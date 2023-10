Hayvanları korumak için çalışan kurumları daha yakından tanıyalım!

Sokakta yaşayan, kendi doğasında olan her hayvanın, biz insanlar tarafından sevilmesi ve korunmaları gerekiyor! Ve biz insanlar bu konuda çocukları ve cahil insanları bilinçlendirmek zorundayız ve daha bilinçli bir toplum yaratmalıyız! Her sokak hayvanının bizlere ihtiyacı var ve bizler onlara maddi ve manevi olarak destek olmalıyız bunu da ya bireysel mahallemizde yaşayan canlara kendi emeklerimiz ile her türlü bakımını yapacağız ya da ciddi kurumlar aracılığı ile yapmalıyız! Bu bizim doğaya ve hayata borcumuz! Eğer herkes kendi payına düşeni yaparsa, çok küçük meblağlar bile hayvanlar için kocaman desteklere dönüşecektir.

Şehir hayatı, iklim krizi, hayvan hakları ihlali, kaçak avlanma gibi birçok nedenden hayvanların yaşamı tehdit altına girebiliyor. Bir yanda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlar diğer yanda her gün sokaklarımızda gördüğümüz hem sevgiye hem de bir kap mamaya ihtiyacı olan canlar! Peki bizler bu konuda ne yapmalıyız? Doğru yardım kuruluşu hangileri ? Bireysel yardım adı altında bir çok ta dolandırıcı hem şahsi hem kurumlar türedi bu konuda !

Bizler de Gecce Gusto ekibi olarak 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sizlere gönül rahatlığı ile yardım yapabileceğiniz kurumları listeledik!

Yedikule Barınağı

Fatih Belediyesi'ne bağlı, Surdibi'ndeki 1500 köpek kapasiteli hayvan barınağı. Barınak yöneticisi mimar Meral Olcay olduğu için hayvanların her türlü ihtiyacını karşılayan bir mekan olarak inşa edilmiş bir yer. bu nedenle de herhalde istanbuldaki en temiz ve en düzgün hayvan barınağı. ayrıca burada hayvanlar kafeslerde değil, özgürce dışarıda dolaşabiliyorlar. yedikule hayvan barınağı sokağa atılan köpeklerin bilmedikleri, yabancı oldukları bir dünyadan kaçarak sığındıkları en güvenilir mekan, bir nevi kale.

Buraya gönül rahatlığı ile bağışlarınızı yapabilirsiniz! Ayrıca her haftasonu ziyaret edip içerisinde çay kahve içebileceğiniz kafesinde yediğiniz içtiğinizin her kuruşu o masum sokak hayvanlarına gittiğini bilerek yiyip içmenin en keyfine varacağınız yerdir! Ayrıca yine özel bağışlarla sokak hayvanlarına kulübe yapımı, Yılbaşı takvim yapımı gibi bir çok seçeneklerin olduğu yardım kampanyaları da bulunmakta! Ayrıca Yedikule Hayvan Barınağı yaptığı kermeslerde de büyük ilgi görüyor! Web sitesi üzerinden sahiplendirilmeyi bekleyen hayvanların bilgilerini paylaşıyor. Kaybolan evcil hayvanların bulunabilmesi için de yedikule barınak sitesinde ayrı bir bölüm var.

Sokak Hayvanları Sayelerinde Sahipli: Haçiko

Sahipsiz sokak hayvanları başta olmak üzere tüm hayvanların korunması için çalışan Haçiko başarılı işlere imza atan bir yardım kuruluşu. Her sene düzenlediği ‘bir kap su bir kap mama’ çalışmalarıyla sokaktaki canlara dikkat çekmeyi başaran dernek farklı sosyal sorumluluk projeleri de üstlenerek toplumda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Haçiko’ya yardımda bulunmak için tek seferlik ya da aylık düzenli bağış yapabilir; özel günleriniz için sizin adınıza bağış yapılmasını isteyebilir ya da Hepsiburada’daki Haçiko Shop ürünleri arasından alışveriş yapabilirsiniz. Haçiko’ya bir diğer yardım alternatifi de sokak hayvanları için kulübe yapım ya da besleme etkinliklerine katılmak mümkün.

