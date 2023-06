Onlar bizim kahramanlarımız: Babalar Günü’nü unutulmaz kılacak mekanlar

Eğlence seven babalara: 16 Roof

Rez: 0549 326 11 12

Swissotel The Bosphorus’un terasında büyüleyici Boğaz manzarasıyla unutulmaz anlara imza atan 16 Roof, bu Pazar Kerem Önger ile unutulmaz bir Happy Hour için sizi bekliyor. 17:00 - 21:30 saatleri arasında, gün batımında favori kokteylinizi yudumlarken, babanız ile birlikte müziğin ve şehrin ritminin sizi büyülemesine izin verebilirsiniz.

İkonik babalara: Paper Moon

Rez: 0539 697 36 16

Açıldığı ilk günden beri Akmerkez’de İtalyan rüzgarları estiren ve kendi müdavimlerini oluşturan Paper Moon; eğer babanızın klasikleri arasındaysa, Babalar Günü’nde de sizinle birlikte burada keyif yapmaktan son derece mutlu olacak. Eğer daha önce Paper Moon’un büyüleyen kapısından girip, gurme İtalyan lezzetlerini denemediyse; Babalar Günü yemeği bunun için harika bir fırsat!

Klas babalara özel: 29

Rez: 0212 358 29 29

Şehrin cazibe noktası 29, babanızla unutulmaz anlar için harika bir mekan! Manzarasıyla büyülenirken, lezzetleriyle bambaşka dünyalara yolculuğa çıkabilirsiniz. Dilerseniz kalabalık bir aile masasında buluşun; dilerseniz de babanızla baş başa keyfin tadını çıkarın. Lezzete kattığı tarifsiz yorum ve şık ambiyansı ile klas babaların favori mekanı olacağı kesin!

İstanbul’u yaşamış babalara: Biz İstanbul

Rez: 0539 551 41 76

Şehrin en yenisi ve şehri en iyi tanıyanı karşınızda! Biraz geleneksel, biraz tarihi; bir miktar gizemli, bolca lezzetli bir mekan Biz İstanbul. “İstanbul’da yaşamış, İstanbul’dan tat almış, İstanbul’a tat vermiş herkes için…” diyerek anlatıyor mekan kendini. İstanbul evlerinin gizli kalmış reçeteleri, tarihin unutulmayan lezzetleri, şehrin lokantalarından gelen tatlar, Mısır Çarşısı’nın kokusu, Paskalya’nın neşesi, Ramazan’ın bereketi… Hepsi aynı çatı altında Biz İstanbul’da buluşmuş. İstanbul aşığı babaların çok ama çok hoşuna gidecek bir mekan!

Lezzetine düşkün babalara: Develi Florya

Rez: 0212 662 50 00

Lezzetten anlayan babaların zaten muhtemelen favorileri arasında olan Develi, Babalar Günü için de muhteşem bir seçenek! Şehrin dört bir yanını saran bu lezzet efsanesinin Florya şubesi, adımınızı attığını ilk andan itibaren eşsiz ambiyansı ile sarıyor ruhunuzu. İçinizi aydınlatacak şık detayları, ince düşünülmüş dekorasyon detayları, her daim neşe dolu ekibi ve olağanüstü lezzetleriyle babanıza verebileceğiniz en unutulmaz hediye! Ayrıca Develi Florya’da Pazar günleri lezzetine doyum olmayan serpme kahvaltı olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Uzak Doğu babalarına özel: Dragon, Bebek Hotel by The Sea

Rez: 0212 265 39 39

Uzak Doğu Mutfağı’nın şehirdeki vazgeçilmezi, lezzet klasiği Dragon ile babanıza farklı bir deneyim yaşatmaya hazır olun. Klasikleşen ikonik lezzetleri ve menüsünde yer alan imza tatları ile her saniyesinde lezzetin doruklara çıkmaya hazırlanın. Menüden birkaç lezzet favorimizi de hemen paylaşalım: Chicken with Almond and Ege Fried Rice, Sweet & Soru Chicken, Spring Rolls, Chinese Salad ve kesinlikle Noodle!

