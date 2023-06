Mutlulukla bir ilgisi olan İstanbul’un en iyi kahvaltı ve brunch mekanları

Namlı Gurme

Kahvaltı denildiğinde akan suları durduran bir İstanbul efsanesi! Uzun yıllardır Karaköy’de lezzet tutkunları ile buluşan Namlı; yine Karaköy’de taşındığı yeni şubesiyle çok daha şık, çok daha lezzetli. Sadece Karaköy’de de değil; şehrin dört bir yanını saran Namlı Gurme’lerde kahvaltı tabağınızı kendiniz hazırlar ve fiyatlandırmasını da yine kendiniz yaparsınız. Lezzet seçenekleri her zaman yöresinden ve en tazesinden olur. Ayrıca, birbirinden özel tatların olduğu şarküteri bölümünden de, tüm Namlı Gurme lezzetlerini paket yaptırarak evinize götürebilirsiniz.

BigChefs

Türkiye’nin ve hatta dünyanın birçok farklı noktasından şubeleri bulunan BigChefs kahvaltılarını duymayan kalmamıştır; ama biz yinede hatırlatmak isteriz. Lokal üreticiye verdiği destek, benimsediği atıksız mutfak felsefesi ve mutfağından ağırlıklı olarak yöresel malzemeler kullanmasıyla ayakta alkışlanmayı hak eden bir mekan. Bu durum da tabii ki BigChefs’in menüsüne ve menüsünde yer alan her lezzete yansımış durumda. Kahvaltı seçeneklerinin tümü yöresinden seçilmiş en kaliteli ürünlerle dolu. Sevdiklerinizle hem keyifli, samimi ve sıcak bir ortamda bulaşmak; hem de birbirinden özel lezzetlerle sabahlarınıza tat katmak için harika bir seçenek.

Umus İstanbul, Maltepe

Maltepe’de misafirlerini yeşillikler arasında ağırlayan Umus İstanbul’un kahvaltılarını kesinlikle denemelisiniz. Akıllardan hiç çıkmayan, nitelikli, her lezzet anlayışına yepyeni hikayeler sunan ve damaklarınıza ilham olan Umus İstanbul; Cumartesi ve Pazar günleri serpme kahvaltı konseptinde de boyut atlatanlardan. Geleneksel lezzetleri modern yorumlarla sunan mekan; her damak zevkine hitap eder bir nitelik taşıyor.

Salomanje, Nişantaşı

Nişantaşı’nın kalbi, günün her saati Salomanje’de atar; ama sabahlarının keyfi bir başkadır! Sokak daha tam kalabalık formuna kavuşmadan, stil sahibi bir sessizliğin ortasında Salomanje’de kahvaltı güne başlamak için harika bir fikir. Keyif ve lezzet dolu kahvaltının keyfini dilerseniz sevdiklerinizle kalabalık sofralarda çıkarın; dilerseniz güne başlamak için tek başınıza hızlı bir geçiş yapın. Her lokmasında oldukça lezzetli bir seçenek…

Monochrome, Galata

Galataport’un her anından fotoğraf akan mekanı Monochrome; hafta sonlarına özel olarak sunduğu serpme kahvaltısı ile keyfe keyif katanlardan. Kahvaltının sanatla buluşma noktasında, sabah lezzetlerinin tadını çıkarabilir; sonrasında ise uzun sohbetlerinizi mis gibi demlenmiş taze kahvenizle edebilirsiniz.

Arwin Cihangir, Cihangir

Bir yanınızda Boğaz’ın ışıltısı, öbür yanınıza Tarihi Yarımada’nın silüeti! Bir tarafta Kız Kulesi’nin, öbür tarafta Galata’nın keyfini sürerken Arwin size çok özel bir kahvaltı deneyimi yaşatıyor. Uzun ve kalabalık kahvaltı sofralarını sevenlerdenseniz Arwin’in Diyarbakır Serpme Kahvaltısı tam size göre. Deniz kokulu terasında güzel havanın keyfini çıkarırken, sofranızdaki kahvaltılıklarla büyülenmeniz garanti.

