En İyi Netflix Dönem Filmleri

Zaman zaman kendi hayatımızdan örnekler bulduğumuz, zaman zaman bizi bambaşka dünyalara sürükleyen filmler, muhteşem görüntüleriyle ilham vermenin yanı sıra, sıra dışı konularıyla ve olay örgüleriyle zamanın nasıl geçtiğini anlamadan bizleri içine çekiyor.

Netflix, tüm dünyadan en başarılı yapımları ve filmleri düzenli olarak içeriklerine dahil ederek izleyicilerine diziler, belgeseller, animasyonlar ve filmlerden oluşan geniş bir içerik çeşitliliği sunuyor. Netflix arşivindeki filmlerin yanı sıra, son yıllarda kendi imzasını attığı Netflix Originals yapımlar da dikkat çekiyor. 2023 yılı ve tüm zamanlar için “Netflix’in en iyi filmleri hangileri?” diyenlere birbirinden güzel Netflix film önerilerimizi bir araya getirdik. Sizler için bu GecceGusto ekibi bu yazımızda, Netflix’e yeni gelen ve güncel olarak izleyebileceğiniz yeni filmleri derledik…

Solgun Mavi Gözler – IMDb: 6.6

Yapım, deneyimli bir dedektifin ve daha sonradan dünyaca ünlü bir yazar olacak genç stajyer Edgar Allan Poe’nun 1830’ların ABD’sinde bir dizi cinayeti çözme girişimlerini konu alıyor. Batı Cephesi, 1830. Yorgun bir dedektif bir askeri öğrencinin cinayetini çözmeye çalışırken öğrencilerin sessizliğini kırabilmek için içlerinden birinden yardım alır. Bu genç adamı dünya Edgar Allan Poe ismiyle tanıyacaktır.

Gümüş Patenler – IMDb: 7.1

1899, Noel zamanı St.Petersburg. Başkentin buzla kaplı nehirleri ve kanalları şenlikli etkinliklerle dolup taşıyor. Yeni yüzyılın arifesinde, kaderlerinde buluşmaması gerekenler Matvey ve Alice bir araya geliyor. Onlar farklı dünyalardan insanlarıdır: Tek hazinesi gümüş kaplı patenleri olan bir fenercinin oğlu hırsız Matvey ve zengin bir babanın kızı Alice. Her birinin kendi zor yaşam öyküsü vardır, ancak tesadüfen tanışmış olduklarından hayallerinin peşinde koşarlar.

Gun City – IMDb: 6.3

1921 yılında Barselona, Katalan çeteleri, paralı askerler ve anarşistler tarafından parçalanmak üzeredir. Kaosun hüküm sürdüğü bu dönemde bir asker olan Anibal Uriarte, üstleri tarafından Barselona’ya gönderilir. Anibal’ın görevi, silah ve mühimmatlarla dolu treni ele geçirenleri tutuklamaktı. Ancak daha fazla ölüm meydana gelmeden önce Anibal’ın suçluları yakalaması pek de kolay olmayacaktır.

Lady J – IMDb: 6.8

Şehvet düşkünü bir markiyle yaşadığı aşk istemediği bir şekilde geliştiğinde zengin bir dul, kendinden daha genç bir kadının yardımıyla intikam planı yapar.

Lady Chatterley’nin Sevgilisi – IMDb: 6.6

“Lady Chatterley’nin Sevgilisi,” zenginlik ve ayrıcalıklarla dolu bir hayata doğan ve yetişkin olduğunda kendisine aşık olan bir adamla evlenen Lady Chatterley’in hikayesini konu ediyor. Evlilik hayatında zamanla kocasına olan sevgisini kaybeden Lady Chatterley, gerçek aşkı malikanelerinde bekçilik yapan adamda bulur. Sevdiği adamla mutlu bir hayat sürmek isteyen Lady Chatterley, tüm geleneklere karşı çıkarak hayatını istediği gibi yaşamaya çalışır.

Enola Holmes – IMDb: 6.7

Dünyaca ünlü başarılı dedektif Sherlock Holmes’un kız kardeşi Enola Holmes, 16. doğum gününde annesinin kaybolduğu bir sabaha gözlerini açar. Annesine ve nerede olduğuna dair tek bir ipucu bile bulamayan Enola bu gizemin peşine düşer ve abileri Sherlock ve Mycroft’tan yardım ister. Sherlock ve Mycroft’un istediği ise onlar gizemi çözerken Enola’nın okulunu bitimesidir. Ancak özgür ruhlu Enola’nın ilk işi yatılı okuldan Londra’ya kaçıp, Sherlock Holmes ile çeşitli vakalarda çalışmış olan Dedektif Lestrade’in yanına gitmek olacaktır.