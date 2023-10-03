Tarihe tanıklık ediyor: Venice Simplon-Orient Express ile İstanbul'dan Paris'e...

İkonikliğin bile ötesine geçen bir yolculuk deneyimine ne dersiniz? Londra'dan yola çıkan ve Avrupa'nın birçok gizemli dünyasına kapı açarak İstanbul'a uzanan Venice Simplon - Orient Express'in cezbeden tarihi dokusu ve estetik dolu detaylarına hayran kalacaksınız. Lüksün sembolü haline gelen bu tren yolculuğu ile şimdi İstanbul'dan Paris'e unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz; tabii bu deneyim için oldukça yüklü bir miktar bütçe ayırmanız da gerekiyor!

Bu muhteşem deneyim için ödeyeceğiniz tutarlar ise şu şekilde...

Paris - Prag - 4820$ (1 gecce)

Paris - İstanbul - 21.700$ (5 gecce)

Bir çılgınlık yapıp bilet almak isterseniz; buraya tıklamanız yeterli!

Venice Simplon-Orient Express deneyiminin bir parçası olacaksanız, uymanız gereken bazı kurallar da var!

Trende kot pantolon giymek kesinlikle yasak!

Yemek vagonunda, akşam yemeğine katılım sağlarken dress code'a kesinlikle uymanız gerekiyor; abiyeler ve smokinler zorunlu!

Lüks seyahat denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Belmond'un Venice Simplon - Orient Express treni, Avrupa'nın en cezbedici şehirlerini keşfetmekle kalmıyor; cilalı ahşap, gösterişli döşemelik kumaşlar ve antika aksesuarlarla dekore edilmiş bu tren, sizi aynı zamanda geçmişe, seyahat etmenin altın çağına da götürüyor. Adeta başka bir dünyadan izler taşıyan tren, ilk yolculuğuna 1883 yılında çıktı. Tolstoy’dan Marlene Dietrich’e, Mata Hari’den Arabistanlı Lawrence’a, Agatha Christie'ye dek, birbirinden renkli yolcuları ağırladı. Aynı zamanda birçok sinema filminde de dekor olarak kullanılan tren; önemli romanlara da ilham kaynağı olmayı başardı.

Otantizm dolu bir konaklama ve aynı zamanda seyahat deneyimi sunan trende, gastronomik deneyimlere de oldukça önem veriliyor. 1920 ve 30'lu yılların yataklı vagonlarına sahip olan trende, seyahatinize eşlik eden son derece gurme lezzetler de sunuluyor. Göz dolgunluğunun yanı sıra mevsimine göre taze taze toplanmış malzemeler ve tren güzergahındaki bölgelerden esintiler taşıyan seçimleriyle otuz yılı aşkın tecrübesini tabaklarınızı harikulade bir şölene çeviren şef Christian Bodiguel’in ellerinden çıkma.

Tek kişilik, çift kişilik kabinler ya da süit seçeneğinden yararlanabileceğiniz trenlerde “Grands Suits” olarak adlandırılan kompartmanların her biri, ilhamını Venice Simplon - Orient Express’in farklı bir destinasyonundan almak üzere Londra, Paris, Venedik, Budapeşte, Bükreş ve İstanbul konseptli altı bölüme sahip.