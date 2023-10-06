Gece Gusto İstanbul Etkinlik Rehberi: Ekim 2023

Ekim ayı yine kültür ve sanatın kalbinin atacağı bir ay olacak. 2023 Ekim ayı boyunca tiyatrodan sinemaya, konserden atölyeye pek çok etkinlik sanatseverleri bekliyor. Sizler de bu ay “Ne yapsak?” diye düşünüyorsanız,Gecce Gusto Sanat ve etkinlik editörlerinin sizin için seçtiğimiz Ekim 2023 İstanbul kültür-sanat etkinliklerine göz atın.
Glenn Hughes “Performs Classic Deep Purple Live
Yer: Maximum UNIQ Açıkhava
Tarih: 7 Ekim 2023, 18:00
Bilet: Passo
Milyonların, “Rock’ın sesi” olarak tanıdığı Rock and Roll Hall of Fame üyesi ve Deep Purple’ın eski basçısı ve solisti Glenn Hughes, “Glenn Hughes performs Deep Purple Classics Live” projesiyle Deep Purple efsanesini günümüze taşıyor!
Bora Çeliker Quartet ‘Tis Autumn | Güz şarkıları
Yer: Zorlu PSM
Tarih: 7 Ekim 2023, 21:00
Bilet: Passo
Bora Çeliker Quartet ‘Tis Autumn | Güz Şarkıları, 7 Ekim akşamı touché’de!
Jamal Aliyev & Festival Ensemble
Yer: Deniz Müzesi
Tarih: 8 Ekim 2023, 19:30
Bilet: Passo
En rafine zevklere hitap eden Bach İstanbul’da konserleri; olağanüstü müzisyenleri en güzel seyirciyle, en güzel mekanlarda buluşturuyor. İlk konser, star viyolonselci Jamal Aliyev’den. Fazıl Say’ın “neslinin en iyi viyolonselcilerinden biri” diye nitelendirdiği virtüöz müzisyen, viyolonsel repertuarının herkes tarafından çok sevilen eserlerini çalacak. Jamal Aliyev’e Olgu Kızılay’ın başkemancısı ve direktörü olduğu, birbirinden harika müzisyenlerden oluşan Festival Ensemble eşlik ediyor.
Karsu
Yer: Bostancı Gösteri Merkezi
Tarih: 8 Ekim 2023, 21:00
Bilet: Biletix
Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan piyanist, besteci, söz yazarı, şarkıcı Karsu, müzikseverlere unutamayacakları bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor.
Emel Mathlouthi
Yer: AKM Türk Telekom Opera Salonu
Tarih: 10 Ekim 2023, 20:00
Bilet: Biletix
Emel Mathlouthi 10 Ekim’de Atatürk Kültür Merkezi’nde sevenleriyle buluşuyor!
Selen Beytekin ile Ormanda Jazz
Yer: YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı
Tarih: 11 Ekim 2023, 21:00
Bilet: Passo
Selen Beytekin ile Ormanda Jazz, 11 Ekim’de YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı’nda sizlerle…
Uraz Kıvaner – Chet Baker Project
Yer: Zorlu PSM
Tarih: 11 Ekim 2023, 21:00
Bilet: Passo
Caz sahnesinin başarılı piyanistlerinden Uraz Kıvaner, caz tarihinin en büyük trompetçilerinden Chet Baker’ı, onun tarafından söylenmiş en popüler eserlerin yeniden düzenlenmesiyle oluşturduğu Chet Baker Project ile 11 Ekim’de touché’de!
Sigiswald Kuijken
Yer: Deniz Müzesi
Tarih: 12 Ekim 2023, 20:30
Bilet: Passo
Ekim ayı konserlerinin ikincisi, Bach İstanbul’da festivalinin başlangıç noktalarından biri olan Sigiswald Kuijken’den. Kuijken, Bach müziğinin orijinal enstrümanlarla yeniden yorumlanmasının başta gelen öncülerinden. Bu olağanüstü müzisyen, vereceği konserin ilk bölümünde Bach’ın 1 ve 3 numaralı viyolonsel süitlerini violoncello da spalla ile seslendirecek. İkinci bölümünde ise bazı müzisyenlere göre dünyanın en güzel müziği olan 2 numaralı solo keman partitasını çalacak.
