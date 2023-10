25. Afife Tiyatro Ödülleri'nin kazananlar ve Ekim ayı tiyatro etkinlik rehberi

Türk tiyatrosunun en uzun soluklu ve saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin 25. yıl kazananları açıklandı. 3 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen bir törenle sahiplerini bulan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde, özel ödüller de sahiplerini buldu.

Tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü ’ne Prof. Dr. Cevat Çapan, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü ’ne ise “Güzel Son” isimli oyunuyla Hakan Tabakan layık görüldü. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü ’nü “1923 Müzikali” kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü ’nün sahibi ise başarılı oyuncu Merve Dizdar oldu.

Özel Ödüller

Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü - Hakan Tabakan, “Güzel Son”

Haldun Dormen Özel Ödülü - “1923 Müzikali”

Yapı Kredi Özel Ödülü - Merve Dizdar

Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü - Prof. Dr. Cevat Çapan



Yılın En Başarılı Oyunu; Adaylar ve Kazananlar

* 1984 – Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu – KAZANDI

* Cadı Kazanı – İstanbul Şehir Tiyatroları

* Fosforlu Cevriye – İstanbul Şehir Tiyatroları

* Kim Bu Ben – Tiyatro.iN

* Tartuffe – İstanbul Şehir Tiyatroları

Yılın En Başarılı Yönetmeni; Adaylar ve Kazananlar

* Engin Hepileri – Kim Bu Ben

* Murat Daltaban – 1984 – KAZANDI

* Yelda Baskın – Fosforlu Cevriye

* Yiğit Sertdemir – Tartuffe

* Yİğit Sertdemir – Cadı Kazanı

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu - Özlem Zeynep Dinsel – Kızlar ve Oğlanlar ile

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu - Hakan Gerçek – III: Richard: Niçin Yaptım

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu - Binnur Şerbetçioğlu – Fosforlu Cevriye

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu - Murat Kapu – Çember’in Anası

Ekimde İstanbul'da tiyatro alacak projeler ve tarihleri

Her Aşk Biraz Komiktir!

Yer: Hilltown Seyirlik Sahne

Tarih: 10 Ekim, Salı

Bilet: biletinial.com

İnsanlığın varlığından günümüze kadar hep içinde olunan ama asla çözümü bulunamayan kadın-erkek savaşı. Gerçek aşkı birbirlerinde arayan Burcu ve Gürkan karakterleri üzerinden hayatlarımıza, aşklarımıza, kavgalarımıza ayna tutarak güldüren bir oyun. Tanışıp hoşlanan ve evliliğe giden yolda tüm dış etkenlerden sonuna kadar etkilenen kahramanlarımız boşanmaya karar verdiklerinde karşılarına çıkan boşanma hakiminin karşısında bir hayat muhasebesine girerler. Haklı haksızdan çok neden ve sonuç ilişkilerini seyirciye hatırlatan ve kendi hayatlarında yol gösteren “HER AŞK BİRAZ KOMİKTİR” izleyiciyi merkeze oturtarak kahkaha vadediyor.





Getto

Yer: Tatavla Sahnesi

Tarih: 7 Ekim 2023, 20:30

Bilet: biletix.com

Nazi Almanya’sında bir Yahudi gettosu. Tarihin en karanlık anlarından biri. Faşizme karşı ayakta durmanın yollarını bulmak zorlu mücadeleler gerektiriyordur. Topyekün direniş midir doğru olan, kaybı daha aza indirmek için düşmanla yapılacak işbirliği mi, yoksa ne? Bu gettonun sakinleri için yepyeni bir yol belirmiştir. Tiyatro ve müzik direniş için araç olabilir mi, en karanlık anda bile bir ışık olabilir mi? Faşizm karşısında ezilmiş, umudunu kaybetmiş bir halkın direnişi sanatla, eğitimle, dayanışmayla nasıl kurulabilir? Joshua Sobol, bu sorulara yanıt arayan Yahudi halkıyla şarkıya başlarken; Eraslan Sağlam uyarlaması Afife, Tanbur İzak, Hrant ve daha nicesinden yanıtlar veriyor. Tarih boyunca faşizme direnenler ortak sahnede ve ortak dilde, müzikte buluşuyor, günümüz Türkiye’sinde sizlere Tatavla Tiyatro sahnesinden sesleniyor.





Gorki

Yer: Oda Tiyatrosu

Tarih: 8 Ekim 2023, 20:30

Bilet: passo.com

1901 yılı Moskova. Maksim Gorki kışı geçirmek üzere geldiği bir çatı katında çalışıyor. Lenin ile tanışmasını kaleme alıyor. Ama kütüphanesinden onun evini gözetleyen Tereza ile tanışması hayatına değişik bir renk katıyor. Bir yandan Tereza’nın sevgilisi Boles’e yazmak istediği mektupla uğraşıyor bir yandan da Tereza’nın tacizkar konuşmalarına soğukkanlılığı ile cevap veriyor. Yalnız dikkatli olun. Bu oyun izleyicisinin kafasını çok karıştıracak.



Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 8 Ekim 2023, 20:00

Bilet: passo.com

Doğu ve Batı, eski ve yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Serkan Keskin’in onlarca surete büründüğü bir oyunculuk şöleniyle sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama olarak izleyici ile buluşuyor.



3 Yada Çık

Yer: Eylül Sahnesi

Tarih: 8 Ekim 2023, 18:00

Bilet: passo.com

Bir şeyler oluyor ama kimse ne oluyor bilmiyor. 3 kişi kendi içlerinde çok kişi… Hayatın orasından burasından toplanmış anlar, anılar, cümleler. Toplumla, doğayla, işle, şeyler ve her şeyle ilgili… ‘’Öyle boş işte.’’



Canavar



Yer: Zorlu PSM

Tarih: 8 Ekim 2023, 18:00

Bilet: passo.com

Bir imza günü için küçük bir anadolu şehrine gelmiş olan roman yazarı Kemal Sönmez, yıllardır görüşmediği kuzenleri Aslı ve Derya’yı ziyaret eder. Kız kardeşler bu habersiz ziyarete hazırlıksız yakalanır. İki kız kardeş, Kemal’in de önerisiyle tarifini unuttukları ve yıllardır yemedikleri aile yemekleri “Kapama”yı yapmaya karar verir. Yapması hatırladıklarından kolay, yemesi ise tahmin ettiklerinden zor olan yemek hazırlanırken, Kemal’in ziyaretinin altındaki gerçek sebep ortaya çıkar.

Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz



Yer: Zorlu PSM

Tarih: 8 Ekim 2023, 19:30

Bilet: passo.com

Mert Öner’in yönettiği, Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın oynadığı, Sam Shepard’ın “True West” oyununa yepyeni bir bakış: Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz.

İki kardeş. Kentli, eğitimli bir senarist. Ormanlara sığınan, özgür ruhlu bir hırsız. Aynı ağacın üstünde farklı mevsimlerde iki kardeşin birbirini keşfetme, birbirine dönüşme hikayesi. Kentin doğayla, sanatın ticaretle, eğitimin cehaletle, hayallerin gerçeklerle savaşı. Peki hangisi daha zor, kalmak mı gitmek mi?



Timsah Ateşi



Yer: Zorlu PSM

Tarih: 9 Ekim 2023, 20:30

Bilet: passo.com

1989 yılı, Kuzey İrlanda… Sevgisiz bir evde, kötürüm bir baba ile 8 yıl hapis yatan asi bir kız Fianna ve dindar ablası Alannah’ın temposu bir an bile olsun düşmeyen, sürreal, grotesk hikayesi.

Küheylan

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 10 Ekim 2023, 20:30

Bilet: biletix.com

Var olan bir tutku yok edilebilir belki ama olmayan bir tutku ortaya çıkarılabilir mi? Normal nedir? Normali tasarlayan kim? Biz sadece toplumun tasarladığı bir birey miyiz? Toplum bizi neye göre tasarlar? Alışılmışın dışında bir doktor-hasta ilişkisinin gözler önüne serildiği, Dysart ve Alan’ın bu çarpıcı, sert ve şiirsel hikayesinde Dr. Dysart kendisine şu can alıcı soruyu sorar: “Kendisinin hiç sahip olmadığı bir tutkuya sahip olan bu genç iyileşirse, Alan hala Alan olabilecek midir? Yoksa tutku duyamayan biri, boş bir kabuktan mı ibarettir?” Görkemli prodüksiyonu ve çarpıcı dünyasıyla izleyenleri derinden etkileyecek Küheylan, standart tiyatro oturma düzeninin yanında, sahne üzeri koltukları ile unutulmaz bir seyir deneyimi sunuyor.



Amadeus

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 10 Ekim 2023, 20:30

Bilet: biletix.com

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi Amadeus, 5. Sezonu ile sahnede!

Sidikli Kasabası Müzikali

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 11 Ekim 2023, 20:30

Bilet: passo.com

Dünyanın kuraklıkla boğuştuğu bir dönemde ev tuvaletleri yasaklanmıştır; halkın tuvalete girmesi de Cladwell adında bir iş adamının özel şirketi denetimiyle gerçekleşmektedir. Tuvalete girmek için parası olmayanlar ise Sidikli Kasabası’na gönderilmekte ve bir daha geri dönmemektedir. Bu tuhaf “sistem”e başkaldırının başlaması ise kendi halinde bir genç olan Bobby ve üst tabakanın eğitimli kızı Hope arasındaki bir aşkın kıvılcımına bakar. Bünyesinde alışılagelmişin dışında rap, swing, marş ve daha birçok müzik türünü barındıran Sidikli Kasabası Müzikali, akıcı hikayesi ve düşmeyen temposu ile seyirciyi koltuğuna kilitliyor.

