Tutkulu bir lezzet deneyimi: İstanbul’da en iyi makarna bu mekanlarda!

Paper Moon, Akmerkez

Rez: 0539 697 36 16

Şehrin İtalyan klasiği haline gelen ve uzun yıllardır gastronominin trendlerine yön veren Paper Moon; her anıyla unutamayacağınız bir lezzet deneyimi yaşatanlardan. İtalyan Mutfağı konusunda şehrin en iddialı mekanlarının başında gelen mekan, makarna seçenekleriyle de damaklara imzasını atıyor. Deniz mahsüllerinin büyülü uyumuna tanıdıklı edeceğiniz Vongole Veraci kesinlikle denemeniz gerekenler arasında.

Filo D’Olio, Vadistanbul

Rez: 0212 285 03 00

Ünlü şef Danilo Zanna’nın imzasını taşıyan mekan, gerçek İtalyan lezzetlerini orijinal tariflere getirdikleri modern dokunuşlarla dikkat çekiyor. Her karesinden İtalyan dokunuşlar akan mekanın menüsü de sizi İtalya’ya götürmeye yetiyor. Tagliattelle Alla Bolognese menade açık ara favorilerimizden. Daha kremamsı aromaları sevenlere ise kesinlikle Fettucine Alfredo’yu öneririz.

Sintesi Restaurant, Ataşehir

Rez: 0532 699 32 82

Şef Ersin Avşar’ın lezzet şovuna hazırlanın! Yaratıcı sentez ile mutfağın binbir esansını bir araya getirerek gastronomi dünyasına farklı bir soluk kazandıran Sintesi, geniş menüsüyle dikkat çekenlerden. Emekten damağa, tutku dolu bir ifadenin dışa vurumunu misafirleriyle buluşturan mekan, makarnalarını el yapımı olarak hazırlıyor ve özel tarifli soslarıyla misafirleriyle buluşturuyor.

Da Mario, Etiler

Rez: 0212 263 74 84

Etiler ve İstinyePark’ta şubeleri bulunan ve çok kısa bir zaman sonra Bodrum’da kapılarını açacak olan Da Mario, İtalyan krallığını elinden düşürmeden devam edenlerden! Her lokmasıyla İtalya kıyılarına vurmanızı sağlayan, orijinal tarifleri kendi yorumlarıyla sunan Da Mario’da mutluluğun İtalyan haliyle tanışmaya hazır olun.

Gina, Galataport İstanbul

Rez: 0212 401 03 87 - 88

Kanyon’da başlayan lezzet yolculuğuna şehrin en yeni gözdesi Galataport İstanbul’da devam eden Gina, makarna konusunda adını altın harflerle yazdıranlardan! Deniz mahsülleri sevenler için harika bir seçenek olan Linguine Alle Vongole; krema aromalarını tercih edenler için ise Monte Bianco kesinlikle denenmesi gerekenler arasında.

Parle İstanbul, Zorlu Center

Rez: 0212 353 63 43

Sofistike atmosferi ve özellikle Akdeniz’den aldığı ilhamıyla gastronomi dünyasına bambaşka bir soluk katan Parle’de buluşalım! Menüsünde oldukça ince düşünülmüş damak tatlarına yer veren mekanın ev yapımı makarnalarını kesinlikle denemelisiniz. Alışılmışın dışında bir tat arayanlar için, Taglioni with Morel Mushroom kesinlikle denenmesi gerekenler arasında. Baş rolde Taglioni Morel mantarı ve yan rollerde yeşil kereviz, maydanoz ve trüf aroma…

Lucca, Bebek

Rez: 0212 257 12 55

Alışılmışın dışında gerçek bir gurme deneyimi minimal detaylarla sunan Lucca, lezzet algınızı trendleriyle belirleyenlerden! Menüsünde sofistike lezzetleri buluşturan ve tüm bu tabakları çok şık detaylarla sunan mekan; ambiyansıyla da şehrin ritmini tutanlardan. A aynı zamanda imza lezzetlerinden biri de olan Duck Pappardelle kesinlikle denenmeli!