Samimi kahvaltıların babalarına: Grill Prime, Vadistanbul

Rez: 0212 803 74 22

Kalabalık Pazar kahvaltılarını bir aile geleceği haline getirmeye bayılan babaların hayran kalacağı bir önerimiz var! Grill Prime her anıyla lezzeti ve keyfi doruk noktalara taşıyanların başında geliyor. Ataşehir ve Vadistanbul’da şubeleri bulunan Grill Prime; iki şubesiyle de bu Pazar, Babalar Günü kahvaltısı için harika bir seçenek.

Müdavim babalara: Kiva, Galataport

Rez: 0212 801 74 90

Özüne, kültürüne, miraslarına, lezzetlerine bağlı babaların bayılacağı bir mekan Kiva! Yenilenen yüzüyle Çağdaş Türk Mutfağı’na getirdiği yorumlar ve tatlar ile damaklara imzasını atıyor. Galataport şubesi ile Boğaz’ın maviliklerini önünüze sererken, Bomonti ada şubesiyle de sizi nostaljik bir gezintiye çıkarıyor. Menüsünde özellikle yöresel tatlar dikkat çekiyor ve bu kültürel lezzet mirasına o kadar güzel sahip çıkıyorlar ki; çoğu lezzet tamamen özüne bağlı kalınarak hazırlanıyor ve sofralarınıza geliyor.

İstanbul beyefendisi babalara: Beyti

Rez: 0212 663 29 90

Ete, lezzete ve tarihsel dokunuşlara hayran bir babanız varsa, Babalar Günü’nden onu hiç düşünmeden tutun kolundan ve Beyti’ye götürün! Florya’dan tüm şehre hatta tüm dünyaya lezzet ününü salmış; “Et’in en iyi piştiği yer!” Ünvanıyla tanınan Beyti, her saniyenize unutulmaz bir dokunuş katacak.

İtalyan tutkunu babalara: Gina, Galataport

Rez: 0212 401 03 87-88

Gerçek İtalyan tutkusunu, ilham verici şıklıktaki dekorasyon detaylarıyla harmanlayan Gina’nin Galataport şubesi; Babalar Günü için son derece keyif dolu seçenekler arasında. Kısa bir zaman önce yenilenen yaz menüsüne geçişini yapan mekanın yeni menüsünden Piatti Ragionali kesinlikle denemeniz gerekenler arasında. Patates püresi, kuşkonmaz, bezelye, taze soğan eşliğinde kırmızı şarapta beze Dana Yanak!

Kalabalık sofra babalarına: BigChefs

Rez: 0850 214 73 05

Şehrin dört bir yanını saran renkleri ve lezzetiyle BigChefs, Babalar Günü’nde ailecek keyfini çıkaracağınız bir kahvaltı için sizi bekliyor. Her şubesinde aynı keyfi, aynı gurme lezzeti bulabileceğiniz mekandan bizim Babalar Günü önerimiz; Moda Teras şubesinde keyif dolu bir kahvaltı!

Keyfine düşkün babalara: Kıyı

Rez: 0212 262 00 02

Babalar Günü’ne bol miktarda huzur katmak isterseniz; Kıyı’nın kapıları size sonuna kadar açık! Tarabya’nın huzur dolu kollarında, muhteşem bir Boğaz manzarası eşliğinde babanızla bol sohbetli, çok kahkahalı bir sofra sizi bekliyor. Kıyı’nın her daim yüzü gülen ekibi ve Boğaz’la klasikleşen lezzetleri de bu eşsiz deneyiminize harika bir keyif katacak.