Flapper Swing
Yer: Zorlu PSM
Tarih: 12 Ekim 2023, 21:00
Bilet: Passo
Cazın altın çağı” olarak bilinen 1920’lerin 1930’ların müziğini ve atmosferini günümüze taşıyan Flapper Swing, otantik soundu ve neşeli repertuarıyla, 12 Ekim akşamı touché’de, dinleyicilerini zamanda bir yolculuğa davet ediyor. Manouche gitarlar, kontrbas, saksafon ve vokalin sahnedeki uyumlu birlikteliği ile hem görsel hem işitsel olarak unutulmaz bir geceye hazır olun!
Edis
Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
Tarih: 13 Ekim 2023, 21:15
Bilet: Passo
Pop müziğin sevilen isimlerinden Edis, sevenleriyle buluşuyor.
Feridun Düzağaç
Yer: Milyon Performance Hall İstanbul
Tarih: 13 Ekim 2023, 22:30
Bilet: Biletix
Feridun Düzağaç, Milyon Performance Hall Sahnesi’nde dinleyicileri ile buluşuyor!
Peggy Gou
14 Ekim ⏐ Life Park
Ekim İstanbul konserleri dünyaca ünlü elektronik müzik sanatçısı Peggy Gou ile devam ediyor! Sanatçının enerjik performansı ile katılımcıları 14 Ekim Cumartesi günü Life Park’ta dans etmeye doyamayacakları bir gün bekliyor.
Raven Projekt Presents: Lilly Palmer
Yer: Zorlu PSM
Tarih: 14 Ekim 2023, 18:00
Bilet: Passo
Techno sahnesinin son dönemde parlayan yıldızlarından olan Lilly Palmer, İstanbul’da unutulmaz bir gece için Zorlu PSM’de sahnede.
Stabat Mater, Pergelosi & Vivaldi
Yer: Deniz Müzesi
Tarih: 15 Ekim 2023, 18:00
Bilet: Passo
Bach İstanbul’da Ekim ayı konserlerinin son konseri Stabat Mater. 13.yy’da yazılmış olan, oğlunun çarmıha gerilmesiyle Hz Meryem’in çektiği acıların anlatıldığı ilahi metin “Stabat Mater” ; bu akşam birbirinin çağdaşı iki büyük İtalyan bestecinin eserlerinde dinleyiciyle buluşacak. Bu unutulmaz akşamın sunumunu orta çağ ve rönesans müziği şarkıcısı ve eski müzik teorisyeni Ozan Karagöz yapacak. Konserin ilk yarısı, klavsenci İklim Tamkan’ın klavsen literatüründen derlediği özel bir seçkiyle başlayacak. Daha sonra, mezzo soprano Senem Demircioğlu’nun solistliğini yaptığı, Olgu Kızılay idaresindeki Festival Ensemble’ın icra edeceği Vivaldi- Stabat Mater yorumu ile devam edecek. Soprano Ceren Aydın ve Senem Demircioğlu’nun solist olarak sahne alacağı ikinci yarıda ise, aynı metni bu defa klasik müziğin en bilinen eserlerinden Pergolesi’nin başyapıtı Stabat Mater yorumlanacak.
Yıl 1974 – Tanju Okan Şarkıları – Suare
Yer: Zorlu PSM
Tarih: 17 Ekim 2023, 22:00
Bilet: Passo
Türk Pop Müziği’nin efsanevi ismi Tanju Okan’ın unutulmaz eserleri, Hakan Meriçliler’in özel projesiyle yeniden touché’de devam ediyor! 1974 yılının unutulmaz şarkılarına bir kez daha hayat vermek için Tanju Okan Şarkıları, sizi zaman tüneline davet ediyor…
David Garrett – ICONIC Tour 2023
Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
Tarih: 18 Ekim 2023, 21:00
Bilet: Passo
Müziğin dahi çocuğu, dünyanın en ünlü keman virtüözlerinden David Garrett, yeni albüm turnesi “ICONIC TOUR 2023” kapsamında Bayhan Müzik organizasyonuyla Türkiye konserleri için İstanbul’da.
Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
Single Circle presents: Kerem Görsev Trio
Yer: Zorlu PSM
Tarih: 20 Ekim 2023, 21:00
Bilet: Passo
Caz dünyasının önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman’dan oluşan trio ekibiyle, Single Circle’ın katkılarıyla touché’de!
