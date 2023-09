Türkiye ve dünyadan seçtiğimiz en özel Eylül - Ekim etkinlikleri!

Kapadokya Caz Akşamları

Tarih: 29 Eylül - 1 Ekim / Taşkonaklar Hotel Kapadokya

Bir miktar caz, herkese iyi gelecek! Kapadokya'nın en cezbedici zamanları da kuşkusuz Eylül ve Ekim ayları. Havaların bir tık soğumaya başladığı - ama asla üşütmediği! - bu zamanlarda, üstünüze hırkanızı alıp cazın da eşlik etmesiyle çok keyifli akşamlar yaşayabilirsiniz. İki gecce üç gün sürecek Mastercard Kapadokya Caz Akşamları’nda hem müzik hem gastronomi şöleni yaşanacak.Taşkonaklar Hotel Kapadokya'da gerçekleşecek Kapadokya Caz Akşamları, sizi doğanın ve cazın ruhunu hissetmeye çağırıyor! Türkiye’nin en önemli genç seslerinden Müjde Kızılkan ve ünü ülke sınırlarını aşmış kadın caz sanatçılarımızdan Jehan Barbur'un unutulmaz konserler vereceği etkinlikte, Levon Bağış eşliğinde Kapadokya’nın yerel üzümlerinden elde edilen içeceklerin sunulacağı özel tadım da gerçekleşecek.

***

İstanbul Fringe Festivali

Tarih: 16 - 23 Eylül / Farklı mekanlarda gerçekleşiyor...

İlk olarak 2019 yılında düzenlenen İstanbul Fringe Festivali, ülkemizden ve dünyadan performans sanatları alanında üretilen alternatif çalışmaları seyirciyle buluşturmayı hedefleyen uluslararası performans sanatları festivali. Bu yıl 16-23 Eylül 2023 tarihleri arasında; tiyatro, dans, performans disiplinlerinde seyirciyle buluşacak olan festival 15 uluslararası ve 5 yerli gösteriyi, İstanbul’un çeşitli semtlerine dağılmış 14 farklı sanat mekanında ağırlayacak. Geçtiğimiz yıllarda da özellikle sanat camiası için oldukça dikkat çeken detaylarla dolup taşan festivalin 2023 formatında ise göze çarpanları sizler için bir araya getirdik.. Festivalin tüm etkinlik detaylarına da buradan ulaşabilirsiniz.

On Wednesdays We Wear Pink - Alexandros Stavropoulos / Yunanistan (Dans): Alexandros Stavropoulos’un son koreografisi On Wednesdays We Wear Pink kadınlık temsillerinin doğasında var olan çeşitli formları ve çelişkileri ön plana çıkarıyor. Bir pop kültürü ve kitsch deposundan yararlanan dans gösterisinin beş figürü, bir vitrin camından çıkısı arayan canlı mankenler gibi, tekrar eden bir günlük varoluşu ve kaçış hayalini paylaşıyor. 20 Eylül Çarşamba Dasdas'ta gerçekleşecek; sonrasında ise gösterinin adına yakışır bir şekilde pembe dress code ile Pink Party'de buluşabiliriz! Biletler Mobilet'te!

My Favorite Person - The How Theatre / Birleşik Devletler (Tiyatro): Bir erkek ve kadın arasındaki ilişki dinamiklerini mekan, şekil ve ses kullanarak araştıran iki kişilik bir hareket tiyatrosu. Gösteri, bir birliktelik sırasında bilerek veya içgüdüsel olarak gelişen döngüsel, performatif, hatta belki de manipülatif kalıpları inceliyor. The How Theatre, New York'ta yerleşik uluslararası bir hareket, oyuncu ve müzisyen topluluğu. The How'un misyonu, izleyicilerin ve sanatçıların çok çeşitli bakış açıları, biçimler ve hikayelerle meydan okuyabilecekleri bir yer yaratmak... 17 Eylül ve 18 Eylül tarihlerinde 20:30'da Tuhafier'de. Biletlere buradan ulaşabilirsiniz.

The Princess and The Showgirl - Thick & Tight Theatre / Birleşik Krallık (Performans): Marilyn Monroe ve Prenses Diana arasında hayali bir buluşma. Thick & Tight, onların hayatlarını içeriden ve dışarıdan, kişisel ve toplumsal hafızadan inceliyor. Eser, bu iki kadının hayatları arasındaki benzerlikleri, çocukluklarının hüznünü, büyük şöhreti, basın tarafından takip edilmeyi, çok kamusal aşk ilişkilerini ve gizemli çözülmemiş ölümleri dramatize ediyor. 17 Eylül Pazar, 19:00'da Sakıp Sabancı Müzesi'nde! Biletlere buradan ulaşabilirsiniz.

