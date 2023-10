Gece Gusto İstanbul Etkinlik Rehberi: Ekim 2023

Ekim ayı yine kültür ve sanatın kalbinin atacağı bir ay olacak. 2023 Ekim ayı boyunca tiyatrodan sinemaya, konserden atölyeye pek çok etkinlik sanatseverleri bekliyor. Sizler de bu ay “Ne yapsak?” diye düşünüyorsanız,Gecce Gusto Sanat ve etkinlik editörlerinin sizin için seçtiğimiz Ekim 2023 İstanbul kültür-sanat etkinliklerine göz atın.



Glenn Hughes “Performs Classic Deep Purple Live

Yer: Maximum UNIQ Açıkhava

Tarih: 7 Ekim 2023, 18:00

Bilet: Passo

Milyonların, “Rock’ın sesi” olarak tanıdığı Rock and Roll Hall of Fame üyesi ve Deep Purple’ın eski basçısı ve solisti Glenn Hughes, “Glenn Hughes performs Deep Purple Classics Live” projesiyle Deep Purple efsanesini günümüze taşıyor!

Bora Çeliker Quartet ‘Tis Autumn | Güz şarkıları

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 7 Ekim 2023, 21:00

Bilet: Passo

Bora Çeliker Quartet ‘Tis Autumn | Güz Şarkıları, 7 Ekim akşamı touché’de!



Jamal Aliyev & Festival Ensemble



Yer: Deniz Müzesi

Tarih: 8 Ekim 2023, 19:30

Bilet: Passo

En rafine zevklere hitap eden Bach İstanbul’da konserleri; olağanüstü müzisyenleri en güzel seyirciyle, en güzel mekanlarda buluşturuyor. İlk konser, star viyolonselci Jamal Aliyev’den. Fazıl Say’ın “neslinin en iyi viyolonselcilerinden biri” diye nitelendirdiği virtüöz müzisyen, viyolonsel repertuarının herkes tarafından çok sevilen eserlerini çalacak. Jamal Aliyev’e Olgu Kızılay’ın başkemancısı ve direktörü olduğu, birbirinden harika müzisyenlerden oluşan Festival Ensemble eşlik ediyor.

Karsu



Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 8 Ekim 2023, 21:00

Bilet: Biletix

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan piyanist, besteci, söz yazarı, şarkıcı Karsu, müzikseverlere unutamayacakları bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor.

Emel Mathlouthi

Yer: AKM Türk Telekom Opera Salonu

Tarih: 10 Ekim 2023, 20:00

Bilet: Biletix

Emel Mathlouthi 10 Ekim’de Atatürk Kültür Merkezi’nde sevenleriyle buluşuyor!

Selen Beytekin ile Ormanda Jazz

Yer: YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı

Tarih: 11 Ekim 2023, 21:00

Bilet: Passo

Selen Beytekin ile Ormanda Jazz, 11 Ekim’de YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı’nda sizlerle…



Uraz Kıvaner – Chet Baker Project

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 11 Ekim 2023, 21:00

Bilet: Passo

Caz sahnesinin başarılı piyanistlerinden Uraz Kıvaner, caz tarihinin en büyük trompetçilerinden Chet Baker’ı, onun tarafından söylenmiş en popüler eserlerin yeniden düzenlenmesiyle oluşturduğu Chet Baker Project ile 11 Ekim’de touché’de!

Sigiswald Kuijken



Yer: Deniz Müzesi

Tarih: 12 Ekim 2023, 20:30

Bilet: Passo

Ekim ayı konserlerinin ikincisi, Bach İstanbul’da festivalinin başlangıç noktalarından biri olan Sigiswald Kuijken’den. Kuijken, Bach müziğinin orijinal enstrümanlarla yeniden yorumlanmasının başta gelen öncülerinden. Bu olağanüstü müzisyen, vereceği konserin ilk bölümünde Bach’ın 1 ve 3 numaralı viyolonsel süitlerini violoncello da spalla ile seslendirecek. İkinci bölümünde ise bazı müzisyenlere göre dünyanın en güzel müziği olan 2 numaralı solo keman partitasını çalacak.

