruh halimizi pozitif tutmak olduğunu unutmayalım. O yüzden meditasyon yapmak için gün içinde ayıracağınız birkaç dakika bile sizlere daha huzurlu bir hayatın kapısını aralayacak.

Kendinize ait günlük tutun ve her gün yarım saatinizi buna ayırın

Günlük tutmak belki de herkese göre değil. O yüzden bunu bir “to do list” hazırlamak olarak da düşünebilirsiniz ya da kişisel tarihinizi arşivlemek olarak…

Ancak günlük tutmak, size hayatınızı gözlemleme fırsatı sunacak. Zaman içinde size iyi gelen ve gelmeyen şeyleri ayırt etmeyi hızla öğreneceksiniz. Uzun vadede büyük farklar yaratacak olan bu eylemi özellikle sabah erken saatlerde yaparsanız, gün başlamadan kendinizi motive etmiş de olursunuz.

Her gün 1 saatinizi kitap okuyarak geçirin

Kitap okumak, yazarların dünyasıyla kendi zihinsel dünyamızı birleştirerek bize bambaşka evrenlerin kapısını açıyor. Hele atmosferiyle ya da anlatım diliyle bizi tamamen içine çeken bir hikayeyse, üzerinden çok zaman geçse bile o dünyanın etkisinden kurtulamıyoruz.

Bazen karakterler bazen ise bahsedilen olaylar bizle yaşamaya devam ediyor. Hafta sonu odanıza kapanarak, iş çıkışı yolda birkaç sayfa karıştırarak, uyumadan önce ya da sabah kahvaltılarınızda zamanın akışına eşlik edecek en güzel arkadaş, her zaman kitaplardır. Ve tabii kitapların vazgeçilmez tamamlayıcısı kahve.

Psikoloji ile ilgilenenler için harika kitap önerileri​​​​​​​

Mutluluğun, motivasyonun ve sağlığın için spor yapmak

Spor yapmak, kas ve kemik sistemimizi geliştirirken; zihinsel uyanıklığı ve kendine güven duygusunu artırır. İsterseniz kapalı spor salonlarında kas yapmak, esnemek ya da kilo vermek için aletli/aletsiz egzersizler yapabilirsiniz.

İsterseniz de açık havada kısa yürüyüşler, koşular yaparak ya da bisiklete binerek, sporun sağlığınıza olan güçlü etkisini kullanabilirsiniz. Hayatınıza keyif katacak günlük rutinlerin içinde spor yapmanın farkını kendinizde hemen gözlemleyeceksiniz.

Yeni yılda kendinize barınaktan bir evcil hayvan hediye alın: En güzel mutluluk ve terapi

Eğer yalnız yaşıyorsanız, çoğu zaman sizin anahtarı çevirme sesinizi bile tanıyan birinin evde sizi beklediğini bilirsiniz. Belki siz aşk acısı çekerken size sarılıp teselli edemez ama, türlü şaklabanlıklar yaparak sizi güldürebilir? Minik bir hareketiyle anında kahkaha krizlerine girmenize sebep olabilir. Hayvanlar ile ilgilendiğiniz zamanlarda serotonin ve dopamin salgılanmasını sağlayarak mutluluk seviyenizi yükseldiğini biliyor musunuz?

Evcil hayvanınız unutmayın ki bir birey değildir. Size ihtiyacı vardır ve dolayısıyla size muhtaçtır. Onlara verdiğimiz değer, zaman, bakım sayesinde hiç farkında olmasak da kendi hayatımızı düzene sokmuş oluruz. Küçük dostlarımız bizim mutluluğumuza gözle görülür bir şekilde fayda sağlıyorlar. Düşünsenize, sizi ne olursa olsun seveceğini bildiğiniz ve hareketleriyle bunu belli etmeye çalışan bir canlı var hayatınızda!

Hayvanları korumak için çalışan kurumları daha yakından tanıyalım!​​​​​​​

Onlar bizim can dostumuz: Türkiye’nin hayvan dostu otelleri​​​​​​​