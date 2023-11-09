Sunset'in Yaratıcı Mutfak Direktörü Fabrice Canelle imzasıyla: Vegan Tadım Menüsü

Dönemsel olarak miafirlerine sunduğu tadım menüleriyle damaklardan silinmeyen gusto deneyimler yaşatan Sunset Grill & Bar'dan şimdi de vegan lezzet yorumlarının yer aldığı yepyeni bir tadım menüsü geldi. Mekanın Yaratıcı Mutfak Direktörü Fabrice Canelle imzalı bu Vegan Tadım Menüsü ; birtki bazlı lezzetlerin kusurusz bir yorumu niteliğini taşıyor!

Vegan lezzetler arayanlar için özel olarak tasarlanan bu menü; bitki bazlı lezzetlerin yorumlamalarından oluşuyor ve misafilere farklı bir deneyim yaşatıyor.

Fabrice Canelle, modern dokunuşlarla hazırladığı Vegan Tadım Menüsünü; "Sezonunda ve organik malzemeleri bir arada yaşatarak sade ve iyi hissettiren bir mutfak." olarak nitelendiriyor. Bitki bazlı mutfağın yalınlığını sevdiğini belirten başarılı şef bu kez, bitkisel lezzetleri kendi yöntemleriyle farklı bir dokunuş yaparak sunuyor.

Vegan Tadım Menüsü'nde neler var?

Fabrice Canelle'in kusursuz yorumlamasıyla karşımıza çıkan bu gücünü bitkilerden alan menü; gastronomi dünyasının en özel dokunuşlarını içeriyor diyebiliriz! Bitkilerin dünyasına gizemli bir kapı açarken kendinden eklediği yorumlar ile tam not almayı başaran Vegan Tadım Menüsü'nde karşımıza çıkan ilk lezzet: Kavrulmuş Pancar Salatası!

Doğanın detoks etkilisi pancarın bu yorumlamasını kesinlikle denemelisiniz; pancar dilimleri, hardal yağı, nasturtium yaprakları ve arı poleni ile...

Vegan Tadım Menüsü'ne çorba olarak giren ürün ise tabii ki mevsimin en ilgici çekicisi olan Balkabağı! Hem de Balkabağı içinde Balkabağı Çorbası...

Fırınlanmış Kabak Çiçeği "Provansal" ise lavanta tozu, kuzukulağı yaprakları ve fesleğen yağı ile lezzetlendiren çok özel gusto bir kalem olarak karşımıza çıkıyor.

Sotelenmiş Patlıcan ve Mantarlı Yufka Çıtırı ise menünün diğer dikkat çekenleri arasında!

Tatlı olarak ise yine mevsimsellikte ön plana çıkmayı başarmışlar ve harika bir kapanış hazırlamışlar.

Baharatlı Chia ile pişirilmiş Armut Tatlısı; fındık parçaları, mikro shiso biberi ve tuzlu karamel...

Sunset'in tecrübeli Şarap Direktörü Süleyman Şen'in, yerli ve yabancı şarap eşleştirmesiyle de deneyimleyebileceğiniz limitli kapasitede servis edilecek bu benzersiz tadım menüsünü kaçırmamak için yerinizi hemen ayırtın!

Unutmadan; Vegan Menü, öğle servisinde de misafirlere sunulacak...

Rez: 0212 287 03 75