Karaca ile yılbaşı geccesine özel yemek tarifleri

Ana Yemekler

Fırında Hindi But - İdil Yazar

Kolaylıkla uygulayabileceğiniz; Fırında Hindi But tarifi ile başlayalım! Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı tabii ki Hindi! Seveni de var sevmeyeni de; kimisi de Hindi yerine Tavuk ve Kırmızı Et tercih edebiliyor. Ama seçiminiz Hindi yönünde olacaksa, sevgili İdil Yazar'ın tarifini kesinlikle denemelisiniz. Yumuşacık, lokum gibi bir et ve çok lezzetli, aromatik bir sos elde edeceksiniz.

Malzemeler

1 adet Hindi But (1kg)

8 adet Arpacık Soğan

1 adet Havuç

2 adet Kereviz Sapı

3 diş Sarımsak

150 ml Kırmızı Şarap

500 ml Tavuk Suyu

2 dal Kekik

2 dal Biberiye

2 yk Tereyağı

2 yk Un

Yapılışı: Hindiyi kızgın tavada mühürleyip kenara alın. Aynı tavada sebzeleri soteleyin, kokusu çıkınca biberiye ve kekiği ekleyin. Kırmızı şarabı ekleyip yarısını çektirin. Tavuk suyunu ekleyin ve kaynatın. Hindiyi tekrar tavaya alın ve 170 derece fırında 1,5 – 2 saat pişirin. Pişen Hindiyi bir kenara alın. Bir tencerede tereyağı ve unu kavurun. Tavada kalan suyu karıştırarak ekleyin ve bir sos elde edin. Hindinizi sosu ile birlikte servis edin. Afiyet olsun!

İsveç Köftesi - Arda Türkmen

Arda'nın Mutfağı'ndan çıkan efsane bir lezzet ile karşınızdayız! Yemek yaparken malzemelerine "Arkadaş" şeklinde hitap ederek mutfağı keyifli ve samimi bir hale getiren ve bir çoğumuza yemek yapmayı sevdiren başarılı şef Arda Türkmen'in bu tarifini şiddetle tavsiye ediyoruz. Tek lokmada inanılmaz bir lezzeti yakalamak ve yılbaşı sofranızla büyülemek istiyorsanız; hem pratik hem lezzet patlaması!

Malzemeler

500 gr. orta yağlı kıyma

1 su bardağı panko – ekmek kırıntısı

1 adet yumurta

1 adet orta boy soğan – rende

¼ su bardağı süt

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

1 tatlı kaşığı yenibahar

Tuz

Karabiber

1 – 2 yemek kaşığı tereyağı



Krema Sosu için Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

2 su bardağı et suyu

1 su bardağı krema – 200 ml.

1 çay kaşığı hardal

Tuz

Karabiber



Üzeri için Malzemeler

1 adet bayat ekmek

Kaşar peyniri – rende

Maydanoz

Yapılışı: Bir karıştırma kabına kıyma, panko, süt, soğan, sarımsak tozu, yenibahar, tuz ve karabiberi alıp iyice yoğurun. Köftelerinizi 45’er gramlık köfteler alın ve yuvarlayarak köfte şekline getirin. Tavanızı ocağa alın ve ısıtın. Isınan tavanızın içerisine köfteleri alın ve 7 – 8 dakika kızarana kadar pişirin. Kenarından tereyağı koyun ve bir tur karıştırıp bir tabağa çıkartın. Aynı tavanın içerisine tereyağını ilave edip eritin. Unu ilave edip kavurun. Kavrulan unun içerisine et suyu ve kremayı ilave edip karıştırın. Ardından hardal, tuz ve karabiberi ilave edip karıştırın. Hazır olan sosun içerisine köfteleri ekleyin ve her taraflarını sosa bulayın. Köftelerin üzerine dilimlediğiniz bayat ekmekleri dizin. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında peynirler eriyene kadar pişirin. Fırından çıkardığınız köftelerin üzerine ince kıyılmış maydanoz ekleyin ve sıcak servis edin.

Fırında Baharatı Tavuk - İdil Yazar

Fırında baharatlı tavuk tarifi, hazırla, at buzluğa! Yurt dışında buzluk yemekleri moda oldu. Herkes birbirinden lezzetli yemek tarifleri paylaşarak bu trende ayak uyduruyor. İdil Yazar da çok lezzetli fırında baharatlı tavuk yaparak hem yemek tarifini sizinle paylaşmak istiyor; hem de bu trende birlikte katılalım istiyor!

Malzemeler

1 yemek kaşığı Elma Sirkesi

1 yemek kaşığı Zeytinyağı

1 tatlı kaşığı Limon Suyu

1 diş ezilmiş Sarımsak

2 tatlı kaşığı Dijon Hardal

1/2 çay kaşığı Tarhun

1/2 çay kaşığı Kuru Biberiye

1/4 çay kaşığı Rezene

1/2 çay kaşığı Nane

1/2 çay kaşığı Kuru Lavanta

Tuz, Karabiber

6 adet Kemiksiz Tavuk Pirzola

1 adet Soğan

5 adet Bebek Patates

2 adet Havuç

Yapılışı: Tavukları büyük bir kaseye alın ve havucu, patatesi ve soğanları ilave edin. Baharatları bir kasede birleştirin. Hardal, sarımsak, limon suyu, sirke ve zeytinyağını farklı bir kasede karıştırın. Hazırladığınız sosu baharatların üzerinden dökün ve karıştırın. Sosu tavuk ve sebzelerin üzerinden dökün. Elinizle ovarak sosu yedirin. Tavukları fırın kabının tabanına dizin. Kenarlarından sebzeleri bırakın. Önceden ısıttığınız 200 derece fırına verin ve 35-40 dakika pişirin.

