Mamma Mia: İstanbul'un en iyi makarnaları bu mekanlarda...

AVRUPA YAKASI

Paper Moon - @papermoontr

Şehrin değişmez İtalyan klasiği ile başlayalım! Aslında kendisi tüm dünyaca tanınan bir gastronomi uzmanı; Milano ve New York'ta başlayan lezzet serüvenine 1996 yılından İstanbul Akmerkez'de devam edenlerden. O günden bugüne de bir çok müdavimi olan mekan sadece İstanbul'daki değil dünyanın dört bir yanındaki gusto tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Yaz sezonunda Bodrum'a açtığı şubesi ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran mekan; İstanbul'un da en klasikleri arasında. İtalyan Mutfağı'nı kendilerine has dokunuşlarla sunan Paper Moon; makarna konusunda da hayal bile edemeyeceğiniz kadar iddialı! Paper Moon'da favori makarnamız kesinlikle; Fettuccine ai Funghi Porcini! Gerçi, açık söylemek gerekirse; Paper Moon tek bir favoriye bağlı kalmak için oldukça iddialı bir mekan. Ortaya bir kaç tabak seçip, bunları paylaşmak ve eşsiz Paper Moon yorumunun her anının tadını çıkarmak çok daha akıllıca olacaktır. Çünkü; Ravioli di Magro Pomodoro e Basilico, makarna çeşitleri arasında kesinlikle denemeniz gereken bir diğer önerimiz! El yapımı Ravioli, ıspanak ve ricotta dolgulu...

Adres: Adnan Saygun Caddesi, Akmerkez AVM

Telefon: 0212 282 16 16

Gina - @ristorante_gina

Uzun yıllardır Kanyon'un vazgeçilmez İtalyan duraklarından biri olan Gina, artık Galataport şubesiyle de eşsiz bir deneyim yaşatanlardan. Lezzetleri ve minimal dokusuyla şehrin ikonik İtalyanları arasına girmeyi başaran mekan, her detayıyla hayran bırakan cinsten. Kapıdan içeri attığınız ilk adımla anlıyorsunuz ki; sadeliğin şıklıkla buluştuğu bir dünyadasınız. Adını 1950’li yıllarda İtalya’nın Toskana bölgesinde yaşamış ve kendi adını taşıyan bir aile Trattoria’sı işletmiş İtalyan Gina’dan alan restoran, İtalyan Riviera’sından esinlenerek tasarlanan dekorasyonuyla, geleneksel Trattoria kültürünün sıcaklığını modern ve incelikli yorumlarla günümüze taşıyor. İtalyan lezzetleri üzerine uzmanlaşan mutfağında makarnalar da oldukça dikkat çekici tabii ki. Eğer tek bir seçeneğimiz olsa, kesinlikle; Tagliolini All'uovo con Tartufo Nero di Norcia e Parmigiano Reggiano derdik! Yani; siyah trüf ve parmesanın ahengiyle dans eden nefis el yapımı bir Tagliolini!

Adres: Büyükdere Caddesi, Kanyon AVM No:164-A

Telefon: 0212 353 52 86

Morini - @istanbulmorini

Zorlu'nun vazgeçilmez İtalyan klasiklerinden Morini, lezzeti gusto detaylarla birleştirme konusunda adeta bir uzman! Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şef Michael White ve farklı alanlarda uzmanlaşmış 3 iş kadını olan Başak Soykan, Yaprak Baltacı ve Aslı Sayar’ın ortak girişimiyle 2013 yılında şehrin gastronomi sahnesine katılan Morini; İtalya'nın otantik ve canlandırıcı tatlarını lokal dokunuşlarla buluşturarak lezzet tutkunlarına sunuyor. Michelin yıldızlı şef Michael White ise makarna konusunun kesinlikle uzmanı; kendisi Amerika'da 'Makarna Kralı' olarak tanınıyor; gerisini siz düşünün! White'ın imza niteliğindeki bu krallığına ait özel tarifler ise Morini'nin şefi Mihta Yıldırımtaş'a emanet. Dünyaca ünlü klasik lezzetleri mevsimsel tatlarla harmanlayan Morini, özellikle günlük olarak hazırladığı ev yapımı makarnaları ile dikkat çekiyor. Menüleri ise mevsime uygun olarak yenileniyor. Başlangıçlar, salatalar, pizzalar ve makarnalar; her kaleminden karşı konulamaz bir lezzet yolculuğu yaşatıyor. Makarnalardan favorilere gelecek olursak... Elde kavrulmuş makarnanın aşkla buluştuğu Gargabelli kesinlikle denenmesi gerekenler arasında. Yabani mantar ve ricotta dolgulu Raviolli'si ise kesinlikle ölmeden önce tadılması gereken lezzetler arasında; menüde Double Ravioli ismiyle sizi bekliyor. Tatlı menüsüne de kesinlikle yer bırakmanızı; hatta ortaya birkaç çeşit tatlı söyleyip paylaşımlıklı bir kapanış yapmanızı tavsiye ederiz. Morini'de bu unutulmaz lezzet serüveninin bir parçası olmadan önce mutlaka rezervasyonunuzu da yaptırmanızı tavsiye ederiz!

