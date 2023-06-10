Dünya Soğuk Çay Günü’ne özel soğuk çay demlemenin püf noktaları

Soğuk çay, demlenmiş çayın soğutulması veya soğuk suyla infüze edilmesiyle elde edilen bir içecektir. Hem tatlandırılmış hem de tatlandırılmamış çeşitleri bulunur ve genellikle buzla servis edilir. Soğuk çay, sıcak yaz aylarında serinletici ve ferahlatıcı bir içecek olarak tercih edilir. Dünya Soğuk Çay Günü, soğuk çayın kültürel ve tarihsel önemini vurgulamak, çay kültürünü yaymak, çeşitli çay markalarını ve çay hazırlama yöntemlerini tanıtmak için bir fırsattır. Bu gün, çay severler ve markalar, etkinlikler, tadım etkinlikleri, workshoplar ve sosyal medya kampanyaları gibi çeşitli etkinliklerle kutlanır.

İşte ruhunuzu ve bedeninizi ferahlatacak, sağlık dolu soğuk çay tariflerimiz!

Başlamadan önce: Her yemeğin ve içeceğin olduğu gibi soğuk çay hazırlamanın da püf noktaları bulunuyor. Örneğin; kullandığımız demlenmiş çayın çok beklememesi gerekiyor. Gereğinden fazla bekleyen çaylar fazla açılıyor, bu da lezzeti bir hayli etkiliyor.

Doğru çay seçimi: Soğuk çay için genellikle siyah çay tercih edilir, ancak yeşil çay veya bitki çayları da kullanabilirsiniz. Her çayın kendine özgü tat profili olduğunu unutmayın. Tercihinize göre çay seçimi yaparak istediğiniz lezzeti elde edebilirsiniz.

Doğru demleme süresi: Demleme süresi, çayın aromasını ve lezzetini etkiler. Genellikle 5-10 dakika arasında demlemek yeterlidir. Fakat, demleme süresini uzatmak isterseniz daha güçlü bir çay elde edebilirsiniz.

İyi su kalitesi: Soğuk çayın tadını etkileyen faktörlerden biri de kullanılan suyun kalitesidir. Mümkünse, saf ve taze su kullanmaya özen gösterin.

Şeker oranı: Şeker eklemek isterseniz, miktarını damak tadınıza göre ayarlayın. İsteğe bağlı olarak bal, agave şurubu veya başka tatlandırıcılar da kullanabilirsiniz. Şeker miktarını çayı demlerken ekleyerek eritmeniz, daha homojen bir tat elde etmenizi sağlar.

Soğuma süresi: Demlenen çayı oda sıcaklığında soğuması için biraz bekletin ve daha sonra buzdolabına koyun. Buzdolabında en az 1-2 saat bekletmek, çayın iyice soğumasını sağlar ve lezzetini yoğunlaştırır.

Servis esnasında buz kullanımı: Soğuk çayı servis yaparken bardaklara veya sürahilere buz eklemek, içeceğin serin ve ferah olmasını sağlar. Buz aynı zamanda çayın sulanmasını da önler.

Lezzetlendirme: Soğuk çayı farklı aroma ve tatlarla zenginleştirebilirsiniz. Dilimlenmiş limon, nane yaprakları, meyve dilimleri veya taze baharatlar ekleyerek çayınıza farklı tatlar katabilirsiniz.

Servis yöntemi: Soğuk çayı servis yaparken güzel bir sunum yapmaya özen gösterin. Şık bardaklar veya sürahiler kullanarak görsel olarak çekici bir sunum elde edebilirsiniz.

Hazırsanız başlıyoruz!

Antioksidan mucizesi: Iced Strawberry Tea

Malzemeler

4 poşet Beyaz Çay (sallama)

3 tatlı kaşığı bal

6 - 7 adet çilek

1 dilim küp şeklinde kesilmiş kavun

8 - 10 küp buz

Öncelikle poşet çayımızı yaklaşık 400 ml taze kaynamış suda güzelce demliyoruz. Demleme süresini 4 - 5 dakika ile sınırlı tutarsanız çok daha güzel bir kıvam elde edeceksiniz. Demleme işlemi gerçekleştikten sonra poşet çaylarımızı çıkarıyor ve çayımızın üzerine yine 400 ml kadar soğuk su eklemesi yapıyoruz. Kaynayan su ve soğuk suyu hafifçe karıştırıyor ve içerisine 3 tatlı kaşığı balı ekliyoruz. Bal suyun içinde çözünene kadar güzelce karıştırıyoruz. Ardından önce çilekleri daha sonra ise kavunumuzu küçük parçalar halinde çayımıza ekliyoruz. Meyvelerin aromasının soğuk çaya geçmesi için yaklaşık 3 - 4 dakika kadar bekliyoruz. Ve hazır!

Mevsimden gelen rahatlık: Perfect Peach Iced Tea

Malzemeler

4 poşet Papatya Çayı (sallama)

2 tatlı kaşığı bal

4 adet olgunlaşmış kayısı

8 - 10 buz küp

Bir önceki tarifimizde olduğu gibi çayımızı 400 ml kadar suda yaklaşık 5 dakika boyunca demliyoruz. Demlenme tamamlandığında poşetleri kaynamış suyun içinden çıkarıyoruz ve içine yine 400 ml kadar soğuk su ekliyoruz. 2 tatlı kaşığı balımızı da suyun içinde çözünene kadar karıştırıyoruz. Sonrasında güzelce dilimlediğimiz kayısıları da çayımızın içine ekliyoruz. Son olarak da buzlarımızı koyup aromasını almasını ve buz gibi bir içecek olmasını bekliyoruz.

Bağışıklık toniği: Pomegranate Iced Tea

Malzemeler

Hazır demlenmiş çay

Taze nar suyu

Maden suyu

5 - 6 küp buz

2 tatlı kaşığı bal

3 - 4 adet çilek

Yaklaşık 200 ml kadar kaynattığımız suyun içinde çayımızı demliyoruz. Demlediğimiz çayı direkt olarak buzlu bardağın içine döküyoruz. 3 - 4 dakika birbirine güzelce karışması için bekledikten sonra yaklaşık 50 ml kadar hazırladığımız taze nar suyunu da çayımıza ekliyoruz. 3 - 4 dakika kadar aromasına kavuşmasını bekledikten sonra süsleme aşamasına geçebiliriz. Çileklerimizi dilimliyor ve nar tanelerini de ekleyerek muhteşem bir görüntü ortaya çıkartıyoruz.