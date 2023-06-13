Bu etkinlik kaçmaz: 16 Roof botanik bahçeye dönüşüyor, Enzo Siffredi ritimleriyle büyülüyor!

İstanbul'un ihtişamını en ışıltılı şekilde yaşatan 16 Roof'ta bu Cuma muhteşem bir etkinlik var! Levent Erçetingöz'ün kurucu ortağı olduğu Vox Creative ve Common Culture ortaklığıyla hazırlanan eşsiz bir atmosfer sizi bekliyor. Swissotel The Bosphorus'un terasında bulunan; muhteşem manzarası, eşsiz lezzetleri ve imza kokteylleri ile yaz boyu şehrin eğlence trendlerini belirleyen 16 Roof'ta gerçekleşecek etkinlik ile hem sofistike bir ambiyans deneyimleyecek hem de kendinizi müziğin ritmine bırakacaksınız.

Yeni nesil bir botanik bahçe hayal edin!

16 Haziran Cuma akşamı, 16 Roof'ta gerçekleşecek olan bu etkinliği daha yakından inceleyelim...

"Sky Garden" adından da anlaşılacağı gibi gökyüzünün sonsuzluğunu yeşilin büyüsüyle buluşturmaya hazırlanıyor. İstanbul'u en panoramik ve ışıltılı haliyle izleyeceğiniz; ilhamını Babil'in Asma Bahçeleri'nden alan bir botanik cennet 16 Roof'ta sizi bekliyor!

Soluksuz bir atmosfere hazırlanın!

"Sky Garden" yeşillikler arasında cezbeden ambiyansının yanı sıra müziğin en gizemli ritimlerine de büyülü bir kapı açıyor. Enzo Siffredi, klasik müziğin ötesinde afro-house ritimleriyle büyülü bir duyguya sürükleyecek. Bu büyüleyici alan, en iyi sanatçıları yalnızca bir kez denenebilecek özel bir menüyle bir araya getirerek eşsiz bir gastronomik deneyim sunuyor. Geleneksel Afrika vurmalı ritimlerini metropol techno ile harmanlayan bir müziğin enerjisi etrafınızı sararken, doğanın sonsuz bir ilham kaynağı olduğunu hatırlamamızı sağlayacak. Bu unutulmaz deneyimi kaçırmayın!



16 Roof bu unutulmaz anlar için sizi dans pistine davet ediyor.



Yerel Sanatçılar: Orkun Bozdemir - Kerem Önger

Orkun Bozdemir kendi tarzındaki türler arasında kaynaşmayı başarıyor: deep house, organic house, afro house, disco and some tech house.