Lokanta Feriye, Ortaköy

Kahvaltı keyfinizi katlayacak harika bir atmosfer, fırından yeni çıkmış çıtır kahvaltılıklar ve mevsiminde taptaze malzemelerle donatılmış enfes bir masa sizi Lokanta Feriye’de bekliyor. Hafta sonları kahvaltıya canlı müzik keyfi de eşlik ediyor. Bir yanınızda Boğaz, diğer yanınızda en sevdikleriniz ve önünüzde nefis kahvaltılık lezzetler… Daha ne olsun?

Sintesi Restaurant, Ataşehir

Şef Ersin Avşar imzası taşıyan lezzetleriyle Ataşehir’e bambaşka bir soluk katan Sintesi’de hafta sonu kahvaltıları kaçmaz! Yenilikçi ve lezzetli kahvaltılıkları ile hafta sonlarınıza tat katmak için Sintesi’ye davetlisiniz. Tamamen doğal ve mevsiminden taze malzemeler ile hazırlanan kahvaltısında bir çok geniş seçenek bulmak mümkün.

Grill Prime, Vadistanbul & Ataşehir

Paylaştıkça artan lezzetleriyle, keyifli bir kahvaltı deneyimi sunan mekanlardan biri de Grill Prime. Ataşehir ve Vadistanbul’da şubesi bulunan mekan, haftanın her günü hayalinizdeki kahvaltıyı size sunmak için hazır. Dilerseniz serpme kahvaltı ile kalabalık bir keyif; dilerseniz çabuk bir kahvaltı tabağı ile güne başlama… Her modunuza, her anınıza uyan bir Grill mutlaka bulacaksınız.

Develi, Florya

Türkiye’nin buram buram emek kokan lezzet ünlüsü olan Develi, tüm detaylarıyla içinizi ısıtacak bir mekan. Pazar günlerinin keyif dolu kahvaltı sofraları da tabii ki tüm samimiyetiyle Develi’de kuruluyor. Develi’nin rahat ve konforlu ortamında hazırladığı serpme kahvaltı deneyimine davetlisiniz.

Kitchenette, Kanyon AVM

Paylaşmanın tadını bilen, “Birlikte daha güzel!” diyen bir mekan karşınızda. Keyif dolu ve şık ambiyansı ile kahvaltı keyfinizi ikiye katlayan, harika lezzetleriyle damaklara imzasını atan Kitchenette’te “Birlikte Kahvaltı”yı kesinlikle denemelisiniz.

Mutlu Et, Florya

Eşsiz bir deniz manzarası eşliğinde güne başlamaya ne dersiniz? Mutlu Et, açıldığı günden beri adından sıkça bahsettirmeyi başaran ve lezzetleriyle büyüleyen bir mekan. Haftanın her günü keyif dolu bir serpme kahvaltı sunan mekanda, Pazar kahvaltılarına ise canlı müzik eşlik ediyor.

Kirpi

Şehrin dört bir yanını saran lezzet patlaması! Suadiye, Koşuyolu, Erenköy, Akasya Avm, Buyaka Avm ve Galataport’ta şubeleri bulunan Kirpi; haftanın her günü sunduğu kahvaltı seçenekleri ile büyüleyenlerden. Çeşit çeşit kahvaltı seçenekleriyle şehrin en renkli kahvaltı noktalarından biri. Keyif ve samimiyet dolu ambiyansında sevdiklerinizle birlikte bu keyfi yaşamak için elinizi çabuk tutmanızı öneririz.

Nou Breakfast Club, Çengelköy

Karşınızda uzmanlık alanı kahvaltı olan bir mekan. Çengelköy’de minik ve samimi ortamıyla görenleri hayran bırakan Nou; kahvaltı seçenekleriyle de heyecan verici! Bizim favorilerimizden 2 kişilik Nou Breakfast; Frankfurter sosis ve özel üretim Sucuk, Çırpılmış Yumurta, mayasız Zeze Pişisi, peynir çeşitleri, domates, salatalık, yeşillikler, zeytin, reçeller, bal, tereyağ, Briosch veya Ekşi Maya ekmekten oluşuyor. Kruvasanları, Bowl’ları, vegan kahvaltı çeşitleri, yumurta seçenekleri de denenmeli.

