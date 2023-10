Türkiye'nin dört bir yanında mezeleriyle dikkat çeken restoranlar!

Türk Mutfağı'nın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan mezeler, İstanbul’un kendine özgü lezzet rotalarını oluşturan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bol çeşitlilik sunan meze kültürü, İstanbul’un tarih kokan sokaklarından modern restoranlarının sofistike sunumlarına kadar her yerde kendini hissettiriyor. Ancak iyi bir meze deneyimi için sadece sunumun değil, malzemelerin de büyük bir önem taşıdığını unutmamak gerekiyor. İstanbul’da meze kültürünün köklü geçmişine ve bugünün modern meze lezzetlerine bir adım atacak, en iyi mezecileri ve meze çeşitleri ile ünlü restoranları keşfedecek ve unutulmaz bir meze deneyimi için sizlere ipuçları sunacağız!

Hoş sohbetlerin, dostlukların ve kadehlerin kalktığı yalnızca meze yiyip bütün gecceyi lezzet şölenine döndüren masaları süsleyen menülerin, hikayelerini ve adresleri sizlerle paylaşıyoruz! Yolunuz bu mekanlardan ve lezzet dolu mezelerden geçsin....

İSTANBUL

Lacivert

@lacivertrest - 1 yıllık aradan sonra Boğaz'a ve İstanbul'a yepyeni ve tanıdık bir dokunuşlar "Merhaba!" diyerek bizi selamlayan Lacivert; yenilenen dekorasyonu ve lezzetle doldurulan menüsüyle sezona iddialı bir giriş yaptı. Boğaz'ın tüm ışıltısına büyülü bir ışıltı katan mekanın mutfağından çıkan mezelerin her biri sanat eseri kıvamında!

Meos Balık

@meosbalik - Florya'nın eşsiz huzuru eşliğinde misafirlerini ağırlayan Meos'un lezzetlerini keşfetmediyseniz, çok şey kaçırdığınız kesin! Şıklığı ve sadeliği aynı anda sunmayı başaran mekan, meze konusunda oldukça iddialı!

Kıyı Balık

@kiyi.tarabya - Bir İstanbul klasiği haline gelen Kıyı, uzun yıllardır çizgisini bir an bile bozmadan yoluna devam eden mekanların başında geliyor. Tarabya sahilinde kendine has, zarif dokusuyla her anı özelleştiren Kıyı’nı klasik haline gelen mezelerinin her biri enfes.

Sait

@sait.restaurant - Denizin ruhunu taşıyan lezzetleriyle dikkat çeken Sait; Galataport'ta Boğaz'ın yanı başında size eşsiz bir gusto deneyim sunuyor. Mevsimine göre şekillenen menüsünde her daim günlük ve taze lezzetlere yer veriyor. Bodrum'da da bir balık klasiği olan mekan; mevsimin en lezzet dolu balıklarını da sofralara şeflerinin özel dokunuşlarıyla getiriyor.

Nadide Meyhane

@nadiderestaurant - Şık detaylarda lezzeti keşfetmeye hazır olun! İstanbul'un kalbinde bir adımda Ege'nin huzur dolu sokaklarında bulacaksınız kendinizi. Hem de çok daha şık, çok daha lezzetli bir yorumlayla uzaklaşacaksınız şehrin kaosundan. Lezzetler ise tam anlamıyla damaklara imza atar cinsten! Nadide, meze konusunda oldukça iddialılar arasında ilk sıralarda, bizden söylemesi.