HAYTAP- Hayvan Hakları Türkiye Aktif Güç Birliği Platformu

2008’de kurulan HAYTAP, yani “Hayvan Hakları Türkiye Aktif Güç Birliği Platformu”, insanı diğer canlılarla yaşayan bir tür olarak tanımlar ve insanların diğer türlere kıyasla üstün olduğunu kabul etmez. İnsanlara sağlanan tüm ahlaki ve hukuki hakların, hayvanlar ve diğer canlıların da sahip olması gerektiğini düşünür. Yasa dışı hayvan ticaretini önlemeyi mevcut hayvan satışı yapılan kuruluşların kaldırılması gerektiğini savunur. Ana hedefleri daha çok ulusal çapta birçok canlıyı etkileyen çalışmalara katılarak toplumdaki duyarlılığı arttırmak. Bu sebeple; dava açmak, hukuki süreçleri takip etmek, eğitim gibi çalışmalar öncelikleri arasındadır.

E-posta: [email protected]

ENCANDER Derneği

ENCANDER (Engelli ve Muhtaç Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği); felçli, şiddet görmüş, kanser, FİP gibi geri dönüşü olmayan hastalık taşıyan, bakıma muhtaç hayvanlara veteriner hekim ekibi ile profesyonel bakım sağlayan ve ruhsatlı özel geçici bakımevi statüsünü Türkiye’de alan ilk dernek. Dünya’da ise bünyesinde en fazla felçli, hasta ve bakıma muhtaç can barındıran ve son 9 yılda 115’den fazla felçli canın da yürümesini sağlayan oluşum olarak faaliyetlerini sürdürüyor. ENCANDER; bakıma muhtaç daha fazla hayvanın hayata tutunabilmesini sağlamak ve sağlıklarına kavuşabilmesi için zorlu mücadelesine devam ediyor.

Instagram: @encandernegi

E-posta: [email protected]



Türkiye Hayvanları Koruma Derneği

1924 yılından bu yana faaliyette olan Türkiye Hayvanları Koruma Derneği yardıma muhtaç her hayvana gerekli yaşam koşullarını sağlamayı hedefliyor. Bu paralelde ihtiyacı olan hayvanları tedavi ettiriyor, barınak sağlıyor, kısırlaştırma yapıyor, kuduz aşılama çalışmaları yapıyor ve hayvan sevgisini her yaştan insana aşılamak için projeler üretiyor. Türkiye Hayvanları Koruma Derneği’nin web sitesi üzerinden bağış yapabilir, e-kart gönderebilir ve her bir hayvana özel olarak aylık ödeme gönderebilirsiniz. Sponsor olabileceğiniz kedi ve köpeklerin hikayesini detaylıca okuyabilir ve fotoğraflarını da görebilirsiniz.

Hayvanlara Veteriner Desteği: VetNet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan VetNet sahipsiz ya da sahipli hayvanlara aşılama, kısırlaştırma, tedavi ve bakım desteği sunuyor. İstanbul’un tüm ilçelerindeki sokak hayvanlarını belirliyor ve onların sağlık kontrollerini yaptıktan sonra elektronik sistemle kayıt altına alıyor. VetNet sokaktan alıp gerekli sağlık kontrollerini yaptığı hayvanları sahiplendirmeyi de amaçlıyor. Web sitesi üzerinden sahiplendirilmeyi bekleyen hayvanların bilgilerini paylaşıyor. Kaybolan evcil hayvanların bulunabilmesi için de VetNet’in sitesinde ayrı bir bölüm var.

Doğa Derneği

2002 yılında kurulan Doğa Derneği, Türkiye ve dünyadaki önemli doğa alanlarının yaşaması için çok sayıda faaliyet yürütüyor. Çalışma alanlarından Burdur Gölü, Hasankeyf, İstanbul, Gediz Deltası, Urfa Bozkırları, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz Dağları, Seferihisar, Antakya ve Beypazarı'ndaki pek çok canlının neslinin tükenmesi, Doğa Derneği'nin "Hedef: Sıfır Yok Oluş" kampanyası ile engellendi. Derneğin, neslinin tükenmemesi için çalıştığı canlılardan bazıları; kelaynak, ceylanlar, flamingolar, endemik bitkiler, çizgili sırtlanlar, boz ayılar ve akbabalar.

Instagram: @dogadernegi



Angels Farm Sanctuary Turkey

Çiftlik hayvanlarını koruma, barındırma ve rehabilitasyon çiftliği olarak kurulan Angels Farm Sanctuary Turkey, hayvan pazarlarındaki hamile hayvanları kurtarmaktan deprem bölgelerindekilerin yardıma koşmaya geniş bir faaliyet alanında çalışıyor. Ayrıca Angels Farm Sanctuary Turkey, Haybap ile bir araya gelerek doğa ve insan kaynaklı tüm afetlerde insan ve hayvan arama-kurtarma ekibi olan H.A.R.K'ı da kurdu.