Adres: Levazım Mahallesi, Zorlu Center

Telefon: 0212 353 67 68

Da Mario - @damarioist

Şehrin ilk İtalyan restoranı Da Mario, uzun yıllardır Etiler şubesi ile şıklığı, konforu ve gerçek lezzeti bir arada sunanlardan. Sonrasında ise lezzet yolculuğuna bir de İstinyePark şubesini ekleyerek devam etti. Yıllar içinde büyük bir hayran kitlesi oluşturan Da Mario, her sezon yenilediği menüsü ve bozmadığı çizgisiyle dikkat çekiyor. İtalya ve Akdeniz Mutfağı'nın çarpıcı bir mix stilini sunan Da Mario menüsü; özellikle taze ev yapımı makarnaları ve odun ateşinde pişen pizzaları ile dikkat çekiyor! Akdeniz Mutfağı'nın vazgeçilmezlerine de yer vermeyi tabii ki ihmal etmiyor. Enfes lezzetteki İtalyan yemekleri ile İtalyan restoranları arasında kendini kanıtlamış olan Da Mario, gösterdiği özen ve kaliteli hizmetle iş yemeklerinin de vazgeçilmez adresi olma özelliğini gösteriyor. Gelelim Da Mario'da sizin için seçtiğimiz makarnaya! Favori İtalyan malzemelerini bir araya getiren; Linguine con Pomodorini kesinlikle denenmesi gereken bir klasik. Ayrıca geride bıraktığımız yaz sezonunda Bodrum gustolarını ağırlayan Da Mario'nun Kral Yengeçli ve Enginarlı Tagliolini'sinin tadı da hala damağımızda; ama bu lezzet sadece yaz boyu Bodrum'a özeldi... Neyse, yine yazı bekleyeceğiz artık! Kısacası; bir İstanbul klasiği haline gelen Da Mario, İtalyan Mutfağı sevenleri Etiler ve İstinyaPark'ta ağırlamaya devam ediyor.

Adres: Nispetiye Caddesi, Dilhayat Sokak No:7, Etiler

Telefon: 0212 263 74 84

Parle - @parle_istanbul

Zorlu'nun lezzet çizgisini hiç bozmayan en popüler trendlerinden biri de tabii ki Parle! Hem şık dokunuşları hem de stiliyle hayran bırakan çizgisiyle yerli ve yabancı turistin göz bebeği desek, çok doğru söylemiş oluruz. Her anıyla size Fransız bir hava solutuyor! O meşhur Paris cafelerinin de modern bir yorumlaması zaten kendisi. Özellikle iç mekan adeta ışıltılı bir vahayı yaşatıyor. Renk tonlarıyla oynanan dekor oyunları; açık ve koyunun cazibesini aynı çatı altında topuyor diyebiliriz. Ağırlıklı olarak aynalar ve camlar dikkat çekiyor iç mekanda. Parle'nin menüsünde klasikleşen ve her yerde görmekten sıkıldığınız seçeneklerden ziyade çok daha yenilikçi ve gurme dokunuşlarla karşılaşıyorsunuz. Makarna konusunda da bir hayli iddialılar. Ev yapımı makarna seçeneklerinden tek bir favori seçmek gerçekten çok güç. Risotto'ları tam kıvamında ve damaklara imzasını atan bir efsane; Baby Kalamar ve Karidesli Risotto kesinlikle denemeniz gerekenler arasında. Sicilya Usulü Deniz Mahsullü Spagetti ise makarna menüsünden lezzet patlaması yaşatan bir seçenek; Ançüez, Kalamar, Karides, Kum Midyesi, Ahtapot ve Taze Domates...

