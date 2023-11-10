Zaman zaman kendi hayatımızdan örnekler bulduğumuz, zaman zaman bizi bambaşka dünyalara sürükleyen filmler, muhteşem görüntüleriyle ilham vermenin yanı sıra, sıra dışı konularıyla ve olay örgüleriyle zamanın nasıl geçtiğini anlamadan bizleri içine çekiyor.

Netflix, tüm dünyadan en başarılı yapımları ve filmleri düzenli olarak içeriklerine dahil ederek izleyicilerine diziler, belgeseller, animasyonlar ve filmlerden oluşan geniş bir içerik çeşitliliği sunuyor. Netflix arşivindeki filmlerin yanı sıra, son yıllarda kendi imzasını attığı Netflix Originals yapımlar da dikkat çekiyor. 2023 yılı ve tüm zamanlar için “Netflix’in en iyi filmleri hangileri?” diyenlere birbirinden güzel Netflix film önerilerimizi bir araya getirdik. Sizler için bu GecceGusto ekibi bu yazımızda, Netflix’e yeni gelen ve güncel olarak izleyebileceğiniz yeni filmleri derledik…

En İyi Netflix Türk Filmleri

İstanbul İçin Son Çağrı





Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu dizisinden sonra ilk kez “İstanbul İçin Son Çağrı” filminde bir araya geliyor. Netflix yapımı film, evli olan Serin ve Mehmet karakterlerinin New York’a giderken havalimanında tesadüfen karşılaşmaları sonrası yaşadıkları olayları ele alıyor.

Do Not Disturb – IMDb: 6.4

Ayzek, geçimini vapurlarda garsonluk yaparak geçiren bir adamdır. Pandemi döneminde işsiz kalan Ayzek, bir süre sonra bir otelde iş bulur. Gece vardiyasında çalışmaya başlayan Ayzek, ilk gecesinde kendisini beklenmedik durumların içinde bulur.

Barış Akarsu “Merhaba” – IMDb: 5.8

Barış Akarsu Merhaba, 2007 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayata veda eden Barış Akarsu’nun hayat hikayesini konu ediyor. Çocukluğunda müziğe ilgi duymaya başlayan Barış Akarsu, 2004 yılında katıldığı “Akademi Türkiye” adlı şarkı yarışmasıyla adını duyurdu. Yarışmada birinci olmasının ardından albüm çıkaran Akarsu, müzik çalışmalarının yanı sıra Yalancı Yarim adlı bir dizide rol aldı. 2007 yılında, 28. yaş gününde Bodrumda trafik kazası geçiren Barış Akarsu, yoğun bakımda kaldığı beş günün ardından hayata veda etti.

Boğa Boğa – IMDb: 5.7





Yönetmenliğini Onur Saylak’ın, senaryo yazarlığını Hakan Günday’ın üstlendiği, başrollerini ise Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit’in paylaştığı “Boğa Boğa” filmi, Netflix’in Türk yapımlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Film, aradıkları huzuru bulmak için Ege’de bir köye yerleşen İstanbullu bir çiftin hikayesini konu ediyor. İstanbul’dan ayrılarak Ege’ye yerleşen çift, burada aradıkları huzuru bulacaklarına inanır. Ancak onlar çok geçmeden yerleştikleri kasabada pek çok düşmana sahip olduklarını anlarlar.



Kovan (IMDb: 5.8)

Ortaokul yıllarında Artvin’den Almanya’ya gönderilen Ayşe, yıllar sonra annesinin hastalanması üzerine memleketine geri döner. Annesi ölümle boğuşurken tek bir isteği vardır: Kızının aile işi arıcılığı yapması. Ayşe de bunun üzerine kovanlarla ilgilenmeye başlar. Köye modern yöntemler getirmeye çalışan Ayşe ile geleneksel arıcılıkla uğraşan köylüler arasında çatışmalar başlar.



Aşk Tesadüfleri Sever – IMDb: 7.2

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın yaptığı “Aşk Tesadüfleri Sever;” çocuklukları ve gençliklerinde yolları Ankara’da kesişen ve 2010 yılında İstanbul’da tekrar karşılaşan Özgür ve Deniz’in kendilerini engellerle dolu bir aşk macerası içinde buldukları hayatlarına odaklanıyor. Hem geriye dönüşlerle ikilinin geçmiş hayatlarını izlerken, hem de bir yandan Türkiye’nin 70’li, 80’li, 90’lı ve 2000’li yıllarında gezerek, dönemin unutulmaya yüz tutmuş popüler kültür öğeleri, müzikleri, yaşam biçimleri filmin nostaljik yönünü tamamlıyor.