Instagram: @angelsfarmsanctuary, @h.a.r.k



DEKAFOK (Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği)



DEKAFOK Deniz Gözlem Merkezi'nin bulunduğu Manavgat'taki Mendirek Sahili'nde faaliyet gösteren DEKAFOK'un (Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği) amacı; önce yerel sonra da uluslararası düzeyde sahillerin sürdürülebilir bir şekilde kullanımına destek vermek, burada yaşayan canlıları korumak ve insanlarda farkındalık yaratmak. Bu temelde DEKAFOK, başta çocuklara yönelik olmak üzere pek çok eğitim de veriyor.



Instagram: @dekafok

Patili Köy Ankara

2011 yılında Ankara'da, yol kenarındaki 30-40 kadar köpeğin beslenmesiyle başlayan hikaye, Patili Köy Ankara olarak bilinen orman arazisinde 700 civarı sahipsiz hayvanın korunduğu ve onlara yaşam alanı sağlandığı bir organizasyona dönüştü.

Instagram: @ankarapatilikoy

Elephant Sanctuary in Tennessee

1995 yılında Nashville, Tennessee'de kurulan ve merkezi Tennessee'deki Elephant Sanctuary, filler için en büyük ulusal doğal yaşam alanı kurtarma kuruluşu. Sirklerden ve hayvanat bahçelerinden emekli Afrika ve Asya fillerini kurtararak barınma sağlıyor. 2.700 dönümlük arazisi ile Elephant Sanctuary in Tennessee, kurtarılan fillere doğal sığınaklar ve tesisler sağlıyor.

Instagram: @theelephantanctuary

AWI (Animal Welfare Institute)

1951'de Christine Stevens tarafından kurulan AWI (Animal Welfare Institute), kendisini, insanlar tarafından hayvanlara uygulanan zulmü azaltmaya adamış bir organizasyon. Deney hayvanlarını laboratuvarlardan kurtarmakla başlayan kuruluş, günümüzde tüm hayvanları her türlü insanlık dışı ve şiddet içeren muameleden kurtarmak için çalışıyor. Hedeflerinden birkaçı arasında insanlık dışı fabrika çiftliklerini ortadan kaldırmak, hayvan deneylerini sonlandırmak yer alıyor.

Instagram: @awionline



Tüm Dünya Hayvanları İçin: WWF

Açılımı ‘Doğal Hayatı Koruma Vakfı’ olan WWF hem dünya genelinde hem de Türkiye’ye özel olarak doğa ve hayvanları korumak için çalışmalar yapan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş. Küresel iklim değişikliği, kaynakların aşırı kullanılması gibi nedenlerle yok olma tehlikesi altındaki canlı türleri için çalışan WWF’nin hedefi globalde değişim yaratmak; WWF şimdiye kadar hayvanları korumak için aralarında Dev pandalar, kaplanlar, filler, goriller, deniz kaplumbağaları, kutup ayıları, gergedanlar ve balinalar gibi günümüzün en çok tehlike altındaki hayvanlarından bazılarını koruma altında tutuyor.Kara avcılığı kanunun yenilenmesi, önemli kuş alanlarının belirlenmesi, yunus parklarının kapatılması, ayı oynatmanın yasaklanması, Karadeniz’deki atmacacılıkla ilgili düzenleme yapılması da yine WWF’nin desteği ile oldu.

WWF’ye destek olmak isteyenler için farklı bağış seçenekleri bulunuyor. Genel bağış dışında panda, koala, yunus, fil, kaplan gibi doğal yaşamı tehdit altın olan hayvanlardan evlat edinmek; düğün, doğum günü gibi kutlamalarda misafirler adına bağış yapmak WWF’ye destek seçeneklerinden.

Hem kadın hem erkek hem de çocuklar için kıyafet ve aksesuar seçenekleri sunan WWF Market’ten alışveriş yaptığınızda da hayvanlar için destekte bulunmuş oluyorsunuz. WWF Market satışlardan elde ettiği kârın yüzde 40’ı WWF Türkiye’ye gidiyor.

RSPCA (Royal Society for the Prevention Cruelty to Animals)

1824'ten beri faaliyet gösteren RSPCA (Royal Society for the Prevention Cruelty to Animals), öncelikli olarak İngiltere ve Galler'deki hayvanları kurtarmaya, rehabilite etmeye, barındırmaya veya salıvermeye odaklanan, dünyanın en eski hayvan refahı üzerine çalışan yardım kuruluşu. Dünyanın ilk hayvanlar için hayır kurumu olan, gönüllülük ve bağış esasıyla çalışan RSPCA; Avrupa, Afrika ve Asya'da faaliyet gösteriyor.