Adres: Levazım Mahallesi, Zorlu Center Avm

Telefon: 0212 353 63 43

Mezzaluna - @mezzalunatr

Şehrin her köşesini saran bir klasikten bahsedeceğiz şimdi... Değişmeyen ve yıllar içinde kendi müdavimlerini oluşturan Mezzaluna, İtalyan lezzetlerine hem ayrıcalıklı hem daha kolay ulaşılabilirlik sağlayan mekanların başında geliyor. Avrupa Yakası'nda; Acarkent, İstinyePark ve Galataport'ta şubeleri bulunuyor. Milanolu iş adamı Aldo Bozzi ve Floransalı ünlü mimar Roberto Magris tarafından 1984 yılında New York’da kurulan Mezzaluna, 1995 senesinde Türk tüketicisinin günün her saati keyifli bir yemek deneyimini yaşayabilecekleri mekan beklentilerini karşılamak üzere Türkiye’de açılmıştı. O günden beri İtalyan lezzet tutkunlarının da vazgeçilmez mekanları arasına girmeyi başardı. Geride bıraktığımız yaz sezonunda ise yine Bodrum'da lezzet fırtınaları estiren mekanlar arasındaydı. Mezzaluna, İtalyan mutfağının gerçek örneklerini sunan mutfağı, renkli dekorasyonu, hareketli ve rahat ortamı, hızlı ve kaliteli servisi ile günün her saati keyifli vakit geçirilebilecek kaliteli ve erişilebilir bir yemek deneyimi sunuyor. Makarna kaçamağı için damaklara imzasını bırakan seçeneklerle dolu Mezzaluna menüsünden favorimiz Pappardelle; Toskana'nın meşhur yumurtalı makarnası, porçini mantarlı krema sosla buluşuyor!

Adres: Galataport, Kılıçali Paşa Mahallesi, Meclis-i Mebusan Sokak, L4 Blok No:8/E3

Telefon: 0212 302 28 78

Filo D'olio - @filodoliotr

Ünlü İtalyan şef Danilo Zanna'nın imzasını taşıyan Filo D'olio; Vadistanbul şubesiyle gerçek İtalyan reçetelerini kusursuz bir sunumla sofralara getirenler arasında! Lokal ve taze ürünleri mutfağında harmanlayan ve özenli sunumlarla misafirleine sunan mekan; İstanbul'un en yeni cazibe merkezi Vadistanbul'da konumlanıyor. Gerçek İtalyan reçetelerini kullanarak yorumladığı lezzetlerinden her biri favori olacak cinsten. Özellikle tamamen kendi üretimleri olan mozarella kesinlikle denenmesi gerekenler arasında. Eylül ayı itibariyle İtalya'nın mutfak hazinelerini sunan yeni menüleri ise oldukça ilgi görüyor. Ve gelelim makarnalara; Spaghetti Alla Vongole, Papardelle Al Ragu Alla Genovese ve Gnocchi ai 4 Formaggi Con Tartufo bizim favorilerimiz arasında.

Adres: Vadistanbul, Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Cad. No:3/C

Telefon: 0212 285 03 01

Sunset Grill & Bar - @sunsetgrillbar

Her anıyla İstanbul'u yaşatan, her lezzetiyle damaklara imza atan bir İstanbul ikoniği! İstanbul Boğazı’nın en güzel manzaralarından birine hakim Ulus Parkı’nda konumlanan ve 2023 Michelin Servis Ödülü’ne layık görülen Sunset Grill&Bar, 1994 yılından beri kentin “fine dining” geleneğinin en seçkin temsilcilerinden biri. Sunset'in yaratıcı mutfak direktörü başarılı şef Fabrice Canelle'in lokal ve modern dokunuşlarla hayat verdiği menüde; seçim yapmak gerçekten zor olabiliyor. Doğadan esinlenerek yarattığı yemeklerle menüde taze Akdeniz rüzgarları esiyor; aralarda ise hafif Türk Mutfağı seçeneklerine rastlıyorsunuz. Sunset'in bir diğer iddialı olduğu konu ise Sushi; Japon Mutfağı'nın da esintileriyle karşılayabilirsiniz. Gelelim makarna seçeneklerine! Bizim favorimiz açık ara; Istakoz ve Deniz Taraklı Taze Linguini.