Kahvaltıda ritim tutan babalara: Feriye

Rez: 0538 483 20 21

Babalar Günü’ne enerji ve lezzet dolu bir başlangıç yapmak isterseniz; Feriye damaklara imzasını atan kahvaltısı ile sizi bekliyor. Her detayı ile özenle düşünülen bir Boğaz sakini olan Feriye, her anıyla sizi şaşırtmayı başaranlardan. Hafta sonları canlı müzik eşliğinde kahvaltı keyfi yaşatan Feriye, Babalar Günü’nde de size unutulmaz anlar yaşatmaya hazır!

Kucak dolusu lezzet arayan babalara: Kalbur Et

Rez: 0216 594 54 91

Şerifali’nin parlayan yıldızı, ilk kez gelenlerin ağızlarını açık bırakanı, her lokmasında büyüleyeni Kalbur Et; her özel günde olduğu gibi Babalar Günü’nde de rezervasyonlarını neredeyse tamamen doldurmayı başaranlardan. O yüzden elinizi çabuk tutmanızı öneririz! Yazın kendini göstermesiyle birlikte Kalbur Et’in yeniden hizmete açılan yeşilliklerle dolu bahçesinde; dilerseniz bomba gibi bir kahvaltı, dilerseniz yöresel lezzetlerin şov yaptığı bir yemek yiyebilirsiniz.

Denizden babası çıksa yiyecek babalara: Meos Balık

Rez: 0212 663 87 60

Her detayıyla balık konusunda uzman, lezzetleriyle baş döndüren, uçsuz bucaksız deniz manzarası ile hayallere daldıran Meos; deniz mahsüllerine düşkün babalar için harika bir deneyim sunuyor. Florya’dan tüm şehre yayılan lezzeti ve şık ambiyansı ile keyfine doyum olmayan keyif sofralarına imzasını atanlardan…

Tutkuya aşık babalara: Sintesi

Rez: 0532 699 32 82

Ataşehir Bulvar 216’da açıldığı günden beri lezzeti büyük bir tutku ile işleyen, damaktaki izleriyle adından sıkça söz ettiren Sintesi menüsünde başarılı bir şef olan Ersin Avşar’ın imzası bulunuyor. Bu Pazar ilk Babalar Günü’nü yaşayacak olan mekan, babanız içinde daha önce deneyimlemediği bir lezzet tutkusu olacak. Geniş menüsünde her kalemi özenle ve büyük bir emekle hazırlanıyor ve ilk lokmada da bunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz.

Keyfi azalmayan babalara: Umus İstanbul

Rez: 0535 100 20 57

Şehrin karmaşasından uzaklaşmak isteyen; huzurun, lezzetin kıyısına vurmak isteyen babalara harika bir mekan önerisi Umus İstanbul! Maltepe sahilinde, yeşillikler içindeki geniş bahçesinde yazın en keyifli esintileri teninize değerken Ulusun imza lezzetleriyle de büyüleneceksiniz. Gün boyu lezzet dolu et, ara sıcak ve meze seçenekleriyle hizmet veren mekanın aynı zamanda kahvaltısı da denemeye değer.

Eşlikçi babalara: Nuar Restaurant

Rez: 0212 327 68 27

Birazda şehrin diğer tarafına, Beylikdüzü’ne doğru gidelim. Açıldığı ilk günden beri bölgenin açık ara en iddialı restoranı olarak görülen Nuar; gün boyu lezzeti doruklara çıkaranların başında geliyor. Lezzet dolu menüsünden favorilerimiz de şu şekilde; Şaşlık, Nuar Makarna, Soya Solu Tavuk, Pizza Turco!

Lezzete doyamayan babalara: Mutlu Et

Rez: 0212 579 72 74

Florya sahiline konumlanmış, büyüleyen bir deniz manzarası eşliğinde birbirinden özel lezzetleri tatmak için Mutlu Et’i tercih edebilirsiniz. Lezzetin yeni adresi haline gelen ve açıldığı günden beri ünlü isimlerin de müdavimi haline geldiği mekan, Babalar Günü için hem çok keyifli hem çok lezzetli!