Flapper Swing



Yer: Zorlu PSM

Tarih: 12 Ekim 2023, 21:00

Bilet: Passo

Cazın altın çağı” olarak bilinen 1920’lerin 1930’ların müziğini ve atmosferini günümüze taşıyan Flapper Swing, otantik soundu ve neşeli repertuarıyla, 12 Ekim akşamı touché’de, dinleyicilerini zamanda bir yolculuğa davet ediyor. Manouche gitarlar, kontrbas, saksafon ve vokalin sahnedeki uyumlu birlikteliği ile hem görsel hem işitsel olarak unutulmaz bir geceye hazır olun!

Edis



Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 13 Ekim 2023, 21:15

Bilet: Passo

Pop müziğin sevilen isimlerinden Edis, sevenleriyle buluşuyor.



Feridun Düzağaç



Yer: Milyon Performance Hall İstanbul

Tarih: 13 Ekim 2023, 22:30

Bilet: Biletix

Feridun Düzağaç, Milyon Performance Hall Sahnesi’nde dinleyicileri ile buluşuyor!



Peggy Gou



14 Ekim ⏐ Life Park

Ekim İstanbul konserleri dünyaca ünlü elektronik müzik sanatçısı Peggy Gou ile devam ediyor! Sanatçının enerjik performansı ile katılımcıları 14 Ekim Cumartesi günü Life Park’ta dans etmeye doyamayacakları bir gün bekliyor.



Raven Projekt Presents: Lilly Palmer

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 14 Ekim 2023, 18:00

Bilet: Passo

Techno sahnesinin son dönemde parlayan yıldızlarından olan Lilly Palmer, İstanbul’da unutulmaz bir gece için Zorlu PSM’de sahnede.

Stabat Mater, Pergelosi & Vivaldi



Yer: Deniz Müzesi

Tarih: 15 Ekim 2023, 18:00

Bilet: Passo

Bach İstanbul’da Ekim ayı konserlerinin son konseri Stabat Mater. 13.yy’da yazılmış olan, oğlunun çarmıha gerilmesiyle Hz Meryem’in çektiği acıların anlatıldığı ilahi metin “Stabat Mater” ; bu akşam birbirinin çağdaşı iki büyük İtalyan bestecinin eserlerinde dinleyiciyle buluşacak. Bu unutulmaz akşamın sunumunu orta çağ ve rönesans müziği şarkıcısı ve eski müzik teorisyeni Ozan Karagöz yapacak. Konserin ilk yarısı, klavsenci İklim Tamkan’ın klavsen literatüründen derlediği özel bir seçkiyle başlayacak. Daha sonra, mezzo soprano Senem Demircioğlu’nun solistliğini yaptığı, Olgu Kızılay idaresindeki Festival Ensemble’ın icra edeceği Vivaldi- Stabat Mater yorumu ile devam edecek. Soprano Ceren Aydın ve Senem Demircioğlu’nun solist olarak sahne alacağı ikinci yarıda ise, aynı metni bu defa klasik müziğin en bilinen eserlerinden Pergolesi’nin başyapıtı Stabat Mater yorumlanacak.



Yıl 1974 – Tanju Okan Şarkıları – Suare

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 17 Ekim 2023, 22:00

Bilet: Passo

Türk Pop Müziği’nin efsanevi ismi Tanju Okan’ın unutulmaz eserleri, Hakan Meriçliler’in özel projesiyle yeniden touché’de devam ediyor! 1974 yılının unutulmaz şarkılarına bir kez daha hayat vermek için Tanju Okan Şarkıları, sizi zaman tüneline davet ediyor…

David Garrett – ICONIC Tour 2023



Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 18 Ekim 2023, 21:00

Bilet: Passo

Müziğin dahi çocuğu, dünyanın en ünlü keman virtüözlerinden David Garrett, yeni albüm turnesi “ICONIC TOUR 2023” kapsamında Bayhan Müzik organizasyonuyla Türkiye konserleri için İstanbul’da.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Single Circle presents: Kerem Görsev Trio



Yer: Zorlu PSM

Tarih: 20 Ekim 2023, 21:00

Bilet: Passo

Caz dünyasının önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman’dan oluşan trio ekibiyle, Single Circle’ın katkılarıyla touché’de!

Duman

Yer: Maximum UNIQ Açıkhava

Tarih: 20 Ekim 2023, 21:00

Bilet: Passo

Duman, 20 Ekim akşamı Maximum Uniq Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak.