Adres: Kuruçeşme Mahallesi, Yol Sokak No:2, Ulus

Telefon: 0212 287 03 57

Oly House - @olyhouseistanbul

İstanbul gastronomi sahnesine geçtiğimzi sene katılan ve arkasında büyük emekleride sektöre çok tanıdık olan bir mekan Oly House. İtalyan Mutfağı ile sektörde kendini kanıtlamış bir ismin imzası var Oly House'ta: Sezgin Yüce. Gusto deneyimler konusunda yükselişe geçen ve sokak aralarında şaşırtan bir bölge olan Armutlu'da konumlanıyor, Etiler'in hemen arka bahçesi diyebiliriz. Hem keyifli bir minimal hem de şık bir sofistike burası. Abartıdan uzak; hem son derece şık hem de oldukça konforlu bir ambiyansa sahip. Bembeyaz kolalı masa örtüleri, rattanın samimiyetine bürünmüş sandalyeleri, ahşap ve beyazın huzur veren uyumu ile Oly House adeta sadeliğin şıklıkla dansı! Eğer siz de bizim gibi deniz mahsüllerinden vazgeçemiyorsanız; Linguine Lumaca di Mare tam size göre, denenmeli!

Adres: Fatih Sultan Mehmet Mah. Atatürk Cad. No:1/1, Sarıyer

Telefon: 0212 323 23 70

The Galliard - @thegalliardbrasserie

Şehrin farklı lokasyonlarında açtığı şubesi ile lezzet tutkusunu günün her anı yaşatan The Galliard'ın; Vadistanbul, Emaar Square ve Metropol Avm'de şubeleri bulunuyor. Yani hem Anadolu hem Avrupa Yakası'nda yaşayabilirsiniz bu ayrıcalığı. Mekan özellikle ilk adımdan itibaren, tüm şubelerinde dekorasyonu ile büyülüyor. Dünya Mutfağı'nın sevilen lezzetlerini, zarif sunumlarla günün her saati yaşatıyorlar. Parmesan tekerinde sundukları Risotto'ları zaten bir efsane; denemediyseniz şehrin en iyileri arasında. Makarna çeşitlerinde ise oldukça geniş seçenekleriniz var. Bizim favorimiz Rigatoni Ragu ve Çift Peynirli Tortellini.

Telefon: 444 0 233

Masa - @masa__restaurant

Şehrin vazgeçilmezi; modanın, lüksün ve markaların kalbinin attığı İstinyePark'ın tam ortasına konumlanan Masa; yılların eskitemediği mekanların başında geliyor. İstanbul klasikleri arasına ismini yazdırmayı başaran mekan İstanbullular kadar dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerini de ağırlıyor. Yaz - kış bahçesinde keyif yapılabiliyor. İç mekan ise oldukça geniş ve şık dekoruyla dikkat çekiyor. Masa, ne ararsanız bulabileceğiniz bir menüyle hizmet veriyor aslında. Ve her tabağında büyük bir özen geliyor sofranıza. Dünya Mutfağı'nın klasik lezzetlerini yorumladıkları kadar farklı tatlarla da karşılıyor sizi. Makarnalar da ise menüye yeni eklenen Ravioli kesinlikle denenmesi gereken seçenekler arasında; Mascarpone peyniri, ıspanak ve çedar ile lezzetlendirilmiş. Porcini Mantarlı Risotto ve Deniz Mahsülleri Spaghetti de değişmez klasikler arasında...

