Gizlice keşfettik: İstanbul'un en yeni ve en popüler mekanları!

Şehirde yeni gusto mekan alarmı!

Gerçek bir gastro deneyim yaşamanız için İstanbul’un en yeni lezzetleri ve ambiyansları ile sizleri büyüleyecek mekanları listeledik.

Peşine düşülecek yüzlerce ve hatta binlerce lezzetin arasında karar vermek zor olsa da yeni mekanlar daima hepimiz için merak konusu! "Şehirde en yeni neresi açılmış?" diye hep birbirimize sorarız, değil mi? Bizler de sizler için şehirde en son nerelerde, hangi semtlerde; hangi lezzetler ve mutfaklar adı altında hangi mekanlar yeni açılmış araştırdık, gittik ve deneyimledik!

Gecce Food Gusto'nun yeme & içme editörlerinin ve gurmelerinin; ambiyansını ve lezzetini onayladığı "Şehrin En Yeni ve İyi Mekan Listesi", sizler için geliyor...



Sintesi, Ataşehir

Öncelikle Sintesi'nin dekorasyonundan bahsetmek gerek. Son zamanlarda gerçekten ilgi çekici olan kocaman bir bar alanı, soft renklerin hakimiyeti, geniş tavanlar, şık aydınlatma ile oturma kısımları va ve mekanın ilk bakışta oldukça . Modern bir ambiyansı var. Mekan başarılı Şef Ersin Avşar’ın. Her detayıyla ilgilenen, özenle bu alanı oluşturan şefin, pek tabii ki menüde de dokunuşları hissediliyor. Şef Ersin Avşar’ın tabaklarında yerel malzeme kullanımı, yaratıcılığı ve tekniği ortaya çıkıyor. Burada Türk Mutfağı ile dünya mutfağının sentezlendiği yaratıcı bir ‘’Sentez Mutfak’’ var ve tabii ki de tatmin edici bir menü olduğu çok açık. Gecce Food Gusto gurme editörlerinin Sintesi menüsünden özellikle denemenizi önerdiği lezzetlerin başında Izgara Kaya Levrek ve Dana Cotoletta Milanese oluyor! Gerçi Şef Ersin Avşar'ın yarattığı menü baştan aşağıya mükemmel, her gittiğinizde bir daha ki sefere menüden ne yiyeceğinizi daha orada yemek sırasında bile verebiliyorsunuz! Zaten bir şefin başarısıda buradan gelmez mi ? Her gittiğinizde bir daha gittiğinizde ne yiyeceğinizi bilerek girmek! Sintesi'ye gittiğinizde ise gerçek bir gastronomik yolculuğa start vermiş oluyorsunuz.

Bulvar 216 AVM, Kat: 2 Barbaros Mah. Gelincik Sok. No: 4 Ataşehir İstanbul, 05326993282

Gallada Istanbul, The Peninsula

İstanbul’un en yeni otellerinden The Peninsula’nın içinde açılan Gallada şehrin en yeni gözdelerinden biri oldu! Mekan İstanbul’un iki Michelin yıldızlı ünlü restoranı Türk Fatih Tutak’ın başarılı şefi ve kurucusu Fatih Tutak’ın, ilk misafirlerini ağırlamaya başlan mekanın Restoran şefi ise Taylan Yücel. Asya ve Türk yemek kültürünü harmanlayan, antik İpek Yolu lezzetlerini menüye getiren restoranın dekorasyonu da menüyle paralel olarak tasarlanmış. Gecce Food Gusto gurmelerinin menüden size önerileri Asya ve Türk mutfağına ait olan Dumpling'ler (adana kebap dumpling gibi) Kuzu Şaşlık ve odun ateşinde pişen farklı balık çeşidi ile tarhana ve enginar.

The Peninsula Istanbul, Kemankeş Karamustafa Paşa Cad., Beyoğlu/İstanbul; 02129312888



Lacivert, Anadolu Hisarı

Lacivert'e yepyeni ve tanıdık bir merhaba! Uzun bir aranın ardından Lacivert, yeniden kapılarını gusto tutkunlarına açtı! Yaklaşık 1 yıldır yenilenme ve tadilat nedeniyle kısa bir mola vermek zorunda kalan mekan; İstanbul'a tam zamanında, şehre dönüş sezonunda yeniden "Merhaba!" dedi. Hem çok tanıdık hem yepyeni bir tarzla karşımıza çıktı Lacivert! 15 Eylül'de açılışını yapan ve 19 Eylül'den itibaren misafirlerini lezzet sofralarında ağırlamaya başladı! Yüzyıllardır bolluğun ve bereketin simgesi olmuş Akdeniz Mutfağı’nın seçkin lezzetleri, İstanbul Boğazı'nın en romantik manzarasıyla Lacivert’te birleşiyor. Tarihi bir boğaz yalısında 1999 yılından bu yana hizmet veren ve bir boğaz klasiği haline gelen Lacivert, yaz aylarında bol güneşli ve esintili terasında, kış aylarında ise rıhtımı aratmayan, camekânlı salonlarında misafirlerini deniz manzaralı yeni dekorasyonu ve yenilen menüsü ile ağırlıyor. Gecce Food Gusto gurme ekibinin Lacivert favorileri ise; başlangıçlardan Balık Pazarı Tabağı ve özellikle Yeşil Körili Izgara Levrek; bezelye, çiğ kabak spagetti ve hindistan cevizi sütü ile sunuluyor!

Körfez Cad. 57/A, Beykoz/İstanbul; 02164134224

Minibar İstanbul, Kuruçeşme

Canlı müzik ve lezzetli kokteyller sevenler için İstanbul yepyeni bir mekana kavuştu! İstanbul Boğaz hattında Kuruçeşme’de kapılarını açan Minibar adına uygun olarak minicik bir alana kurulu olsa da eğlenceli zaman geçirmeyi vadeden mekanlar arasına girmeyi şimdiden başardı! Tek dikkat etmeniz yaş ortalaması 30'un altında! Ve daha çok mahallenin çocuklarını ağırlayan mekan havasında!

Kuruçeşme Cad. No:19C, Beşiktaş/İstanbul; 05332967519





Ala Gusto, Kuruçeşme

Ayaküstü ve sokak lezzetlerinin modernize edilmiş en güzel ve lezzetli halleri Ala Gusto'da; çorba, pide, mantı ve ızgara ağırlıklı menüsünde ayrıca geleneksel tatları sevenlere de hitap ediyor. Farklı damak tatları için çeşitlerin bulunduğu restoranda pidelerin hamuru ise kendi reçeteleriyle hazırlanıyor. Gecce Food Gusto gurme ekibinin önerisi ise kesinlikle Kıymalı Yumurtalı Pide'sini yemeniz! Bu arada mekanda evlere ve iş yerlerine paket servisi de yapıyor!

Kuruçeşme Mah. No:9, Beşiktaş/İstanbul





Strike, Yeniköy

Yine İstanbul'da Boğaz’ın sevilen semtlerinde Yeniköy’de açılan Strike. Menüsünde popcorn karidesten Cheeseburger’e, acılı tavuk kanatlarından kokteyllere, Strike hamburgerden kaburga Bun’a pek çok sokak lezzeti alternatifini sizlere sunuyor!. Ayaküstü lezzeti sevenler için ideal bir mekan özellikle gittiğinizde Popcorn Karides mutlaka yemenizi öneririz!

Yeniköy Mah. Köybaşı Cad. No: 159 Sarıyer, İstanbul



Fenz, İstinye

Yine Boğaz şeridinde İstinye’de kapılarını açan Fenz Restauran şık, zarif dekorasyonu ve marinadaki konumu ile büyüleyici İstanbul Boğaz manzarası, Akdeniz ve Asya mutfağı sentezi menüsüyle dikkatleri çekiyor. Fenz İstanbul modern tasarımı, şık atmosferi ve etkileyici manzarası ile bölgedeki iddalı restoran-barlardan birisi olacağa benzer. 4 kata kurulmuş olan Fine Dining mekan Lounge ve roof barı ile misafirlerine kıtalar arası bir lezzet deneyimi yaşatıyor. Mekan Ünlü mimar Mahmut Anlar’ın tasarımı ile şekillenmiş, sade, şık, sofistike ambiyansı ile keyifli bir ortam sunuyor. Fenz İstanbul şık tasarımın yanısıra iddalı mutfak ekibi ile de dikkat çekiyor. Mutfağında başında Şef Kaan Akbaba olan restoran Akdeniz mutfağı ağırlıklı bir menü sunuyor. Mutfağın birçok bilinen tabağını özgün dokunuşlar ile tamamlayan ekip sıradışı lezzetlere imza atıyor. Haftanın 7 günü 12:00-02:00 açık olana mekanın özellike akşamüstü imza kokteyllerini denemek için gidebilir ardından yemeğe geçebilirsiniz menüsünde özellikle deniz ürünleri tabağı ile bir başlangıç yapmanızı Gecce Food Gusto gurmeleri sizlere öneriyor!

İstinye Cad. 12-1 A, Sarıyer/İstanbul; 05393240954



Mornings in Pera, Beyoğlu

Pera ve Beyoğlu seversiniz size yeni açılan harika bir Asmalımescit’te kahve ve tatlı mekanı adresi veriyoruz Mornings in Pera! Pera'nın nefis kahveleri ile açın gözlerinizi! Asmalımescit Kallavi Sokak’ta konumlanan mekanda iyi kahve çeşitleri yanında eşlik edecek kruvasanlar, kekleri denemelisiniz! Kahvaltısında ise özel lezzetler var! Bir anne eli kahvaltısı olmasada daha çok İngiliz kahvaltısı severlerin özel lezzetleri tadabilirler! Özellikle kahve keyfinin yanına mutlaka kruvasan yemenizi Gecce Food Gusto gurmeleri size öneriyor. Mornings In Pera’da kahvaltı; 09.00-16.00 saatleri arasında, mekan ise 07.30-00.00 saatleri arasında açık.

Asmalımescit Mah. İstiklal Cad. Kallavi Sok. No: 4 Beyoğlu



Hakkasan, Mandarin Oriental

Dünyanın farklı şehirlerinde toplamda dört Michelin Yıldızı ile yer alan ve deneyenlerin çok beğendiği Hakkasan dünyadaki 12., Türkiye’deki ikinci restoranını İstanbul'da açtı. Mandarin Oriental Bosphorus içerisinde yer alan ve Kanton mutfağıyla tanınan restoranın menüsündeki imza lezzetlerin her biri ayrı güzellikte. Her gün 16.00’da kapılarını açan mekanda öğleden sonra hem Boğaz manzarasınız izlemek hem de gerçek bir Gastro deneyim yaşamak isteyenler için unutulmaz anlar ve lezzetler bırakacaktır Gecce Food Gusto gurme ekibimizin menüden mutlaka deneyimlenenizi istediği lezzet ise HAKKASAN SIGNATURE PEKING DUCK...

Muallim Naci Cad. No: 62, 34345 Beşiktaş



Arafta, Moda

Moda sahile yakın, Hemen Naga Putrika’nın ve Cibalikapı Balıkçısı’nın yanı başında açılan mekanın kocaman bir bahçesi var. Ferah ve keyifli. Beyaz rengin hakimiyetinde rahat bir ambiyans oluşturulmuş. Moda’nın en yeni mekanlarından Arafta Moda köklerden ilham alarak yeni lezzetler yaratan bir restoran. Salata, başlangıç, meze, ana yemek ve tatlıdan oluşan menüsü olan mekanda servis akşam 18.00’de başlıyor ve gecce 24.00’e kadar devam ediyor. Gecce Food Gusto gurme editörlerimiz mekana gittiğinize menüden özellikle Kızarmış deniz mahsulleri, Beşamel soslu Patlıcan Bonfile ya da Limonlu Levrek yemenizi öneriyor.



Moda Cad. No:161/B, Kadıköy/İstanbul; 05372233253

Bomonti Moda

İkonik Moda semtinin inonik mekanlarından biri olan Bomonti yenilendi ve bambaşka bir restoran olarak geri geldi. Geniş alanda, Moda’nın çok sevilen manzarasına karşı kurulu Bomonti Moda’da dört farklı restoranın menüsü sunuluyor. Kokteylleriyle öne çıkan Ginny’s, İtalyan lezzetleri sunan Unico, kahvaltı ve tatlısıyla tanınan Butter, enfes burger’ler yapan Alpha’nın menüsü Bomonti Moda’nın menüsünde sizler için sunuluyor. Gecce Food Gusto editörlerimiz 4 mekana da 4 farklı ekiple gitti ve içlerinden en çok onay verdikleri ve gerçek İtalyan lezzetleri sunan Ünico oldu!



Caferağa, Küçük, Moda Burnu Sokak No 4, Kadıköy/İstanbul; 05345918386



Rafine Moda

Moda’da bulunan Rafine Espresso Bar; yenilenen konsepti ve menüsü ile Rafine Fine Cuisine olarak artık karşımıza çıkıyor. Mekanda bundan sonra uzun kahvaltı saatleri ve haftasonu brunch keyfi yapabileceksiniz! Gecce Food Gusto editörleri mekana gittiğinizde menüden özellikle dana incik'i ve üstüne Tuzlu karamelli tart yemenizi öneriyor! Menüsünde ayrıca oldukça geniş makarna çeşitleri var!



Moda, İstanbul, 05524257896

Upperist, The Marmara Taksim



Haftanın 7 günü 18:30 itibarı ile aktif olan mekan, Mikla Teras ile olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Sade dekore edilmiş Upperist’de rüzgar ile danseden sazlık tarzı bitkilere Chillout Lounge müzik eşlik ediyor. İlerleyen saatlerde müziğin ritminin arttığı mekanda lounge oturma düzeninde bölümler de bulunmakta. Upperist, şehirde çokta fazla sayıda olmayan teras-barlardan olarak kısa zamanda ilgi odağı olacağa benzese de konumundan dolayı Türk müşteriden çok yabancı ağırlığı müşteri profiline hizmet ediyor! Gecce Food Gusto gurme ekibinin ay başı ziyaret ettiği mekanda Lezzetli bir kokteyl menüsüne sahip olduğunu ve mutlaka kokteyl seçeneklerinden birini denemenizi öneriyorlar! Menüsünde her damak tadı için seçenekler bulmak mümkünmüş ama özellikle menüden 'Yedi Baharatlı Kuzu Kol’ ve iki kişilik olarak servis edilen ‘Levreğin Her Yeri’ isimli yemekleri sipariş etmenizi öneriyorlar.



The Marmara Taksim, Gümüşsuyu, Osmanlı Sok. No:1, Beyoğlu/İstanbul; 02123348300



Okra, The Marmara Taksim

Taksim, eski formuna kavuşmaya çalışıp, biraz olsun geçmişteki ruhunu kazanmaya çalışırken, Taksim'in önemli figürlerinden biri olan The Marmara Oteli’nin üst katında da son dönemde bir hareketlenme gözlemleniyor. Yukarıda bahsettiğimiz Upperist’in açıldığı yerde aynı zamanda Okra İstanbul da yolculuğuna başladı. İki markada aynı gruba ait yani Upperist ve Okra kardeş mekanlar! Okra'da The Marmara Taksim’in 20. katında ve her penceresinden İstanbul’un başka bir köşesini görüyor. Akdeniz’in mutfağına ek olarak ateş odaklı menüsünden Gecce Food Gusto gurme editörleri özellikle mekana gittiğinize Kalamar-Kuskus, Dana Tartar, Kum Midyesi ve Sinarit Ceviche denemenizi öneriyor!