***

Datça, Burgaz: Denizle Kara Arasında Bir Ada

Tarih: 9 Ekim / Liman Sanat Galerisi, Datça

Fotoğraf: Püren Türker

Huzurun en sofistike halini yaşatan Datça'da, Datça'yı en özel karelerle anlatan bir fotoğraf sergisi! Denizle kara arasında sınırdır ama keskin bir hat değil, aksine içinde hikayeler saklayan ne deniz ne kara, düpedüz adadır Burgaz haritalarda olmayan. O yüzden hayalidir, bir görünüp bir kaybolan! Umut Kaçar'ın editörlüğünde yaklaşık 9 ay süren ve Burgaz'ı arkeoloji, doğa, dönüşüm, tarım, turizm, gündelik hayat gibi başlıklarla odağına alan fotoğraf atölyesi çalışmasının sonunda atölye katılımcıları Burgaz'ı fotoğrafladılar. Bu atölyenin ürünü olarak 15 fotoğrafçının katılımıyla keyifli bir sergi gerçekleşiyor. Sergi, Burgaz Ören Yeri ve çevresine editoryal fotoğrafik bir bakış sunmakta, Burgaz'ın bugününe ışık tutup yarınına dair soruları gündeme getirmeyi hedeflemekte... Sergi açılışı 9 Ekim 17:00'de Liman Sanat Galerisi'nde gerçekleşiyor; yine aynı gün 19:30'da ise Prof. Dr. Ertekin Mustafa Doksanaltı ve Prof. Dr. Numan Tuna eşliğinde Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde ise söyleşi gerçekleşecek.

***

Dirimart'ta Sarkis - 85 Çığlık: Munch'tan Sonra & Sarkis'in Filmleri

Dirimart, eylül ayı boyunca Sarkis’in iki kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor! 85 Çığlık: Munch'tan Sonra başlığıyla Dirimart Dolapdere'de ve Sarkis'in Filmleri başlığıyla Dirimart Pera'da eşzamanlı olarak izleyiciyle buluşacak sergilerde yer alan işler, sanatçının yapıtları ve sergileri arasındaki etkileşimleri ve zaman kaymalarını işaret edecek şekilde sergi mekanlarında yerini alıyor.

85 Çığlık: Munch’tan Sonra başlıklı sergi, Sarkis’in Kasım 2014–Ocak 2015 tarihleri arasında ürettiği 100 Çığlık: Munch’tan Sonra başlıklı serisine dayanıyor. Sanatçının çocukluk yıllarında bir gazete parçasında karşılaştığı ve yıllardır birçok işinde yankılanan Munch’un Çığlık tablosundaki figürden yola çıkan seri, 100 adet kağıt üzerine yağlıboyadan (32 x 24 cm) oluşuyor.

Sarkis’in Filmleri başlıklı sergide, sanatçının 1997’de açılışına davet edildiği Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains’da ürettiği 16 mm’lik 16 filme yer veriliyor. Filmler, 1960’lardan günümüze yoğun bir üretim sürecinde bulunan Sarkis’in yapıtlarının, her gösteriminde neden ve ne şekilde gündeme getirileceği sorusuna görsel ipuçları veriyor. 16 mm film tekniğiyle tek seferde çekilen montajsız kayıtlarda, Sarkis’in ritüellerini tarif eder şekilde yazdığı senaryoları icra edişi kayıtlara alınıyor. Izleyici, peş peşe kurgulanmış 16 filmle, Sarkis’in özgün sinema dilini deneyimleme imkanı buluyor.

***

Şehirden Kaçış: Diren Şarapları ile 6'lı Şarap Tadımı & Eşlikçiler

Tarih: 21 Eylül Perşembe / Wine Inn, Suadiye

Şehirden Kaçış Events'ın buram buram şarap kokan bu etkinliğini sakın kaçırmayın! Diren Wines'ın hikayesini ve şaraplarını Şehirden Kaçış ekibinden WSET 2. seviyeye sahip şarap tutkunu Buse'den dinlemeye hazırlanın. Eski bir avukatın hayallerinin peşinden giderek tutkusu olan şarapla hikayesinin nasıl başladığı, rutininden kaçış arayanları da ayrıca heyecanlandıracak. Bolca şaraptan söz edilecek akşamda kadehler boş kalmasın diyoruz ve sizleri bu hoş sohbete bekliyoruz!

***

Eat Like an Italian'2

Tarih: 16 Eylül / The Roof, Ritz Carlton İstanbul

Eat Like an Italian ile The Ritz-Carlton’un eşsiz terası The Roof’da yeniden buluşmaya hazır mısınız? Müziğin enfes lezzetlerle buluşacağı 16 Eylül'de kadehlerimizi birlikte kaldırıyoruz. Şeflerin etkinlik için hazırlayacağı özel İtalyan lezzetler gün boyu farklı istasyonlarda katılımcılara sunulurken müziğin ve büyüleyici manzaranın tadını özel kokteyller ve kokteyl workshopu ile çıkacak. Aperitiflerden, pizza, makarna çeşitlerine, salatalardan tatlılara bir çok sürpriz lezzet için Eat Like an Italian 2’de buluşalım.