Duman
Yer: Maximum UNIQ Açıkhava
Tarih: 20 Ekim 2023, 21:00
Bilet: Passo
Duman, 20 Ekim akşamı Maximum Uniq Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak.
Borusan Quartet
Yer: ENKA Oditoryumu
Tarih: 24 Ekim 2023, 20:30
Bilet: Biletix
Türkiye’nin önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet, sezon konserlerinin Avrupa yakası ayağı olan ENKA Oditoryumu’nda yıl sonuna dek iki konser vermeye hazırlanıyor. Türk bestecilerinin öne çıktığı bu ilk konserde, çağdaş Türk müziğine yön veren en önemli bestecilerden Ahmed Adnan Saygun’un “Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.1 Op. 27” bestesi ile Ulvi Cemal Erkin’in 1935-1936 yıllarında bestelediği, çağdaş Türk müziğinde ilk oda müziği örneklerinden “Yaylı Çalgılar Dörtlüsü” bestesi icra edilecek. Gecede ayrıca, genç besteci Cem Oslu’nun “Göz Açıp Kapayıncaya Kadar” adlı eseri
İsrail Filarmoni Orkestrası
Yer: Ülker Arena
Tarih: 26 Ekim 2023, 21:00
Bilet: Biletix
Son 100 yılın en saygın klasik müzik topluluklarından biri olarak kabul edilen İsrail Filarmoni Orkestrası, Türkiye’deki müzikseverlere benzersiz bir deneyim sunmak için ilk kez İstanbul’da.
Garou
Yer: Volkswagen Arena
Tarih: 27 Ekim 2023, 21:00
Bilet: Passo
Olağan üstü sesi ve karizmasıyla Garou, Volkswagen Arena’da.
Dolu Kadehi Ters Tut
Tarih 27 Ekim
Yer: YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı
Sevilen alternatif müzik gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut, 27 Ekim akşamı YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı – Kemerburgaz Kent Ormanı’nda hayranlarıyla buluşacak.
Fikri Karayel Jazz Ensemble
Yer: Zorlu PSM
Tarih: 28 Ekim 2023, 21:00
Fikri Karayel, caz sahnesinin değerli müzisyenlerinden oluşan ekibiyle touché’de.
İstanbul Ekim Ayı Stand Up Showları
Tutkum Boğuşmak Show
Yer: Dada Salon Kabarett
Tarih: 8 Ekim 2023, 20:00
Bilet: Passo
Büyük ilgiyle takip edilen Tutkum Boğuşmak Show Dada Salon Kabarett’te!
Doğu Demirkol
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi
Tarih: 8 Ekim 2023, 20:00
Bilet: Passo
Türkiye, Avrupa ve Amerika’da ve dünyanın farklı şehirlerinde gerçekleştirdiği tek kişilik gösterisinde kendi yaşamından ve bu topraklarda güldürü niteliği taşıyan her olaydan beslenen Doğu Demirkol, bu sezon da seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.
Çağla Alkan Stand Up
Yer: Zorlu PSM
Tarih: 10 Ekim 2023, 21:00
Bilet: Passo
Stand-up dünyasının sevilen ismi Çağla Alkan; tek eşliler, objeseviciler ve analog zamanlara dair bildiklerini sevenleriyle paylaşıyor. Çağla Alkan tek kişilik gösterisi ile 10 Ekim akşamı Zorlu PSM touché’de!
İbrahim Selim ile Bu Gecce
Yer: Maximum Uniq Box
Tarih: 14 Ekim 2023, 21:00
Bilet: Biletix
Ajandalarınızı boşaltın ve kendinizi unutulmaz bir yaz gecesine hazırlayın! Sizi olduğunuz yerden bambaşka yerlere ışınlayacak çok özel konuğuyla İbrahim Selim ile Bu Gece Maximum Uniq Box’ta sizlerle!
