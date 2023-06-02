Gecce Mekan Life Style Haziran ayı etkinlik takvimi

Yaz mevsiminin habercisi haziran ayı İstanbul’a sanatla dolu bir mevsimin kapılarını aralıyor. Yazın en güzel günlerini karşılayan İstanbullular için haziran ayı yine kültür-sanatın kalbinin atacağı bir ay olacak. 2023 Haziran ayı boyunca tiyatrodan sinemaya, konserden atölyeye pek çok etkinlik sanatseverleri bekliyor. Sizler de bu ay “Ne yapsak?” diye düşünüyorsanız, sizin için seçtiğimiz Haziran 2023 İstanbul kültür-sanat etkinliklerine göz atın.

Combolatino ile Dans Etmek İsteyenler Bu Konserde Buluşuyor

Combolatino, yüksek enerjili canlı müziği ile eğlenmek isteyen herkesi 3 Haziran Cumartesi akşamı Zorlu PSM Sky Lounge’a bekliyor. Kübalı eğitmenden ücretsiz dans workshop ve konser öncesi Kübalı DJ Rafa da etkinlik de olacak.

Yer: Zorlu PSM – Sky Lounge

Tarih: 3 Haziran 2023, 20:30

Bilet: Passo

BigFest İstanbul Festivali Sizlerle Buluşuyor

Şehrin en büyük festivali BigFest İstanbul, 3 Haziran Cumartesi ve 4 Haziran Pazar günü Life Park’ta birbirinden değerli sanatçılarla sizlerle buluşuyor. Birbirinden değerli sürpriz sanatçıların sahne alacağı ve 2 gün boyunca müziğe doyacağınız, farklı aktivitelerle günün tadını sonuna kadar çıkaracağınız festival sizi bekliyor.

Yer: Life Park

Tarih: 3 Haziran 2023, 13:00

Bilet: Biletix

Nefes Orman, Kapılarını Sıla ile Açıyor

Anadolu Yakası’na yeni bir soluk geliyor. Şehrin hemen yanında ve doğanın tam kalbinde yer alan doğal yaşam ve etkinlik merkezi Nefes Orman, Sıla konseri ile kapılarını açıyor, İstanbul’a yeni bir nefes geliyor.

Yer: Nefes Sahne / Nefes Orman

Tarih: 11 Haziran 2023, 20:30

Bilet: Biletix

Gipsy Kings, yeniden Türkiye Turnesi’nde

Latin müziğinin ülkemizde de çok sevilen efsane grubu Gipsy Kings featuring Nicolas Reyes, İstanbul ve Ankara olmak üzere 2 ayrı şehirde sahne almak üzere ülkemize geliyor.

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 17 Haz 2023, 21:00

Bilet: Biletix

Ünlü Rapçi Murda ‘Dua Tour 2023’ Kapsamında Türkiye Konserlerine Başlıyor

Kendine has üslubu ve şarkı sözleriyle dikkat çeken Murda, Türkiye ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde sevenleri ile buluşacağı ‘Dua Tour 2023’ kapsamında; İstanbul Maximum UNIQ Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak.

Yer: İstanbul Maximum UNIQ Açıkhava

Tarih: 17 Haziran 2023, 17:00

Bilet: Passo

İstanbul Haziran Ayı Tiyatroları

Ali Poyrazoğlu’nun Doğaçlama Oyunu: Şıngır Şıngır Beyoğlu

Ali Poyrazoğlu’ndan genel istek, ısrar ve tehditler üzerine “Şıngır Şıngır Beyoğlu” doğaçlama oyunu geliyor. Dram, trajedi ve yaşanmışlıklar hepsi aynı sahnede, muhteşem bir akış ve uzun süre etkisinden çıkamayacağınız bir sohbetle anlatılıyor.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 3 Haziran 2023, 20:30

