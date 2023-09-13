Kenan Kahvesi, İstanbul ve İzmir Coffee Festival'de!

Şehri uyandıran festival, İstanbul Coffee Festival 2023, 9. kez sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyor. Nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kavurmahaneler, artizan lezzetler, uluslararası ve ulusal büyük kahve markaları, makine ve ekipman üreticileri ve tüm diğer kahve endüstrisi paydaşları kahve tutkunları için bir araya geliyor.

Kahve tutkunlarının heyecanla beklediği İstanbul Coffee Festivali, bu yıl Kenan Kahvesi'nin eşsiz kahve çeşitleri ile renklenecek. Kenan Kahvesi, festivalde 3 gün boyunca kahve severlerle buluşacak.

Kenan Kahvesi, Tersane İstanbul'da düzenlenecek olan İstanbul Coffee Festivali'nde kendi standını kuracak. Standı ziyaret edenler, Kenan Kahvesi'nin özel kahve çeşitleri hakkında detaylı bilgi alabilecek, bu eşsiz lezzetleri tatma şansı bulacak ve favori kahvelerini satın alabilecekler.

14-15-16-17 Eylül tarihleri arasında, Tersane İstanbul'da gerçekleşecek İstanbul Coffee Festival'de, standlar arasında gezerken gözünüzü dört açın; çünkü Kenan Kahvesi de orada olacak!

Ekim ayında da İzmir'de!

Eylül ayından İstanbul'dan sonra, 20-21-22 Ekim'de Hilltown Karşıyaka'da gerçekleşecek İzmir Coffee Festival ise yine merakla beklenen etkinliklerin başında geliyor. Kenan Kahvesi, İzmirli kahve tutkunlarıyla da buluşmaya hazırlanıyor...

Kenan Kahvesi, kahve severlerin damaklarında unutulmaz bir iz bırakan bir kahve deneyimi sunmak için yola çıktı. 2018 yılında Kenan Erçetingöz tarafından kurulan bu özel kahve markası, kahve tutkunlarını kaliteli, taze ve özenle seçilmiş kahvelerle buluşturuyor!



Kenan Kahvesi, her zevke ve tercihe hitap eden bir kahve çeşitliliği sunuyor. Siz hangi tür kahveyi tercih ederseniz edin, Kenan Kahvesi sizi düşünmüş ve ihtiyaçlarınıza uygun bir seçenek sunmuş oluyor. Kapsül kahve sevenler için özel seçenekler bulunurken, geleneksel Türk kahvesi sevenler de unutulmadı. Ayrıca çekirdek kahve veya filtre kahve sevenler için de özel üretimler mevcut.

Kenan Kahvesi, en kaliteli kahve çekirdeklerini kullanarak lezzetin ve aroma çeşitliliğinin tadını çıkarmanızı sağlar. Afrika ve Brezilya'nın seçilmiş en iyi arabica kahve çekirdekleri ile Hindistan’ın birinci sınıf robusta kahve çekirdeklerinin ustaca harmanlanması, Kenan Kahvesi'nin eşsiz lezzetini oluşturur. Kahvelerimiz, İstanbul'da bulunan kendi tesislerimizde, uzman kadromuz tarafından özenle üretilir ve size taptaze ulaştırılır.



Kenan Kahvesi, sadece kahve içmekten daha fazlasını sunar. Her fincan, yılların deneyimi ve tutkusuyla hazırlanır. Kenan Erçetingöz'ün özel karışımları ve titizlikle işlenen kahve çekirdekleri, size mükemmel bir fincan kahve sunar. Kahve deneyiminizi paylaşmak ve daha da özel hale getirmek için Kenan Kahvesi yanınızda!

Kenan Kahvesi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve en sevilen kahve çeşitlerini deneyimlemek için İstanbul Coffee Festivali'ni ziyaret etmeyi unutmayın!

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