Aile Arasında – IMDb: 7.6

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır. Solmaz’ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. Bu ekip düğün hazırlıkları boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilecek ve bu düğün bir terslik çıkmadan yapılabilecek midir?



İyi Adamın 10 Günü – IMDb: 6.5

Mehmet Eroğlu’nun aynı adlı roman üçlemesinden uyarlanan ve başrolünde Nejat İşler’in yer aldığı gerilim filmi “İyi Adamın 10 Günü, mafya adamları, insan kaçakçıları ve sadist katillerin dünyasına adım atan bir özel dedektifin hikayelerini ele alıyor. Sadık, insan kaçakçıları ve katillerin dünyasında adalet arayan bir adamdır. Ancak bu süreçte o, iyilik ve kötülük arasındaki çizginin bulanıklaştığını fark eder. Nejat İşler ve Uluç Bayraktar’ı Netflix’te ilk kez buluşturan yapımın oyuncu kadrosunda ise İlayda Alişan, Şenay Gürler, Nur Fettahoğlu, Yurdaer Okur ve Barış Falay gibi birçok başarılı isim de yer alıyor.

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? (IMDb: 6.2)

1998 yılında oynanan aynı isimli tiyatro oyunundan uyarlanan Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?, usta kadrosuyla geçmişe yolculuk yaptırıyor. Ailesiyle yaşayan, sıra dışı bir karaktere sahip Gülseren’in hayatına odaklanan başarılı film, arka planda Türkiye’nin bulunduğu döneme dair de kesitler içeriyor.

Sofra Sırları – IMDb: 6.7

Hayatını kocası ve eşine adamış Neslihan, dışarıdan bakıldığında sevimli ve utangaç bir ev hanımıdır. Eşinin işi sebebiyle uzun yıllardır Anadolu kasabalarında yaşayan Neslihan, iyi de bir aşçıdır ve tüm çevresi onun yemeklerine bayılır. Gayet sıradan görünen bu aile hayatında, Neslihan’ın yakın çevresindekiler bir bir ölmeye başlayınca tüm gözler ona çevrilir. Mükemmel bir aşçı, evine ve eşine düşkün kısacası mükemmel bir ev hanımı olan Neslihan, aslında bir seri katildir. Şehre yeni atanmış, çok zeki, Amerika’da eğitim görmüş, hırslı ve genç bir komiser bu işin peşini bırakmamaya kararlıdır…

Karanlık Gece – IMDb: 7.1



Bir dağ kasabasında yaşayan İshak, amatör olarak müzikle ilgilenen genç bir adamdır. Farklı hayalleri olan beş arkadaşıyla büyüyen İshak, köyün genç kızı Sultan’a gönlünü kaptırır. Ancak genç adam, Sultan’a hislerini söyleyemez. Bir gün Ali adında yakışıklı genç bir adam, İshak’ın yaşadığı köye memur olarak atanır. Onun köydeki varlığı İshak’ın kıskançlığa kapılmasına neden olur. Bir süre sonra Ali aniden ortadan kaybolur. Köyde Ali’nin av sırasında kaybolduğu söylentileri çıkar. Ali gerçekten avda mı kaybolmuştur, yoksa onun kaybolmasının İshak ve arkadaşlarıyla bir ilgisi var mıdır?

Kurak Günler – IMDb: 7



Çiçeği burnunda bir savcı olan Emre’nin tayini Yanıklar kasabasına çıkar. İşini büyük bir ciddiyetle yapmaya çalışan Emre, Belediye Başkanı Selim Bey ve kasaba halkı tarafından saygıyla karşılanır. Yer altı suyunun kullanılması çevre kurulları ve mahkemelerce yasaklanması kasabada ciddi bir sorun yaratır. Selim Bey de büyük borularla yer altı sularını kasabaya bağlayacak olan büyük projesini hayata geçirmeye çalışır. Ancak Selim, yerel bir gazete sahibi olan Murat başta olmak üzere ciddi bir muhalefetle karşı karşıya kalır.

Babamın Kemanı – IMDb: 6.4

Küçük bir kız, yaşadığı kaybın üstesinden gelmeye çalışır. Bu süreçte o, kendisine mesafeli olan amcası ile arasında bir bağ kurmaya çalışır. Onları bir araya getirecek ortak nokta ise müziğe olan tutkularıdır



Yarına Tek Bilet – IMDb: 5.6

Netflix’in ilk orijinal Türk filmi olma özelliğini taşıyan Yarına Tek Bilet, Aile Arasında ve Annemin Yarası gibi filmlerden tanıyabileceğiniz Ozan Açıktan’ın imzasını taşıyor. Son dönemin en gözde genç oyuncularından Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz’in başrollerini paylaştığı film, bir tren yolculuğu sırasında tanışan iki yabancının hikâyesini anlatıyor.



