2024 yılında klasik müziği hayatınıza sokmanızı öneriyoruz! Neden mi? 

Yapılan pek çok araştırmaya göre klasik müzik, ruh sağlığımız ile fiziksel sağlığımız arasındaki dengeyi sağlayan dinamiklere sahip. Gelin, klasik müziğin faydalarını beraber inceleyelim.



Eminiz hepimiz klasik müzik dinlemenin faydalarına dair “şehir efsanesi” benzeri söylemleri işitmişizdir. Peki bu söylemlerin doğruluğu hakkında ne söyleyebiliriz? Klasik müzik dinlemenin ne gibi faydaları olabilir? Bu alanda yapılan pek çok araştırmaya göre klasik müzik, ruh sağlığımız ile fiziksel sağlığımız arasındaki dengeyi sağlayan dinamiklere sahip.



Bir zamanlar dünyanın önde gelen müzik tarzı olan klasik müzik, Mozart’tan Mahler’e dünyaca ünlü bestecilere ve uzun bir tarihselliğin içerisinden günümüze kadar uzanan zengin bir tarihe sahiptir. Şüphesiz ki klasik müziğin en güzel yanı, dinlemek ve takdir edebilmek için yüzyılları aşan binlerce eserin günümüze kadar ulaşmış olmasıdır. Bununla birlikte, klasik müzik dinlemenin bazı harika faydaları vardır. Ağrıları azaltmasından uyku kalitesinin iyileştirilmesine kadar hem fiziksel hem de zihinsel açıdan fayda sağlayan klasik müzik, yalnızca günlük işlerinizle meşgulken arka planda dinlediğinizde dahi yaratıcılığınız üzerinde olumlu bir etki yaratma potansiyeline sahip büyüleyici bir bir müzik türü.

Yeni ve Modern Dünyada Klasik Müzik

Ne yazık ki, modern dünyada klasik müzik eskiden olduğu kadar popüler değil. Günümüzde rock, hip-hop, rap ve pop gibi müzik türleri tüketilmeye daha müsait türler olarak modern insanın çekim alanına giriyor. Bu durum bu türlerin özellikle genç jenerasyonlar tarafından daha çok tercih edilmesi anlamına geliyor. Söz konusu klasik müzik olduğunda ise yalnızca sınırlı bir kitle klasik müziği dinlemekten zevk alıyor.

Klasik müzik dinlemeyi tercih eden gruplar genellikle, üslup ayrıntılarını takdir eden yaşlı nesiller ve orkestra enstrümanlarını çalan genç nesillerdir. Öte yandan bugün belki pek çoğumuz klasik müziğe ön yargı ile yaklaşıyoruz ve bu türü dinlemeyi yeterince tercih etmiyoruz. Fakat klasik müzik dinlemenin faydaları, tartışmasız diğer birçok müzik tarzını dinlemenin yararlarından daha ağır basıyor. O halde ön yargılarımızı bir kenara bırakıp klasik müziğe bir şans verelim ve onun faydalarının farkına varmakla işe başlayalım.

Klasik müzik Depresyonla Savaşmanızı Sağlar

Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız klasik müziğin ruh halinize olumlu bir etki etme olasılığının oldukça yüksek olduğunu söylemiş olalım. Meksika’da yapılan bir araştırmaya göre klasik müziğin depresyon ve melankoliyi hafifletmeye yardımcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla klasik müzik ruhsal anlamda pozitif etki ederek fiziksel olarak da iyi hissetmenizi sağlayan büyülü bir müzik türüdür.



Klasik müzik Doğal Bir Ağrı Kesicidir



Müzik dinlerken melodiye kendimizi kaptırabiliriz ancak 2006’da yapılan bir araştırma, kronik ağrı çeken insan gruplarının, klasik müzik dinledikten sonra, dinlemeyenlere oranla daha az ağrı hissettikleri sonucuna ulaştı. Araştırmacılar aynı zamanda, müziğin ameliyattan sonra iyileşme sürecindeki hastaları güçlendirdiğini ve hatta hemşirelerin de klasik müziği bir rehabilitasyon aracı olarak kullanmaya başlayabileceğini öne sürüyorlar. Yine yapılan bazı araştırmaların ışında müziğin, beynin acıyı hafifletmeye yardımcı olan ödül merkezinin etkinliğini arttırdığı bilinmektedir.

Klasik müzik Stresi Azaltır

Önceki maddede klasik müzik dinlemenin kan basıncını düşürdüğünü ve dengede tuttuğunu söylemiştik. Buna bağlı olarak klasik müzik dinleyen kişilerin stres seviyesinin de azaldığına yönelik bilimsel araştırmalar da vardır. Özellikle stresli hissediyorsanız, bazı klasik melodileri dinleyin. Bunun için Barok ve Klasik dönem eserlerini tercih edebilirsiniz. Bazı araştırmalar, klasik müziğin temposunun insan kalbine benzer olduğunu ve bunun hem kaygıyı hem de depresyonu hafiflettiğini iddia ediyor.