Ara Sıcaklar

Kat Kat Kadayıf Böreği - Refika Birgül

Malzemeler

600 gr taze kadayıf

4 adet yumurta

2 çorba kaşığı yoğurt

1 su bardağından 2 parmak eksik, 200 ml, süt

1 su bardağından 2 parmak eksik, 200 ml, zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

2 boğum, 200 gr, dil peyniri

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Kıymalı harç

250 gr çift çekim dana döş kıyma

2 adet, 400 gr, soğan

1 adet kapya biberi

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Ispanaklı Harç

1 bağ, 250gr, ıspanak

1 adet, 200 gr, soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

1 silme çay kaşığı pul biber

Yapılışı: Kıymalı harcı için, 250 gr çift çekim dana döş kıymayı tavada yüksek ateşte kavurmaya başlayın. Kıymaların rengi pembeden kahverengiye dönünce üzerini minik minik doğradığınız 2 adet soğanı ekleyin. Soğanlar şeffaflaşana kadar yüksek ateşte kavurun. Ardından altını kısıp kavurmaya devam edin. 1 adet kapya biberi uzunlamasına dörde kesin ve ardından ince dilimleyip ekleyin. 1 tatlı kaşığı tereyağı ve birer çay kaşığı tuz ile karabiber ekleyin. Bu şekilde soğanlar iyice yok olana dek kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika kavurun.

Ispanaklı harç için, 1 bağ ıspanağı kabaca kesin. 1 adet soğanı da piyazlık doğrayın. 2 çorba kaşığı zeytinyağında soğanları yüksek ateşte kavurmaya başlayın. Soğanlar iyice yumuşayıp karamelize olmaya başlayınca ıspanakları ekleyin. Birer tutam tuz ve karabiber ile 1 silme çay kaşığı pul biberi ekleyin. Ispanakları uzun uzun kavurmanıza gerek yok birkaç dakikada kendilerini bırakınca hazır demektir.

Gelelim böreği lezzetli yapacak sosuna bunun için 1 kasede 2 çorba kaşığı yoğurda 4 yumurta kırıp topak kalmayana kadar çırpın. Üzerine bir bardaktan 2 parmak eksik süt ve bir o kadar da zeytinyağı ekleyin ve çırpmaya devam edin. 1 tatlı kaşığı tuzu da ekleyince tamamdır. Eğer bu böreği yufka ile yapıyorsanız tuz eklemenize gerek yok ama kadayıfta tuz olmadığı için tuz eklemek gerekli. Geniş bir seramik tavaya 3 çorba kaşığı zeytinyağını döküp ısıtın. Ardından 600 gr taze kadayıfın çeyreğini tavaya yayın. Kadayıfların üzerine aynı şekilde yumurtalı harcın da çeyreğini yerleştirin. Onun da üzerine ıspanaklı harcı kenarlardan 1 parmak boşluk kalacak şekilde yayın. Tekrar kadayıf ve harçtan koyup kenarlarını ahşap bıçak veya spatula ile düzeltin. Üzerini düz bir kapakla kapatıp böreği çevirin. Çevirdiğiniz tarafına 2 boğum dil peynirini tel tel olacak şekilde yayın. Üzerine tekrar kadayıf ve harçtan ekleyin. Böreği bir kez daha çevirip bu kez üzerine kıymalı harcı koyun ve kalan kadayıf ve harcı üzerine yerleştirin. Kenarlarını tekrar bıçakla düzeltin ve son bir kez çevirip pişmeyen yüzeyini pişirin. Kenarları için tavayı sallayarak böreği döndürün. Her tarafı altın sarısı kahverengi renk alıp çıtırdayınca kat kat kadayıf böreğiniz çayınızın yanında afiyetle yemeniz için sizi bekliyor.

Fasülye Püreli Dolgu Mantar - Yağız İzgül

Malzemeler

1 kg fasulye

1 kg soğan

Mantar

Rendelenmiş Kaşar peynir

2 diş sarımsak

Krema

Rezene Tohumu

Tuz Karabiber

Yapılışı: Fasulyeleri yaklaşık 25-30 dakika haşlıyoruz. Soğanlarımızı da ince ince doğrayıp güzelce kavuruyoruz. İçerisine biraz da tuz ekleyip yaklaşık 10 dakika boyunca soğanlar kahverengileşinceye kadar kavuruyoruz. Fasulye ve közlenmiş soğanları; 2 diş sarımsak, krema, rezene tohumu, tuz ve bol karabiber eşliğinde blenderdan geçiriyoruz. Ve püremiz böylelikle hazır oluyor. Püremizi de mantarlarımızın üzerine koyuyoruz. Üzerine kaşar peyniri ve dilerseniz bir miktar acı da ekleyebiliyorsunuz. Ve fırına...

Pırasalı Domates Soslu Kiş - Sinem Çapraz