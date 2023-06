İstanbul’un en iyi soğuk çay mekanları!

İlginizi çekebilir

Kirpi

Günün akışına lezzet ve renk katan mekanların başında gelen Kirpi, soğuk çayın ferahlığını farklı çeşitlerle yaşatıyor. Ev yapımı soğuk çay seçeneleriyle, sıcak yaz günlerinden damak tadınıza göre ferahlamaya hazırlanın. Soğuk Hibiskus Çayı, Soğuk Karadut Çayı, Soğuk Yeşil Çay ve Soğuk Mango Çayı seçenekler arasında…

The Galliard Brasserie

Her detayında hayata şık bir dokunuş kazandıran The Galliard, dokunduğu her detayı güzelleştirenlerden. Zengin ve lezzet dolu menüsünde, bu özel güne yakışan çeşit çeşit soğuk çay bulmanız mümkün. The Galliard’ın buzlu çaylarının en büyük ortak özelliği hepsinin tam bir sağlık deposu oluşu ve tamamen mevsiminde ürünler kullanılması. Buzlu Orman Meyveli Ambar Çiçeği Çayı, Buzlu Şeftalili ve Chia Tohumlu Siyah Çay ve Buzlu Elmalı ve Naneli Earl Grey bizim favorilerimiz arasında.

BigChefs

Her anıyla keyfi zirveye çıkarabilen ve aynı zamanda evinizin konforunu ayaklarınızın altına seren BigChefs, yaz aylarında içinizi ferahlatacak seçeneklerle karşınızda olmaya devam ediyor. Günün erken saatlerinde başlayan BigChefs yolculuğu, gün boyu katlanarak devam ediyor! Bir bardak buz gibi soğuk çay ile rahatlamak, kafa dağıtmak ve bunaltan sıcaklardan uzaklaşmak istediğiniz her an; şehrin dört bir yanına lezzet katan BigChefs şubelerinin kapıları size sonuna kadar açık.

Grill Prime

Özellikle muhteşem steak lezzetleriyle baş döndüren Grill Prime; Vadistanbul ve Ataşehir şubeleriyle içinizi ferahlatan seçenekleriyle sizi bekliyor. Gün boyu misafirlerine damaklardan silinmeyen bir lezzet şovu sunarken; sıcak ve bunaltıcı havalarda da içinizi serinletmeye aday!

Melez Tea

Kendini tamamen çay konusunda uzmanlaştırarak, çay deneyimine yeni bir soluk getirme mottosuyla yola çıkan Melez Tea Lab hem sıcak hem de soğuk çaylarıyla misafirlerinin oldukça ilgisini çeken bir mekan. Reşitpaşada’ki ana mekanında Pazartesi’den Cumartesi’ye misafirlerini ağırlayan Melez Tea Lab şehrin ilk çay laboratuvarı ve özgün bir mağaza konsepti.

La Patisserie Luna

Nişantaşı’nın minik lezzet dolusu La Patisserie Luna, soğuk çayın hakkını verenlerden. Zengin menüsünün içerisinde yer alan Ronnefeldt çaylarıyla hazırlanana soğuk çaylarına bayılacaksınız! Huckleberry Friend Iced Tea ve White Melon Iced Tea bizim favorilerimiz.

Chado Tea

Chado Tea tüm dünya çaylarını tek bir çatı altında buluşturan; çay tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında ilk sırada yerini almış bir mekan. Brezilya’dan tutun da Tayvan’a kadar dünyanın farklı lokasyonlarından yaklaşık 60 farklı çeşit lokal çayı misafirleriyle buluşturuyor. Sıcak çaylarıyla popüler olan mekan, havaların ısınmasıyla birlikte soğuk çaylarıyla da sıkça anılmaya başladı. Japoncada “çaya giden yol” anlamına gelen Chado, ismiyle de bütünleşmişe benziyor!

F’roses Floral Cafe

Arnavutköy’ün en pembe, en çiçekli mekanı olan Proses Floral; sizi Paris sokaklarına doğru bir yolculuğa çıkaranlardan. Keyifli bir ambiyans eşliğinde nefis çaylarını kesinlikle denemelisiniz.