Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi Netflix Belgeselleri

Dizi ve filmlere mükemmel bir alternatif olan belgeseller, hem size keyifli dakikalar yaşatıyor hem de ufkunuzu açıyor. Her zevke göre kategorize ettiğimiz listede; yemekten seyahate, sağlıklı yaşamdan spora farklı birçok belgesel bulabilirsiniz. Netflix belgesel önerilerimizi fragmanları ile aşağıda keşfedin!

Son zamanlarda Gündemde olan Netflix belgeselleri!



Beckham





Biyografi türündeki 2023 Netflix yapımı olan belgesel, Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham’ın hayatını anlatan bu belgesel dizisi, Beckham’ın kişisel arşivinden daha önce hiçbir yerde görülmemiş görüntülere, ailesi, arkadaşları ve futbol dünyasının önde gelen isimleriyle yapılan röportajlara yer verilmiştir.



David Beckham’ın nasıl Leytonstone kasabasından çıkıp dünya çapında bir futbol yıldızı haline geldiği sorusu, bu özel belgesel dizisinin merkezinde yer almaktadır. Ancak bu dizi, Beckham’ın futbol kariyerinin ötesine geçerek, onun hayatındaki zorlukları nasıl aştığını, başarılarını ve kişisel büyüme hikayesini de aktarır. David Beckham’ı merkeze alan bu belgesel, ihtişamın ve magazin haberlerinin ötesine geçip, gerçek bir insanın, bir sporcu ve aile adamının hikayesini izleyicilere sunmaktadır



Duru Olmak

Netflix’in ilk müzik belgeseli olma niteliği taşıyan “Duru Olmak”, çağdaş müziğin önde gelen ismi Nükhet Duru’nun yaklaşık iki yıl süren “Hikâyesi Var” isimli albümünün üretim sürecini ve Nükhet Duru’nun hayatını farklı bir çerçeveden anlatıyor. Belgeselde, ülkemizin en önemli sanatçılarından biri olan Nükhet Duru’nun hayatının bilinmeyenlerine tanıklık ederken, bir yandan da belgesele konuk olan Zeynep Bastık, Ata Demirer, Kenan Doğulu, Sıla, Teoman gibi ünlü sanatçılarla yapılan röportajları da keyifle izleyeceksiniz!

Genco





Tiyatro dünyasının en önemli isimlerinden Genco Erkal’ın hayatı belgesel oluyor. Netflix’de yayınlanacak “Genco” belgeseli, sanatçının anlatımıyla İstiklal Caddesi’nde başlıyor ve sanatçının sahne aldığı tüm tiyatrolarda yapılan çekimler sayesinde geçmişe nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. 90 dakikalık belgesel, sanatçının ve kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu’nun arşivinden belgeler, fotoğraflar ve videoları izleyicilerle buluşturuyor.

Terim

Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator… Uzun yıllara yayılan, tarihe damga vurmuş başarılara sahne olan kariyeriyle farklı nesillerin hatıralarında yer edinen Fatih Terim, Netflix’in Terim belgeselinde bilinmeyenleriyle anlatılıyor. 1996-2022 yıllarına odaklanan belgesel, hepimizin çok iyi bildiği başarıları bu defa Fatih Terim’in ağzından aktarıyor



Harry ve Meghan

Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle’ın “Harry ve Meghan” adlı belgeselinin ilk fragmanı yayınlandı. Çiftin aşk hikâyesine, inişli çıkışlı dönemlerine ve kraliyetten ayrılış sürecine ışık tutacak olan belgesel türündeki dizinin Netflix’teki yayın tarihi ise henüz belli değil



Hitler’s Circle of Evil (IMDb: 8,0)

10 bölümlük bu belgesel dizi, Adolf Hitler’in en yakın çevresinde yer alan Nazi Partisi üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini ve aralarındaki güç dinamiklerini konu alıyor. Göring, Himmler, Hess ve Goebbels gibi partiyi yöneten önemli isimlerin karakter analizlerini sunan dizi, parti içerisinde yaşanan çatışmaları gözler önüne sererken her şeyin nasıl adım adım kontrolden çıktığına dair açıklamalarda da bulunuyor.

The Last Dance

Netflix belgeseli denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan olan ve yayınlandığı ilk andan itibaren listeleri kasıp kavuran bir belgesel var sırada; The Last Dance! ESPN Films ve Netflix ortak yapımı olan belgesel, spor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri olan Michael Jordan’ı ve 1990’lardaki başarısıyla tarihin en güçlü basketbol hanedanlıklarından birini kuran Chicago Bulls’u anlatıyor. Jordan’ın ve NBA’in 1990’lardaki eş zamanlı yükselişine tanık olmaya hazır olun.