Bilet: Passo

Şener Şen Uniq Açıkhava’da

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansıması. Hizmet etmekten başka bir şey düşünemeyen köşk çalışanları da gözlerinin önünde gelişen olaylar karşısında kayıtsız kalamayacaktır. Toplumdaki değişimden her biri kendi payına düşeni alacaktır. Vasıf Öngören’in bu olayları eğlenceli bir biçimde aktardığı oyun, tiyatro sahnesinde defalarca yorumlanmış ve beyazperdeye de uyarlanmıştır. 1978 yılında ilk kez İstanbul Şehir Tiyatroları’nda bu oyunda aşçı Lütfü Usta’yı canlandıran Şener Şen, 40 yıl aradan sonra aynı rolde ve genç bir oyuncu kadrosuyla tekrar sahnede.

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Tarih: 14 Haziran 2023, 21:00

Bilet: Biletix

"Yaşamaya Dair” Sizler İçin Sahnelenmeye Devam Ediyor

Genco Erkal’ın Nazım Hikmet tutkusunun yeni ürünü olan “Yaşamaya Dair” adlı müzikli gösterisi, sizler için sahnelenmeye devam ediyor. Nazım Hikmet’in ölümünün 54. yıldönümü için Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği oyunda, Tülay Günal da oynuyor. Piyano ve viyolonsel eşliğinde oynanacak oyunda, başta Fazıl Say ve Zülfü Livaneli olmak üzere değişik bestecilerin Nazım şarkıları da seslendirilecek.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

Tarih: 14 Haziran 2023, 20:30

Bilet: Biletix

Z kuşağının en çok takip ettiği rap müziğin yıldızları, şehrin eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park’ta, 28 Haziran’da Dropout Festival'23 için bir araya geliyor! Rap dünyasının süperstarı Amerikalı Wiz Khalifa, yeniden sahneye çıkacağı KüçükÇiftlik Park’ta, muhteşem canlı performansıyla genç rap severlerle bir kez daha buluşacak! Z kuşağının vazgeçilmezi olan Dropout Festival'23’te, Wiz Khalifa’nın öncesinde Ceza, Motive ve ileride açıklanacak diğer Rap Superstar’ları sahnede olacak. Yüzdeyüz Müzik katkıları, URU ve Concerts East işbirliğiyle gerçekleşecek konserin biletleri Biletinial'da !

Tom Odell

Kapı açılış : 18.00

Romantik şarkıların sesi TOM ODELL, yoğun istek üzerine bir kez daha İstanbul'da! Billboard dergisinin müziğini; ‘duygusal, işlenmemiş ve Jeff Buckley ile karşılaştırılabilecek kadar dingin’ olarak tanımladığı, BRIT Awards sahibi İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, yeniden İstanbul'da!

Yıldız Tilbe

90'lı yıllarda müzik hayatına atılan Yıldız Tilbe, "Delikanlım"albümüyle müzikseverler tarafından oldukça sevilmiştir ve daha büyük kitlelere ulaşmıştır. Tarz olarak pop ile başlamış ve repertuvarını genişleterek arabesk, halk müziği ve sanat müziği formlarını da kullanmıştır. Bestelediği bir çok şarkıyı hem kendi söylemiş hem de çeşitli sanatçılara vermiştir.

Yıldız Tilbe, harika sahne performansıyla en sevilen şarkılarını seslendirmek için Vigor organizasyonu ile 12 Haziran akşamı Harbiye Açıkhava Sahnesinde!

İstanbul Haziran Ayı Workshopları

Çilingir Sofrası Workshop

Uzman Chef’s Table eğitmenleri eşliğinde “Çilingir Sofrası nasıl kurulur?” sorunuzun cevabı workshop’umuzda. En doyumsuz lezzetlerin nasıl hazırlandığını uygulayarak öğreneceksiniz.

Yer: Chef’s Table Mutfak Akademisi

Tarih: 2 Haziran 2023 19:00

Bilet: Passo