Vogue Restaurant, BJK Plaza

Rez: 0212 227 44 04

Modern, zarif ve sofistike bir ambiyansın etkileyici İstanbul manzarasıyla büyülenmeye hazırsanız; Vogue’da modaya uygun lezzetler tanışmak için acele etmenizi tavsiye ederiz. Makarna konusunda oldukça seçici davranan ve menüsünde 4 çeşit makarnaya yer veren mekanın her lokması aşkı yaşatanlardan. Linguine, Istakoz Spagetti, Taglioini ve Rigatonu; damağınıza uyanı seçmeyi size bırakıyoruz!

Arwin, Cihangir

Rez: 0535 522 79 46

İstanbul’un tarihini ve ışıltısı aynı anda ayaklarınızın altına seren Arwin deneyimi; yenilenen yüzü ve muhteşem lezzetleriyle sizi bekliyor. Her ana kattığı ayrıcalıklı tatlarla, son dönemde adından sıkça söz ettiren mekan; menüsüyle de göz dolduranların başında geliyor. Makarna keyfinizi de aynı şekilde ikiye katlayacak olan Arwin Cihangir’de bizim favorimiz; Linguini Di Mare!

Kilimanjaro, Yapı Kredi bomontiada

Rez: 0549 791 07 34

Köklerimizden ilham alan, sürdürülebilirlik ilkesi olan bir lezzet hikayesi ile tanışmaya hazır olun. Kilimanjaro her ayrıntısıyla hayran kalacağınız bir mekan. Yaşadığımız cömert coğrafyaya ait ürünleri yapısını ve dokusunu değiştirmeden mevsiminden işleyen mekanın, makarnalarından Hand Made Paperdelle kesinlikle denenmesi gerekenler arasında. Tandır eti argu, pazı ve deri izmir tulum ile lezzetlendirilen harika bir seçenek.

BigChefs

Rez: 0850 214 73 05

Şehrin dört bir yanını saran lezzet enerjisi ile dikkat çeken BigChefs; günün her anından, her moduna keyfine doyulmaz lezzet seçenekleri sunuyor. Oldukça geniş bir Dünya Mutfağı menüsüne sahip olan mekanın makarnaları arasında son dönem favorimiz açık ara Füme Domates Soslu ve Mascarpone Peynirli Fettuccine!

Morini, Zorlu Center

Rez: 0212 353 67 68

Şehrin en şık İtalyanlarının başında gelen Morini; hem gastronomi hem moda dünyasına dokunan bir mekan. Her detayında son derece şık ayrıntıları gizleyen, dekorasyonuyla ışıltılı anlara imza atan mekanın menüsü de oldukça başarılı. Gerçek bir İtalyan’da yapılan makarna kaçamağına davetlisiniz.

Mezzaluna, Galataport İstanbul

Rez: 0212 302 24 78

Mezzaluna, İtalyan Mutfağı’nın gerçek örneklerini sunan mutfağı, renkli dekorasyonu, hareketli ve rahat ortamı, hızlı ve kaliteli servisi ile günün her saati keyifli vakit geçirilebilecek kaliteli ve erişilebilir bir yemek deneyimi sunuyor. Menüsünde İtalyan lezzetlerini kendilerine has yorumlarla sunan mekanın favorileri saymakla bitmiyor. Damağınızdan silinmeyecek bir makarna deneyimi için de favoriyi belirleme işini sizin damak zevkinize bırakıyoruz.

The Galliard, Vadistanbul

Rez: 444 0 233

Vadistanbul, Emaar Square Mall ve Metropol İstanbul’da şubeleri bulunan The GALLIARD; hem çarpıcı dekorasyonu hem de özenli lezzetleriyle misafirlerinin anılarında kalanların başında gelen, harika bir mekan! Her detayı ile keyfine ve lezzetine doyum olmayan seçenekler sunan mekanın makarnaları da oldukça iddialı. Bizim favorimiz; White Bolognese!

Alta, Nişantaşı

Rez: 0212 234 00 84

Nişantaşı’nın kalbinde, trendlerin tam ortasında gurme bir deneyime hazırlanın! Kendine has sofistike ambiyansı ile ince düşünülen zevklere hitap eden; lezzetleriyle büyülü bir dünyaya yolculuğa çıkan Alta’nın makarna yorumlarını da kesinlikle denemelisiniz. Alışılmışın dışında lezzet ve sunumuyla unutulmaz bir deneyim için bizim favorimiz; Artichoke Linguine with Parsley and Sorrel Emulsion!