Adres: İstinyePark, Pınar Mahallesi Tarabya Bayırı Cad. No:11,Sarıyer

Telefon: 0212 345 53 23

Vogue Restaurant - @voguerestaurantistanbul

Modanın en gusto, en gastro hali diyebiliriz... BJK Plaza'nın en üst katından yer alan Vogue Restaurant; duvarları moda dergileriyle donatılmış, her ayrıntısıyla parıldayan bir mekan. Özellikle gün batımlarının en turuncu ışıklarını Vogue'da yaşamanızı tavsiye ederiz. Hava kararmaya başladığında ise Boğaz'ın ve İstanbul'un tüm ışıltısı ayaklarınızın altına seriliyor. İmza makarnalarından olan Istakoz Spagetti şehirde yiyebileceklerinizin açık ara en iyisi! Ayrıca Dana Ragu, Ege otları kreması ve parmesan sos ile zenginleşen Rigatoni damaklara imza atan cinsten.

Adres: BJK Plaza, Vişnezade Süleyman Seba Cad. No:134, A Blok, Beşiktaş

Telefon: 0212 227 44 04

BigChefs - @bigchefscafe

Ve tabii ki BigChefs! Ankara'da tohumları atılıp İstanbul'da kök salan ve Türkiye'nin, dünyanın birçok farklı lokasyonunda şubeleri olan BigChefs, günün her anı için her zaman harika bir seçenek. Kahvaltı ile başlayan lezzet yolculuğu günün geç saatlerine kadar devam ediyor. Bir restoran olmanın çok daha ötesinde; bir yaşam tarzı olan BigChefs, hayatın her anına dokunmaya çabalayan ve bu işi de inceliklerle dolu tarzıyla yapmayı başaran bir mekan. Dünya Mutfağı ağırlıklı menüsünde her arzunuza göre bir tat bulabilirsiniz. Yeni sezonu yenilediği menüsü ile karşılayan mekan; Yüksük Çorbası, Taş Kadayıf, Patlıcan ve Biber Dolma gibi Adana lezzetlerine yer vermiş. Ama konumuz makarna ise kesinlikle Füme Domates Soslu ve Mascarpone Peynirli Fettucine denenmeli!

Web: bigchefs.com.tr

Stefano by İsmet Saz - @stefanobyismetsaz

Harika bir manzara karşınızda; harika bir şef mutfakta! Başarılı şef İsmet Saz imzası taşıyan Stefano; Kuruçeşme'de nefes kesen bir Boğaz manzarasının tam kenarında hizmet veriyor. Hem şıklığı hem samimiyeti aynı anda sunmayı başaran mekanlar arasında. Klasik İtalyan lezzetlerinin şef yorumlamaları kesinlikle denenmeli. Dilerseniz Chef's Table konsepti de var; özel olarak belirtip rezervasyon yaptığınzda, İsmet Saz sizin için özel bir menü hazırlıyor ve şarap eşleşmeleri ile birlikte sunuyor. Hatta servis aşamasında bile şef oluyor. Makarnalardan ise bizim deneyip bayıldığımız; Trüflü Tagliatelle!

Adres: Muallim Naci Caddesi No:11, Kuruçeşme

Telefon: 0530 106 29 29

Marcello - @marcelloilristorante

Oldukça şık ve göz kamaştıran bir İtalyan! The Stay Hotel'in en üst katında konumlanan mekan, Napolili Executive Şef Luigi Mariconda ve Genovalı Şef Massimiliano Nardo imzası taşıyor. İtalya kültüründe yetişen bu iki şef aile büyüklerinden el almışlar diyebiliriz; ailelerinden yadigar reçetelerle ilerliyorlar. Kimi zaman aslına uygun kalıyorlar, kimi zaman tarifleri günümüze uyarlıyorlar. Lokal ürünlere ağırlık verilse de, imza yemeklerinde kullanılan malzemeler İtalya'dan özel olarak geliyor.