Yemek Belgeselleri

Chef’s Table (IMDb: 8,6)

Yemek tutkunlarını ve aşçılık hayali kuranları böyle alalım… Chef’s Table, dünyanın dört bir yanındaki yıldız şeflerin yaratıcı dünyalarıyla tanışmanızı sağlayacak bir belgesel. “The World’s 50 Best Restaurants” listesinde yer alan Michelin yıldızlı restoranların şeflerini tanıma ve onların mutfaklarına ziyaretçi olma şansını kaçırmayın. Ayrıca iştah açıcı yemekler ve harika görüntüler de cabası…

Cooked (IMDb: 8,1)

Dört bölümden oluşan Cooked, gazeteci ve gıda uzmanı Michael Pollan’ın kitap uyarlaması. Belgesel; doğanın dört elementi ateş, su, hava ve toprağın objektifinden gıdaların evrimsel tarihini ve dönüşümünü araştırıyor. “Ve yemek pişirmeyi öğrendiğimiz zaman gerçekten insan olabiliriz” cümlesiyle başlayan belgesel, gerçekten çok etkileyici.

Street Food

Streed Food, yemek severler için çekilmiş olan kültürel yemekler yapan ve bunun için gezintiye çıkan usta elleri konu alıyor. Dünyanın dört bir yanındaki zengin sokak yiyecekleri kültürünü keşfedeceksiniz. Dünyanın en hareketli şehirlerinde bir gezintiye çıkmaya hazır olun!

Somebody Feed Phil (IMDb: 8,1)

Hem gastronomi hem seyahat üzerine olan bir başka belgesel de Somebody Feed Phil. Belgeselde; “Everybody Loves Raymond” komedi dizisinin yaratıcısı Phil Rosenthal, dünyayı dolaşıp Bangkok, Lizbon, Meksika ve diğer şehirlerin yerel mutfaklarını ve kültürlerini öğreniyor.

Salt, Fat, Acid, Heat (IMDb: 7,7)

Salt, Fat, Acid, Heat belgeseli, Samin Nosrat isimli dünyaca ünlü şefin aynı isimli kitabından uyarlanıyor. 4 bölümden oluşan bu mini belgeselde; tuz, yağ, asit ve ısının dünyanın farklı lokasyonlarındaki hayatlara, tabaklara, mutfaklara ve kültürlere nasıl etki ettiği anlatılıyor.



Food Matters (IMDb: 7,7)



Mottosu, “Yiyeceğin ilacın, ilacın da yiyeceğin olsun” olan belgesel, tükettiğiniz gıdaların, toprağa tohum olarak düştüğü ilk andan sofranıza gelene kadar olan süreçte geçtiği işlemleri anlatıyor. Farmakoloji piyasasına da değinen Food Matters, ilaç sektörünün insanları bir pazar olarak gördüğü gerçeğini de vurguluyor.



Hungry for Change (IMDb: 7,5)

Besinlerin vücudunuzda uğradığı dönüşümü detaylarıyla anlatan belgesel, beslenmede yeni bir sayfa açmak isteyenlere güzel bir motivasyon kaynağı. Özellikle işlenmiş gıdaların bedeninizdeki yıkıcı etkilerini ve bu gıdaların neden vücudunuzda açlık hissi yarattığını çok iyi anlayacaksınız.

Rotten (IMDb: 7,1)

Gıda sektörünün görünmeyen yüzünü ele alan belgesel, 6 bölümden oluşuyor. Günlük hayatta tükettiğimiz birçok ürünün genetik yapısının nasıl değiştirildiğini anlatıyor. Bunun yanı sıra en çok tüketilen gıdalardan daha fazla verim almak amacıyla yapılan sahtecilikleri de ele alıyor.

The Game Changers (IMDb: 8,0)

Belgesel; hayvansal ürün tüketiminin sporcuların iyi bir performans göstermesi için gerekli olduğuna dair yaygın inanışı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Belgeselde, et yiyenler ile bitki yiyenlerin besin değerlerinin karşılaştırıldığı ‘en büyük’ çalışmadan söz ediliyor. Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmenize neden olabilecek, şaşırtıcı bilgiler öğreneceksiniz!

Seyahat Belgeselleri

Tales By Light (IMDb: 8,3)



Fotoğrafçılar; insanların, hayvanların, mekânların ve kültürlerin daha önce hiç görülmemiş anlarını yakalamak için dünyayı dolaşırken, izleyiciler de Tales By Light ile onların hikâyelerinin yaratılış anlarına tanıklık ediyor. National Geographic ve Canon tarafından hazırlanan bu nefes kesici belgesel 3 sezondan oluşuyor.