Morn, Moda

Moda’nın ruhuna lezzet katanlarda! Her gün 14:30’a kadar serpme kahvaltı sunuyorlar. Her detayında çok ince zevkler yakalayabileceğiniz Morn’da kahvaltı adeta bir sanata dönüşüyor. 2 kişilik serpme kahvaltı ve kahvaltı tabağı seçenekleri de mevcut ama farklı arayışlar içindeyseniz Morn tam size göre. MornSome; Poşe Yumurta, Somon Füme, Dereotlu Krem Peynir, Hollandez Sos, Kırmızı Soğan Turşusu, Roka… Ve sabahları biraz daha tatlı severler için French Toast bizim favorilerimiz arasında.

Fern, Fenerbahçe

Fenerbahçe sahilinin yanı başında, yeşillere bürünmüş bir mekan! Sabahın erken saatlerinden itibaren lezzet tutkunlarını ağırlamaya başlayan bir mekan. Haftanın her günü kahvaltı menüsünün tadını çıkarabiliyorsunu. Hafta içi 09:00 - 12:45, hafta sonu ise 09:00 - 14:45 saatleri arasında kahvaltı sunuyorlar.

Buba’s Breakfast & Burger, Rumeli Hisarı

İstanbul’da Rumeli Hisarı’nda kahvaltı artık bir klasiktir. Kahvaltı konusunda oldukça iddialı mekanlardan biri olan Buba’s, kahvaltı seçenekleri ile farklı yörelere ait tatları sizlerle buluşturanlardan.

Hide, Arnavutköy

İsminin hakkını verenlerden Hide, Arnavutköy’ün yeşilinin içine gizlenmiş bahçesinde misafirlerini ağırlıyor. Fırından yeni çıkan lezzetler ve taze çekilmiş kahve kokuları arasında güne başlamak kucağa gerçekten hoş geliyor. Pazartesi günleri kapalı olan mekan diğer günler 09:00 - 20:00 arası hizmet veriyor ve 16:00’ya kadar kahvaltı servisleri devam ediyor.

Emily’s Garden, Cihangir

Cihangir’de yeşillikler içine gizlenen mekanlardan biri de Emily’s Garden. Havaların ısınmasıyla birlikte çok daha keyifli bir hal alan mekanın kahvaltı seçenekleri denemeye değer.

Flan Bakery, Caddebostan

Göztepe Parkı’nın tam karşısında, beyaz tonlarında dikkat çeken dekorasyonuyla oldukça cazibeli bir mekan olan Flan’da gün harika lezzetlerle başlıyor. Gün boyu özel tatlıları ve kahveleriyle de tercih edebileceğiniz mekanın kahvaltı seçenekleri de oldukça iddialı.

Ethem Efendi Kahvaltı, Bağdat Caddesi & Erenköy

Kahvaltının tam olarak hakkını vermek isteyenler için harika bir seçenek! 08:30 - 17:00 saatleri arasında sınırsız kahvaltı sunan mekan, keyifli ve samimi ambiyansıyla da sizi içine çekiyor.

Gün Bakery, Akaretler

Şehrin en şirin mahallelerinden Akaretler’de, mahallenin ruhuna gizlenmiş bir mekan Gün Bakery. Size ufak bir sıra verelim; mekanın sahipleri Karadenizli! Yani muhlamasını ve yöreye özel diğer kahvaltılık lezzetleri kesinlikle denemelisiniz.

Ferida, Bağdat Caddesi

Murat Bozuk’un imzasını taşıyan menüsüyle yeni nesil Boşnak Mutfağı’na yepyeni bir soluk katan Ferida, nefis kahvaltı seçenekleriyle dikkat çekenler arasında. Serpme kahvaltı ve kahvaltı tabağı dışında; French Omlet, Menemen, Eggs Benedict, Acar Bol, Boşnak Etli Yumurta, Avokado Tost, Fit Omlet, Granola, Kruvasan gibi seçenekleri de mevcut.