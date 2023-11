Gerçek Hayattan Uyarlanan En İyi Netflix Filmleri

Zaman zaman kendi hayatımızdan örnekler bulduğumuz, zaman zaman bizi bambaşka dünyalara sürükleyen filmler, muhteşem görüntüleriyle ilham vermenin yanı sıra, sıra dışı konularıyla ve olay örgüleriyle zamanın nasıl geçtiğini anlamadan bizleri içine çekiyor.

Netflix, tüm dünyadan en başarılı yapımları ve filmleri düzenli olarak içeriklerine dahil ederek izleyicilerine diziler, belgeseller, animasyonlar ve filmlerden oluşan geniş bir içerik çeşitliliği sunuyor. Netflix arşivindeki filmlerin yanı sıra, son yıllarda kendi imzasını attığı Netflix Originals yapımlar da dikkat çekiyor. 2023 yılı ve tüm zamanlar için “Netflix’in en iyi filmleri hangileri?” diyenlere birbirinden güzel Netflix film önerilerimizi bir araya getirdik. Sizler için bu GecceGusto ekibi bu yazımızda, Netflix’e yeni gelen ve güncel olarak izleyebileceğiniz yeni filmleri derledik…





Spencer – IMDb: 6.6



“Spencer,” 1981 yılında Prens Charles ile evlenen Diana Frances Spencer’ın hayat hikayesini konu ediyor. 1991 yılında İngiltere Kraliyer ailesi Noel tatilini Sandringham Köşkü’nde geçirmeye karar verir. Her şey yolunda gözükür ancak Lady Diana mutsuzluğunu saklamaya çalışır. Dışarıdan gözüken şaşalı yaşamın içine hapsolan Diana, Prens Charles ile olan evliliğinin artık sonuna geldiğini düşünür ve 1991 Noel tatilini Kraliyet içinde geçirmek istediği son günleri olmasına karar verir.



The Two Pope – IMDb: 7.6

Birbirlerine hiç benzemeyen iki karakterin zaman içinde yakın bir dostluk kurmasını anlatan filmlerin en yeni örneklerinden biri olan “The Two Pope,” aynı zamanda bu türün en başarılı örneklerinden biri de. Yönetmenliğini City of God filminden tanıyabileceğiniz Fernando Meirelles’in üstlendiği film, Papa John Paul’un 2005 yılındaki vefatıyla başlıyor ve dönemin iki ünlü din adamını konu alıyor. Papalık seçiminin iki favori adayı olan bu iki din adamı, Joseph Ratzinger ve Jorge Bergoglio’ya muhteşem performansları ile Anthony Hopkins ve Jonathan Pryce hayat veriyor. Bir gün her ikisi de Papa olacak bu iki adamın çoğunlukla teolojiye odaklı tartışmaları ise şaşırtacak derecede komik.



Blonde – IMDb: 5.5

Joyce Carol Oates’un romanından uyarlanan ve Hollywood efsanesi Marilyn Monroe’nun yaşamını cesur bir şekilde ele alan “Blonde” adlı filmde Ana de Armas başrolde yer alıyor.



Wasp Network – IMDb: 5.8

Prömiyerini geçtiğimiz sene Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan Wasp Network’ün yönetmenliğini Olivier Assayas üstleniyor. Fernando Morais’in gerçek olaylara dayanan kitabı “The Last Soldiers of the Cold War”dan uyarlanan film, temelde Küba ile Amerika arasında geçen bir casusluk filmi. İçerisinde pek çok sürpriz barındıran Wasp Network’un en dikkat çekici özelliklerinden biri ise; Penelope Cruz, Edgar Ramirez ve Gael Garcia Bernal gibi yıldız isimlerden oluşan güçlü oyuncu kadrosu.

The Irishman – IMDb: 8.7

Usta yönetmen Martin Scorsese ve senarist Steven Zaillian’ın imzasını taşıyan ve başrollerinde Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci’nin yer aldığı film, 20. yüzyılın en önemli figürleri ile çalışmış ünlü tetikçi ve İkinci Dünya Savaşı gazisi Frank Sheeran’ın gözünden savaş sonrası Amerika’da organize suç dünyasını anlatıyor. Amerikan tarihinin hala çözülememiş en büyük gizemlerinden biri olan efsanevi sendika lideri Jimmy Hoffa’nın kayboluşunu işleyen film, organize suç dünyasının perde arkasına ışık tutuyor.



Marie-Antoinette – IMDb: 6.5

Antonia Fraser’ın çok satan kitabından, Sophia Coppola tarafından beyazperdeye uyarlanan film, tarihin en ünlü kadın figürlerinden birine, Fransa kraliçesi Marie Antoinette’in dramına odaklanıyor. Dönemin politik ve siyasi şartları gereğince Fransa kralıyla evlendirilen genç Avusturya kraliçesi Marie Antoniette, yaşamını sürdüreceği bu yeni hayat düzeninde çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Kayıtsız ve ilgisiz bir kocaya sahip olan genç kraliçe, Versailles sarayının ihtişamlı gölgesi altında çeşitli siyasi oyunlara ve politik hesaplaşmalara tanık oluyor. Genç kraliçe bu alışık olmadığı düzende mücadele etmenin yolunu uçarı partilerde ve tehlikeli dostluklarda ararken, film kadın başrakarakterini tüm insansı halleriyle ele alıp alışılmışın dışında bir Marie Antoniette portresi çiziyor.



Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile – IMDb: 6.7



Karizması sayesinde birçok kadına yaklaşmayı başararak kadınlara tecavüz ettikten sonra onları öldüren, Amerika’nın ünlü seri katili Ted Bundy’nin hayatına odaklanan “Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile” filmi, seri katilin bekar bir anne olan, uzun dönemli kız arkadaşı Liz’in bakış açısından ilerliyor. Seri katil filmlerinin oldukça popüler olduğu bu dönemde, gerçek bir hikâyeye dayanan film, mutlaka izlenmesi gereken Netflix yapımı filmler listelerinde en üst sıralarda yerini aldı. Filmi izledikten sonra, yine Netflix orijinal yapımı olan Bir Katilin İfadeleri: Ted Bundy (Conversations with a Killer: Ted Bundy Tapes) belgeselini de izlemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

Mank – IMDb: 7.4

Babası Jack Fincher’ın 30 yıl önce yazdığı senaryo ile David Fincher’ın yönettiği film Mank, sinema tarihinin başyapıtlarından biri olan 1941 yapımı Citizen Kane’in filminin senaristlerinden olan Herman Mankiewicz’in hayat hikâyesini anlatıyor. Siyah beyaz çekilen film, sizleri gerçek hayattan uyarlanan bir biyografik drama ile buluşturuyor. Mank’ı izlerken hem 1930’lu yıllara tanıklık ediceksiniz hem de Hollywood’un gerçekleriyle tanışma fırsatı bulacaksınız.

The Highwaymen – IMDb: 7.0





Amerikan tarihinin en ünlü suçlularından Bonnie ve Clyde’ın hikâyesi, The Highwaymen ile farklı bir işlenişte geri dönüyor. FBI, elindeki teknolojiye rağmen 13 cinayetten, birkaç soygun ve hırsızlıktan sorumlu olduğunu bildikleri ülkenin en kötü şöhretli çiftini yakalamayınca emekliye ayrılmış, iki eski Teksas korucusu Frank Hamer ve Maney Gault’tan yardım ister. Hamer ve Gault, Bonnie ve Clyde’ı yakalamak için geri dönmeleriyle kendilerini bir kedi-fare oyununun içinde bulurlar.