Adres: Teşvikiye Cad. No:41, Harbiye

Telefon: 0532 200 90 25

Paps Italian - @papsitalian

Karaköy'de başlayan, sofistike tarzıyla dikkat çeken Paps'ın sonradan Emaar Square'de de bir şube açtığını hatırlatarak başlayalım işe... Ama bizim için tabii ki, Karaköy'ün yeri hep bir ayrı! Fransız Geçidi'nin keyfi hep bir başka oluyor; geçit içerisinde sarı binanın önünde minik masaları ve iç mekanında ışıldayan bir samimiyet... Makarna konusunda da şehrin iddialılar listesinin oldukça başında yer alıyor diyebiliriz. Ev Yapımı Ispanaklı Fettuccine'si kesinlikle denenmesi gerekenler arasında! Gastronomik bir makarna kaçamağı yaşamak isteyenler ise Paccheri alla Genovese harika bir seçenek; 10 saat boyunca kısık ateşte pişirilern dana eti ile servis ediliyor!

Adres: Kemankeş Mahallesi Fransız Geçidi Sok. A Blok No:4, Karaköy

Telefon: 0212 243 98 48

ANADOLU YAKASI

Sintesi Restaurant - @sintesirestaurant

Ataşehir'in şu sıralarda yükselişteki popüler mekanı Sintesi; bölgeye ikonik ışıltısını yansıtanlardan! Başarılı şef Ersin Avşar'ın imzasını taşıyan menüsüyle de oldukça iddialı. Yola çıkış mottoları "Yaratıcı Sentez". Emekten damağa, tutku dolu bir ifadenin dışa vurumunu sunan Sintesi; lezzeti ve şıklığı aynı çatı altında sunmayı başaranlardan. Her Çarşamba akşamı Jazz Nights ile inanılmaz keyifli anlara imza attıklarını da hatırlattıktan sonra, Sintesi'de favori makarnalarımızdan bahsedebiliriz! Tamamen el yapımı olan makarnalarının aslında hepsine bayılıyoruz. Ağır ateşte pişmiş dana kontrafile, domates sos, parmesan, taze fesleğen ve sarımsakla lezzetlenen Orecchiette hayran olduklarımızın ilk sırasında, farklı bir gastronomik deneyim yaşatıyor. Klasikten vazgeçemeyenlerdenseniz Penne Arabiata yorumu da kesinlikle denenmesi gerekir.

Adres: Bulvar 216, Ataşehir

Telefon: 0532 699 32 82

Grill Prime - @grillprimetr

Bir şubesi Ataşehir Palladium Tower'da, diğer şubesi ise Vadistanbul'da bulunan Grill Prime; eğlenceli ve şık konseptiyle dikkat çekenlerden. Aynı zamanda şehrin en cool kasabı da diyebiliriz; restoranda yiyeceğiniz etler konusunda da haliyle oldukça iddialılar. Günün erken saatlerinden itibaren lezzet yolculuğuna başlayanlar arasında Grill Prime. Et seçenekleriyle göz dolduran mekan aynı zamana Dünya Mutfağı'ndan da çok özel lezzetler sunuyor. Mantarlı Fettuccine kesinlikle denenmesi gerekenler arasında!

Adres: Palladium Tower, Barbaros Mahallesi Halk Cad. Kardelen Sok. No:2/3, Ataşehir

Telefon: 0216 504 07 20

Aida - @aidavinoecucina

Moda’nın en nevi şahsına münhasır İtalyan restoranı Aida Vino e Cucina’da makarnanın en lezzetlisini yiyebilirsiniz. Üç katlı eski bir köşk üzerine kurulan bu İtalyan restoranı daha pek çok lezzeti önünüze seriyor. Farklı makarnaların ve sosların sizi karşıladığı bu mekana bayılacaksınız. Hatta ortamı ve manzarayı gördükten sonra makarnaları bile unutabilirsiniz. Aida Vino e Cucina’da hangi makarnayı denemeli diyorsanız kesinlikle Taze Porçini Mantarlı Pappardelle‘yi tatmalısınız. Lezzetli makarnaları ile ağzınızı şenlendiren bu mekan aynı zamanda canlı piyano dinletisi eşliğinde yemek yemenizi de sağlıyor.

