Boğaz'ın sevilen restoranı Lacivert, yeniden İstanbul ile buluşuyor

Her zamanki yerinde, yepyeni hislerle…

Türkiye'nin önde gelen ve Boğaz'ın eşsiz manzarasıyla bezeli en sevilen mekanlarından biri olan Lacivert, kısa bir aranın ardından yeniden müdavimleriyle buluşmaya hazır. Sakinliğiyle, klasikleşen lezzetleriyle ve muhteşem konumuyla öne çıkan restoran, İstanbullulara özledikleri Lacivert’i yaşatmaya devam ediyor…

Yenilenen mutfağıyla gelenek ve gelecek buluşuyor

Lacivert, Boğaz'ın zengin mirasını yansıtan bir mutfak geleneğini büyük bir özveriyle sürdürüyor. Geçmişin değerlerini içselleştirip onları bugünle buluşturarak geleceğe taşıyan tohumları atmayı hedefleyen Lacivert, menüsünü bu anlayışla hazırlıyor. "Yerele Saygı" politikasıyla hareket eden Lacivert, bölgenin sunduklarını geliştirmeyi ve sürdürmeyi amaçlıyor. Bu anlayışın en güçlü yönü, doğaya karşı durmadan, onunla işbirliği yaparak ekosisteme katkı sağlayan tedarikçileriyle el ele gitmesi.

Menüsünde klasikleşen lezzetlerine, yeni ve çarpıcı dokunuşlar da ekleyen Lacivert, mevsimselliği ve yerelin güzelliklerini yansıtan bir çerçeve içinde hareket ediyor, daha bilinçli bir tüketimi hedefliyor. Geleneksel tekniklerle ve ürün odaklı bir yaklaşımla şekillenen menüsü, büyükannelerimizin özenle hazırladığı gibi her şeyi değerlendiriyor. Mevsimsel ve taze malzemelerle oluşturulan bu menü, sürdürülebilir gastronomiye vurgu yapıyor.

Bir Lacivert klasiği: Pazar Brunch’ı

Lacivert, misafirlerine sadece bir gastronomi deneyimi değil, aynı zamanda anıların ve keyif dolu anların yaşandığı bir atmosfer sunuyor.

Pazar günleri ise özellikle öne çıkıyor. Pazar gününün enerjisini ve keyfini çıkarmak isteyen herkes için Lacivert brunch’ı mükemmel bir seçenek sunuyor. Özenle hazırlanan bir seçkiyle hazırlanan brunch, manzara eşliğinde huzur veren bir Pazar günü vadediyor.

Tasarımda ve mimaride yenilik

Lacivert, Boğaz'ın eşsiz manzarasının yanı sıra ferahlatan bir atmosfer sunuyor. İstanbul ile yeniden buluşmasının öncesinde, tasarım anlamında da yenilenen Lacivert, mekanın orijinal dokusunu korurken doğal yeşil alanları öne çıkaran bir yaklaşım benimsiyor. Konumuyla İstanbul’da yeşilin ve mavinin birleştiği nadir bölgelerden birinde yer alan Lacivert, retro ve modern tasarım unsurlarını harmanlayarak özgün bir estetik sunuyor. Fonksiyonellik ön planda tutulurken, zamansız ve şık bir atmosfer yaratıyor.

Geçmişi kutlama, geleceği şekillendirme

İstanbul’a yakından bakan, Boğaz’ın hemen kıyısında yer alan Lacivert, bu özel manzara ile iyi bir mutfağı bir araya getirmeye devam ediyor. Yenilenen tasarımıyla hem geçmişi kutlamayı hem de sürdürülebilir bir geleceği şekillendirmeyi amaçlayan Lacivert, yenilenen unsurlarıyla bildiğimiz Lacivert’in en iyi halini sunuyor.