Kalbur Et

@kalburetkebap - Sadece meze konusunda değil aslında; Kalbur Et hiç bir lezzetiyle üzmez sizi. Mutfağı hep tazedir, çok hummalı bir çalışma vardır. Sofraya gelen her tabak gerçek anlamda bir lezzet patlaması yaşatır. Elmalı semizotu salatası, Nazuktan ve Vişneli pazı sarması da favorilerim arasında.​​​​​​​

Beyti

@beytilokantasi - Şehirde gastronomik bir imza! Et konusunda bir İstanbul klasiği haline gelen Beyti; tarihin tozlu sayfalarında nostaljik bir tura çıkaranlardan. Lezzet konusunda tüm dünyada ün salan mekanın her ayrıntısı sizi büyüleyecek cinsten. Duayen bir isim olan Beyti Güler'in zarifliği, resmen mekana da yansımış durumda! ​​​​​​​

Develi

@develi1912 - Özellikle kebap ve baklava dendiği an aklıma düşen ilk mekandır Develi. İstanbul’un dört bir yanındaki şubeleriyle Türkiye’nin gerçek anlamda lezzet ünlüsü diyebilirim. Florya ve Samatya şubesinin yeri ben de hep ayrı. Sonradan aramıza katılan ve şık dekorasyonuyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Nişantaşı şubesi de oldukça iddialı. Ama dekordan da öte, sundukları muhteşem lezzetlerde damaklara imasını atmayı başaranlardan. Yemeklerin yanına eşlik eden mezeleri de her gittiğimde taptaze ve çok lezzetlidir. ​​​​​​​

Kiva

@kivarestoran - Çağdaş Türk Mutfağı’nın en başarılı klasiklerinden Kiva. Galataport şubesiyle favorim. Mevsimin en özel lezzetlerini sofralarında buluşturan mekan, coğrafyamızın ürünlerine saygı duruşu kıvamında.​​​​​​​

Arwin Cihangir

@arwincihangir - İstanbul’u yaşamaya, manzaraya doymaya niyetliyseniz Arwin harika bir seçim. Mekan kahvaltıdan akşam yemeğine geniş menüsüyle dikkat çekiyor. Hem şık hem lezzetli oluşu muhteşem manzarasıyla da birleşince ortaya harika bir atmosfer çıkıyor. Meze konusunda da oldukça iddialılar.

Sade Beş Denizler

@sadebesdenizler - Sade Beş Denizler, sadece mezeleriyle değil, anlatmaya da yemeye de doyamayacağınız muazzam çorbaları, ana yemekleri, pideleri, pilavları, salataları ve tatlılarıyla mutlaka gitmeniz gereken restoranlardan biri. "Ben sadece meze yemek istiyorum" diyenler için de menüsünde o kadar efsane mezeler var ki böyle bir listede de ondan söz etmesek olmazdı. Günlük olarak taptaze hazırladıkları mezelerin tadına bir kez bakınca her gün yemek isteyeceğinizden eminiz. Zira kuru patlıcan yoğurtlama, mantar mücver, cevizli yoğurtlu patlıcan, muhammara, köz meze, kabak ve yeşil elmalarla hazırlanan körpe gelin, patates kavurma, sıkma köfte gibi her damağa hitap eden birçok mezesi var.

Feriye

@feriyeistanbul - Boğaz'ın en sıradışı komşsu; her anınıza farklılık ve lezzet katanlardan! İstanbul'u dolu dolu yaşatan yaşam alanlarının yanı sıra; gastronomik deneyimlerde de hazzı 2 katına çıkaran Feriye'nin mezeleri bir harika!

Nuar

@nuar.restaurant - Özel lezzet dokunuşları, keyfinize keyif katan ambiyansı ve şıklığıyla göz kamaştıran dekorasyonu ile dikkat çeken Nuar; Beylikdüzü bölgesine açıldığı günden beri fark katmayı başaranlardan. Bölgede büyük bir açığı kapamakla kalmadı; trendleri belirleyen bir lezzet durağı da olmayı başardı. Nuar; muhteşem et ve kebap seçeneklerinin yanı sıra Dünya Mutfağı'ndan da çok özel lezzetler sunuyor. Farklı damak tatlarına hitap etmeyi başaran mekan; her lokmasında farklı ve özenli dokunuşları hissettiriyor.​​​​​​​

Mutlu Et

@floryamutluet - Her detayı ile dikkat çeken mekan, lezzeti ve şıklığı aynı tabakta sunmayı başaranlardan. Mutlu Et, Florya'nın en ayrıcalıklı noktalarından birinden hizmet veriyor. Sonsuz bir deniz manzarası eşliğinde misafirlerini ağırlayan mekanın dekorasyon detayları da son derece şık ve dikkat çekici.​​​​​​​

