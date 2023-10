Hafta sonu yaklaşırken harika bir kahvaltı önerisi: Florya Mutlu Et

Rez: 0212 579 72 74

Sofralar kurulsun; keyif şimdi başlıyor!

Hafta sonu demek uzun uzun kahvaltılar demek bizim için! Kahkahanın, sohbetin ve mutluluğun eksik olmadığı kahvaltı sofralarına lezzetleri ve ambiyansı ile damga vuran bir önerimiz var size! Florya sahilinde, uçsuz bucaksız bir deniz manzarasının yanı başında konunlanan Mutlu Et; gün boyu et konusundaki iddiasını sürdürürken aynı zamanda harika kahvaltılara da ev sahipliği yapıyor.

Florya Mutlu Et, aslında haftanın 7 günü kahvaltı servisi veriyor ama hafta sonları keyfi bir başka oluyor. Mutlu Et'in kahvaltı sofralarında bir kuş sütü eksik! Zengin kahvaltı menüsünde, her damak zevkine hitap eden lezzetler bulunuyor. Aşka inandıran Menemen'i bir efsane! Pişi ve Sigara Böreği ise her daim sıcacık, taptaze geliyor sofranıza. Yumurta ve omlet çeşitlerinden de dilediğiniz gibi seçim yapabiliyorsunuz. Bu büyüleyen kahvaltı serpme olarak veriliyor. Zeytini, peyniri, yeşilliği, domatesi, salatalığı, balı, kaymağı; tüm ürünler özenle seçilerek sofranıza geliyor.

Kahvaltıda sınır tanımayanların hayran olacağı bir lezzet ve ambiyansı var Mutlu Et'in. Özellikle hafta sonları, kahvaltıya gitmeden önce mutlaka rezervasyonunuzu yaptırmanızı öneririz!

Adres: Basınköy, Çekmece İstanbul Cad. No:39, Bakırköy