Expedition Happiness (IMDb: 5,9)



İki özgür ruh Berlin’den yola çıkıyor ve köpekleri ile birlikte Kuzey Amerika’yı bir baştan bir başa dolaşıyor. Hem de, tekerlekli bir eve çevirdikleri eski bir okul otobüsü ile! Bir araba yolculuğunun anatomisini tüm gerçekliğiyle gözler önüne seren belgeselde çift, mekanik bozukluklar ya da vize problemleri yüzünden can sıkıcı zamanlar geçirse de yolda olmanın dayanılmaz hazzını yaşamaya ve izleyicilere yansıtmaya devam ediyorlar.

Dark Tourist (IMDb: 7,6)

İzleyenleri sıradışı turist destinasyonlarına götüren Dark Tourist, Yeni Zelandalı gazeteci David Farrier tarafından hazırlanan 8 bölümlük bir seri. Pablo Escabar’ın peşinden Medellin, Fukushima’daki nükleer felaketin izinden Tomioka, Vodoo’yu keşfetmek için Ouidah, Manson Ailesi’nin cinayetlerinin ardından Los Angeles… Farrier, kimsenin seyahat listesinde yer almayan noktalara gidiyor ve yaşanan felaketlere farklı bir bakış açısı ile yaklaşıyor.

Jack Whitehall: Travels With My Father (IMDb: 7,7)



İngiliz komedyen Jack Whitehall, babası ile birlikte hayatının yolculuğuna çıkıyor. 13 bölümden oluşan bu seri, birbirlerinden çok farklı hayat görüşlerine sahip olan baba ve oğulun dünyanın dört bir yanında yaşadıkları maceralar ile birbirlerine bağlanmalarını son derece komik bir şekilde

The Last Shaman(IMDb: 6,8)

Kendini öldürmeden önce en fazla 12 ayı olduğuna karar veren James, hayatını kurtaracak bir şaman bulmak için Amazon Ormanları’nın derinliklerine dalıyor. Dışarıdan bakıldığında her şeye sahipmiş gibi gözüken fakat klinik olarak depresif olan bu genç adam aradığını bulacak mı dersiniz?



Skandal içerikli belgeseller



Wild Wild Country (Vahşi Kırlar) (IMDb: 8.1)

Netflix’in ses getiren belgeseli Vahşi Kırlar, kitapları dünya çapında hala en çok okunanlar listesinde yer alan ve Osho olarak tanınan Bhagwan Shree Rahneesh’in hayatını ve Rajneesh hareketini anlatıyor. Hintli guru, dünyaca ünlü biriydi ve dini bir lider olarak çok güçlüydü. Yine de belgesel, onunla ilgili hiç bilmediklerimizi gözler önüne seriyor. Peki ama Osho bu kadar ünlü olmayı ve milyonlarca insanı etkilemeyi nasıl başardı?



Varsity Blues Operasyonu: Üniversiteye Giriş Skandalı

2019’da Amerika’da ortaya çıkan Üniversiteye Giriş Skandalı, 1 saat 40 dakika süren bir belgesel haline getirildi. Belgeselde, zengin ailelerden alınan para karşılığında verilen sahte belgeler ile çocuklarının ABD’nin en iyi üniversitelerine yerleştirilmesi anlatılıyor. Operasyonun başında yer alan William Rick Singer, şikayetler sonucunda takibe alındı, yazılı ve sözel konuşma kanıtlarının bulunmasıyla William Rick Singer suçunu itiraf etti. Yaşanan gerçek olayların detaylarını öğrenebileceğiniz Varsity Blues Operasyonu: Üniversiteye Giriş Skandalı belgeselini izlerken hem heyecanlanacak hem de bilgi edineceksiniz.

Hileli Sanat: Gerçek Bir Sahtecilik Hikâyesi (Made You Look: A True Story About Fake Art)

Barry Avrich yönetmenliğinde çekilen Hileli Sanat: Gerçek Bir Sahtecilik Hikâyesi (Made You Look: A True Story About Fake Art) belgeseli, Amerika’nın en büyük sanat merkezlerinden biri olan Knoedler Galerisi’nde gerçekleşen sahtecilik öyküsünü ele alıyor. 90 dakika süren belgesel, sahte sanatçılığın perde arkasında gerçekleşen olayları sizlerle paylaşıyor. Başta Galeri Müdürü Ann Freedman olmak üzere çalışanlar, ünlü ressamların sahte eserlerini büyük paralara satmasından sonra 2011’de Knoedler Galerisi kapatılır. İftiraların ve davaların gün yüzüne çıktığı belgeseli izlerken kaliteli kurgusu ve içeriğiyle izlenmeye değer!

Dirty Money(IMDb: 8,1)

Bu araştırmacı dizi, maaş günü kredilerinden emisyon testinde yapılan hilelere kadar kurumsal açgözlülük ve yozlaşmanın yol açtığı küstahça eylemleri açığa çıkarıyor.