Umus İstanbul

@umusistanbul - İstanbul’un huzur veren semtlerinden biri olan Maltepe sahilinde konumlanan Umus İstanbul; şık ve ferah ambiyansı, yeşillikler arasına gizlenmiş esintili bahçesi ve ışıltılı dekorasyonuyla sizi bekliyor. Restoran sektöründe ilklere, yeniliklere ve lezzet dolu bir dünyaya adım atmak üzere Umus İstanbul, geleneksel ve uluslararası kültüre hitap ediyor. Günlük olarak hazırlanan mezeleri; mevsimin en taze lezzetlerinden özel olarak seçiliyor. Mutfağında mevsimsellik ve tazeliği prensip edinen Umus İstanbul; lezzetiyle damaklara imzasını atmayı başaranlardan.​​​​​​​

Mila by Roka Pera

@mila.istanbul - İlk olarak Roka Pera olarak hayatımıza giren bu nefis mekan ardından taşınıp Mila by Roka Pera olarak lezzet dağıtmaya devam etti. Özellikle güzel müzik eşliğinde arkadaşlarıyla felekten bir gece çalmak isteyenlerin gözdesi oldu. İstanbul'un orta yerinde Ege esintileri hissetmek istiyorsanız ilk tercihlerinizden biri olacak Mila by Roka Pera'da Ege otlu ve kabaklı mücveri, kimyonlu ahtapot yahniyi ve kokoreç güveci mutlaka deneyin deriz. Karnınızı doyurup muhabbete doyduktan sonra ise dans pisti sizi bekler. Sonradan "Ne güzel gecceydi be!" diyeceğiniz anılara ev sahipliği yapacak Mila by Roka Pera'yı rotanıza ekleyin deriz.



Tadal Meze Evi

@tadalmezeevi - Kurtuluş’un en eski mezecilerinden biri olan Tadal Meze tam 83 yıldır sektörde ve yeni yılda evde meze yemek isteyenler tarafından önünde çılgın kuyruklar oluşuyor. Kuşaktan kuşağa aktarılan tarifler ile birçok mezeyi en güzel şekilde bulabileceğiniz yerlerden biri. Havuç tarator, zeytinyağlı yaprak sarma, topik, patlıcan salatası, lahana dolması ve fava tercih ettik. Bu mezeleri tattığınızda sanki kendinizi anneannenizin evinde hissedeceksiniz. Lahana dolması ve zeytinyağlı yaprak sarma parmaklarınızı ısırtacak düzeyde muhteşem. Havuç tarator, patlıcan salatasının ise yağ & tuz oranları oldukça dengeli bir şekilde ayarlanmış ve oldukça başarılı.

Sakar Zeybek

@sakar.zeybek - Küçük samimi bir ortamı bulunan Sakar Zeybek hem kalabalık hem de ikili gruplar için ideal bir yer. Ermeni Pilaki, humus, Muğla usulü patlıcan gibi favori mezelerden mutlaka denemelisiniz. Mekânda bu mezelerle birlikte toplam 38 meze çeşidi bulunuyor.



Barba Vasilis

@barbavasilismeyhane - “Tarihi Troya Butik Otel‘in zemin katında, Balat’ın Haliç’e bakan kıyılarında hizmet veren küçük bir meyhane. Çok farklı etnik kökenden insanların bir zamanlar bir arada yaşadığı bir semtte, tarihî Balat’ta, yerin ve zamanın ruhuna uygun bir mekân olarak 2013 yılında hayata geçti.” diye kendilerini tanıtan mekânın, mezeleri bir kadeh içki ile buluşunca zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Harika Haliç manzarasına karşı muhteşem lezzetleri; özellikle sahanaki yerken keyfinize keyif katacaksınız.