9 Kere Leyla – IMDb: 4.1

Adem (Haluk Bilginer), güzeller güzeli metresi Nergis (Elçin Sangu) için Leyla (Demet Akbağ) ile 20 yıllık evliliğini bitirmeye karar verir. Ancak Leyla’dan doğal bir yolla kurtulması neredeyse imkansızdır. Diğer yandan bu duruma bir çözüm bulamazsa, yasak aşkı Nergis, çok yakında parmaklarının arasından kayıp gidecektir. Üstelik Adem tüm bu aşk trafiğininin arasında kendisine ait antika el yazmasının peşinde olan Mahdum Bey (Fırat Tanış) ve kıskanç avukatı Haris (Alican Yücesoy) ile de uğraşmak zorundadır.

Azizler – IMDb: 6.1

Bir Başkadır ve Masum dizilerinin senaristi olan Berkun Oya’nın kaleme aldığı, yönetmenliğini Durul Taylan ve Yağmur Taylan’ın yaptığı filmin başrollerinde Haluk Bilginer, Engin Günaydın, Fatih Artman, Binnur Kaya, İrem Sak ve Öner Erkan gibi büyük oyuncular buluşuyor



Müslüm (IMDb: 7.7)

Usta sanatçı Müslüm Gürses’in hayatını anlatan Türk yapımı etkileyici film “Müslüm”, sanatçının acılı çocukluğunu ardında bıraktıktan sonra karanlığın içinden çıkıp efsaneye dönüşmesini anlatıyor. Göz yaşlarınıza hakim olmakta zorlanacağınız bir film sizi bekliyor.



Nuh Tepesi – IMDb: 7.4

“Nuh Tepesi,” Cenk Ertürk’ün hem yazıp hem yönettiği film SİYAD Ödülleri’nde en iyi film seçildi. Aynı zamanda filmin kadrosunda yer alan Ali Atay filmdeki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Film, babasının ölmeden önceki son dileği olan köydeki “Nuh Ağacı”nın altına gömülme isteğini yerine getirmeye çalışan Ömer’in, ağacın kadim zamanlardan kaldığına inanan köylülerle olan hikâyesine anlatıyor.

Sen Yaşamaya Bak – IMDb: 5.7



Başrollerinde ekranların sevilen yüzlerinden Aslı Enver ve son dönemin popüler oyuncularından Kaan Urgancıoğlu’nun bulunduğu “Sen Yaşamaya Bak”, oğlu Can’ı tek başına büyütmek zorunda kalan bir anne olan Melisa’nın hikâyesine odaklanıyor. Hasta olduğunu ve yaşayacak sayılı günü kaldığını öğrenen Melisa, hayatının son günlerini yaşarken bir yandan ayaklarını yerden kesecek bir aşk yaşayıp bir yandan da oğlu Can’ı emanet edebileceği birini bulmaya çalışacaktır.

Özel Ders – IMDb: 4.6



Genç bir kadın olan Azra, özel ders adı ile gençlere yaşam ve ilişki koçluğu yapar. Ancak onun hayatı, apartmanlarına yeni gelen komşusu sayesinde bambaşka bir hal alır. Yeni yakışıklı komşusu, Azra’ya bildiği doğruları unutturur. Ne de olsa terzi kendi söküğünü dikemez. Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü’nün oturduğu, senaryosunu Murat Dişli ve Yasemin Erturan’ın yazdığı filmin başrollerinde Bensu Soral yer alıyor.

Yolun Açık Olsun – IMDb: 6.5

Hakan Evrensel’in aynı adlı kitabından uyarlanan filmde Yüzbaşı Salih, Asteğmen Kerim ile Dalyan’a doğru olan yolculuğunu anlatıyor. Asteğmen Kerim ile birlikte Dalyan’a doğru yola çıkan Yüzbaşı Salih’in tek isteği, Kerim’in büyük aşkı Elif ile kavuşmasını sağlamaktır.



Cici – IMDb: 7.1

“Cici,” acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir ailenin yaklaşık 30 yıl sonra eski evlerinde buluşmasını konu alıyor. Aile, yaşadıkları acı kaybın ardından, yıllarca yaşadıkları yerden ayrılıp, şehre göç etmeye karar verir. Aradan geçen 30 yılın ardından, geçmişin izlerini taşıyan çiftlik evine geri döndüklerinde aile, yıllarca üstü kapalı duran gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır. Netflix yapımı “Bir Başkadır” dizisiyle gündeme gelen Berkun Oya’nın yazıp yönettiği filmde Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit, İncinur Daşdemir, Nur Sürer, Okan Yalabık, Olgun Şimşek, Şevval Balkan ve Yılmaz Erdoğan gibi isimler yer alıyor.



