Mandarin Oriental, Bodrum’a 4 ödül birden!

Bodrum Yarımadası’nın en büyüleyici koyu olan Cennet Koyu’nda yer alan, zarif tasarımı, incelikli hizmetleri, dünyaca ünlü restoranları, gerçek bir yenilenme vaat eden SPA’sıyla tatil anlayışını unutulmaz bir deneyime dönüştüren Mandarin Oriental, Bodrum’un, kişiye özel hizmet anlayışı bir kez daha ödüllendirildi!

Geçtiğimiz ay, Otelcilik sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alan Haute Grandeur Global Excellence Awards tarafından da tam tamına 16 ödüle layık görülen Mandarin Oriental, Bodrum; şimdi de World Travel Awards tarafından 4 ödüle layık görüldü!

Cennet Koyu’nda, engin maviliklere bakan Mandarin Oriental, Bodrum’da havuzlu, bahçeli ve geniş teraslı odaları, tam donanımlı mutfaklarıyla rezidans daireleri, barbekü köşelerine ve sonsuzluk havuzuna sahip. Mandarin Oriental, Bodrum, seyahat, turizm ve konaklama sektörlerinde mükemmeliği ödüllendiren World Travel Awards’ta yaklaşık iki milyon kullanıcının oy verdiği değerlendirme sonucu dört ödülün sahibi oldu.

Europe’s Leading Hotel Residences, Türkiye’s Leading Boutique Resort, Türkiye’s Leading Hotel Residences, Türkiye’s Leading Luxury Resort kategorilerinde ödül kazanan Mandarin Oriental, Bodrum, ödüllerle dolu 2023 sezonuna bir yenisini daha eklemiş oldu!​​​​​​​