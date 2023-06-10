Mezra Yalıkavak İstanbul ön tanıtım lansmanı muhteşem bir katılımla yapıldı...

Mezra Yalıkavak’ın açılışında iş, cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimleri yeraldı.

Berkay, Burcu Kırtalı, Özge Ulusoy, chef Serhat Doğramacı, Akasya Asıltürkmen,Doğuş Çabakçor, chef Mehmet Yalçınkaya, Pervin Ersoy, Alegra Levi, Yelda İpekli, Ayşe Tolga, Marsel Ekinazi, Mihriban Seyhan, Deren Karaca, Tuğba Melis Türk, Reyhan İpekel, Rıfat Yüzüak, Yağmur Kalyoncu, Balçiçek İlter, Bilge Kuru, Ebru Erberdi, Aysun Kaba, Aypen Telci, Melek İçmeli , Tolga Atalay, Hediye Güral, Saddettin Cesur, Pınar Du Pre, Cem Özkök , Murat Pasinli, katılan isimler arasındaydı.

İstanbul’da gerçekleşen davette Başkent Holding ve Başkent Grup Restaurant İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ünlü misafirlerine 7 dönüm arazi üzerinde kurulan Mezra Yalıkavak hakkında bilgi verdi.

Salih Ünlü, "Türkiye’de eşi benzeri olmayan ve Anadolu Fine Dining gibi pekçok alanda ilklere imza atıyoruz. Doğal yaşamla lüks ve konforu birleştiren proje Mezra Yalıkavak, içiçe geçmiş çoklu mekanlardan oluşuyor. Doğal ve sürdürülebilir yaşamı destekleyen, Mezra’nın kendi bahçesinde, kendi serasında yetişen ürünler ve bahçesinde ki tavuktan yumurtası, keçilerden sütünü elde ettiğimiz, güne kahvaltı ile başlayıp sonrasında bembeyaz örtülerde Masterchef 2020 şampiyonu Mezra headchefi Serhat Doğramacı’nın imzası olan doğal, sağlıklı, lezzetli menülere imza attığımız Anadolu Fine Dinnig, sonrasında ünlü dj lerin müzik yaptığı bir alanımız bulunmakta." diye konuştu.

Mekanın müzik kordinatörlüğünü üstlenen ünlü Dj Doğuş Çabakçor her hafta mekanda sahne alıcak ve yurtdışından ünlü dj ler eşliğinde gecceler düzenlenecek. Bayramda da Doğuş Çabakçor dj performansı ile Mezra Yalıkavak misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

Türkiye’de birçok alanda ilklere imza atan Başkent Holding, Mezra Yalıkavak projesi ile doğal ve sürdürebilir yaşamı destekleyerek benzersiz konseptiyle misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

İşte davetten fotoğraflar:



