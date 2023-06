Onlar bizim can dostumuz: Türkiye’nin hayvan dostu otelleri

Hazırlayan: Sedef Ertekin

Akra V Hotel, Antalya

Antalya’nın en popüler ve trend şehir oteli olan Akra’nın tam karşısında bulunan Akra V; hayvan dostu özelliğiyle dikkat çekenlerden. Misyonunu ağırlıklı olarak patili dostlarımıza göre belirleyen ve ailenin her üyesini düşünen Akra V; tatili minik dostlarımız için de unutulmaz bir deneyim haline getirenlerden. Akra V’de kedi veya köpeğiniz ile birlikte konforlu ve güvenli bir konaklama imkanı yaşayabilirsiniz. Otele maksimum 11 kg ağırlığındaki kedi ve köpekler kabul ediliyor. Her patili dostumuzdan günlük 20 Euro tahsil ediliyor; fakat bu ücrete mama dahil değil. Yastık, mama ve su kabı ihtiyacında ise resepsiyon ile irtibata geçmeniz yeterli oluyor. Tek yapmanız gereken rezervasyon aşamasında evcil hayvanınız hakkında bilgi vermeniz yeterli oluyor.

Akra V’de konaklarken, Akra’nın Urban Social konseptiyle sunduğu sayısız deneyimin keyfini çıkarabilir; havuz ve plaj kullanımından, yiyecek - içecek hizmetlerine kadar uzanan tüm ayrıcalıklardan da faydalanabilirsiniz. Antalya'nın kalbinde huzurlu bir konaklama deneyimi yaşayın. Şehir merkezinde yer alan Akra V'de Antalya'nın güzelliklerini keşfederken sessiz bir odada uyumanın keyfini çıkarın. Akdeniz’in sonsuz mavisine gözlerinizi açacağınız odalar ve süitler, benzersiz hizmetleri ile evinizin konforunu yaşatıyor.

Barut Hemera, Side

Side’nün tüm cazibesine yeniden hayat veren; büyülü bir atmosferde tatil yaşatan Barut Hemera sizi bekliyor! Antalya’nın en özel yerine konumlanmış, uçsuz bucaksız maviyle kucaklaşan ve benzersiz doğası ile büyüleyen Barut Hemera; siz ve evcil dostunuz için harika bir konaklama deneyimi sunuyor. Mavi ve yeşili doyasıya içinize çekmek ve Barut Hemera ayrıcalıklarıyla tanışmak için elinizi çabuk tutmanızı da öneririz. Misafirlerinin evcil hayvanlarını ailenin bir üyesi olarak kabul ediyor ve patili dostlarımıza özel hizmetleriyle dikkat çekiyor. Evcil hayvanlar için konaklama ücreti günlük 25 Euro.

Ayşe Hanım Konağı, Urla

Urla’nın huzurunu Ayşe Hanım Konağı çatısı altında yaşamaya hazırlanın; hem de can dostunuz ile birlikte! Kendinizi evinize gelmiş gibi hissettiren ve aynı zamanda 5 yıldızlı otel imkan ve konforunu buluşturan Ayşe Hanım Konağı; evcil hayvanlar içinde oldukça keyifli bir deneyim yaşatıyor. Yeşilin her tonuna hakim kocaman bahçesinde, can dostunuz ile birlikte unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayacaksınız.

Grandma’s Wonderland, Silivri

İstanbul’a sadece 1 saat uzaklıkta, harika bir dünya sunan Grandma’s Wonderland; evcil hayvanlarınızla keyifli bir konaklama deneyimi yaşayabileceğiniz yerlerin başında geliyor. Çiftlik, restoran ve otel olarak faaliyet gösteren Grandma’s Wonderland; hem keyif dolu ambiyansı hem de muhteşem lezzetleriyle büyüleyenlerden. Tarladan sofralara uzanan lezzet deneyimiyle doğallığı ve lüksü aynı tabakta sunanlardan.

Flamingo Hotel & Spa, Ölüdeniz

Evcil dostlarınızla unutulmaz bir tatilin yanı sıra; sunduğu imkanları ve nefes kesen ambiyansıyla tam anlamıyla rüya anlar yaşatıyor! Spa merkeziyle dikkatleri üzerine çeken otel; Kıdrak Tabiat Parkı’na da ev sahipliği yapıyor. Naturel dokunuşları, çağdaş tasarımlarla buluşturan, modernite ve doğallığı harmanlayan otel; romantik balayı odaları, şık deluxe odaları ve doğayla iç içe bungalowları ile dikkat çekiyor. Flamingo Spa; sudan gelen sağlık ve güzellik kavramlarının, deneyimli ve şifalı eller tarafından ustaca harmanlandığı özel bir destinasyon…

D-Resort, Ayvalık

Can dostunuzla unutulmayacak bir deneyime hazırlanın; çünkü D-Resort hem sizin hem de can dostunuz için harika imkanlar sunan cennetten bir köşe adeta. Patili dostlarımıza özel bir plajı bile bulunuyor! Evcil hayvanınıza özel olarak hazırladıkları menülerle de dikkat çekiyorlar. Beslenmelerinden yataklarına kadar can dostlarımızın her şeyini en ince ayrıntısı ile düşünen D-Resort Ayvalık; denize sıfır eşsiz konumu ve iz bırakan ayrıcalıklarıyla da dikkat çekiyor.

Bizim Ev Kargı, Datça

Son yılların popüler tatil destinasyonları arasında dikkat çeken Datça’nın parlayan yıldızı Bizim Ev Kargı ile tanışın. Doğası, havası ve insanıyla büyüleyen; adeta cennetten bir köşe sunan Datça’nın Kargı Koyu’nda hizmet veren Bizim Ev, tatil anlayışınızı komple değiştirmeye aday! Taş ev ve tiny house konaklama seçenekleri sunan Bizim Ev Kargı; keyif dolu restoranıyla da harika anlar yaşatıyor. Geniş yeşil alanları ve kendi plajıyla can dostlarımız için de harika bir deneyim.

Nirvana Hotels, Antalya

Pet friendly kavramına yepyeni bir soluk katan Nirvana Hotels ile tanışmalısınız! Otel evcil hayvanı ile birlikte tatil yapmak isteyenler için iki ayrı konaklama deneyimi sunuyor. Dilerseniz hayvan dostu otel odalarından konaklayabilir; dilerseniz de Nirvana Hotels’in tüm tesislerinden ayrı bir bina olarak tasarlanan Luxy Pet Hotel’de evcil hayvanınızın tüm ihtiyaçlarını alanında uzman ekiplerce eksiksiz karşılanırken konforlu bir konaklama yaşayabilirsiniz. Kedi ve köpekler için özel olarak tasarlanan pet odalar bir harika! Hatta sadece odalar değil; lobi, resepsiyon, pet kuaför, pet shop, pet friendly plaj, birlikte yemek yiyebileceğiniz teras restoranlar gibi alanlar da mevcut. Eğlenceli zamanlar için tesis içi özel aktivite alanları, yürüyüş parkurları, oyuncaklar ve 24 saat esaslı bakım ve koruma hizmeti…

Akana Hotels, Bodrum

Bodrum’da 3. sezonuna hazırlanan Akana Hotel, her sene daha rafine bir deneyim sunmak üzere, her detayın ince düşünüldüğü yaklaşımı ve hizmet anlayışı ile misafirlerini büyülemeye devam ediyor. Akana, maksimum 6 kg ağırlığındaki hayvan dostlarımızı ağırlayabiliyor. Doğanın seslerinin denize, denizin de doğanın onlarca tondaki yeşil rengine karıştığı Akana Silence Beach, bu sene beach fitness hizmetiyle, misafirlerine incecik kum zeminde, ahşap eklentili fitness ekipmanlarıyla Cennet Koyu’nun bol oksijenli havasında açık havada antrenman yapma imkanı sunuyor.

Koala Bungalow, Olimpos

Doğaya ve doğala dönüş için kemerlerinizi bağlayın! Hem sizin hem de dört ayaklı dostlarınız için huzuru ve keyfi aynı çatı altında toplayan Koala; aynı zamanda izole deneyimleri sevenler için de ideal bir seçenek sunuyor. Yeşillikler içerisinde, doğayla başbaşa kalmaya hazırlanın…

Balkaya Çiftliği, Kırklareli

Kendinizi doğanın huzurlu kollarına bırakmaya hazır olun! Geniş yeşil alanlarıyla, doğanın kalbinde huzur dolu bir kaçamak sunan Balkaya Çiftliği; can dostlarımız için de oldukça keyifli bir deneyim yaşatıyor. Istıranca Ormanı’nın yanı başında, mis kokulu Lavanta bahçelerinin tam ortasında konumlanan Balkaya Çiftliği; minimal ahşap evlerinde harika bir konaklama deneyimi sunuyor. Aynı zamanda şef Pelin Dolaman imzası taşıyan restoranı Pırlaga ile tarladan sofraya nefis lezzetleriyle de damaklara imzasını atıyor.

No:81 Hotel, Bodrum

Göltürkbükü Koyu’nun eşsiz ambiyansında; trendleri belirleyen bir tatil deneyimi. Modern mimarisi ve sofistike zevklere hitap eden detaylarıyla siz ve patili dostunuz için sınırsız bir lüks deneyimi… Lezzetleri ile damaklarınıza imza atan, odalarında konforu minimal bir lüks detaylarla buluşturan No:81; her anıyla unutulmaz bir deneyim yaşatanların başında geliyor.

Marina Palace, Alaçatı

İnceliklerle tasarlanmış, sevgi ile bezenmiş bir Alaçatı sakini! Alaçatı Liman Mevkii'nde bulunan Marina Palace, eşsiz güzelikte yeşillerle bezenen bahçesiyle büyülüyor. Sabah saatlerinde kuş sesleri eşliğinde doğal serpme köy kahvaltılarını kesinlikle denemelisiniz. Akşam 5 çayında ise mis kokulu ev yapımı kurabiye ikramlarını kaçırmayın deriz! Tamamıyla pet friendly bir yaklaşım benimseyen otel, evcil hayvanlarınız için de keyifli bir deneyim yaşatanlardan.

Six Senses Kaplankaya, Bodrum

Gözlerden uzak bir dinginlik arayışı içerisindeyseniz; Siz Senses Kaplankaya tam size göre! Her adımında Ege’yi hakkıyla yaşatan; doğanın kalbinde gözlerden uzak olma ve sosyalleşme imkanını bir arada sunan harika bir deneyim! Spa seçenekleri, hidrotermal alanları, hamamları, son teknoloji ürünü spor ekipmanları ile spinning ve yoga gibi kursları, organik yemek seçenekleri, geniş açık hava mekanları, özel plajları, çok sayıda çocuk aktiviteleri ve tabii ki hayvan dostlarımız için düşünülen detaylarıyla kusursuz bir tatil deneyimine hazır olun.

Alavya Hotel, Alaçatı

Alavya bir konaklama deneyiminden fazlasını sunanlardan. Geniş bir avlunun etrafında, ufak bahçeler, su kuyuları, geçmişi boyunca bir dolu anıya sessizce ev sahipliği yapmış Sakız, Dut, Zeytin, Hünnap ağaçlrının arasına serpiştirilmiş çok özel 6 taş evde yer alan 25 farklı odasıyla, her detayı sevgi ve özenle düşünülmüş, eşşiz deneyimlerin başladığı bir yer. Her karesi misafirleri ve onların hayvan dostları için hazırlanmış, keyif dolu bir deneyim.

Marphe Hotel Suite & Villas, Datça

Doğası ile büyüleyen, dekorasyon detaylarında kaybolacağınız bir seçenek ile tanışmaya hazır olun. Her anıyla çok ince düşünülen; Datça’nın sofistike yapısına bambaşka bir soluk katan Marphe; farklı tarz konaklama seçenekleri ile dikkat çekiyor. Otelin en büyük özelliklerinden biri ise pet friendly olması!

D'Azur Hotels, Alaçatı

Alaçatı'da ev sıcaklığı ve konforunda; sabun kokulu taş odalar ve bolca güleryüz! Renklerin büyülü dünyasını yeniden şekillendiren ve tüm detaylarında bu büyüyü kullanan D'Azur Hotel; siz ve patili dostlarınız için harika bir tatil deneyimi sunuyor. Her anıyla yeniden yaşadığınızı hissettiren, lezzetleriyle damaklara imzasını atan bir konaklama deneyimi...

Simlarda Country Club, Ayvalık

Ayvalık’ta her anıyla unutulmaz bir tatil deneyimine hazırlanın. 44 dönüm arazi üzerine kurulu Simlarda Country Club; evcil dostlarınız ile birlikte keyif dolu anılar yaratmak için harika bir seçenek. Aynı zamanda, her anında misafirlerini doğayla bütünleştiren Simlarda; çiftlik kahvaltısı ile damaklara imza atıyor.