Masa Restaurant, İstinyePark

Rez: 0212 345 53 23 - 24

Dünya Mutfağı’nın ve aynı zamanda İstanbul’un ritmini aynı anda tutabilen; ünü ülke sınırlarını aşmış bir gurme! Farklı lezzetleri ve iz bırakan ambiyansıyla şehrin en dikkat çekici mekanlarından biri olan Masa; lezzete kattığı yorumla da adından sıkça söz ettiren mekanlardan. Taptaze İtalyan lezzetlerinin de vazgeçilmez duraklarından biri olan Masa’da deniz ürünlerinin harmanlanmasıyla yapılan makarna seçeneklerini kesinlikle denemelisiniz.

Grill Prime, Ataşehir

Rez: 0216 504 07 20

Vadistanbul ve Ataşehir Palladium Tower’da şubeleri bulunan Grill Prime; şehre lezzet katanların başında geliyor. Her iki yakada bulunan şubeleriyle fark yaratan ve özellikle kasap bölümüyle adından sıkça söz ettiren Grill; günün her anına lezzet katanlardan. Geniş menüsüyle her damağa hitap etmeyi başaran ve her damakta kendi imzasını bırakan mekanın makarnaları kesinlikle denenmeli.

Monochrome, Galataport

Rez: 0212 877 09 49

Bomontiada ve Galataport’ta şubeleri bulunan Monochrome; her anıyla unutulmaz! Fotoğraf sanatı ve lezzeti aynı çatı altında buluşturan Monochrome, her detayı ile aşık olacağınız bir mekan. Farklı ve keyifli lezzetleri ile dikkat çekiyor. Monochrome, her mevsim yenilenen menüsü ve günün her saati misafirlerini iddialı lezzetleri ile ağırlıyor.

Oly House, Reşitpaşa

Rez: 0212 323 23 70

İstanbul’un yeni gözdesi Oly House, lezzetleriyle her an büyülemeye devam edenlerin başında geliyor. İstanbul’un en yeni İtalyan’ı diğer lezzetlerinde olduğu gibi makarna konusunda da son derece iddialı. Kuzey İtalya’dan gelen Ravioli ve makarna tarifleriyle büyüleyen Oly House menüsünden özellikle deniz mahsüllerinin hayat verdiği makarna seçeneklerini kesinlikle denemelisiniz.

Aida, Moda

Rez: 0544 851 51 51

Moda’dan İtalya’ya ışınlanmak isteyenlerin uğrak noktası olabileceğini düşündüğümüz Aida Vino e Cucina’da yemeğinizi canlı piyano dinletisi eşliğinde deneyimleyebiliyorsunuz. Pancar Risotto; aynısefa ve Obruk peyniri ile süsleniyor, mutlaka denemelisiniz.

Fauna, Ataşehir

Rez: 0545 572 11 30

Mütevazi bir İtalyan restoranı olan Fauna, konuklarına eşsiz lezzet deneyimleri yaşatanlardan. Mekanın özelliği tüm makarnaların un kullanılmadan irmik ve yumurta ile yapılıyor oluşu. Morel Mantarlı Makarna’yı öneririz.

Emay’s, Suadiye

Rez: 0538 715 48 65

Son dönemin yeni nesil makarnacılarının en sevilenlerinden Emay’s; gerçek makarna tutkunlarını bekliyor. Makarnalar tamamen el yapımı ve günlük olarak hazırlanıyor. Farklı aromalarla zenginleştiren seçenekler damaklarda bir lezzet şovuna imza atıyor. Gorgonzola soslu Fettuccine favorimiz!

Paps Italian, Karaköy

Rez: 0212 243 98 48

El yapımı hazırladıkları makarnalarıyla beğenilen mekan, pizzalarıyla da yoğun ilgi görüyor. Şefin anne tariflerinin sunulduğu bu mekanda en sevilen makarna ise ev yapımı Ispanaklı Fettucini.

Bono, Kozyatağı

Rez: 0537 508 46 11

El yapımı taze makarnalar üzerine uzmanlaşmış ve buna odaklanmış mini bir kaçamak! Taze makarnalarından alıp kilo ile evinize götürmeniz de mümkün. Makarnaları sadece yumurta ve semolina ile yapıyorlar.