The Marmara Taksim, Gümüşsuyu, Osmanlı Sok. No:1, Beyoğlu/İstanbul; 02123348300



Il Forno Ristorante, Fişekhane

Il Forno Ristorante, İstanbul’da benzersiz ve lüks bir yemek deneyimi sunan üst düzey İtalyan Restoranlarından biri olmaya aday gibi görünüyor! . İlk şubesi Samsun‘da bulunan Il Forno, ikinci şubesini Fişekhane’de açarak İstanbul'a iddialı bir giriş yaptı! Mekanın Menüsünden konseptine kadar her detayında İtalyan ruhunu yansıtan mekan için Gecce Food Gusto editörlerimiz kesinlikle denemeye değer diyorlar ve menüden 48 saat fermente edilen hamurdan elde edilen Pizza'yı denemenizi öneriyorlar! Restoranda pizzaların yanı sıra Parmigiana Melanzane, Somon Tartarı ve Arancini gibi başlangıçları da öneriyorlar!



Fişekhane, Kazlıçeşme, Kennedy Cad. T Blok/52, İstanbul; 02128508585



Umberto Ristorante, Caddebostan

Umberto…Göztepe Parkı’nın tam karşısında Bağdat Cadesi'nin bir altında konumlanan mekan, İtalyan mutfağının lezzetlerini modern bir yorumla servis ediyor. Gecce Food Gusto gurme ekibimizin ziyaret ettiği mekanda Şef Özgür Yavuz ve ekibinin hazırladığı menüden kesinlikle buratta, carpaccio, ızgara deniz mahsulleri tabağını sipariş vermenizi öneriyorlar ayrıca ortaya paylaşımlık bir pizza da söylemenizi öneriyorlar! Mekanda klasik başlangıçlardan pizza çeşitlerine, ferahlatıcı salatalardan makarnalara geniş bir menü sunuluyor. Haftanın her günü 12.00-23.00 arasında misafirlerini ağırlıyor.

Prof. Hulusi Behçet Cad. No:20 Caddebostan Kadıköy, İstanbul; 05332901010

The Little Alex, Kurtuluş



The Little Alex, semtin yeni mekanlarından. Bilezikçi Sokak’ta geçtiğimiz ay açılan mekanın ev hissini veren bir ambiyansı var. Gecce Food Gusto gurme ekibi bu mahallelin en güzel mekanına gittiğinizde mutlaka Zerdeçallı sebzeli mücver ve çıtır kabak yemeden masadan kalkmayın diyorlar! Mekanın menüsünde ayrıca somonlu poke bowl, 4 peynirli pizza, mini kinoa burger, mantarlı taco, elmalı crumble, tadabileceğiniz lezzetler arasında. Gerçek ve doğal meyvelerin püresi ile hazırlanan hazırlanan imza kokteylleri de mutlaka denemelisiniz.



Bozkurt Mah. Bilezikçi Sok. No: 52/A Şişli İstanbul; 05337303105

Minoa Ve, Teşvikiye

Akatetler’de 2014 yılında açılan Minoa’nın, yeni şubesi Nişantaşı Mudo Concept mağazasının içine açıldı! Vegan iseniz buraya mutlaka gitmelisiniz vegan ve vejetaryen lezzetleri tadabileceğiniz en güzel mekanlardan biri kesinlikle Minoa Ve, vegan ve vejetaryen menüsünden Gecce Food Gusto editörlerin önerisi mutlaka Siyah Fasulye Burger ve falafel köfte mekan Her gün 10.00-20.00 saatlerinde açık menüsünde Siyah fasülye burgerden fırınlanmış karnıyarığa, falafel köftelerinden avokadolu esmer pirinç salatasına tadabileceğiniz pek çok vegan lezzet sizleri bekliyor .



Teşvikiye Mah. Akkavak Sok. No: 24B

Saku İstanbul

Saku Restoran, Asya kültürünün dokularından ve doğunun ruhundan ilham alarak oluşturulan kendinizi bir Asya topraklarında hissedeceğiniz eşsiz ambiyansı, konforlu ve estetik tasarımıyla bu seçkin restoran ile fine dining tecrübesine sahip, saygın ve önemli şeflerin menülerini tadabileceğiniz özel bir yemek deneyimi Now Bomonti ayrıcalıklarından yalnızca biri.

