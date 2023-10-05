Lucca X Bi Nevi Deli: Güçlerini bitki bazlı bir menü için birleştirdi!

Lucca ve Bi Nevi Deli aşıkları buraya!

Bebek'te sofistike detaylarıyla bir İstanbul ikonu haline gelen Lucca ve bitkisel mutfak konusunda hayran bırakan Bi Nevi Deli ekibi güçlerini bileştirdi. Gücünü doğanın mevsimsel fısıltılarından alan bu eşsiz menü; Ekim ayı boyunca hem Lucca'da, hem de Bi Nevi Deli Şarküteri bölümünde sağlıklı tercihler yapmak isteyenleri bekliyor olacak.

Lucca'nın yaratıcı mutfak ekibi ve Bi Nevi Deli'nin yaratıcı bitkisel mutfak gücünün birleştiği menü ilhamını tamamen doğadan alıyor. Menüden dikkat çeken parçaların ilki Sweet Potato Hummus! Sağlığı ve lezzeti aynı tabakta buluşturan bu özel menüde bir diğer dikkat çeken tabak ise Beetroot Taco & Bun! Sonbaharın en tazeleriyle harmanlanmış Fall Chopped Salad ise menüye fit bir gurme dokunuş katanlardan. Ana yemek seçeneklerinden ise Spicy Sesame Angel Hair Zoodle with Tempeh denenmesi gerekenler arasında.

Aynı zamanda bu harika gusto yolculuğu evinizde yaşamak için @fuudyapp üzerinden kapınıza kadar da getiriyorlar... Ekim ayı boyunca dilerseniz Fuudy App ile evinizde; dilerseniz Lucca ve Bi Nevi Deli, Etiler şubesinde bu harika menğyle tanışabilirsiniz!

Lucca: 0212 257 12 55

Bi Nevi Deli: 0212 358 60 32