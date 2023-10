Sonbahar Filmleri: evde Süveter ve battaniye Havasını Özleyenlere Film Önerileri

1 Blonde





Netflix

Yönetmen: Andrew Dominik

Oyuncular: Ana de Armas, Adrien Brody, Bobby Cannavale

Konu: Joyce Carol Oates'in 2000 yılındaki aynı isimli romanına dayanan Blonde, Arthur Miller (Brody), Joe DiMaggio (Cannavale) ve diğer tüm ilişkileri de dahil olmak üzere Marilyn Monroe'nun (de Armas) yükseliş ve düşüş hikayesini anlatıyor.

Neden İzlemeye Değer: Oates'in romanı oldukça beğeni topladı ve yazarın en kalıcı eserlerinden biri olmaya hak kazandı. Ana de Armas oldukça iyi bir performans sergiliyor ve Andrew Dominik (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford filminin de yönetmeni) farklı vizyonunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Film birçok farklı tartışmayı beraberinde getirse de izlemeye değer.

2 The Woman King



Yönetmen: Gina Prince-Blythewood

Oyuncular: Viola Davis, Thuso Mdebu, John Boyega

Konu: 17-19. yüzyıllar arasında Fransız sömürge güçleriyle çatışan tamamı kadınlardan oluşan bir Dahomey’li Amazon Kadınları nam-ı diğer Agojie’leri anlatıyor. Agojieler’in lideri rolündeyse Viola Davis var.

Neden İzlemeye Değer: Gina Prince-Blythewood'un (Love & Basketball, Beyond the Lights) yönettiği her şey göz atmaya değer. Üstelik fragmanı gördünüz mü? Davis muhteşem görünüyor.



3 The Silent Twins



Yönetmen: Agnieszka Smoczyńska

Oyuncular: Letitia Wright, Tamara Lawrance

Konu: June ve Jennifer Gibbons rollerini üstlenen Wright ve Lawrance, İngiltere'de yaşayan Karayipli göçmen bir ailenin ikiz kızlarını canlandırıyor. Okulda zorbalığa maruz kaldıktan sonra kendi dillerini geliştirip birbirlerinden başka kimseyle konuşmuyorlar. Büyüleyici gerçek hayat hikayesi filmin ortalarına doğru biraz daha tuhaflaşıyor. Kesinlikle spoiler almayın.

Neden İzlemeye Değer: Polonyalı yönetmen Smoczyńska, katil deniz kızları hakkında tuhaf ve psikolojik bir korku filmi olan The Lure'ı yönetmesiyle tanındı. Bu hikayeyi anlatış biçimi de rahatsız edici olabilirken bir yandan da ilham veriyor.



4 Moonage Daydream

Yönetmen: Brett Morgen

Oyuncular: David Bowie

Konu: Morgen, Jane (A Look At The Life Of Jane Goodall) ve Kurt Cobain: Montage of Heck gibi sıra dışı, sürükleyici belgesellerle dolu etkileyici bir geçmişe sahip. David Bowie'nin hayatı ve kariyeriyle ilgili bu çalışmasında, Bowie’nin kişisel arşivinden yararlanıyor ve belgesel daha önce Bowie’nin paylaşılmayan çok fazla fotoğrafını içeriyor.

Neden İzlemeye Değer: Film yalnızca IMAX olarak gösterilecek. Eğer herhangi bir ünlü hakkında etkileyici bir belgesel izlemek istiyorsanız bu kişi Bowie’den başkası olmamalı. Ayrıca kim son teknoloji bir görüntü kalitesinde Bowie’yi izlemek istemez ki?





5 Bros

Yönetmen: Nicholas Stoller

Oyuncular: Billy Eichner, Luke Macfarlane

Konu: Eichner, kendini bekar hayatı yaşamaya adamış eşcinsel bir adam olan Bobby'yi canlandırıyor… Ama gerçekten öyle mi? Eichner ve yönetmen Nicholas Stoller tarafından birlikte yazılan bu romantik komedide Bobby’nin hayatı Aaron (McFarlane) ile tanıştıktan sonra değişmeye başlıyor.

Neden İzlemeye Değer: Eichner her zaman eğlenceli biri ve onu romantik bir komedide, özellikle de eşcinsel bir erkeğin hayatını izlerken görmek güzel. Stoller'ın Forgetting Sarah Marshall, Neighbours gibi unutulmaz romantik komedilerinin üzerinden epey bir zaman geçti ve hepimiz onu özledik.

6 The Greatest Beer Run Ever



Yönetmen: Peter Farrelly

Oyuncular: Zac Efron, Russell Crowe, Bill Murray

Konu: Effron, Tet Taarruzu'ndan önceki günlerde Vietnam'a gizlice girmeye ve bazı birliklere bira götürmeye karar veren New Yorklu John "Chickie" Donohue rolünde. Üstelik gerçek bir hayat hikayesi.