Antiochia

@antiochiaconcept - Dillere destan Antakya Mutfağı'nın lezzetlerini hiç oraya gitmeden afiyetle yiyebileceğiniz nefis mekân. Antiochia’da humus, zahter, babaganuş gibi yörenin olmazsa olmaz mezelerini deneyebilirsiniz. Vazgeçilmeziniz olmaya aday mezelerini yemeye mutlaka gidin.

Tarihi Cumhuriyet Meyhanesi

@tarihicumhuriyetmeyhanesi - Tam kuruluş tarihi belli olmasa da resmi olarak 1923 yılında kurulduğu kabul edilen Tarihi Cumhuriyet Meyhanesi neredeyse 100 yıldır hizmet vermekte. Eski oluşunun getirisi olarak da meyhane kültürünün tüm inceliklerine hakim olan işletme, bunun yanı sıra her köşesi tarih kokan, her masası farklı bir anıya tanık olanlardan. Üst katta Atatürk'ün özel masası bulunması ve Atatürk'ün bu masada çokça zaman geçirirmiş olması, bununla birlikte edebiyat camiasından da birçok şairi ve yazarı ağırlamış olması, şiirler yazılan masaları, ilham veren atmosferi oluşu meyhaneye büyük ölçüde değer katıyor. Başlangıçta meyhanecilik kavramının ustalarından Rumların işletmesinde olan mekan günümüze kadar birçok kez el değiştirse de hiçbir şekilde çizgisini bozmamış. Siz de bu değerli işletmeye gitmeli ve geçmişe en keyifli yolculuğu yapmalısınız.



Alaf 2 Tek

@alaf2tek - İstanbul'un meyhaneleriyle meşhur semti Beyoğlu'nun eski tektekçi meyhane konseptinden ilham alıp günümüz modernliğiyle harmanlayan Alaf 2 Tek'e tam anlamıyla bayılacaksınız. İster tek başınıza mekanın tadını çıkarmaya isterseniz de dostlarınızla keyifli sohbet etmek için gidin, her halükarda Alaf 2 Tek sizi memnun edecektir. Ne tavsiye ederseniz diye soracak olursanız menülerinde bulunan her çeşidin tadı bir ayrı. Mutfak konusunda olan başarıları, müşteri ile iletişime de yansıyan meyhaneye en kısa zamanda gitmelisiniz deriz.



İsmet Baba Restaurant

@ismet_baba_restaurant - İşinin ehli olan İsmet Baba Restaurant da eski nesil önerilerimizin en ama en iyilerinden. Yılların işletmesi olan İsmet Baba, denize sıfır, boğaz manzarasını doya sıya izleyebileceğiniz bir konumda yer alıyor. Özellikle balık konusundaki başarılarıyla bilinen meyhane, taze olmayan hiçbir ürünü müşterisine sunmuyor. Böylesine tarih kokan bir mekana uğrayıp rakı-balık yapmak istediğinizde denemeniz gerekenler arasında Sarıkanat, Levrek, Kalamar Tava olmalı. Şimdiden afiyet olsun.



Madam Despina

@madamdespina - Meyhane kültürünün tarihini biliyorsanız eskiden kadınların bırakın meyhane işletmeyi, meyhaneye giremediği günler yaşadığını bilirsiniz. Zamanla bu durum düzelmiş, Madam Despina da 1946 yılında kendi işletmesini açarak Türkiye'nin ilk kadın meyhanecisi olmuş. 1970'li yıllarda da meyhanesini Gayrettepe'den Kurtuluş'a taşımış. Meyhanenin en ilgi çekici yanı sıra rezerve masalara rezerve ibaresi yerine boş şarap şişesi konması. Bununla birlikte Rum Pilakisi ve Ciğeriyle de çokça meşhur olan işletmede akşamları canlı saz performansı oluyor. Madam Despina Meyhanesi'ne henüz gitmediyseniz en kısa zamanda bir uğrayın ve tarihi dokunun tadını çıkarın deriz.