Borusan Quartet



Yer: ENKA Oditoryumu

Tarih: 24 Ekim 2023, 20:30

Bilet: Biletix

Türkiye’nin önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet, sezon konserlerinin Avrupa yakası ayağı olan ENKA Oditoryumu’nda yıl sonuna dek iki konser vermeye hazırlanıyor. Türk bestecilerinin öne çıktığı bu ilk konserde, çağdaş Türk müziğine yön veren en önemli bestecilerden Ahmed Adnan Saygun’un “Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.1 Op. 27” bestesi ile Ulvi Cemal Erkin’in 1935-1936 yıllarında bestelediği, çağdaş Türk müziğinde ilk oda müziği örneklerinden “Yaylı Çalgılar Dörtlüsü” bestesi icra edilecek. Gecede ayrıca, genç besteci Cem Oslu’nun “Göz Açıp Kapayıncaya Kadar” adlı eseri

İsrail Filarmoni Orkestrası



Yer: Ülker Arena

Tarih: 26 Ekim 2023, 21:00

Bilet: Biletix

Son 100 yılın en saygın klasik müzik topluluklarından biri olarak kabul edilen İsrail Filarmoni Orkestrası, Türkiye’deki müzikseverlere benzersiz bir deneyim sunmak için ilk kez İstanbul’da.

Garou

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 27 Ekim 2023, 21:00

Bilet: Passo

Olağan üstü sesi ve karizmasıyla Garou, Volkswagen Arena’da.

Dolu Kadehi Ters Tut

Tarih 27 Ekim

Yer: YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı

Sevilen alternatif müzik gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut, 27 Ekim akşamı YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı – Kemerburgaz Kent Ormanı’nda hayranlarıyla buluşacak.

Fikri Karayel Jazz Ensemble



Yer: Zorlu PSM

Tarih: 28 Ekim 2023, 21:00

Fikri Karayel, caz sahnesinin değerli müzisyenlerinden oluşan ekibiyle touché’de.

İstanbul Ekim Ayı Stand Up Showları

Tutkum Boğuşmak Show



Yer: Dada Salon Kabarett

Tarih: 8 Ekim 2023, 20:00

Bilet: Passo

Büyük ilgiyle takip edilen Tutkum Boğuşmak Show Dada Salon Kabarett’te!

Doğu Demirkol



Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 8 Ekim 2023, 20:00

Bilet: Passo

Türkiye, Avrupa ve Amerika’da ve dünyanın farklı şehirlerinde gerçekleştirdiği tek kişilik gösterisinde kendi yaşamından ve bu topraklarda güldürü niteliği taşıyan her olaydan beslenen Doğu Demirkol, bu sezon da seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.

Çağla Alkan Stand Up



Yer: Zorlu PSM

Tarih: 10 Ekim 2023, 21:00

Bilet: Passo

Stand-up dünyasının sevilen ismi Çağla Alkan; tek eşliler, objeseviciler ve analog zamanlara dair bildiklerini sevenleriyle paylaşıyor. Çağla Alkan tek kişilik gösterisi ile 10 Ekim akşamı Zorlu PSM touché’de!



İbrahim Selim ile Bu Gecce



Yer: Maximum Uniq Box

Tarih: 14 Ekim 2023, 21:00

Bilet: Biletix

Ajandalarınızı boşaltın ve kendinizi unutulmaz bir yaz gecesine hazırlayın! Sizi olduğunuz yerden bambaşka yerlere ışınlayacak çok özel konuğuyla İbrahim Selim ile Bu Gece Maximum Uniq Box’ta sizlerle!

Armağan Çağlayan İle Size Anlatacaklarım Var



Yer: KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi

Tarih: 23 Ekim 2023, 20:30

Bilet: Biletix

Türkiye’nin en önemli televizyon yapımcılarından Armağan Çağlayan, sektörde 30 yılı geride bırakmaya hazırlanırken, milyonların izlediği YouTube kanalında da yaptığı “sıra dışı” röportajlarla da gündemin nabzını tutmaya, dikkatleri çekmeye devam ediyor. “Size Anlatacaklarım Var” adını verdiği tek kişilik gösterisinde, 20 yıl önceki Türkiye ile günümüzdeki Türkiye arasındaki değişimleri, ünlü isimlerle başından geçen eğlenceli anılarını, YouTube çekimlerinde karşılaştığı hikayeleri seyirciyle buluşturuyor. Müzik ve kahkahanın bir arada olduğu “Size Anlatacaklarım Var” sürprizlerle dolu.

