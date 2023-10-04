5. Uluslararası Meze Festivali için geri sayım başladı!

LEZZETLİ MEZELER, USTA ŞEFLER

Kendine has etnik duruşu, eğlenmeyi ve yeni tatlar deneyimlemeyi seven katılımcıların yanı sıra sanat, edebiyat, eğlence ve gastronomi dünyasından da birçok sevilen ismin ziyaret edeceği Meze Festivali; gastronomi alanına çeşitli katkıları olan, farklı bölgelerden ağırlayacağı önemli isimlerle de misafirlerinin kalbini fethetmeye hazırlanıyor.

5.Uluslararası Meze Festivali’nde; İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Gaziantep, Hatay, Bodrum, Cunda, Fethiye,Moskova, Barcelona ve Kithnos’un beğenilen lezzet durakları yer alacak.

Yeni lezzetlerin peşinden koşan, gastronomi seyahatlerini seven ve bu deneyimin özlemini duyanları keyifli sohbetler eşliğinde kocaman bir sofrada buluşturmak için sabırsızlanan Akra Hotels, herkesi 21 Ekim Cumartesi gününü şimdiden not etmeye davet ediyor.

BİLETLER: biletix.com

Meze Festivali, gastronomi tutkunlarını 21 Ekim Cumartesi günü saat 20.00-24.00 arasında, Akra Hotels’de bir araya getirecek.

Instagram: @mezefestivali

Türkiye’nin en kapsamlı meze festivali olma özelliğini taşıyan Uluslararası Meze Festivali, Akdeniz’in büyüleyici manzarası eşliğinde katılımcılara lezzet şöleni yaşatırken aynı zamanda farklı tatların damaklarda bir ahenk yarattığı gastronomi deneyimi de sunmaya hazırlanıyor.

Her sene toplulukları bir araya getirmekle kalmayıp, misafirlerini unutamayacakları bir gastronomi yolcuğuna çıkartan Uluslararası Meze Festivali’nin beşincisi, 21 Ekim 2023 Cumartesi günü Antalya Akra Hotels’in bahçesinde gerçekleşiyor.

Sizler de bu lezzet yolculuğuna çıkmak isterseniz takvimlerinize 21 Ekim'i not almayı unutmayın!

Akra’nın ev sahipliği yaptığı Meze Festivali, gastronomi dünyasının saygın işletmelerini ve yetenekli şeflerini Antalya’nın kalbinde bir araya getirerek geleneksel meze tariflerini modern dokunuşlarla yeniden yorumluyor. Festival, tuzlu dip soslardan ve deniz ürünlerine kadar damak tadınızı şenlendirecek çok çeşitli lezzetler sunarken yerelliği ve mevsimselliği ön plana çıkarıyor.​​​​​​​

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