Arada Meyhane

@aradameyhane - Adı üzerinde İstanbul'un güzel bir ara sokağında yer alan Arada Meyhane, menüsünde yer alan her şeyin başarılı olması ile müşterilerinin favori mekanı haline gelen yerlerden. Bebek semtinin eski kasaplarından olan bir ailenin işlettiği mekan, et konusunda oldukça ustalaşmış. Siz de rakıyı en çok et ile yakıştıranlardansanız Arada Meyhane size eşsiz bir deneyim yaşatacak.



Mezze House

@mezzehouse - Adı üstünde Mezze House, aklınıza gelebilecek her mezeyi en leziz ve taze tatmanız konusunda sizi ağırlayacak. Özellikle yaz akşamı bahçesinde vakit geçirmenin keyfi bir ayrı olacaktır ama kışın da atmosferi bir başka. Gittiğinizde Karides Mantı, Kalamar, Susamlı Levrek Marin denemeniz gerekenlerden. Bunlarla birlikte Vişneli Enginar Tatlısı alışılmadık tatları denemeyi sevenlere şiddetle önerimiz.

ANKARA

Trilye Restorant

@trilyerestoran - Deniz mahsulleri konusunda oldukça iddialı olan Trilye’de menüden seçeceğiniz hemen hemen her meze ve ürün sizi mutlu edecektir ama mutlaka denemeniz gereken şeyler arasında; balık çorbası, deniz mahsullü köpoğlu, avokadolu karides, mozeralla peynirli somon sarma, bademli karides, balık mantı yer alıyor. Doyurucu bir yemekten sonra ise Trilye’de meşhur olan ateş tatlısını deneyin. Çorum’dan Ateş Bey tarafından Trilye’ye özel olarak getirilen en taze leblebilerin tozundan yapılan bu tatlı restoranın müdavimlerinin favorisi.



Ara Sıcak

@arasicak06 - Ara Sıcak, arkadaşlarıyla samimi bir akşam geçirmek isteyenlerin Ankara’daki en popüler destinasyonlarından biri. Kaliteli balık keyfini, uygun fiyatlarla sunmasıyla, meze-balık ikilisini sevenlerin en çok tercih ettiği mekânlardan biri olan Ara Sıcak’ta daha önce tattığınız ya da ismini duyduğunuz onlarca çeşit meze ve balık mevcut. Ancak Ara Sıcak’ı meşhur eden şey, bu geleneksel tatların yenilikçi tariflerle buluşması. Taze Ege otlarıyla harmanlanan otlu hamsi, dışı çıtır içi yumuşacık bir deneyim sunan kadayıflı karides, gerek tadı gerekse sunumuyla müdavimlerin de favorisi balık şaşlık, simit görünümlü çıtır balık favori lezzetler arasında…

Salaş Meyhane

@salasmeyhane - Ankara’daki meyhanaler sizleri eğlendirmek için kapılarını açıyor. Salaş Meyhanesi, seçkin menüsünden yoğurtlu dil ara sıcağı ile ülkenin her noktasından ilgi görmeye devam ediyor. Öyle leziz ara sıcaklara ve soğuk mezelere şahit edecek ki sizi; buraya geldiğinizde uzun bir süre ayrılmak istemeyeceksiniz. Ayrıca Salaş Meyhane’de canlı müzik de tam zevkinize göre olacak! Biraz eğlenmeye sizin de ihtiyacınız var!



Kalbur Balık

Daha önce gördüğünüz mezelerin hepsine sahip ancak Kalbur Balık'ı diğer mekanlardan ayrı kılan şey geleneksel mezelerin sıra dışı tadı. İçinde deniz ürünlerinin olduğu midye dolmayı mutlaka deneyin. Mevsiminin en taze deniz ürünlerinin midye içinde nasıl piştiği sır gibi saklanıyor. İlk gittiğinizde mutlaka deneyimlemeniz gereken diğer lezzetler; levrek earma, baby kalamar dolma, karidesli mantı, midye içindekaşarlı karides, kılıç şiş…