Aaahh Belinda – IMDb: 5.3

Deniz Yorulmazer’in yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı ve başrolünde Neslihan Atagül’ü gördüğümüz “Aaahh Belinda” filmi, yakın zamanda çıkacak bir şampuan olan “Belinda” için bir televizyon reklamında yer alan genç oyuncu Dilara’yı odak noktasına alıyor. Aynı isimli filmin modern uyarlaması olan filmde, provalardan birinde Dilara’nın hayatı bir anda değişir ve senaryonun tüm unsurlarının gerçeğe dönüştüğünü fark eder. Artık o Handan’dır ve çaresizce aksini kanıtlamaya çalışır.

Aşkın Kıyameti – IMDb: 4.



Başrollerinde Boran Kuzum ve Pınar Deniz’in yer aldığı “Aşkın Kıyameti” filmi Netflix’in yeni Türk yapımlarından biri. 20 Haziran tarihinde yayınlanmaya başlayan filmde reklam ajansı batan, borç içindeki Fırat, katıldığı yoga etkinliğinde şarkıcı kıza âşık olur. Birlikte çıktıkları kendini bulma yolculuğunda bilinmezlikler onları bekler.

Aşıklar Bayramı – IMDB: 5.8



Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Settar Tanrıöğen’in yer aldığı film bir baba ve oğul ilişkisini konu alıyor. Yıllar önce yolları ayrılan Avukat Yusuf ve saz âşığı babası Heves Ali’nin yolu, 25 yılın sonunda yeniden kesişir. Çıktıkları uzun belki de son yolculukta bir araya gelen baba oğul, bu süreçte geçmişleriyle yüzleşip, gelecekleriyle ilgili olan sorunların üstesinden gelmeye çalışır. Tanınmış bir halk ozanı olan Heves Ali ve avukat oğlu Yusuf’un pişmanlık, öfke, merak ve yirmi beş yıllık hasretle dolu hikâyesi Netflix’te kaçırılmaması gereken filmler listesine giriyor.



Sen İnandır – IMDb: 5.6

Torunlarının evlenmesini isteyen iki işgüzar büyükanne, bu amaçla onlar için sözde tesadüfi bir karşılaşma ayarlar. Durumdan bihaber olan iki genç karşılaştıklarında, çocukluk aşkları depreşir ve eski defterler açılır.



Merve Kült – IMDb: 4.9

Netflix Türkiye’nin geçtiğimiz haziranda izleyiciyle buluşan filmi ‘Merve Kült’ Ceylan Naz Baycan’ın ‘Merve Kült-Bir Çöküş ve Diriliş Öyküsü’ adlı kitabından uyarlanan filmin başrollerinde Ozan Dolunay, Ahsen Eroğlu, Zuhal Olcay, Olgun Toker, Ahu Yağtu, Arif Pişkin ve Mine Tugay yer alıyor. Merve, moda düşkünü, özgün ruhlu genç bir kadındır. Bir gün evinden çıkarılma durumuyla karşı karşıya kalan Merve’nin para bulması gerekir. Bu durum üzerine Merve, paza kazanma umuduyla bir flört uygulaması geliştirir. Ama çekici patronunun onunla ilgili bambaşka planları vardır.

Aşk Taktikleri – IMDb: 5.3

Başrollerini Demet Özdemir, Şükrü Özyıldız, Hande Yılmaz, Atakan Çelik gibi isimlerin paylaştığı “Aşk Taktikleri,” erkekleri çözdüğüne inanan Aslı ile kadınları anladığını düşünen Kerem’in hikayesini konu ediyor. Aslı, erkekleri çözdüğüne inanan ve adını saklayarak ilişkiler hakkında yazdıklarıyla oldukça popüler olan, bir moda tasarımcısıdır. Reklamcı olan Kerem ise kısa süreli ilişkiler yaşayan, kadınları çözdüğüne inanan çapkın bir adamdır. Aşka asla inanmayan Aslı ile Kerem, bir diğerini kendisine aşık etmek için iddiaya girer ve bunun için çeşitki taktikler uygulamaya başlar. Bu süreçte yaşadıkları türlü tesadüfler ve komik olaylar onları birbirine bağlar.

Oregon – IMDb: 4.9

Netflix’in en yeni filmlerinden Oregon, tek bir gün içinde yaşanan olayları konu ediyor. Hayatlarını Bodrum’da geçiren Gaye ve Hakan, yakın arkadaşlarına bir müzik kaseti teslim etmek için İstanbul’a gider. Ancak İstanbul’a gitmeleriyle kendilerini beklenmedik olayların içinde bulurlar. Başlarına gelen olayların ardından Gaye ve Hakan’ın kaseti arkadaşlarına teslim etmesi pek de kolay olmaz.