BKM Mutfak +1 Stand Up Geccesi

Yer: BKM Mutfak Çarşı

Tarih: 25 Ekim 2023, 20:00

Bilet: Biletix

Şehrin en iyi komedyenlerinin 15’er dakika sahne aldığı bu stand up gösterisi, 10 yıldır olduğu gibi bu çarşamba da BKM Mutfak Comedy Club’da!

İstanbul Cocktail Festival 2023



Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 7 – 8 Ekim 2023, 14:00

Bilet: Biletix

Gastronomi ve miksoloji dünyasının yıldızı kokteyller, en iyi kokteyl barlarından sunumlar, uzman miksolojistlerden atölyeler, önemli sanatçılardan performanslar, gün boyu sürecek eğlenceli akitiviteler ve oyunlar, her damak tadına hitap edecek yemek alanları ile bu sene ikincisi düzenlenecek İstanbul Cocktail Festivali’nde.



Oktoberfest

Yer: Swissôtel The Bosphorus

Tarih: 14 Ekim 2023, 15:00

Bilet: Biletix

Swissôtel The Bosphorus, Istanbul Oktoberfest coşkusunu şehre getiriyor! Evdeki Saat, Sufe, Özgür Bay, Dorukcan ve Berk Pekiner gece boyunca sizi müziğe ve eğlenceye doyururken, Swissotel’in eşsiz lezzetleri damaklarınızda tat bırakıyor. Patili dostlarınızla da katılabileceğiniz festivalde, tüm sevdikleriniz yanınızda olacak, Chalet Garden’la bütünleşmiş hissedecek ve havaya kaldırdığınız her içecekte tek bir ağızdan “şerefe” sesleri yükselecek!



Signatural Cocktail Workshop

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 11 Ekim 2023, 19:00

Bilet: Biletix

Dünyanın en çok tercih edilen kokteyllerinin yapım aşamalarını deneyimlemek ister misiniz? Yaptığınız kokteylleri sevdiklerinizle paylaşmak için Eataly Mutfak Atölyesi’nde gerçekleşen Cocktail Workshop’unu sakın kaçırmayın!



Mezeler Workshop

Yer: Cooking Class Academy

Tarih: 12 Ekim 2023, 19:00

Bilet: Biletix

Dilerseniz davetlerinizde, dilerseniz günlük yaşantınızda severek tüketeceğiniz ve sofralarınızdan eksik olmasını istemeyeceğiniz mezelerin yapım aşamasını öğrenmek için bu workshopa katılın.

Sağlıklı Lezzetler Workshop

Yer: Chef’s Table Mutfak Akademisi

Tarih: 13 Ekim 2023, 19:00

Bilet: Passo

Sağlıklı ve Lezzetli! Bu workshop’ta mutfağın sağlıklı, hafif ve lezzetli menüsünü hazırlayacaksnız…



Cheesecake Workshop



Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 15 Ekim 2023, 13:00

Bilet: Biletix

Dünyanın en meşhur tatlılarından Cheesecake’i, Eataly Mutfak Atölyesi’nde Eataly şefleri eşliğinde keşfetmeye ne dersiniz? Eataly’de her gün, günlük üretilen enfes taze ricotta peyniri ile yaratacağınız lezzetlere hem siz hem de sevdikleriniz hayran kalacak!

Ekmek Sanatı

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 22 Ekim 2023, 14:00

Bilet: Biletix

Mis gibi ekmek kokuları içinde sıcacık bir workshop… Gerçek İtalyan ekmek yapımını tüm aşamalarıyla ve en keyifli haliyle öğrenmeye davetlisiniz.

BUNLAR DA İLGİNİ ÇEKEBİLİR - Ekimde İstanbul'da tiyatro alacak projeler ve tarihleri

BUNLAR DA İLGİNİ ÇEKEBİLİR - Türkiye ve dünyadan seçtiğimiz en özel Eylül - Ekim etkinlikleri!

BUNLAR DA İLGİNİ ÇEKEBİLİR - Hafta sonu yaklaşırken harika bir kahvaltı önerisi: Florya Mutlu Et

BUNLAR DA İLGİNİ ÇEKEBİLİR - 5. Uluslararası Meze Festivali için geri sayım başladı!​​​​​​​​​​​​​​