Afitap Meyhane

@afitaptunus - Murat Başpınar ve Zeynel Aksar’ın birlikte kurduğu bu meyhane, Ankara’ya ilk kez gelenlerin mutlaka önceden rezervasyon yaptırarak gitmesi gereken mekânlar arasında. Balık tercih etmeden önce mekanı bu denli popüler yapan sıcak ve soğuk mezeleri deneyin. Özellikle de müdavimlerin tercihi haline gelen; dil balığına sarılmış karidesi, patlıcanlı atomu, dört peynirli bostan patlıcanı, deniz ürünlü gözlemesi, isli midyesi, zahter salatasını tadı gastronomi yolculuğunuzda size lezzet şöleni yaşatacak kadar iddialı.



Fesleğenli Meyhane

@feslegenlimeyhane - Ankara’daki meyhaneler arasında adı ile hafızalarda iz bırakan Fesleğenli Meyhane, seçkin menüsü ile de kendinden söz ettirmektedir. Pastırmalı humus, yaban mersinli mezeler, soslu mantar ve ev yapımı şalgam masadaki leziz detaylardan sadece birkaçı. Fesleğenli Meyhane’nin tadını almak ve eğlenmek için kapısını aralamayı unutmayın.



İZMİR

İzmir Deniz Restoran

İzmir Kordon’daki harika konumu ve yıllardır sunduğu lezzetler ile misafirlerini her zaman memnun eden İzmir Deniz Restoran, aynı zamanda çalışanlarının ilgisi ile de dikkat çekiyor. Genelde kalabalık olmasına rağmen hizmetinden ödün vermeden çalışıyor. Gün batımı manzarası eşliğinde çeşit çeşit meze ile yemeğinize başlayabilir, yıldızların parıltısı ve denizin sesi eşliğinde harika pişmiş balığınızın lezzetine varabilirsiniz. Şevketi bostanlı levrek ve karidesi tatmanızı tavsiye ederiz. Kordon’da rakı balık keyfiniz için bu mekanı tercih edebilirsiniz.

Kordon Yengeç Restoran

@kordonyengecrestaurant - Kordon’da rakı balık keyfi için tercih edebileceğiniz noktalardan biri de Kordon Yengeç Restoran. Dışarısı kadar restoranın içi de keyiflidir. Şık ve sade dekorasyonu ile ferah bir ortam sağlar. Restoranın içini tercih edeceksiniz, üst kat cam kenarı Kordon manzarası ile yemeğinize lezzet katacak. İnanılmaz zengin mezelerin tadını çıkarmanızı tavsiye ederiz. Hatta balığa yer kalmayacaktır.

Balmumu Dükkan Lokanta

@balmumulokanta - Sahibi Ahmet Şef’in yaptığı lezzetli ev yemekleri ve birbirinden özel meze çeşitleri ile , giden herkesin bu lokantadan memnun ayrılma sebebi. Şık ve temiz bir esnaf lokantası havasıyla, yediğiniz yemeklerin tadına doyamayacaksınız. Görerek seçebileceğiniz çeşit çeşit zeytinyağlı lezzet ardından etli yemeklerin tadına da mutlaka bakmalısınız.



Boğaziçi Restoran

@restaurantbogazici - En çok tercih edilen İzmir yemek yeme mekanları arasında olan Boğaziçi Restoran, uzun yıllardır kalitesini korumayı başarıyor. Fava, balık kokoreç, şevketi bostan, kalamar gibi mezelere sahip olan restoranın en sevilen yemekleri arasında levrek lokumu yer alıyor.



Teras 1885

@teras1885 - Merkezi konumuyla rahatlıkla ulaşabileceğiniz önerilerimizden biri olan Teras 1885, İzmir'in en güzel manzaralarına sahip bir teras restoran. Menüde yer verdikleri her lezzetleri konuşmaya değer ancak özellikle mezeleri takdire şayan, bir tadın deriz.



Efendiler Kulübü

@efendiler.kulubu - 2019 yılında üst üste yılın en iyi yeni nesil meyhane ödülünü alan Efendiler Kulübü, gerek mezeleri gerekse yemekleriyle tatmin edici bir lezzet sunan eğlence mekanıdır. Özellikle arkadaş grubuyla, eğlenceli vakit geçirmek isteyenlerin deneyimlemesi gereken bir yer.