Nilgün Belgün ile Aşk ve Komedi

Yer: Trump Sahne

Tarih: 11 Ekim 2023, 20:30

Bilet: biletix.com

Nilgün Belgün’ün büyük ilgi gören ‘İçimdeki Kadın Aşk ve Komedi’ isimli kitabından sahneye uyarlanan Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi isimli müzikli danslı gösteride, sanatçı, hayatını, anılarını, yaşadıklarını, şarkılar ve danslarla kimi zaman hüzünlü kimi zaman kahkahalar eşliğinde anlatarak seyircileri ile buluşturmaya devam ediyor.

Üçü Bir Arada



Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 12 Ekim 2023, 20:30

Bilet: passo.com

Üçü Bir Arada hiç kimsenin hiçbir yere gitmediği bir yol hikayesi. Çapkın, metro-sapyo-demi her türlü seksüel bir aşk arsızı, kaybetmeye yazgılı kanser survivor eski bir kaleci ve komplo teorileriyle hayatını helak etmiş uyumsuz bir sosyopatın karanlık komedisi! Kaybedenlerin anlatılmayan hikayesi… Hiç yaşanmamış aşkların düşüyle mahvolmuş hayatların, unuttukça kabuk bağlayan yaraları hatırladıkça kanatanların, babasını sevmenin yollarını ararken yolda helak olan oğulların, bitiş çizgisini göğüsleyemeyenlerin, mutsuzluğa abone kaybetmeye yazgılı doğanların Erkeklikle sınanan erkeklerin hazin, anlatılmayan mütevazı hikayesi… Bu oyunda dikkatli bakarsanız kadınları, zaferleri, kayıpları, aşkları, aileleri, ölümleri, platonik sevdaları, futbolu ve hatta akıllı bir çocuk olursanız şirinleri bile görebilirsiniz…

Jekyll & Hyde

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 15 Ekim 2023, 21:00

Bilet: biletix.com

Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü ‘Jekyll & Hyde’ müzikali, çarpıcı bir prodüksiyon ve muhteşem bir kadro ile yeniden sahnelenmeye hazırlanıyor. İyi ve kötü aynı bedende, birbirine karşı acımasız bir savaş halinde. Ama her şeyin bir sonu vardır.

Richard

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 15 Ekim 2023, 19:30

Bilet: passo.com

Yıl 2012. Kral III. Richard’ın kemikleri Leicester’da bir otoparkta bulunur. Kemiklerin adli tıp uzmanlarınca araştırılıp, kanıtlanması uzun bir zaman alacaktır. Londra’da çoğunlukla sıra dışı sanat oyunları üreten küçük bir tiyatro ise aynı dönemde istek üzerine III. Richard oynayacaktır. Bu arada tiyatroya sığınan ve polis tarafından aranan kimliksiz kriminal bir adam vardır. Tiyatroya sığınan “Richard” önce oyundaki Richard rolünü, daha sonra da oyunun sahneye konuluşunu üstlenir. “Bozuk yapısı” gereği var olan düzene devletin ya da tiyatronun yapısına karşıdır. Bir yandan hoşgörülü ve demokrat sanatçıların desteğini alırken, diğer yandan tiyatrodaki yapıyı bozmakta, sanatın kurumsal etik ya da hiyerarşik her şeyine karşı gelerek, ortaya alışılagelmemiş bir Richard prodüksiyonu çıkarmaktadır. Drag Queen showlarından, moda defilelerinden ilham almakta, oyuncu olmayan insanları oyuna yerleştirmekte tiyatronun çatısından, insanların özel hayatlarına kadar maddi manevi her şeyi yıkmaktadır. Tiyatro bir facia ile sarsılır. Bu sırada Krallık, III. Richard’ın cenaze törenine hazırlanmaktadır.Okan Bayülgen, bu yeni yüzyılın ilk çeyreğinden bakıyor Shakespeare’in Richard’ına. Modern filozofların yaklaşımlarıyla ele alarak Richard’ın gerçekliğini, Shakespeare’in Richard’ı hikâyeleştirmesini tartışmaya açıyor. Yabancı olmayı, yalnızlaşmayı, vahşileşmeyi tartışırken hayali bir tiyatro kumpanyası Shakespeare’in III. Richard’ını tekrar oynuyor.

