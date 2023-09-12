Hakkasan İstanbul görkemli bir davet ile açıldı!

Dört Michelin yıldızına sahip, dünyanın en etkili Çin Mutfağı olan Hakkasan; ödüllü Kanton Mutfağını geliştirerek İstanbul’un en iyi restoranları arasındaki yerini aldı!

HAKKASAN, Türkiye’deki ikinci restoranını, Bodrum'dan sonra İstanbul Boğazı’nın eşsiz ve nefes kesen manzarası; benzersiz mimarisi ile Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul’ da sanat, iş ve cemiyet hayatından isimlerin katılımıyla görkemli bir davetle geçtiğimizi günlerde açtı!

Gurme lezzetlerin ikram edildiği Hakkasan İstanbul Grand Opening davetinde Doğuş Çabakçor’un DJ performansı eşliğinde davetliler İstanbul Boğazı'nın görkemli ışıltıları arasında iyi müziğin ve özel ikramların tadını çıkardı! Hakkasan açılışına ayrıca yurt dışından da önemli misafirler katıldı. Açılışa katılan misafirler büyüleyici atmosferde davetin keyfini çıkardılar.

Gecce Gusto Editöründen Hakkasan ile ilgili notlar!

Tao Group Hospitality’nin Baş Mutfak Sorumlusu Ralph Scamardella ve Hakkasan’ın Baş Kurumsal Sorumlusu Executive Chef Andrew Yeo liderliğinde ve usta ekibinin hazırladığı olağanüstü imza yemekleri ve özel hazırlanan imza kokteyllerden oluşan menüde yer alan lezzetlerin ikram edildiği Hakkasan İstanbul Grand Opening daveti İstanbul Eylül ayına renk ve şıklık kattı!

Hakkasan mutfağı ve geleneksel tariflerden alınan ilhamla yenilikçi tabaklar yaratan şefleri, sunumlarında da davet boyunca tüm maharetlerini sergilediler.

Bu yaz Hakkasan Bodrum müdavimlerinin favorilerinden olan Çıtır Ördek, kıtır salata yaprakları, arpacık soğanı, taze Pomelo ve çam fıstığıyla hazırlanan Çıtır Ördek Salatası, Hakkasan İstanbul’un da bu Sonbahar ve Kış en sevilen lezzetlerinden biri olmaya aday olacak görünüyor!

Hakkasan, Modern Kanton Mutfağı menüleri oluşturma konusundaki uzmanlığını global düzeyde ispatlamış bir marka. Ödüllü lezzetlerini benzersiz bir müzik ve hizmet deneyimiyle birleştiren uluslararası mekan, dünyanın en başarılı modern Çin Mutfağı restoranlarından biri olarak tanınıyor ve bu Yaz başı Bodrum ile birlikte Türk lezzet severlerinde yıldız matlarından biri olmayı başardı!

Geleneksel tariflerden alınan ilhamla yenilikçi tabaklar yaratan Hakkasan şefleri, sunumlarında da tüm maharetlerini sergileyerek lezzet severleri kendilerine bu sonbahar ve Kış sezonunda hayran bırakmaya devam edecek...

İstanbul'a çok hoş geldin ve çok yakıştın Hakkasan!

Rez: 0539 688 74 77 / Adres: Muallim Naci Caddesi No:62, İstanbul