Dudak Payı

@dudakpayi.folkart - Bayraklı Folkart'ta bulunan Dudak Payı, keyifli bir akşam geçirmek isteyenler için güzel bir eğlence adresi. Birbirinden lezzetli mezeleri, yemekleri ve kendine has dekorasyonuyla beğenebileceğiniz yeni nesil meyhanelerden biridir. Müzik eşliğinde dans edeceğiniz ve hızlı servisi olan bir yer arıyorsanız bu mekanı değerlendirmenizi öneririz.



ANTALYA

7 Mehmet

@7mehmetrestaurant - Söz konusu Antalya olunca mutlaka gitmeniz gereken restoranların başında 7 Mehmet yer alıyor. 1937 yılında kurulan ve kuşaktan kuşağa günümüze kadar gelen 7 Mehmet sadece Türkiye’de değil tüm dünyada da büyük bir üne sahip. Modern Akdeniz lezzetlerini ve geleneksel Türk mutfağını mevsime uygun malzemelerle harmanlayan 7 Mehmet, sebze, meyve, et ve balığın mevsiminde kullanılmasına dikkat ediyor. Gittiğinizde menüden seçeneğiniz her şey sizi mutlu edecektir ancak müdavimlere göre mutlaka denemeniz gereken şeyler arasında; işkembe, mevsimine göre böğürtlenli ya da yeşil erikli cacık, mercimek fava, iç pilavla servis edilen kuzu tandır, ciğer ve Antalya usulü kabak tatlısı bulunuyor.



Asmani Restaurant

@asmanirestoran - Akra Hotels içerisinde bulunan Asmani Restoran, Türk ve dünya mutfağından seçeneklerle hazırladığı menüsüyle Antalya’nın en iyilerinden biri olmayı başarıyor. Yılın 12 ayı boyunca hem akşam hem de öğle yemeklerinde misafirlerini ağırlayan restoran sonsuz görünen Akdeniz manzarası eşliğinde mükemmel lezzetler sunuyor. Geniş şarap kavı ve kokteyl seçenekleri de olan restorandaki yemekleri panoramik manzarası eşliğinde sunan restoran öğlen 12.00’den gece 24.00’e kadar açık. Mutfağına giren her ürünü en tazelerden, özenle seçen Asmani’de sunulan her tabakta mükemmel bir gastronomi deneyimi sunuluyor. Başlangıçlarda özel salatalar, bruschetta çeşitleri, mezeler, ithal ve yerli peynir çeşitleri sunan Asmani, yerel lezzetleri modern dokunuşlarla yorumluyor. Uzak Doğu mutfağının en sevilen suşilerini ise mutlaka denemeden ayrılmayın. Mevsimin ürünlerine göre yenilenen menüde denediğiniz her tat damağınızda kalacak.

Zaruri Meyhane

@zarurimeyhane - Caz makamında bir meyhaneye ne dersiniz? Hem de yanında tüm heyecanıyla akan bir şelale var! Flow Manavgat Şelale içerisinde farklı konsepti, samimi ambiyansı ve damakta iz bırakan lezzetleriyle Zaruri sizi bekliyor. Doğanın tam kalbinde; yeşil ve mavinin buluştuğu gizemli bir kuytuda eşi benzeri olmayan bir keyif sunuyor. Sevdiklerinizle uzun sohbetlerin, bol kahlahaların ve tabii ki lezzetin eksik olmayacağı masalarda, Zaruri'de buluşun ve hayatınızın en keyifli gusto anısına hazır olun. Mezeler günlük yapılıyor ve mevsimin en tazelerini sofralara getiriyorlar. Her lokmasında da bu tazeliği hissediyorsunuz!