Yemekler ve kokteyller bilete dahil değildir. Kokteyl workshopuna katılmak için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Biletler Biletino'da!

***

Münih'te Oktoberfest heyecanı başlıyor!

Tarih: 16 Eylül - 3 Ekim 2023 / Münih

Muhtemelen aklınıza ilk olarak bir bira festivali geldi ama Oktoberfest aslında çok daha fazlasını sunuyor! Sadece bir bira festivali değil, aynı zamanda eşsiz tarihi ve kültürel bir deneyim diyebiliriz... Oktoberfest, her yıl Münih’te Eylül ayının ortasından Ekim ayının başlarına kadar devam eden büyük bir festival. İlk olarak 1810 yılında Bavarya Kralı Ludwig ve Prenses Therese’nin düğününü kutlamak amacıyla düzenlenmiş. Bugün ise büyük ve küçük ölçekli müzik, dans, eğlence ve lezzet şöleni olan ahşap çadırların kurulduğu, dönme dolap, atlı karınca, roller coaster gibi aktivitelerin olduğu, hediyelik eşya, şeker, tatlı dükkanları ve dünyanın her yerinden gelen yaklaşık 6 milyon ziyaretçiyle dünyanın kutlanan en büyük bira ve kültür festivali olarak adlandırılıyor!

***

Müzede Gecce Masalları

Tarih: 18 Eylül Pazartesi 21:00 / Müze Gazhane P Galeri

Daha önce hiç duymadığınız masallara kulak vermeye hazır mısınız? Bi' Acayip Masallar ile şaşkınlığınızı gizleyemeyeceğiniz anlar Müze Gazhane'de sizi bekliyor. Aslıhan Hazar'ın anlatımına, Faysal Macit'in müzikleriyle eşlik edeceği Müzede Gecce Masalları etkinliğine tüm yetişkinler davetli! Etkinlik için 13 Eylül 16:00'dan itibaren Radar İstanbul mobil uygulaması üzerinden kayıt oluşturabilirsiniz.

***

Cem Karaca ve "Cem Olmak"

Tarih: 27 Eylül / Mecidiyeköy Trump Sahne

Şu sıralar hayatı filme çekilecek olan Cem Karaca’nın o unutulmaz şarkıları eşliğinde, Cem Özer’in şahane oyunculuğu ile ‘Cem Olmak’ sahnelere taşınıyor. Murat Gürvardar’ın rejisi, Ercüment Vural’ın hazırladığı müzikler ve Burcu Koçyiğit’in koreografisiyle "Cem Olmak" bu sezon en çok konuşulacak müzikaller arasında. Yapımını IMC Prodüksiyon’un gerçekleştirdiği “Cem Olmak” adlı müzikalin ilk gösterimi 29 Ağustos 2023 tarihinde Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda izleyicilerle buluşmuştu. İlk gösteriminde epey ilgi gören eser 27 Eylül tarihinde Mecidiyeköy Trump Sahnesi'nde sezonu açıyor.

Seyircinin yer yer eğlenip, yer yer hüzünlenerek izleyeceği “Cem Olmak”, toplumun tüm dünyayı saran kalitesizlik canavarından kurtuluşunun, ancak iyide ve güzelde birleşmekten “Cem Olmak”, yani birlik olmaktan geçtiğini anlatıyor. “Cem Olmak” seyirciye Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın muhteşem şarkıları ile müzik ziyafeti sunarken adeta görsel bir şölen ortaya çıkacak.

Oyun takvimi ise şu şekilde: 13 Ekim Beylikdüzü, 14 Ekim Mall of İstanbul, 19 Ekim Duru Tiyatro, 9 kasım Sahne Dragos...

***

Poetic Vision Exhibition

Tarih: 16 Eylül - 30 Eylül 20 / Bina Moda Galerisi

Şiirsel Vizyonlar Sergisi hazır! Bu bir Jesus Cisneros ve Merve Erbilgiç'in eski ve yeni koleksiyonlarının yer aldığı Şiirsel Vizyonlar sergisi. Sergi 16 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında İstanbul Moda'daki Bina Moda Galerisi'nde gerçekleşiyor. Geleneksel yöntemlerle üretilen bu koleksiyonda yer alan çizimler, sanatçıların kişisel izlerini taşıyan, kendi sesine ve kişiliğine sahip, kışkırtıcı, şiirsel ve duyarlı konuları içeriyor...