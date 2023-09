İstanbul'da en iyi hamburger yiyebileceğiniz mekanlar!

L'Express by Lucca

0535 452 84 84

Bebek'in ikonik mekanı Lucca'nın eve gelen versiyonu L'Express by Lucca ile gastronomik deneyimler kapınıza kadar geliyor! Uzun yıllardır şehrin vazgeçilmezleri arasında ilk sırada yer alan Lucca ekibinin harika bir girişimi olan L'Express by Lucca; Fuudy App üzerinden siparişle hizmet veriyor ve yakın bölgede yaşayanlar için Lucca'nın seçilmiş lezzetlerini kapınıza kadar getiriyor. Lucca'nın favori burgeri de kapınıza gelenler arasında.

The Populist

Galataport İstanbul: 0212 401 04 56, Yapı Kredi bomontiada: 0212 296 20 34

Şehre %100 eğlence ve gusto detaylar kazandıran The Populist; Galataport ve Yapı Kredi bomontiada şubeleriyle cezbetmeye devam ediyor. Hafta sonlarına müzik ve eğlence dolu bir hava katan çılgın şehirli hamburger için inanılmaz bir spot! Ev yapımı sos ve turşuyla iki dilim arası çıtır çıtır Tavuk Burger kesinlikle denenmesi gerekenler arasında. Cheeseburger konusunda da bir hayli iddialı!

The Galliard

444 0 233

Burger denilince akan suların durduğu bir mekana ışınlanmak ister misiniz? Hem şık ambiyansı hem dünya mutfaklarından gurme lezzetleriyle dikkat çeken The Galliard; Vadistanbul, Emaar Square Mall ve Metropol İstanbul şubeleriyle konuklarını ağırlıyor. Oldukça geniş bir menüyle lezzet tutkunlarına unutulmaz deneyimler yaşatan The Galliard'ın hamburger seçenekleri heyecan verici! Cheddar ve tatlı beyaz soğanla lezzetlenen Big Fake ve siyah Trüf mantar salçası ile damaklara imza atan Dirty Boy Burger kesinlikle denenmeli.

Günaydın

Galataport: 0212 401 08 36

Et dünyasına bambaşka bir soluk katan Günaydın'ın muhteşem hamburgerlerini de denemeden sakın geçmeyin! Et yorumlamasıyla şehrin neredeyse divası olan mekanın Steakhouse kolunda yer alan hamburgerleri kesinlikle efsane! Kuzu Bacon Burger, Rokfor Cheeseburger ve Soğan &Hardal Burger kesinlikle denenmesi gerekenler arasında.

Monochrome

Galataport İstanbul: 0212 877 09 49, Yapı Kredi bomontiada: 0212 296 20 42

Fotoğraf sanatından ilham alan detaylarıyla, şehrin en fotografik mekanı diyebiliriz! Sanat ve tutkuyla dolu sofistike ambiyansına da gurme lezzetleriyle eşlik eden Monochrome; günün her anı için harika bir kaçamak! Geniş menüsüyle misafirlerini hem lezzet hem de keyif anlamında doruklara çıkaran mekanın hamburgerleri de kesinlikle denenmeli. Kıtır Tavuk Burger, Her Yeri Peynirli Double Burger ve Vegan Burger seçenekleri bulunuyor...

Kirpi

0216 339 09 05

Hayata kattığı renk ve lezzetle keyifli bir zincir restoranı olan Kirpi; İstanbul'un farklı lokasyonlarında lezzet tutkunlarıyla buluşanlardan. Suadiye, Koşuyolu, Erenköy, Akasya AVM, Buyaka AVM VE Galataport İstanbul'da şubeleri bulunan mekan hamburger konusunda da oldukça iddialılar arasında. Dana Tandır Burger muhteşem bir gusto deneyim yaşatıyor, kesinlikle denenmeli!

Grill Prime

Ataşehir Palladium Tower: 0216 504 07 20, Vadistanbul: 0212 803 74 22

Et konusunda lezzette boyut atlatan bir uzman adeta! Grill Prime hem Anadolu hem Avrupa Yakası'na muhteşem lezzetler katanlar arasında. Western ağırlıklı sofistike ambiyansı ile farklı bir konsept sunan Grill Prime özellikle et konusunda oldukça iddialı olanlar arasında. Durum böyle olunca Grill Prime'ın hamburgerini denemeden geçmeyin deriz!