Sıralı Kebap

@siralikebap - Geleneksel Türk kebabını yenilikçi bir tarifle misafirlerine sunan Sıralı Kebap açıldığı günden bu yana Antalya’nın son zamanlardaki en popüler kebapçıları arasına girdi. Sıkı bir sosyal medya takipçisiyseniz Sıralı Kebap’ın çeşitli lezzetlerinin yapım aşaması, sadece ülkemizde değil dünya çapında da takip ettiğiniz birçok yemek hesaplarında karşınıza çıkmıştır.mekana gittiğinizde

Muhammarayı, köz patlıcanlı atomu, Sıralı Kebap deyince akla gelen nohutlu kajulu Fettah mezesini ve Kilis mutfağının vazgeçilmez tatlısı cennet çamurunu mutlaka deneyin.

Fener Bababurnu

@fenerbababurnuantalya - Antalya’nın panoramik tablosunu tek bir yerde keşfedebileceğiniz Fener Bababurnu manzarası kadar lezzetiyle de damağınızda unutulmaz bir tat bırakacak. Mavi ve yeşilin birleştiği eşsiz görüntü içerisinde çok keyifli bir günbatımı yaşamanız garanti. Deniz ürünleri ve birçok çeşit mezesinin yanı sıra her türlü damak tadına uygun bir menüye sahip.



İskele Balık

@iskelebalikpisiricisilara - Antalya’da balık denince en zengin menüye sahip mekânlar arasında İskele Balık yer alıyor. Açıldığı günden bu yana tüm lezzetlerini aynı kalitede ve tatta korumayı başaran İskele Balık, en taze malzemelerle hazırlanan mezeleri, ara sıcakları, deniz mahsulleri ve tatlısıyla sizlere keyifli ve bir o kadar da leziz bir akşam deneyimi sunmaya aday.



Lara Balık

@larabalikantalya - Antalya’nın en büyük balık restoranı Lara Balık, Konyaaltı ve Işıklar olmak üzere iki şubesinde de mükemmel bir manzaraya sahip. Özellikle Işıklar’daki şubesine gitmek isterseniz sizleri, falezlerin üzerinde kurulu, Antalya’nın körfez manzarası karşılayacak. Tabii sadece konumu değil şehrin en önemli lezzet durakları arasında da yer alan Lara Balık Evi’nde mevsimine göre düzenlenen zengin menüsü ve taze deniz ürünleri keyifli bir akşam yemeği geçireceğinize garanti veriyor.

Serpme Balık Evi

@serpmebalikevi - Antalya’da bulunan tüm balık restoranlarında lokal ya da geleneksel meze çeşitlerini bulabilirsiniz. Ama Serpme Balık Evi diğer restoranlara göre mezelerinin lezzetiyle ön plana çıkıyor. Samimi ortamı, güler yüzlü personeli ile müşterilerine ev sıcaklığını yansıtan Serpme Balık Evi’nde mezelerle doymak istemiyorsanız lokallerin en çok tercih ettiği ızgara kalkan balığı, taptaze deniz levreği ya da balık kokoreci tercih edebilirsiniz.



SİDE

Azumare Side

@azumareside - Muhteşem bir manzara ve keyfine doyum olmayan onlarca detayla dolu Azumare! Gün batarken keyfi bir başka ama, kabul edelim... Güneşin cazibeli son ışıltıları, Akdeniz ile buluşuyor ve tam o noktadan Azumare'de kurulan lezzet ve keyif sofralarınıza yansıyor. Akdeniz'in dalından organik yetişen üzümlerinin hikayesi altında; Asma yapraklarının hışırtısı eşliğinde güneşi batırın! Yazın hafif serinliği teninize vururken, Azumare'nin gurme deneyimine kendinizi bırakın!

Karma

@karmaside - Eğlence ve gastronomi aynı çatı altında Antik Side'nin gizemli ve seksi kollarında Karma'da buluşuyor. Antik Kent'e yürüme mesafesinde konumlanan gizem dolu, keşfedilmeyi bekleyen; aynı zamanda ilk adımdan itibaren şaşkınlığınızı gizleyemeyeceğiniz bir deneyimin parçası oluyorsunuz.