Instagram: @rspca_official



PETA (People for the Ethical Treatment of Animals)

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), yaklaşık dokuz milyon üyesi ve destekçisiyle dünyanın en büyük hayvan hakları derneği. Öncelikli olarak eğlence, gıda, giyim ve kozmetik endüstrisi olmak üzere hayvanların en çok zarar gördüğü dört sektöre odaklanmakta.



Instagram: @peta

Arı'ların İnsanlar İçin Önemi Unutulmamalı: The Bee Conservancy

Bitkilerin tozlaşmasını sağlayan arılar aslında tarım ürünlerinin üçte birinin var olma sebebi. Öyle ki arıların polenleri kilometrelerce öteye taşıyabilmeleri sayesinde bitkiler, ağaçlar daha fazla ürün verebiliyor, artan nüfusun talebi de karşılanabiliyor. Arıların bal yapmaktan çok daha öte, dünya üzerindeki yaşamın devam edebilmesi için kritik öneme sahip olduğu günden güne daha çok bilinmeye başladı. 100 milyon yıldan uzun süredir dünya üzerinde olduğu, fosil örnekleriyle kanıtlanan arılar aslında yaşamın kendisini sağlıyor. Bilim insanı Einstein’ın da dediği gibi arılar olmasaydı insanların sadece dört yıl yaşayabileceği artık ısrarla altı çizilen bir gerçek. İşte tam da bu nedenle arıları korumak, nesillerinin devamını sağlamak için çevreye saygılı davranmalı, onların yaşam alanlarına saygılı olmalı ve en önemlisi bilinçsiz tüketimden kaçınmalıyız.

Tüm bunlar konusunda bilinçlendirme ve faaliyete geçme çalışmalarında bulunan kuruluşlar arasında en tanınanlarından biri de The Bee Conservancy. Arılarla ilgili çalışmalar yapan, nüfusunun azalmasını önlemek için girişimlerde bulunan, farkındalık yaratmayı amaçlayan The Bee Conservancy farklı bir açıdan hayvanlara destek veren bir kuruluş. Kâr amacı gütmeyen The Bee Conservancy’e web sitesi üzerinden bağış yapabilirsiniz.

Mama bağışında bulunun: Barınaktaki hayvanlara yardım etmek için mama bağışı kabul eden çok fazla platform var. Rutin olarak bağış yapabileceğiniz gibi doğum günlerinde, yıl dönümleri gibi özel günlerde kutlamak için başkasının adına mama bağışlayabilirsiniz. Türkiye Hayvanları Koruma Derneği, Haçiko, Haytap, Yedikule Hayvan Barınağı gibi çok sayıda sayfa üzerinden barınaklara mama bağışlayabilirsiniz.

Koalaların Yaşam Alanları Genişliyor: Australian Koala Foundation

Koalaların yaşam alanları 2020’deki orman yangınlarıyla çok zarar gördü ve nesilleri hassas düzeyde de olsa tehdit altında kabul edilmeye başlandı. Sadece Avustralya’nın doğu şeridinde, okaliptüs ağaçlarında yaşayan koala bile yardıma ihtiyacı olan hayvanlardan. Australian Koala Foundation üzerinden koalaların yaşam alanlarını geri kazanması için yapılan çalışmalara destek olabilirsiniz.

Web sitesi üzerinden para bağışı yapabilir böylece koalalar için daha çok ağaç dikilmesini sağlayabilir ya da hayatını sağlıkla devam ettirebilmesi için koala sahiplenebilirsiniz.

Okyanus Yaşamını ve canlılarını Korumak İçin: Ocean Conservancy

Dünyanın akciğerleri olan okyanuslar da iklim krizi ve insanların bilinçsiz tüketimi yüzünden tehdit altında. Ocean Conservancy de bu tehdidi ortadan kaldırmak, okyanus çeşitliliğini korumak ve sayısı azalan canlı türlerini korumak için bilime dayalı çalışmalar yapıp çözümler sunuyor. Ocean Conservancy okyanusların önemini anlatırken şu ifadeleri kullanıyor: Hayatınızda hiç okyanus görmemiş olsanız bile aslında her gün ona dokunuyor; onun sayesinde nefes alabiliyor, temiz suya ulaşabiliyor ve yemek yiyebiliyorsunuz.



Balinalardan planktonlara, balıklardan penguenlere çok farklı ama çok önemli çeşitliliğe sahip okyanusları korumak için Ocean Conservancy’e bağışta bulunulabilir. Ya da okyanus hayatını tehdit eden uygulamalara karşı olduğunuzu göstermek için sayfasındaki dönemsel kampanyalara imza bırakabilir, iyi uygulamaları desteklediğinizi yine imza atarak gösterebilirsiniz.