Klasik müzik Uyumanıza Yardımcı Olur

Eğer günlük hayatta yaşadığınız yoğun stres sebebiyle geceleri yeterince uyuyamıyorsanız ve uykunuz sürekli bölünüyorsa klasik müziğe bir şans verebilirsiniz. Özellikle uykunuzdan 45 dakika kadar önce klasik müzik dinlediğiniz takdirde uyku kalitenizin birkaç gün içerisinde artırmaya başlayacağını keşfedebilirsiniz. Bu alanda yapılan birkaç araştırma, müziğin temposunun önemli olduğunu ve kaliteli bir uykuya hazırlanmak için ideal ritmin dakikada yaklaşık 60 vuruş olduğunu kaydetti. Bu yüzden, belki de Rimsky Korsakov’un “Flight of the Bumblebee” eserinden kaçınmakta fayda vardır. Bunun yerine belki Chopin’in vals ve mazurkalarını tercih etmek daha yerinde bir tercih olacaktır ya da Bach’ın 1 Numaralı Prelüdü.

Klasik müzik Kan Basıncınızı Düşürür

Günlük hayatımızda devamlı olarak strese maruz kalmak kalp sağlığımızı da etkiler. Kalp sağlığı denince elbette bir çok faktörden söz edilebilir. Yapabileceğiniz en basit ve faydalı şeylerden bir tanesi ise günlük işleriniz esnasında klasik müziğin size eşlik etmesine izin vermek. Klasik müzik dinleyerek kan basıncınızı dengede tutabilir ve kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Oxford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, klasik müzik dinlemenin kişinin kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğu gözlemlenmiştir. Araştırma esnasında araştırmacılar katılımcılara rap, pop, tekno ve klasik dahil olmak üzere farklı müzik tarzları dinleterek kan basınçlarındaki değişimi gözlemlemişlerdir. Klasik müzik, katılımcıların kan basıncını düşürmede ve dengede tutmada etkiliyken; rap, pop ve tekno gibi müzik türlerinin kan basıncının artmasında rol oynadığı gözlemlenmiştir.

Klasik müzik Verimliliğinizi Arttırır



Pazartesi sendromundan muzdarip ve yoğun çalışma temposuna ayak uydurmaya çalışırken stres yaşayan insanlardan mısınız? Üretkenliğinizi artırmaya yardımcı olmak için klasik müziğe şans verin. Bu alanda yapılan bir dizi araştırma, müziğin rutin görevleri daha eğlenceli hale getirdiğini kanıtladı. Maryland Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırmada, çalışma esnasında dinlenen Barok müziğin radyologların verimliliğini ve doğruluğunu artırmaya yardımcı olabileceği sonucuna ulaştı.

Klasik müzik İşte başarınızı ve Kompozisyonları Takdir Etmenizi Sağlar

Şüphesiz, her klasik eserin enstrümanlar aracılığıyla anlatılmaya çalışılan bir hikayesi vardır. İşin başından sonuna kadar dinamik bir akışı var. Tüm iniş çıkışlarla birlikte, bestecinin müziği aracılığı ile mutluluk, hüzün veya diğer güçlü duyguları dinleyiciye iletme çabası takdire şayandır.

Bach, Mozart, Beethoven ve Haydn gibi insanlar, yüzyılları aşıp günümüze ulaşan müziğin gelişiminde büyük bir rol oynadılar. Onlar olmasaydı, müzik muhtemelen bugün olduğu gibi olmazdı. Bu nedenle, bu isimlerin ve daha nice ismin eserlerini dinlemenin en kilit noktalarından bir tanesi, ifade biçimleri olan müziğin toplum üzerinde ne kadar etkili olduğunu görebilmek ve takdir edebilmektir.

Klasik Müzik Kulağınızı Güçlendirir

Başka bir şey ile uğraşırken arka planda sadece klasik müzik dinliyor olsanız bile kulaklarınız ve beyniniz müziği algılamaya devam edecek. Bunun en avantajlı yanı ise aynı eseri birkaç kez dinlemenize rağmen her dinleyişte potansiyel olarak yeni ve heyecan verici bir şeyler duyabilmenizdir. Öte yandan, klasik müzik dinleyen küçük çocukların müzik kavramlarını, dinlemeyenlere göre daha kolay kavrama eğiliminde olduklarını ortaya koyan birkaç araştırmaya göre bu tip dinleme süreçleri, çocuklara müzik enstrümanı çalma yolculuklarında önemli bir destek sağlamaktadır.