2023 En İyi Biyografi Dizileri

Netflix’in bu kadar popülerleşmesinin ardından ise televizyon izleme alışkanlığımız sona erdi gibi ve artık bilgisayardan ve elimizdeki telefondan bir şeyler izleme alışkanlığına dönüştü.

Şimdi şöyle 2023 yılının en yeni ve popüler Netflix yapımlarında neler var? Şimdi hep beraber Netflix’in en sevilen, izlenen ve en güncel biyografi dizilerine göz atalım!



Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker – IMDb: 7.3

Amerika’da kendi emeğiyle milyoner olan ilk kadın olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren, Amerikalı girişimci ve sosyal aktivist Madam C. J. Walker olarak bilinen Sarah Breedlove’ın hayatından esinlenen Self Made, Netflix’in en yeni mini dizileri arasında yer alıyor. 40-45 dakikadan oluşan 4 bölümlük dizi, gerçek olaylardan esinlenerek hazırlanmış olup, A’Lelia Bundles‘ın On Her Own Ground adlı kitabından uyarlanmıştır. Hayırseverliği ve siyasi ve sosyal aktivizmi ile tanınan Madam Walker, öldüğünde Amerika’daki en zengin Afro-Amerikan iş kadını unvanına sahip oldu. Adını, üçüncü kocası Charles Joseph Walker’dan almış olup, birçok kadına da hayallerini gerçekleştirmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için de ilham kaynağı olmuştur.

Downton Abbey – IMDb: 8.7



Downton Abbey dizisi, Downton Malikanesi’nde yaşayan Crawley Ailesi ve malikanenin çalışanlarının hayatını anlatıyor. 1912 – 1920 yılları arasında geçen hikayede, aile mutlu bir şekilde hayat sürerken 15 Nisan 1912’de aldıkları sarsıcı bir haberle eski hayatlarından eser kalmaz. Çünkü Titanic buzdağına çarpar ve Crawley ailesinin iki üyesi hayatını kaybeder. 1912’den 1920’ye kadar bu üzücü olayla birlikte yaşamları bambaşka bir şekilde gelişim gösterir.



The Queens’s Gambit – IMDb: 8.5





Henüz daha 9 yaşındayken yetimhaneye gönderilen başrolümüz Beth Harmon, söz konusu satranç olduğunda rakip tanımıyor! Soğuk Savaş döneminde geçen dizi, karakterimizin hem satranç kariyerine odaklaklanırken hem de ergenlikten yetişkinliğe geçiş dönemini de gösteriyor. En iyi olma yolunda ilerleyen Beth Harmon’ın en büyük problemi ise madde bağlılığı. Her ne kadar gerçek bir hikâyeye dayanmıyormuş gibi görünse de dizinin senaryosunda dünyaca ünlü satranç ustalarından da esinleniliyor. The Queen’s Gambit sizi hüzünlendirdiği gibi, akıcı senaryosuyla da ekrana bağlayacak.

Anne With An E – IMDb: 8.6



Hali hazırda 3 sezonu bulunan ve finail yapan Anne With An E, Netflix’in en iyi ve özel yapımlarından biri. Anne of Green Gables isimli kitaptan uyarlama olan dizide 19. yüzyılda yaşayan öksüz bir çocuk olan Anne’in büyümesi ve hayat mücadelesi anlatılıyor. Yaşadığı zorbalıklar ve haksızlıklarla etkileyici bir kuvvetle baş edebilen karakter, kadın hakları başta olmak üzere pek çok toplumsal konuyu da ele alıyor.

(Lidia Poet’in Hukuk Mücadelesi) – IMDb: 7.4



Lidia Poët’in Hukuk Mücadelesi, İtalya’nın ilk kadın avukatı Lidia Poet’in gerçek hikayesinden esinleniyor. 19. yüzyılın sonlarında Torino’da yaşayan genç Lidia Poët hak ettiğini elde etmek için her şeye ve herkese karşı savaşır. O dönemde avukatlık sadece erkeklere ayrılmış bir meslektir ancak Lidia’nın İtalya’nın ilk kadın avukatı olma hayalini hiçbir şey engelleyemez. Ancak avukatlıktan men edildiğinde, mahkeme kararına karşı zorlu bir mücadeleye girişir.

Messiah – IMDb: 7.6

Messiah; Orta Doğu ve Amerika’da geçiyor. Orta Doğu’da gizemli bir adamın ortaya çıkmasıyla toplum ikiye ayrılıyor. Bir kısım mucizeler yaratıyor gibi görünen bu adamın Mesih olduğuna inanırken, diğerleri ise onun toplum düzenini bozmaya çalışan bir sahtekar olduğunu düşünüyor. Sosyal medyada üzerine konuşulan ve sevenlerle sevmeyenlerin sert bir şekilde ikiyi ayrıldığı diziyi, hikâyede gizem ve dram sevenlere öneriyoruz.