Neden İzlemeye Değer: Bu film Farrelly'nin Green Book filminin bir nevi devam filmi, bir yandan da çok farklı. Efron Chickie rolünde





7 Amsterdam

Yönetmen: David O. Russell

Oyuncular: Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Chris Rock

Konu: Amsterdam'ın tam olarak ne hakkında olduğunu anlamak biraz zor. Russell'ın 2015'ten bu yana ilk filmi. Bale, Robbie ve Washington 1930'larda bir cinayet gizeminin etrafında buluşan üç arkadaşı canlandırıyor. Film gerçek bir olaydan ilham alıyor gibi görünüyor. (Fragmanda “bunların çoğunun gerçekten yaşandığını” iddia ediliyor.)

Neden İzlemeye Değer: Görünüşe göre Mike Myers'dan Taylor Swift'e kadar herkes bu filmde ve Russell (Silver Linings Playbook’un da yönetmeni) kesinlikle izlemeye değer bir yönetmen.





8 tar

Yönetmen: Todd Field

Oyuncular: Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss

Konu: Blanchett, kişisel ve profesyonel hayatında bir krize girmiş; hem çok beğenilen hem de çok sorunlu bir orkestra şefi ve besteci olarak karşımıza çıkıyor.

Neden İzlemeye Değer: Todd Field şimdiye dek sadece iki film çıkardı - In the Bedroom ve Little Children - ama ikisi unutulmaz filmlerdi. İkincisinden bu yana geçen on altı yılda onu çok özledik. Sadece kendisi için “doğru” filmler üzerinde çalışmasıyla ün kazanmış bir yönetmen. Blanchett’la çalışmak oldukça “doğru” bir karar gibi görünüyor.

9 Triangle of Sadness

Yönetmen: Ruben Östlund

Oyuncular: Harris Dickinson, Charlbi Dean, Woody Harrelson

Konu: Force Majeure ve The Square gibi kara mizahların ustası Östlund, ters giden lüks bir gemi yolculuğu üzerine hiciv dolu bir hikayeyle karşımıza çıkıyor.

Neden İzlemeye Değer: Östlund'un iyi itibarını fazlasıyla hak eden bir yönetmen. Film, bazı kesimleri kızdırsa da bu yılki Cannes'da Palme d'Or'u kazandı. (Maalesef filmde rol alan Charlbi Dean 32 yaşında geçtiğimiz Ağustos ayında hayatını kaybetti.)

10 Decision to Leave

Yönetmen: Park Chan-Wook

Oyuncular: Tang Wei, Park Hae-il, Lee Jung-hyun

Konu: Kısmen aşk hikayesi, kısmen gizem… Park Chan-Wook'un son filmi, bir şüpheliye (Tang Wei) aşık olan bir polisi (Park Hae-il) konu alıyor. Tanıdık bir kurgu olsa da bu bir Park Chan-Wook filmi olduğu için bazı sürprizler bekliyoruz.

Neden İzlemeye Değer: Cannes'dan bahsetmişken, Park (Stoker, The Handmaiden filmlerinin de yönetmeni) festivalden En İyi Yönetmen ödülüyle ayrıldı. Özellikle ahlaki açıdan sorgulamalara da yol açan bu film izlemeye değer





11- A Walk in the Clouds (Bulutların Ötesi), Diğer – IMDb: 6.7

A Walk in the Clouds, Alfonso Arau’nun yönettiği ve başrollerinde Keanu Reeves, Aitana Sánchez-Gijón, Giancarlo Giannini ve Anthony Quinn’in oynadığı 1995 yılında vizyona giren bir romantik-dram filmidir. Film, İkinci Dünya Savaşı döneminde askere gitmeden hemen önce ani bir kararla evlendiği kadınla yeni bir hayata başlamak ve bir aile kurmak isteyen Paul’ün hayal kırıklığına uğramasının ardından iş aramak için tek başına kuzeye, Sacramento’ya gidişini anlatır. Bu sırada, yolda üzüm hasadına yardım etmek için üniversiteden ailesinin üzüm bağına giden güzel ve genç bir kadınla -Victoria- tanışır. Victoria’nın hamile olduğunu ve erkek arkadaşı tarafından terk edildiğini öğrenen Paul, Victoria’nın otoriter babasıyla yüzleşebilmesi için kocası rolünü oynamayı teklif eder. Bağda kaldıkları süre içerisinde birbirlerine aşık olan Victoria ve Paul, babanın öfkeli reddiyle birlikte yüzleşirler. Film; Piero Tellini, Cesare Zavattini ve Vittorio de Benedetti tarafından yazılan 1942 yapımı bir İtalyan filmi olan Four Steps in the Clouds’a dayanmaktadır.

12- It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown, Diğer – IMDb: 8.2