Asya dokularından ve doğunun ruhundan ilham alınmış. Gerçekten Asya’da gibi hissedeceğiniz eşsiz ve konforlu bir ambiyans yaratılmış. Dekorasyon ise tıpkı diğer mekanlarında olduğu gibi sade, estetik ve şık. Açık mutfakta yapılan her şeyi görmek, izlemek de mutluluk verici.



Saku'nun menüsünden Gecce Food Gusto gurmeleri özelikle Külde Ahtapot’’ Mavi Dalyan Yengeci’’ ve tatlı su kereviti, tarhun yağı ve közlenmiş pırasadan oluşan ‘’Kristal Mantı’’ yemenizi tavsiye ediyor!



Cumhuriyet, Silahşör Cad, Yeniyol Sk. No:2, 34440 Şişli/İstanbul; 0 539 704 81 90

Härr, Kozyatağı

Ünlü şef Melih Demirel, İstanbul’da yeni bir lezzet rotası oluşturuyor. Ekim ayının sonunda açılması planlanan Härr menüsünde yerel ve mevsiminde ürünlerle modern bir mutfak oluşturulacak. Sadece odun ateşi kullanılacak restoranda menü ise iki haftada bir yenilenecek. Yenilikçi bir mutfak anlayışının olacağı yeni restoran şehrin şimdiden en merak edilenlerinden biri.



Mesa Koz, Sahrayıcedit Mah., Atatürk Cad., No: 69 Kozyatağı/İstanbul; 05300711045



Eggstation, Dekk

Dekk’in üst katında açılan Eggstation adından da anlaşılabileceği üzere menüsü türlü türlü yumurtalarla dolu bir mekan. Çırpılmış, ekmek üstü, omlet, sandviç gibi birçok çeşidin olduğu mekan haftanın her günü sabah saat 09.00’dan itibaren misafirlerini ağırlamaya başlıyor ve akşam 21.00’e kadar servis veriyor. Gecce Food Gusto gurme editörlerimiz menüden özellikle Kızarmış yumurta, rozbif ve chedar peyniriyle hazırlanan Alican burger'i yemenizi öneriyorlar

Menüsünde ayrıca kokteyl, bowl ve salata çeşitleri de olan Eggstation günün her saatinde ziyaret edilebilecek bir mekan.

Dekk (üst kat), Darülbedai Caddesi No:4, Harbiye, Şişli/İstanbul



Mucha



Kadıköy’deki Yeldeğirmeni Mahallesi son dönemde fazlasıyla popülerleşti ve İstanbul'un yükselişe geçen semtlerinden biri olmaya başladı Yeldeğirmeni’nde açılan Mucha, ilk bakışta dekorasyonuyla dikkat çekiyor. Yüksek tavanlar, kocaman bar kısmı (ki barda oturup bişeyler içmek ve müzik dinlemek sanırım en mutluluk verici şey Mucha’da) ve diğer dekoratif öğeler ilgi çekici. Kendinizi Mucha'da Bambaşka bir şehirde hissetmeniz dahi olası.Kendini bistro ve gastronomi kelimelerinin birleşimi olan ‘bistronomy’ olarak tanımlayan mekânda lezzetli yemek, meze ve atıştırmalıkların tadını çıkarabilir ya da damak tadınıza uygun içecekler seçebilirsiniz. Gecce Food Gusto gurme editörlerin size menüden önerdiği lezzetler ise başlangıç kızartılmış keçi peyniri topu, humus, şarküteri tabağı ve paylaşımlık bir ana yemek!

Pazartesi hariç haftanın diğer günleri 16:00 ve 02 arası açık!

Rasimpaşa Mahallesi, İskele Sokak, No 47, Kadıköy Rezervasyon: 0533 928 40 07