Adres: Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi, Ressam Şeref Akdil Sok. No:10, Kadıköy

Telefon: 0544 851 51 51

Il Sud - @ilsudistanbul

Moda'nın keyif veren sokaklarında gezinirken karşınıza çıkıyor Il Sud. Sofistike ambiyansı ile hem huzur hem heyecan veriyor; ilk adımda nelerle karşılaşacağınızın merakına kapılıyorsunuz çünkü! Dışarıdan bakıldığında minik bir mekan olsa bile, içeri girdiğinizde bambaşka bir dünyaya adım atıyorsunuz kesinlikle. Duvarlardaki şarap detaylarına biz bayıldık, alternatif deko detayları seviyoruz. Şıklığını minimal dokunuşlarla yakalamış bir mekan Il Sud. Deniz mahsülleriyle süslenen Linguine Ai Frutti Di Mare ve trüflü mantarlı harika bir aromaya sahip olan Linguine Al Tartufo favorilerimiz arasında!

Adres: Caferağa Mahallesi, Sarraf Ali Sok. No:15, Kadıköy

Telefon: 0532 564 00 73

Emay's - @emaycuisine

Bağdat Caddesi'nin Suadiye ayağında konumlanan Emay's, şimdiye kadar keşfetmediyseniz acilen gitmeniz gereken makarna çılgınlarından! İlk açıldıklarında minicik bir dükkandı; şimdiler de kapasiteyi arttırdılar. Emay's aslında tamamen makarnaya adanmış bir mekan; ama ekmekleri ve tatlıları da oldukça başarılı. İstanbul'un gastronomi sahnesine 2021 yılında katılan mekan, açıldığı günden beri kulaktan kulağa lezzetini tüm şehre yayanlardan. Makarnalar her gün günlük olarak yapılıyor. Gorgoncola soslu Fettuccine bir efsane! Çalışma saatleri konusunda da biraz bilgilendirelim sizi. Pazartesi'den Cumu'ya 16:00 - 22:00 arası hzmet veriyorlar. Hafta sonu ise kapılarını 13:00 itibariyle açıyor ve 23:00 olduğunda da kapatıyorlar.

Adres: Havacı Binbaşı Mehmet Sokak No:2/A, Suadiye

Telefon: 0538 715 48 65

Nello's Italian Restaurant - @nellosistanbul

Minik, sevimli ve lezzet dolu Bağdat Caddesi sakini Nello's, İtalyan lezzetlerine kattığı harika yorumla dikkat çekenlerden. Mekandan içeri girdiğinizde duvarda kırmızı led ile yazılmış bir "Little Napoli" yazısı göreceksiniz; duvarlar minik tablolarla süslenmiş. Biz bu köşeye bayıldık! Deniz mahsülü tutkunları için kalamarlı, midye etli, karidesli ve kum midyeli Deniz Mahsülleri Linguine harika bir seçenek!

Adres: Halay Sokak No:10/D, Suadiye

Telefon: 0552 683 34 80

Strada- @strada.suadiye

Strada'nın arkasında çok tanıdık bir mekan var aslında: Cafe Cadde! 1994 yılında Cafe Cadde ile başlayan lezzet yolculukları şimdi de Strada olarak karşımızda duruyor. "Tanıdık, heyecanlı ve zamansız" olarak tanımlıyorlar zaten kendilerini... Her detayı incelikle düşünülmüş bir mekan burası. Bağdat Caddesi'ne farklı bir soluk kattığı da kesin! Günün her anına ve ruhun her moduna o kadar güzel hitap ediyorlar ki... Menüsü ise Dünya Mutfağı'ndan çok özel lezzetlerle dolup taşıyor. Hem geniş seçenekler hem de gusto dokunuşlar buluşuyor. İtalya, Fransa ve Avusturya gibi farklı ülkelerin mutfaklarından çıkan yemekleri, günümüz trendlerine uygun olarak modernleştirmişler. Makarnaları ise farklı seçenekleriyle menünün dikkat çekenlerinden. Ve gerçekten gurma bir deneyim yaşatıyor. Füme Ördek Dolgulu Ravioli; kuş üzümü ile tatlandırılmış narenciyeli tereyağ sos ve kavrulmuş badem ve Pappardelle Ragu; ağır ateşte pişmiş dana kaburga, domates sos, mascarpone ve hafif acı sos; bayıldığımız seçenekler arasında.

Adres: Bağdat Caddesi No:459, Suadiye

Telefon: 0552 683 34 80

