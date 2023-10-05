Beyti'de hafızalara kazınan, damaklara imza atan La Chaîne des Rôtisseurs yemeği!

Odak noktası kardeşlik, dostluk, yoldaşlık ve mutfak sanatları tutkusunu paylaşmak olan küresel bir topluluk olan La Chaîne des Rôtisseurs, yaklaşık 25.000 üyesiyle 80'den fazla ülkede aynı kalite değerlerini, kaliteli yemekleri, mutfak sanatlarının teşvik edilmesi ve sofra zevklerini paylaşan meraklıları bir araya getiren uluslararası bir gastronomi derneği. Derneğin ayırt edici karakteri, dünyanın her yerinden amatörleri ve profesyonelleri, ister otelci, ister restoran işletmecisi, ister yönetici şefler, ister sommelier olsunlar, kaliteli yemekleri takdir ederken bir araya getirmek...​​

Gastronomi dünyasının duayen ustası Beyti Güler 'in imzasını taşıyan Beyti' de düzenlenen La Chaîne des Rôtisseurs organizasyonu ise yine sektöre damga vurmayı başardı.

Florya'dan tüm şehre hatta tüm dünyaya gastronomik deneyimler sunan ve köklü tarihi mirasıyla yılların vazgeçilmez mekanı Beyti, bu özel akşam için hazırladığı menüsüyle de konukların damaklarına imzasını atmayı başardı...

Gecceye özel hazırlanan menüde ana yemek olarak hazırlanan Kuzu Kol ise lezzetiyle olduğu kadar ihtişamlı sunumuyla da büyük beğendi topladı. Dünyanın dört bir yanından Ben Purton ve Rudolf Van Nunen gibi ünlü ve başarılı şeflerinde yer aldığı yemek; gastronomi tarihine adını yine altın harflerle yazdırdı! Her kalemiyle lezzeti doruklarda yaşatan lezzetleriyle kusursuz bir menü sunan Beyti; başlangıçlarda özellikle patlıcan yorumlamalarına sıkça yer verdi. Tatlılarda ise Künefe, Baklava ve Ekmek Kadayıfı gibi Türk Mutfağı'nın klasik lezzetleri konuklara sunuldu. Yemeğin sonunda ise; Beyti mutfağında mucizelere imza atan şefler ayakta alkışlandı.

Merkezi Paris'te olan yeme içme sanatının en prestijli derneği La Chaine des Rotisseurs, en eski gastronomi kuruluşlarından biri. En eski gastronomi kuruluşlarından olan La Chaine des Rotisseurs, 1248 yılında Fransa Kralı St. Louis tarafından kurulan ve o günden bu yana yeme - içme geleneğine destek veren dernek; 1789 yılına kadar büyümeye devam etmiş. Fakat Fransız Devrimi'nden sonra diğer loncalar gibi o da dağıtılmıştı... 1950 yılında tekrar faaliyete geçerek, mutfak sanatlarına ve yeme - içme kültürüne destek vermeye devam etmişti. 1994 yılının Haziran ayında ise 40 üyeden oluşan bir gurme grup tarafından La Chaîne des Rôtisseurs İstanbul ayağı açılmıştı.