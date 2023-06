2023 Dünya Süperyat Ödülleri sahiplerini buldu....

Boat Internatioal tarafından her yıl düzenlenen Dünya Süperyat Ödülleri’ne bu yıl İstanbul ev sahipliği yaptı. Çırağan Palace Kempinski Hotel’de gerçekleşenen ödül töreninin konukları yine dünyanın en pahalı süperyatlarının sahipleriydi. Türkiye ise bu kez onur ödülünün sahibi Rahmi M. Koç ile gururlandı

Onur Ödülü: Rahmi M. Koç

Neredeyse her yıl ürettiğimiz en az bir süperyatla ödül kazanan ülkemiz bu yılı pas geçti ancak onur ödülüne layık görülen Rahmin M. Koç ile de hepimizi gururlandırdı. Koç, denizlere olan aşkının yanı sıra denizciliğin gelişmesi için sağladığı katkılardan dolayı bu ödüle layık görüldü.

İstanbul'da yapılan Dünya Süperyat Ödülleri ile 2023 yılının en iyi süperyatlarını keşfedin.

Yılın Motoryatı: Kenshō

Adı Japonca’da “Birinin gerçek karakterini görme” anlamına gelen 74,8 metre boyundaki Kenshō’nun en büyük ödülü almasını sağlayan aslında sahibinin talebi oldu. Sahibinin “Kalabalığın arasından sıyrılan bir model” talebi üzerine ortaya çıkan Kenshō, sıra dışı tasarımıyla rakiplerini geride bıraktı. Yüksek tavana sahip iç mekânlar, rahatlatıcı genişlikteki kamaralarla jürinin dikkatini çeken Kenshō’nun iç mekânları Parisli tasarım ofisi Jouin Manku tarafından ortaya çıkarıldı.

Yılın Yelkenli Yatı: Alea

Deniz mühendisliği ve dış tasarımı German Frers imzası taşıyan Alea’nın sahibi konfordan ödün vermeden hızlı bir şekilde dünyanın etrafını dolaşmak istiyordu. German Frers de bu talep üzerine güçlü ve hızlı bir gövde formu ortaya çıkardı. Güverte alanı tasarımıyla da dikkat çeken Alea, güverte salonunun ve kokpitin hemzemin olması ve bu alandaki diğer detaylarıyla jüri üyelerinin hayranlığını kazandı ve ödüle layık görüldü.

En İyi Yeniden İnşa Edilen: Marala

1931 yılında Camper & Nicholsons tarafından inşa edilen ve 92 yıllık ömrü boyunca dört kez el değiştiren 58,8 metre boyundaki Marala, Falmouth’daki Pendennis tersanesinde 2,5 yıl süren refit sonucu yeniden doğdu. Refit’in amacı Marala’ya hayatı süresince yapılan eklemelerin geri alınarak orijinal haline kavuşturulmasıydı. Refit süresinde 100 tondan fazla çelik parça değiştirildi. Jüri heyeti de Marala’nın orijinal haline kavuşturulma çabasını büyük bir takdirle karşılayarak ödülün Marala’nın olmasına karar verdi.

50 Metre ve Üstü Yelkenli Yat: Alea

Yılın Yelkenli Yatı Ödülü’nün sahibi olan Alea, bu kategoride de birinciliği kimseye kaptırmadı. Vitters tarafından inşa edilen 56 metre boyundaki Alea, üretim kalitesiyle ikinci kez ödüle layık görüldü. Uzun menzilli sloop tipi bir yelkenli olan Alea, sahibinin isteği üzerine düşük rüzgarda bile hızlı seyir yapabilecek şekilde tasarlandı. Alüminyum gövdeye sahip süperyat, düşük su çekimi sayesinde sığ limanlara dahi rahatlıkla girebiliyor.

En iyi Motoryat (30-34,9 Metre Arası): Blue Jeans

Jüri heyeti beş modelin yarıştığı bu kategoride karar vermek için çok zorlandı. Ancak Van der Valk Shipyard tarafından inşa edilen 33,7 metre boyundaki Blue Jeans, yapılan oylama sonucu rakiplerine ciddi bir fark atarak birinciliğe layık görüldü. Sebebi Blue Jeans’in çarpıcı görüntüsü, 25 knot hızda konforlu seyir sunması, bakımının rahatlıkla yapılmasını sağlayan geniş makine dairesi ve akılcı yerleşim şekli oldu.

