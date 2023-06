12’nci Restoran Haftası Başlıyor

Restoran Haftası, bu yıl “Paylaşacak Çok Şey Var” sloganıyla “paylaşmak” temasını sahipleniyor. Hellmann’s ana sponsorluğunda ve Dude Table tarafından gerçekleştirilen etkinlik 25 Haziran’a kadar sürecek. 1 Haziran’da İstanbul başlayacak Restoran Haftası 10 Haziran’da İzmir ve Ankara’da lezzet severlerle buluşacak.

Menüler

Restoran Haftası süresince Türkiye’nin önde gelen seçili katılımcı restoranları, etkinliğe özel olarak menüler oluşturdular. Restoranlarda 130 TL’lik bireysel menüler ve 180 TL’lik paylaşımlı menüler bulunuyor. Bu menüler de bitki bazlı menüler ve atığı azaltılmış menüler olmak üzere 2 farklı menü deneyimi sunuyor. Hangi menüyü seçerseniz seçin “paylaşmak” teması kapsamında hazırlanmış uygun fiyatlı bir menünün tadını çıkartacaksınız. Bu yıl Restoran Haftası menülerinin teması; Hellmann’s gıda prensipleri ve Unilever Food Solutions tarafından hazırlanan Geleceğin Menüleri 2023 global raporunda yer alan trendlerle de örtüşüyor.

Just BBQ – Mega Tiftik

Etkinlikler

100’den fazla restoranın özel menüleriyle katıldığı Restoran Haftası’nda aynı zamanda birbirinden farklı etkinlikler de gerçekleştirilecek. ‘’Pop- up’lar’’, ‘’Şef Atölyeleri’’, ‘’Açılış Etkinlikleri’’, ‘’Hellmann’s ile Paylaşacak Çok Şey Var Etkinlikleri’’… Aynı zamanda restoranlarda ve partner iş birlikleri ile ünlü şef buluşmaları, konu uzmanları ile sohbetler, gastronomi üzerine yeni deneyimler yaşayacağınız etkinlikler sizleri bekliyor olacak.

Dekk

Etkinlikler, İstanbul Dekk’te Yaza ve 12. Restoran Haftası’na Merhaba partisi ile başlıyor. 3-4 Haziran’da gerçekleşecek parti herkese açık olacak ve keyifli müzikler eşliğinde farklı lezzetler deneyimleyebilecek. Etkinlik kapsamındaki pop up’larda Antakyalı restoranların lezzetlerinin de tadına bakılabilecek. Deprem bölgesindeki yeme içme sektörünün yeniden ayağa kalkabilmesi amacıyla davet edilen restoranların arasında; Salah Kebap, Humusçu Nedim Usta, Çınaraltı Künefe Yusuf Usta ve Ayda İçli Köfte yer alacak.

Şef atölyelerinde şeflerin lezzetleriyle birlikte hoş sohbetlerini de paylaşacaksınız. Paylaşacak Çok Şey Var sloganıyla Restoran Haftası için menü geliştiren 3 ünlü şef, restoranlarında gerçekleştirecekleri atölyede Restoran Haftası menülerini misafirlere açık mutfaklarında deneyimleyerek hazırlayacak. Şef Ali Ronay ile Ronay’s Deli’de, Şef Bora Bozankaya ile Banko Burger Erenköy şubesinde ve Şef Hazer Amani ile FireRoom Ataşehir şubesinde bu deneyimi yaşayabilirsiniz.

Şef Ali Ronay

Şef Bora Bozankaya



Şef Hazer Amani





YouTube yemek kanalı olan Ayaküstü Lezzetler’in içerik üreticisi Oğuz Yenihayat, Ronay’s Deli’de gerçekleşecek mutfak atölyesinde Şef Ali Ronay ile katılımcılarla Restoran Haftası menüsü ve teması hakkında sohbet edecek. Seyahat ve Yaşam Kültürü Yazarı Bahar Akıncı ise BigChefs’te, restoranın mutfak koordinatörü Murat Aslan ile Restoran Haftası için hazırladığı özel menü hakkında sohbet edecek. Bu keyifli ve lezzete dair sohbetler kaçırılmaması gerekenlerde.

İzmir‘de ise 10 Haziran’da DatDat’ta açılış etkinliği gerçekleşecek. Banko Burger Şefi Bora Bozankaya ve Unilever Food Solutions Şefleri Hellmann’s sosları ile atığı azaltılmış ve bitki bazlı lezzetleri, Restoran Haftası misafirleri için hazırlayacak. Gün boyu müziğin de eşlik edeceği açılış partisine DatDat’ta bulunan; Babongo, Banko Burger, Box of Pasta, Coni&Co ve Zemin Restoran Haftası menüleri ile katılacak. İzmir ile eş zamanlı olarak Ankara’da Restoran Haftası’nın açılış etkinliği IF Sokak’ta gerçekleşecek. IF Sokak ve Unilever Food Solutions şefleri Hellmann’s sosları ile dünya mutfağından paylaşımlı lezzetler hazırlayacak. Herkese açık olan etkinlik alanında sunulacak lezzetler ücretleri karşılığında gün boyu müzik eşliğinde deneyimlenebilecek.

Etkinliklerin detaylarını incelemek için tıklayın

Pop Up’lar

Salah Kebap

Humusçu Nedim Usta

Çınaraltı Künefe Yusuf Usta

Restoranlar Dekk’te gerçekleşecek a çılış etkinliğinde bölge lezzetlerini sunduktan sonra seçili Restoran Haftası noktalarında 1 hafta boyunca pop-up olarak hizmet verecekler. Bu 4 özel restorandan Salah Kebap, 5-9 Haziran tarihleri arasında Ataşehir’deki Beeves Grill & Brasserie’de taze etle çekilen Zırh Kebabını ve mezelerini hazırlayacak. Bir diğer restoran Humusçu Nedim Usta, aynı şekilde 5-9 Haziran tarihleri arasında Banko Burger Erenköy’de olacak ve Antakya’nın en meşhur yerel lezzetlerinden biri olan humusu hazırlayacak. Çınaraltı Künefe Yusuf Usta ve Antakya’ya özel peyniriyle hazırlanacak künefesi olmazsa olmaz. 5-9 Haziran tarihleri arasında Alaf Kuruçeşme’yi ziyaret ederek Çınaraltı Künefe Yusuf Usta’nın hazırlayacağı lezzetlerin tadına varabilirsiniz. Son Hatay restoranı ise Ayda İçli Köfte. 5-8 Haziran tarihleri arasında Snob Street Food Bağdat Caddesi’nde yerel malzemeler kullanarak içli köfte hazırlayacak. Antakya’dan gelen özel restoranların benzersiz lezzetlerini kaçırmayın!