Chalet Garden

0542 326 82 83

Şehrin tam kalbinde, yeşilliğin cazibesinin tam ortasına düşmeye hazırlanın. Swissotel The Bosphorus'un bahçesinde konumlanan Chalet Garden; paylaşmayı, eğlenmeyi ve bol kahkahayı merkezine koyan mekanlarından başında geliyor. Salı'dan Cumartesi gününe 17:00 - 23:30 saatleri arasında hizmet veren mekan; hem lezzet hem eğlence sunanlardan! Tüm lezzetleri gibi hamburgerleri de kesinlikle efsane! Klasikten vazgeçmeyenler için The Burger, farklı deneyimlere kendini açmak isteyenler için ise Trüflü ve Cheddarlı Burger denenmeli.

BigChefs

0850 214 73 05

“Her mevsim yeni bir başlangıç ve her yeni başlangıç yeni mutluluklar” inancıyla yola çıkan BigChefs, sunduğu menüsüyle ve her köşesinde aile sıcaklığı hissini duyacağınız konforlu dekorasyonu ile, sıcak buluşmalara ve keyifli zamanlara ev sahipliği yapıyor. Dünya mutfaklarından geniş ve gusto seçenekler sunan mekanın hamburger seçenekleri de bir harika!

Nuar Restaurant

0212 327 68 27

Şık dekoru ve lezzette boyut atlayan tatlarıyla Beylikdüzü bölgesine yepyeni, vizyoner ve gusto bir soluk kazandıran Nuar'ın her lezzeti damaklara imza atar nitelikte. Özellikle et konusunda da harika bir lezzet yakalıyorlar. Nuar'ın geniş menüsünden mutlaka burger seçeneklerini denemelisiniz.

Mutlu Et

0212 579 72 74

Florya sahilinde, muhteşem bir deniz manzarası ile misafirlerini ağırlayan Mutlu Et, tadı damakta bırakanlar arasında. Mutlu Et, her biri özenle seçilmiş ve incelikle işlenmiş et ve kebap çeşitleriyle dikkat çekiyor. Geniş ve lezzet dolu menüsüyle tam anlamıyla ete doymaya hazırlanın.

Basta! Street Food

0216 414 08 65

Denediğiniz tüm burgerleri unutturacak bir lezzet; tabii ki efsane şefler Derin Arıbaş ve Kaan Sakarya imzalı! Basta! Street Food, tutkunun ve minimal hayallerin gerçekleştiği, Moda'nın sofistike sokaklarına konumlanmış bir gusto! Hamburger konusunda da şehre bambaşka bir soluk katanlar arasında. Kuzu Burger bir efsane! Unutmadan söyleyelim ki; Basta'ya gitmişken hamburgerinizden önce mutlaka Humus'u da denemelisiniz.

Padre

0212 265 38 83

Bir şefin elinden çıkan nefis bir hamburgerci Padre! Ünlü şef Yağız İzgül ve Yalçın Ilgaz imzası taşıyan Padre, Arnavutköy sokaklarına alışık olmadığımız bir lezzet katanların en en en başında geliyor. Muhteşem kaçamakların en gusto noktası diyebiliriz Padre için. Hamburgerler kömür ateşinde pişiyor. Sadece hamburgerleriyle de değil, eşlikçileriyle de son derece iddialılar.

Zula

0212 803 87 64

En iyi hamburgerin peşine düşenler Türkiye'nin en başarılı şefleri olunca; hayatımıza Zula gibi bir hamburger efsanesi katıldı! Cihan Kıpçak ve Üryan Doğmuş imzası taşıyan mekan, buram buram gastronomi kokanlardan! Burgerleri gerçek bir lezzet deneyimini sunuyor. Burger etinin sululuğu, tereyağlı yarı brioche ekmeklerinin tadı, küp küp minik doğradıkları ev yapımı turşuları ve özel sosları muhteşem.

Akali

0212 227 42 42

Şef Cihan Kıpçak imzalı mekanlardan biri daha; bu sefer kardeşi Çağlar Kıpçak'ta işin içinde! Akaretler’in biraz yukarısında, sakin bir ara sokakta, mahalle mekanı izlenimi veren, mütevazı ama karakterli bir pub olarak açtıkları Akali’de; Çağlar’ın lezzetlerini, nefis ekşi maya ekmekler tamamlıyor. Akali’nin hamburgerleri kısa süre içerisinde o kadar büyük bir talep gördü ki, mekan büyüdü. Maçka, Etiler, Karaköy, Marmaris, Yalıkavak Marina, Suadiye, Fişekhane ve Doha, Lusail'de şubeleri bulunuyor!