En iyi Motoryat (35-41,9 Metre Arası): Rush

Baglietto’nun inşa ettiği 41,7 metre boyundaki Rush’un, iç ve dış tasarımı Francesco Paszkowski Design’a ait. Sınıfında yarışan tekneler arasında en hızlı ve en büyük model olan Rush’ın seyir hızı 24 knot. Ve bu hızda 980 deniz mili mesafe kat edebiliyor. Agresif ve seçkin dış tasarımıyla, yapılan oylamada az bir farkla birinciliği elde eden süperyatın katlanabilen beach club’ı da ödülü kazanmasında pay sahibi.

En iyi Motoryat (42 Metre ve Üstü): Callisto

Dünyanın en iyi süperyat üreticilerinden Feadship Tersanesi tarafından inşa edilen Callisto’nun boyu 42,5 metre. Callisto’nun sahibi aslında yine Feadship üretimi 65 metre boyunda bir süperyata sahipti. Ancak Akdeniz’in küçük koylarında da demirleyebilmek için daha küçük bir tekne sipariş etti ve ortaya Callisto çıktı. Hafif, yaşanabilir ve yazlık olması fikriyle ortaya çıkan tasarımı temiz bir sahil evi görüntüsünün ortaya çıkmasını sağladı.

En iyi Motoryat: Unknown

Bu kategoride beş tekne üzerinde seçim yapan jüri heyetinin çok fazla düşünmesine gerek kalmadı. Unknown tasarımıyla rakiplerinin açık ara önüne geçti. Jüri üyelerinin dikkatini çeken ilk şey güverte boşlukları, büyük ve açık bir beach club havası yaratan ve suyla bağlantısı bulunan kıç güverte oldu. Benetti tarafından üretilen 34 metre boyundaki Unknown’ın bu özelliği jüri heyetine göre süperyatın deniz ve açık havayla mükemmel bir iletişim içine girmesini sağlıyor.

En iyi Motoryat (40-44,9 Metre Arası): Acala

İtalya’nın en ünlü tersanelerinden Cantiere Delle Marche’de üretilen 42,9 metre boyundaki Acala’nın sahibinin Pasifik Okyanusu’ndaki takım adaları gezmek amacıyla kullandığı aynı isimde bir süperyatı daha bulunuyor. Yeni modelin tasarımının ortaya çıkarılması için deniz mühendisi Horacio Bozzo ve iç tasarımcı Simon Hamui bir yıl boyunca birlikte çalıştı. Acala’nın jüri heyetini etkileyen yanı inişli çıkışlı tasarımı, 15 knot hızda 7.500 deniz mili menzil sunan uygun büyüklükteki motoru ve mükemmel mürettebat alanları oldu.

En iyi Motoryat (45 Metre ve Üstü): Ocean Z

Heesen Yachts tersanesinde inşa edilen 49,9 metre boyundaki Ocean Z’nin sahibi ilk yatlarını Covid-19 döneminde aldı. Bu süreçte tekne hayatının bağımlısı haline gelen aile, bu kez kendi yaşam şekillerine uygun özel üretim bir tekne siparişi verdi. Yeni tekneleri için istek listesinin ilk sırasında konfor ve iyi bir deniz tutuş yer aldı.

En iyi Motoryat: Come Together

Come Together’ın üretiminde çalışan ekip tam bir yıldızlar karması. Deniz Mühendisliği Damen Yachting, dış tasarımı Espen Øino, iç tasarımı Winch Design tarafından gerçekleştirilen Come Together’ın üretimini ise Amels üstlendi. 60 metre boyundaki Come Together’ın sahibinin isteği çok netti: Mümkün olduğunca az karbon ayak izi bırakmak. Dolayısıyla tüm ekip bu talep üzerine yoğunlaştı. Bu özelliklerinin yanı sıra mükemmel iç yerleşimi ve çarpıcı genişlikteki güneşlenme güvertesiyle jüri heyetinin kalbini çaldı.

1.500 GT ve Üstü Deplasman Motoryat: Kenshō

Farklı kategorilerde iki ödül alan Kenshō da Alea gibi bu yılın yıldızlarından biri oldu. Kenshō’nun tasarımını, Alman sahibi “Aile ve arkadaşlarla dünya turu yapabileceğim bir tekne istiyorum” sözleri ortaya çıkardı. Süperyatın sahibi ayrıca yaşam alanlarının konforuna, teknik özelliklerden daha çok önem verdi. Bunlara ek olarak deniz oyuncakları için geniş depolama alanları, güvenli yürüme yolları, asansör, helikopter pisti gibi tüm taleplerin ekip tarafından mükemmel bir şekilde karşılanması jüri heyetini etkiledi.

