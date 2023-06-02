51. İstanbul Müzik Festivali, 1 Haziran’da İstanbul'da başladı! 

Festival Mekânları Nerelerde?

Festivale bu yıl 18 farklı mekân ev sahipliği yapıyor: Atatürk Kültür Merkezi, Babylon, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Fenerbahçe Parkı, Four Seasons Bosphorus Atik Paşa Terası, Fransız Sarayı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, İş Kuleleri Salonu, Mevlanakapı Kara Surları Ziyaretçi Merkezi, Rahmi M. Koç Müzesi, Saint Benoit Fransız Lisesi Büyük Avlu, Süreyya Operası, Yerebatan Sarnıcı, Zorlu Performans Sanatları Merkezi Sky Lounge. Müzik Rotası’nın bu yılki durağı Balat olacak. Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, Sveti Stefan Bulgar Kilisesi (Demir Kilise) ve Aya Dimitri Rum Ortodoks Kilisesi’ndeki konserlerin ardından rotanın kapanış konseri ise Balat sahilindeki Akşemsettin Parkı’nda ücretsiz ve herkesin katılımına açık olarak yapılacak.

51. İstanbul Müzik Festivali’nde Mutlaka İzlemeniz Gereken Konserlerin listesi aşağıda

Büyük Orkestralar, Şefler ve Solistler Geliyor

Festival 3 Haziran akşamı AKM’de günümüz operasının en önemli isimlerinden Barbara Hannigan’ı ağırlayacak. Ünlü soprano ve şefe Türkiye’deki ilk konserinde, ülkemizin önde gelen senfonik topluluğu Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Hannigan’ın, orkestrayı yönetirken bir yandan da Haydn, Gershwin gibi bestecilerin eserlerinden oluşan bir repertuvar seslendireceği konserin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru ise Borusan Holding.

Yer: AKM

Tarih: 3 Haziran 2023, 20:00

Bilet: Passo

Festivalde Eser Siparişleri ve Dünya Prömiyerleri Gerçekleşecek

Ünlü piyanist, çağımızın üretken bestecilerinden Fazıl Say’ın, festivalin siparişi üzerine, Türkiyeli kadın şairlerden ilhamla bestelediği eserlerden oluşan yeni projesi, festivalde dünya prömiyerini yapacak.

Cumhuriyet’in, yetenekli ve üretken kadınlarının kaleme aldığı unutulmaz şiirlerden doğan bestelerini, Say ile yıllardır birçok kez aynı sahneyi paylaşan mezzo-soprano Serenad Bağcan seslendirecek. İkiliye kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman eşlik edecek. Cumhuriyet Kadınları, 8 Haziran’da AKM’de; 14 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyicilerle buluşacak.

Yer: AKM

Tarih: 8 Haziran 2023, 20:00

Bilet: Passo

Yarının Kadın Yıldızları Sahnede

2018’de İstanbul Müzik Festivali ve TSKB işbirliğiyle, geleceğin kadın müzisyenlerini desteklemek amacıyla başlatılan Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu projesi, Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında, genç bir besteciye verilen eser siparişi ile yeni nesil bestecilerimizin eserleriyle klasik müzik literatürüne katkı sağlayacak. Cem Esen’in bu özel yıla ithafen bestelediği eserin seslendirileceği ve bu yılın genç kadın yıldızlarının festival izleyicisinin karşısına çıkacağı konserin bilet gelirleri de fona aktarılacak. Konserde kanaat önderi olarak, son yılların yükselen keman sanatçısı Veriko Tchumburidze sahnede müzisyenlerle birlikte olacak. TSKB’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek konser 11 Haziran’da Süreyya Operası’nda izleyiciyle buluşacak.

Yer: Süreyya Operası

Tarih: 11 Haziran 2023, 20:00

Bilet: Passo

Büyük Keman Virtüözü Anne-Sophie Mutter Sahnede Olacak

İstanbul Müzik Festivali, çağımızın en büyük keman virtüözlerinden, Anne-Sophie Mutter’in 60. yaşını kutluyor. Ünlü diva, kendi adını taşıyan vakfının desteklediği genç müzisyenlerden oluşan Mutter’s Virtuosi yaylı orkestrasıyla birlikte festivale konuk olacak. Mercedes-Benz Otomotiv’in desteğiyle 13 Haziran akşamı AKM’de gerçekleştirilecek konserde Mutter ve virtüöz orkestrası, Bach’tanPrevin’e uzanan bir repertuvarı seslendirecek. Konserden önce Anne-Sophie Mutter’e festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü sunulacak.

13 Haziran Yer: AKM

Festivalin En Heyecan Verici Konserlerinden Biri: Kadınlar Yeterince Bekledi

Hollanda, Türkiye ve İran’dan kadın besteciler tarafından yazılan üç bölümlük bir eser olarak tasarlanan Kadınlar Yeterince Bekledi, festivalin en heyecan verici konserlerinden biri olacak. Meriç Artaç, Kate Moore ve Aida Shirazi festivalin siparişi üzerine soprano, yaylı dörtlü ve duduk, kanun ve klasik kemençe gibi Türk çalgıları için üç bölümden oluşan bir eser besteledi. Bu coğrafyalarda efsaneleşmiş üç kadın karakterden; Şahmeran, Kassia, Suat Derviş’ten ilham alan eserin librettosunu gazeteci ve yazar Ece Temelkuran kaleme aldı. Soprano Katharine Dain’inüç karakterin de sesi olacağı gösteride ona sahnede Nemeth Quartet, klasik kemençe sanatçısı Elif Canfeza Gündüz, duduk ve kaval sanatçısı Raphaëla Danksagmüller ve kanun sanatçısı Esra Berkman eşlik ediyor. Kadınlar Yeterince Bekledi’nin dünya prömiyeri STONELINE’ın katkılarıyla 14 Haziran’da Yerebatan Sarnıcı’nda gerçekleştirilecek.

Yer: Yerebatan Sarnıcı

Tarih: 14 Haziran 2023, 20:00

Bilet: Passo

Cumhuriyet Tangoları, Cumhuriyet’in 100. Yılına Bir Saygı Duruşu

Festival, Cumhuriyet’in 100. yılında, ülkemizin erken dönem tango bestecilerine saygı duruşunda bulunacak. Cumhuriyet Tangoları konserinin müzik direktörlüğünü de üstlenen şef Hakan Şensoy, festival için bilinen eserlerin yanı sıra tango arşivlerini tarayarak erken Cumhuriyet döneminin unutulmaya yüz tutmuş bestelerini de gün yüzüne çıkardı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası şefi ve besteci Hasan Niyazi Tura ise hem bestelerin aranjmanlarını yaptı hem de festivale, ilk defa dinleyici karşısına çıkacak yeni bir enstrümantal tango eseri hediye etti. Bu nadide repertuvarı, Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın eşliğinde İncesaz’ın solistlerinden Ezgi Köker, ile Teyfik Rodos, Tolga Salman, Rüstem Mustafa ve Toros Can’dan oluşan tango tutkunu sanatçılar icra ederken, Zeynep Aktar ve Sercan Yiğit danslarıyla tangonun ruhunu yansıtacak. Milli Reasürans ve Elvan Tuğsuz Güven’in katkılarıyla düzenlenen konser, 15 Haziran’da St. Benoît Fransız Lisesi avlusunda gerçekleştirilecek.

Yer: St. Benoît Fransız Lisesi

Tarih: 15 Haziran 2023, 20:00

Yaşar Kemal’in Destansı Romanı Müziğin Dilinde

Türkiye edebiyatının büyük yazarı Yaşar Kemal’in destansı romanı Binboğalar Efsanesi’nin müzikli tiyatro uyarlaması, festivalin diğer dünya prömiyerlerinden. Michael Ellison’ın müziğini, metin ve rejide Simon Jones, koreografide Evrim Akyay, videoda NohLab ve Can Okan’ın şefliğindeki Hezarfen Ensemble tamamlayacak. Festival seyircilerine disiplinlerarası müzikal ve görsel bir tecrübe yaşatacak konser, Berrin Erengül ve Eva Barlas’ın katkılarıyla, 17 Haziran’da Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek.

Yer: Süreyya Operası

Tarih: 17 Haziran 2023, 20:00

Bilet: Passo

51. İstanbul Müzik Festivali’ndeki tüm konserleri ve detaylarını keşfetmek için tıklayın!