Rebel

0533 276 72 62

Rebel ile tanışmayan kalmasın! Çeşit çeşit tavuk burgerlerin öne çıktığı menüde hamburger, hot dog’lar, sandviçlerin her biri de çok lezzetli. Korean strips ise tavukseverlerin mutlaka denemesi gereken; baharat ve çıtırlığıyla tadı damakta kalan bir lezzet.

Melina Kantina

0212 287 68 24

Arnavutköy bölgesinin son zamanlardaki favori mekanı Melina Kantina, minimal bir burger deneyimi yaşatanlar arasında! Mekanın sunduğu çeşitli seçenekler arasında kantin tarzında hazırlanan hamburgerlerden, ekmeğe serpiştirilen lezzetlere kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Menüsünde preztel ekmeğiyle yapılan burger, anason aromalı sosis ve göz yumurtası, banana bread french tost gibi seçenekler göze çarpıyor.

Zapata Burger

0216 550 06 56

Moda sokaklarında karşılaşacağınız, duvarları renklenmiş kaldırımlara tabureler atılmış keyifli bir mekan Zapata! İnanılmaz tatlı, enerji dolu bir ekiple karşılaşıyorsunuz. Burger konusunda da semtin en iddialılarının başında geldiğini söyleyebiliriz. Klasik hamburger seçeneklerinin yanı sıra oldukça da geniş seçenekli bir menüsü var. Bizim favorimizAloha Burger; ama siz yinede uzun uzun inceleyin menüsünü. Vejetaryenler de unutulmamış; İstiridye mantarlı burger köftesinden hazırlanan hamburger seçeneği de mevcut.

Grillin' Guys

0543 621 92 32

Bağdat Caddesi'nin burger gustosu Grillin' Guys ile tanışmadıysanız, en kısa sürede keşfetmeniz gerekenler listesine ekleyin! Minik bir dükkan olmasına karşın içine dehşet verici güzellikte bir lezzet saklamış. Crispy Burger açık ara favorilerimiz arasında; kibrit patates ve kıtır soğan ile servis ediliyor.

House of B

0212 236 27 47

Kendinizi Amerika'da gusto bir burgerciden sanacaksınız! Suadiye ve Akaretler'de şubesi bulunan House of B'nin en dikkat çeken özelliği ise asla donmuş ürün kullanmamaları. Hamburgerlerin ekmeklerini de kendileri pişiriyorlar. Lokal üreticilere tam destek veren House of B'de Smo-king Burger kesinlikle denenmesi gerekenler arasında.

The Grungy

Lezzetiyle baş döndüren bir seçenek olan The Grungy ile Teşvikiye sokaklarından tanışmıştık ilk olarak. Sonrasında Suadiye ve Etiler'de de harika şubeler açtı. The Grungy burgerlerinin nefis ekmeği her gün mekanın kendi fırınında pişiriliyor ve taptaze bir şekilde gelenlere sunuluyor. Hem tatlı hem ekşi özel Grungy sos ve dört saat boyunca pişerek nefis bir kıvama ulaşan karamelize soğan ise bu burgerlerin alametifarikası. Burger köftesine füme antrikotun eşlik ettiği füme antrikot cheeseburger ve brie peyniriyle balın müthiş bir uyum içinde bir araya geldiği brie & bal burger eminiz sizin de favorilerinizden olacak.

Bunz

Bahçeşehir’de gölet tarafında bulunan Bunz, sadece bölgenin değil şehrin de en iyi hamburgercilerinden biri olarak kendini ispatlayanlar arasında. Patatesli ekmekle hazırlanan burgerleri denemeye kesinlikle değer! Menüde 5 farklı çeşit burger seçenekleri bulunuyor. Sokak lezzeti sevenler içinse Bunz’da sosisli sandviçler, soslu tavuk kanatları ve corn dogs’lar var. Eğer hamburger keyfini tatlıyla tamamlamak isterseniz de mekanın dondurmalarının da çok başarılı bulunduğunu söyleyelim.

Enva-i Sokak Lezzetleri

0216 339 39 49

Bağdat Caddesi'nde mini mini bir dükkan olan Enva-i Sokak Lezzetleri; tüm minikliğine rağmen kapıda, ilk adımda sizi içine çekmeyi başaranlardan. Butik mekanları ve özenli tatları keşfetmeyi sevenler için kesinlikle harika bir spot! Menüsünde bulunan yiyeceklerde kullandıkları bütün ürünleri kendileri üretiyorlar. Hazır hiç bir ürün kullanılmıyor her şey ev yapımı. Enva-i Sokak Lezzetleri’nde vejetaryen yiyecekler tercih edenler için de hamburger seçeneği bulunuyor. Farklı bir sunumu olan külahta sunulan Mac&Cheese’i de denemeyi unutmayın.