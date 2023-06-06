2023 Yaz’ında lüks bir tatil deneyimi yaşamak istiyorsanız Gecce Mekan Life Style ekibimizin sizler için seçtiği Türkiye’nin en iyi ve lüks Deniz kenarı otellerine aşağıda göz atın...





1. Amanruya, Bodrum: Bodrum'da bulunan Amanruya, konumu, özel havuzlu villaları ve lüks olanaklarıyla dikkat çeken bir oteldir. Ege Denizi'nin muhteşem manzarasına sahip olan bu otel, zarif ve modern tasarıma sahip odalarıyla misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Ayrıca, özel plaj alanı, spa merkezi ve ödüllü restoranlarıyla da ünlüdür.

2. Mandarin Oriental Bodrum: Bodrum Yalıkavak'ta bulunan Mandarin Oriental, modern ve şık tasarıma sahip lüks bir oteldir. Eşsiz manzarası, özel plajı, lüks spa merkezi ve mükemmelen dekore edilmiş odalarıyla konuklarına benzersiz bir deneyim sunar. Ayrıca, çeşitli restoranları, havuzları ve su sporları olanaklarıyla da dikkat çeken bir oteldir.





3. HillsideBeach Club, Fethiye: Fethiye'de bulunan HillsideBeach Club, Ege Denizi'nin muhteşem manzarasına sahip olanaklarıyla ünlü bir lüks oteldir. Özel plajı, şık tasarımlı odaları, çeşitli restoranları ve etkinlikleriyle konuklarına mükemmel bir deneyim sunar. Ayrıca, spa merkezi, su sporları olanakları ve çocuklar için aktivite alanlarıyla da aileler için ideal bir tercihtir.





4. D-Hotel Maris, Marmaris: Marmaris'te konumlanan D-Hotel Maris, lüks ve rahatlatıcı bir tatil deneyimi sunan bir oteldir. Eşsiz bir koyda yer alan otel, geniş plajı, özel yatlar, üst düzey hizmet ve olanaklarıyla misafirlerini ağırlamaktadır. Ayrıca, spa merkezi, restoranları ve etkileyici manzaralarıyla da öne çıkar.





5. Maça Kızı Otel, Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Türkbükü'nde konumlanmıştır. Sessiz ve huzurlu bir atmosferiyle dikkat çeken bu otel, aynı zamanda Türk misafirperverliğini en iyi şekilde yansıtmaktadır. Otelin ismi, Bodrum'un denizlerinde efsanevi bir hikayesi olan "Maça Kızı" adlı gemiden gelmektedir. Bu tarihi öykü, otelin atmosferine de mistik bir hava katmaktadır.

Otelin en büyük çekicilik noktalarından biri ise muhteşem yüzme havuzları ve özel plajıdır. Temiz ve bakımlı havuzlarında serinleyebilir, güneşlenme terasında bronzlaşabilirsiniz. Ayrıca, denize sıfır konumda bulunan özel plajı sayesinde masmavi sulara kolaylıkla erişebilirsiniz. Burada rahat şezlonglar ve plaj barıyla tatilin keyfini çıkarabilirsiniz.

Maça Kızı Otel'in restoranında ise lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor olacak. Türk ve dünya mutfaklarından enfes lezzetler sunan şefler, zengin menüleriyle damak zevkinize hitap edecektir. Ayrıca, otelin barında günün yorgunluğunu atarken serinletici içeceklerinizi yudumlayabilirsiniz.

Konuklar ayrıca otelin spa merkezinde kendilerini şımartarak en lüx deneyimi yaşayabilirler





6. Caresse, a Luxury Collection Resort&Spa, Bodrum: Bodrum'da konumlanan bu otel, Ege Denizi'nin berrak sularına hakim bir tepede yer alır. Lüks ve modern tasarımıyla öne çıkan Caresse, özel plajı, şık restoranları ve lüks spa hizmetleriyle tatilcileri büyüler. Misafirler, odalarından Boğaz manzarasının tadını çıkarabilir ve unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayabilir.