Korkuyu Beklerken

Yer: Sahne Dragos

Tarih: 17 Ekim 2023, 20:30

Bilet: biletix.com

Korkularından başka silahı olmayan bir adamın, silahları parçalanana kadar mücadele ettiği bir kavga. Bu kavgada anlatılanlar için, aslında bir başka Tutunamayan’ın hikayesidir diyebiliriz. Zaman zaman bir rehber olarak kullanmaya çalıştığımız Tutunamayanlar’da, Oğuz Atay bu türün (disconnectus erectus) tanımı için şöyle demiş; “Erkekleri, yalnız bırakıldıkları zaman acıklı sesler çıkarırlar. Dişilerini de aynı sesle çağırırlar. Genellikle terkedilmiş yuvalarda yaşarlar. Belirli bir aile düzenleri yoktur. Doğumdan sonra ana, baba ve yavrular ayrı yerlere giderler. Toplu olarak yaşamayı bilmezler ve dış tehlikelere karşı birleştikleri görülmemiştir. Belirli bir beslenme düzenleri yoktur. Başka hayvanlarla birlikte yaşarken onların getirdikleri yiyeceklerle geçinirler. Kendi başlarına kaldıkları zaman genellikle yemek yemeyi unuturlar. Bütün huyları taklit esasına dayandığı için, başka hayvanların yemek yediklerini görmezlerse, acıktıklarını anlamazlar. İçgüdüleri tam gelişmemiştir. Kendilerini korumayı bilmezler. Fakat -gene taklitçikleri nedeniyle- başka hayvanların dövüşmesine özenerek kavgaya girdikleri olur. Şimdiye kadar hiçbir tutunamayanın bir kavgada başka bir hayvanı yendiği görülmemiştir.”



Bir Kurbağanın Anatomisi

Yer: Dada Salon Kabarett

Tarih: 19 Ekim 2023, 20:30

Bilet: biletix.com

Çeşitli erkek tiplerini, prensesi tarafından öpülen bir kurbağa betimi üzerinden sahneye taşıyan oyunda, ikili ilişkilerde yaşananları, kadın aklı ve erkek aklı ile komedisi yüksek bir şekilde izleyeceksiniz. ‘Hanımefendiler ve beyefendiler, Efendim hoş geldiniz. Bu gece sizinle, şu aşk ilişkisi denilen, Adem babamız ve Havva anamızdan beri çözülmemiş konunun derinliklerine ineceğiz. Ve burada konuştuklarımız, burada kalacak.

What happens here, stays here! Anlaştık mı?’

Özellikle kadın izleyicilerin merakla beklediği, erkek izleyicinin de yüzyıllardır devam eden, “bu kadınları anlamıyorum?” sorusunun yanıtı olacak oyun 19 Ekim’de Dada Salon Kabarett’de!



Dönme Dolap

Yer: Duru Tiyatro – Watergarden Performans Merkezi

Tarih: 20 Ekim 2023, 20:00

Bilet: biletix.com

Pierre 50’li yaşlarında bir adamdır. Barda genç ve hoş bir kadınla tanışır. Juliette, 28 yaşında bir kadındır. Pierre 50 yaşlarında evli ve bir çocuklu, evine sadık bir adamdır. Bir içki içip evine dönecekken Juliette’in sıcak ve çekici tavırlarına hayır diyemez, onu evine davet eder… Ancak evde sohbet giderek tuhaf bir hale gelir… Bu kadın kim? Neyin peşinde? Gerçekten bir fahişe mi? Yoksa Gazeteci? Yoksa bambaşka bir şey mi? Pierre’in karısının arkadaşı mı? Ya da…? Kadının her anlattığı hikayeye inanan Pierre’i inanamayacağı bir başka sürpriz bekliyordur aslında…

Erkek Aklı Oksimoron



Yer: Sahne Dragos

Tarih: 26 Ekim 2023, 20:30

Bilet: biletix.com

Sevgilisi tarafından 15 gün sonra arayacağım denilerek terk edilen bir adamın “Kadınlar ne ister?” sorgulamasına seyirci de katılırsa ne olur? Müthiş eğlenceli oyunda umudunuzun artacağı garanti.

1923



Yer: Zorlu PSM

Tarih: 28 Ekim 2023, 20:00

Bilet: passo.com

Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne yapılan okul gezisi sırasında ortadan kaybolan dört arkadaş, kendilerini bir anda Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’nda bulurlar. Bandırma’yı sarsan dalgalardan Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in ilanına uzanan; genç, yaşlı, çocuk, kadın ve erkek nice isimsiz Cumhuriyet kahramanının yarattığı Millî Mücadele serüvenini müzik, dans, muhteşem sahne tasarımı ve multimedya şovu eşliğinde soluk soluğa izleyeceksiniz. 100 kişilik dev kadronun bu eşsiz performansını kaçırmayın!