Armağan Çağlayan İle Size Anlatacaklarım Var
Yer: KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi
Tarih: 23 Ekim 2023, 20:30
Bilet: Biletix
Türkiye’nin en önemli televizyon yapımcılarından Armağan Çağlayan, sektörde 30 yılı geride bırakmaya hazırlanırken, milyonların izlediği YouTube kanalında da yaptığı “sıra dışı” röportajlarla da gündemin nabzını tutmaya, dikkatleri çekmeye devam ediyor. “Size Anlatacaklarım Var” adını verdiği tek kişilik gösterisinde, 20 yıl önceki Türkiye ile günümüzdeki Türkiye arasındaki değişimleri, ünlü isimlerle başından geçen eğlenceli anılarını, YouTube çekimlerinde karşılaştığı hikayeleri seyirciyle buluşturuyor. Müzik ve kahkahanın bir arada olduğu “Size Anlatacaklarım Var” sürprizlerle dolu.
BKM Mutfak +1 Stand Up Geccesi
Yer: BKM Mutfak Çarşı
Tarih: 25 Ekim 2023, 20:00
Bilet: Biletix
Şehrin en iyi komedyenlerinin 15’er dakika sahne aldığı bu stand up gösterisi, 10 yıldır olduğu gibi bu çarşamba da BKM Mutfak Comedy Club’da!
İstanbul Cocktail Festival 2023
Yer: KüçükÇiftlik Park
Tarih: 7 – 8 Ekim 2023, 14:00
Bilet: Biletix
Gastronomi ve miksoloji dünyasının yıldızı kokteyller, en iyi kokteyl barlarından sunumlar, uzman miksolojistlerden atölyeler, önemli sanatçılardan performanslar, gün boyu sürecek eğlenceli akitiviteler ve oyunlar, her damak tadına hitap edecek yemek alanları ile bu sene ikincisi düzenlenecek İstanbul Cocktail Festivali’nde.
Oktoberfest
Yer: Swissôtel The Bosphorus
Tarih: 14 Ekim 2023, 15:00
Bilet: Biletix
Swissôtel The Bosphorus, Istanbul Oktoberfest coşkusunu şehre getiriyor! Evdeki Saat, Sufe, Özgür Bay, Dorukcan ve Berk Pekiner gece boyunca sizi müziğe ve eğlenceye doyururken, Swissotel’in eşsiz lezzetleri damaklarınızda tat bırakıyor. Patili dostlarınızla da katılabileceğiniz festivalde, tüm sevdikleriniz yanınızda olacak, Chalet Garden’la bütünleşmiş hissedecek ve havaya kaldırdığınız her içecekte tek bir ağızdan “şerefe” sesleri yükselecek!
Signatural Cocktail Workshop
Yer: Eataly Mutfak Atölyesi
Tarih: 11 Ekim 2023, 19:00
Bilet: Biletix
Dünyanın en çok tercih edilen kokteyllerinin yapım aşamalarını deneyimlemek ister misiniz? Yaptığınız kokteylleri sevdiklerinizle paylaşmak için Eataly Mutfak Atölyesi’nde gerçekleşen Cocktail Workshop’unu sakın kaçırmayın!
Mezeler Workshop
Yer: Cooking Class Academy
Tarih: 12 Ekim 2023, 19:00
Bilet: Biletix
Dilerseniz davetlerinizde, dilerseniz günlük yaşantınızda severek tüketeceğiniz ve sofralarınızdan eksik olmasını istemeyeceğiniz mezelerin yapım aşamasını öğrenmek için bu workshopa katılın.
Sağlıklı Lezzetler Workshop
Yer: Chef’s Table Mutfak Akademisi
Tarih: 13 Ekim 2023, 19:00
Bilet: Passo
Sağlıklı ve Lezzetli! Bu workshop’ta mutfağın sağlıklı, hafif ve lezzetli menüsünü hazırlayacaksnız…
Cheesecake Workshop
Yer: Eataly Mutfak Atölyesi
Tarih: 15 Ekim 2023, 13:00
Bilet: Biletix
Dünyanın en meşhur tatlılarından Cheesecake’i, Eataly Mutfak Atölyesi’nde Eataly şefleri eşliğinde keşfetmeye ne dersiniz? Eataly’de her gün, günlük üretilen enfes taze ricotta peyniri ile yaratacağınız lezzetlere hem siz hem de sevdikleriniz hayran kalacak!
Ekmek Sanatı
Yer: Eataly Mutfak Atölyesi
Tarih: 22 Ekim 2023, 14:00
Bilet: Biletix
Mis gibi ekmek kokuları içinde sıcacık bir workshop… Gerçek İtalyan ekmek yapımını tüm aşamalarıyla ve en keyifli haliyle öğrenmeye davetlisiniz.
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