7. Akra, Antalya'nın göz alıcı manzarasıyla birleşen, lüks ve konforlu bir tatil deneyimi sunan bir oteldir. Mükemmel konumu, modern tasarımı, özel restoranları, spa olanakları ve çeşitli aktiviteleriyle Akra, unutulmaz bir tatil için ideal bir seçenektir. Akra'nın misafirlerine sunduğu benzersiz deneyim, Antalya tatilinizi sıradanlıktan çıkaracak ve rüya gibi bir yolculuğa dönüştürecektir. Akra otel bünyesindeki Birbirinden Özel Restoranlar: Akra, lezzet tutkunları için birbirinden şık restoranlarıyla ünlüdür. Misafirler, Akdeniz'in en taze ve lezzetli malzemeleriyle hazırlanan yemekleri deneyimleyebilirler. Deniz ürünleri, uluslararası mutfakların örnekleri ve geleneksel Türk lezzetleri arasında seçim yapabileceğiniz birçok seçenek mevcuttur. Ayrıca, restoranların muhteşem manzarası, yemek deneyimini daha da unutulmaz kılar.





8. Side Barut Hemera: Lüksün ve Konforun Buluştuğu Bir Tatil Cenneti. Denize Sıfır Konum: Side Barut Hemera, muhteşem Akdeniz manzarasına hakim bir konumda yer alır. Denize sıfır konumu sayesinde misafirler, kristal berraklığındaki sulara adım atmadan önce sadece birkaç adım atarlar. Kendine ait özel plajı, şezlongları ve şemsiyeleriyle tatilcilerin rahatlığı ve keyfi ön plandadır.



Lüks ve Şık Tasarım: Side Barut Hemera, zarif ve modern tasarımıyla dikkat çeker. Otelin iç mekanları, ferah ve rahatlatıcı bir atmosfere sahip olup, konuklarına lüks bir konaklama sunar. Odaları, konforlu yatakları, özenle seçilmiş mobilyaları ve modern olanaklarıyla misafirlerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Barut Hemera:daGastronomik Zenginlik:, lezzet tutkunları için de birçok seçenek sunar. Otel bünyesinde bulunan çeşitli restoranlar, dünya mutfaklarının eşsiz lezzetlerini sunar. Taze deniz ürünleri, yöresel lezzetler ve uluslararası mutfağın seçkin örnekleri arasından zevkinize uygun bir seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, oteldeki barlar ve kafeler de farklı içecek seçenekleriyle tatilcilerin keyifli bir zaman geçirmesini sağlar.





9. BiblosResort Alaçatı, Alaçatı'da yer alan lüks bir oteldir. Eşsiz bir konuma sahip olan otel, modern ve zarif bir tasarıma sahiptir. BiblosResort Alaçatı, geniş ve konforlu odaları, özel plaj alanı, lüks spa olanakları ve çeşitli restoranlarıyla misafirlerine benzersiz bir tatil deneyimi sunar.



Otelin odaları, şık ve çağdaş bir tarza sahiptir ve misafirlerin konforu göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Odalarda ihtiyaç duyabileceğiniz birçok modern olanak bulunur ve deniz ya da bahçe manzarası eşliğinde huzurlu bir konaklama sağlar.



BiblosResort Alaçatı, kendine ait özel plaj alanıyla da dikkat çeker. Misafirler, güneşlenme terasında rahatlayabilir, denizin keyfini çıkarabilir ve su sporlarıyla eğlenceli vakit geçirebilirler.



Otelin bünyesindeki spa merkezi, stres atmanız ve rahatlamanız için ideal bir mekandır. Profesyonel terapistler tarafından sunulan çeşitli masaj ve güzellik bakımlarıyla kendinizi şımartabilirsiniz.



BiblosResort Alaçatı'nın restoranları, misafirlere geniş bir yemek seçeneği sunar. Türk ve uluslararası mutfakların lezzetlerini tadabilir, özel içecekler eşliğinde keyifli bir akşam geçirebilirsiniz.



Genel olarak, BiblosResort Alaçatı, konumu, lüks olanakları ve kaliteli hizmet anlayışıyla tatilciler için unutulmaz bir konaklama deneyimi sunan özel bir oteldir.





10. MaxxRoyal Belek Golf Resort, Antalya: Belek'te yer alan MaxxRoyal, ultra lüks bir tatil deneyimi arayanların tercih ettiği bir oteldir. Denize sıfır konumu, lüks odaları, özel plajı, golf sahası, spa merkezi ve dünya mutfağından lezzetler sunan restoranlarıyla misafirlerine eşsiz bir tatil imkanı sunar.