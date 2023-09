Kalbur Et mutfağında harikalar yaratan: Semra Doğan "Kasap Abla"

Kalbur Et Rez: 0216 594 54 91

"Kasap Abla" olarak hayatımıza giren ve ete bambaşka bir lezzet yorumu katan Semra Doğan; gastronomi dünyasında da kadının gücü kanıtlıyor! Ardahan doğumlu Doğan; küçük yaşlarda çalışma hayatıyla tanışıyor ve aklına kasap olmayı koyuyor. Maalesef etrafındaki erkek kasaplar tarafından da tepkiyle karşılaşıyor... Ama bir an olsun hayallerinden vazgeçmeyen ve işi zorla da olsa ustalardan öğrenen Semra Doğan, şimdilerde Kalbur Et mutfağında!

Semra Doğan'dan, Kalbur Et farkıyla nefis bir Kuzu Tandır Gerdan; 72 saatlik yolculuğundan sonra sofralarınıza geliyor. Detaylar için tıklayın!

Şeriali'de konumlanan ve son dönemin en dikkat çeken mekanları arasında yer alan Kalbur Et; hem ambiyansı hem hizmet kalitesi hem de birbirinden özenli lezzetleriyle dikkat çeken bir mekan. Yaz sezonunda açılan bahçesi ile keyfini ikiye katlayan Kalbur Et; Türkiye ve dünyadan birçok ünlü müdavimi de lezzetleriyle büyülüyor. Nefis mezelerin, çok özel tatların, keyifle kalkan kadehlerin ve dost sohbetinin eksik olmadığı Anadolu Yakası'nın en özel mekanı Kalbur Et, açıldığı günden beri misafirlerine unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Konfor ve şıklığın harika bir karmasını misafirlerine sunan mekan, açık ve kapalı alanlarıyla konuklarına evlerindeymiş gibi rahat edebilecekleri ortamı sunuyor.

Semra Doğan tüm tecrübe ve bilgisiyle muhteşem lezzetlere imza atmak için Kalbur Et mutfağında sizi bekliyor!