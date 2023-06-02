Divan'da fit lezzet ve sağlık Dilara Koçak reçeteleri ile bir arada!

Divan Fit, “Divan Fit ile zinde kal!” mottosuyla, Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Koçak’ın iş birliğinde ve Divan’ın usta şeflerinin dokunuşlarıyla hayata geçirildi. Beslenmenin iyileştirici gücünü lezzet ve uzmanlık ile birleştiren Divan Fit menüleri, iyi yaşama ve temiz beslenmeye arzu duyanlar için günlük olarak evlere geliyor.

Sağlıklı beslenmeye farklı bir bakış açısı getirmek isteyen ve iyi yaşam odaklı beslenen herkese ulaşabilmek amacıyla oluşturulan Divan Fit menüleri, Divan’ın yüksek kalitesi ve Dilara Koçak’ın 30 yıllık mesleki birikimiyle oluşturulan birbirinden eşsiz lezzetler sunuyor. Özgün reçeteleriyle sağlıklı beslenme alışkanlıklarının bozulmadan devam ettirilmesini amaçlayan menüler, temiz beslenirken damak zevkinden ödün vermeyenlerin favorisi olmaya hazırlanıyor.

Tüketiciler 4 farklı paketten oluşan Divan Fit menülerinden kendine uygun olanı diyetisyen kontrolünde kişiye özel esnek seçimler ile tercih edebilecekler. Seçilen paket ile birlikte Dilara Koçak ekibindeki diyetisyenlerden online veya yüz yüze destek almaları da mümkün.

Lezzeti Sağlıkla Buluşturan Reçeteler

Divan Fit ve Dilara Koçak menüleri, günlük beslenmesinde sağlıklı ve dengeli beslenmek için zaman bulamayan, diyet yapmak isteyen, temiz gıda ve çeşitli içerik arayan, kısacası iyi yaşam odaklı beslenen herkese hitap ediyor. Kalori ve besin ögelerinin (karbonhidrat, yağ ve protein) dengesine dikkat edilerek oluşturulan menüler, Dilara Koçak reçeteleri ve Divan şeflerinin yarım asırlık deneyimlerinden gelen güç birliği ile zenginleşiyor. Sağlıklı tarifler ile özdeşleşen “lezzetsiz” algısını kırarak keyifle tüketilebilecek sağlıklı alternatifler içeren menüler, sağlıklı beslenme rutinin dışına çıkmadan wrap, spagetti ve hatta fit tatlı gibi farklı çeşitleri de tüketicilerin beğenisine sunuyor.

4 Farklı Menü Seçeneği

Divan Fit ve Dilara Koçak menüleriyle rutin hayatta tüketilen her ürün, sağlıklı ve fit haliyle kapıya geliyor. Özel olarak ve çeşitlilik esasına bağlı kalınarak hazırlanan menülerde organik tavuk, vegan döner, orman meyveli parfe, vişneli yaprak sarma, fit tiramisu gibi zengin bir içerik sunuluyor ve beyaz undan uzak duruluyor. Ayrıca menülerde, gluten hassasiyeti olan, vegan ya da yüksek proteinli beslenen kişiler de unutulmadı. Divan Fit ve Dilara Koçak menüleri, Premium Fit menü haricinde glutensiz beslenenler için Premium Fit Gluten Free, vegan beslenen bireyler için Premium Fit Vegan ve yüksek proteinli beslenenler için de Premium Fit Yüksek Proteinli olmak üzere 4 farklı menü seçeneği içeriyor.

Premium Fit menü, günlük yaşam temposunda yemek yapmaya vakit bulamayan, sağlıklı beslenmek ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak isteyen herkese hitap ediyor. Gluten intoleransı veya hassasiyeti olan bireyler için hassasiyetle oluşturulan Premium Fit Glutensiz, gluten içermeyen alternatifleri ile misafirleri hafifletmeye hazırlanıyor. Vegan/vejetaryen, bitki bazlı beslenen bireyler için oluşturulan Premium Fit Vegan ise bitkisel protein alternatifleri ile misafirlerin beslenme rutinlerini yeşillendiriyor. Premium Fit Yüksek Protein de eşsiz lezzetleriyle başta sporcular olmak üzere, yüksek proteinli beslenenler, egzersiz ile birlikte kas kütlesini arttırmak isteyenlerin yüzünü güldürüyor.

Doğa Dostu Menüler

Lezzetli tariflerle sağlıklı bir beslenme biçimi sunan Divan Fit ve Dilara Koçak menülerinde, aynı zamanda gezegen sağlığı da göz önünde bulunduruluyor. Uzun zamandır iklim krizi, sürdürülebilir yaşam konusunda çalışmalarına devam eden Dilara Koçak’ın bakış açısıyla hazırlanan reçetelerde mevsimsel ve yerel ürün kullanımına özen gösteriliyor. Daha kolay ulaşılabilir olan bu ürünler sayesinde gıdaların tüketicilere ulaşması için uzun mesafeler önleniyor ve yerel ekonomi destekleniyor. Ayrıca mevsimsel ve yerel ürünlerin tazeliği de reçetelere benzersiz lezzetler katıyor. Divan Fit menülerinde kullanılan paketlerin de sağlıklı ve doğa dostu olmasına özen gösteriliyor.